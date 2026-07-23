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Надежда Нейнски: Сегашната нота от САЩ има военен характер

Надежда Нейнски: Сегашната нота от САЩ има военен характер

23 Юли, 2026 15:17 1 253 45

  • надежда нейнски-
  • нота-
  • сащ-
  • самолети

Ангажимент на правителството и мнозинството е да предоставят информация на хората, с която да дадат уверение, че няма заплаха за националната сигурност на България

Надежда Нейнски: Сегашната нота от САЩ има военен характер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ангажимент на правителството и мнозинството е да предоставят информация на хората, с която да дадат уверение, че няма заплаха за националната сигурност на България. Това, че подобно нещо не се прави показва политическа арогантност. Това каза пред БНР Надежда Нейнски, бивш министър на външните работи.

Коментарът ѝ идва след като парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер", а жители на селото и на съседни населени места се обявиха срещу решението на депутатите. Те стартираха подписка и подготвят протест.

"Създава се впечатлението, че има повторяемост на една ситуация. Първоначално имаше нота от американска страна за разполагане на самолети. След това дойде втора. Двете обаче са съвсем различни. Първата беше за разполагане на самолети по т.нар. "еър полисинг", т.е. за учение на НАТО и беше с невоенен характер. По тази причина разрешението за разполагането на самолетите беше за летище "София". Взимането на такова е изцяло в правомощията на министъра на отбраната и на Министерския съвет, не се нуждае от мандат на НС. Нямаше споменаване на Иран. Сегашната нота обаче има военен характер и искането е за разполагане на военното летище в Безмер. Искането е за оказване на съдействие на американските сили в Близкия изток и Иран. Затова този път се изискваше мандат на НС, защото се касае за разполагане на чужди въоръжени сили", посочи дипломатът.

Надежда Нейнски смята още, че "това, което се случва, показва, че премиерът Радев има проблем със стратегическата последователност".

"Партньорите следят не само какво правим, а и какви аргументи използваме при едни и същи кризи. Министър-председателят дава две различни дефиниции на национален интерес и на национална сигурност. В случая с Украйна националната сигурност според него изисква невъвличане и неутралитет. В случая с Иран изисква изпълнение на съюзнически ангажименти. Тук става дума за защита на небето ни. По същество Коалицията на желаещите е засилено европейско отбранително сътрудничество в период на оттегляне на САЩ от ангажиментите към Европа. Министър – председателят взима решение България да се оттегли. Натискът върху Иран за недопускане на заплахи очевидно е необходим, посочи Нейнски.

"Търсят се гаранции по отношение на две неща. Първото е да не се сдобие с ядрено оръжие. Второто е разоръжаването на "Хизбулла". Искам да припомня атентата на летището в Бургас. Иран се опитва да рекетира света, включително със затварянето на Ормузкия проток. Демократичната общност търси средства да бъде принуден да се съобрази с демократичния правов ред. Не може проблемите на сигурността: било по отношение на Иран, било по отношение на войната на Русия с Украйна, да се обвързват с такива технически неща като отпадането на визите", отбеляза още бившият външен министър.

"Отпадането на визите следва покриването на определени критерии. Разбирането на новото управление е, че трябва да се договаряме директно с големите. Възможността да защитим националния си интерес в преки преговори е много по-невъзможна, отколкото ако България е част от общата европейска политика. През последните години България успя да натрупа политически авторитет в Европа и това нещо в момента се разпилява по безразсъден начин. Аз смятам, че никой няма съмнение, че политиката в България в момента се задава единствено и само от Румен Радев. Ако някой си мисли, че външният министър може да има самостоятелна политическа линия, това е абсолютно несериозно", каза тя.

Надежда Нейнски мотивира и разбирането си за необходимост от обща кандидатура на партиите от десния спектър на предстоящите президентски избори. "Колкото по-обединена е демократичната опозиция на президентските избори, толкова по-големи са шансовете ѝ. Много е важно да не се допусне цялата власт в държавата да влезе отново в ръцете на една партия".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 7 Отговор
    Гъска!

    Коментиран от #16, #36, #38

    15:18 23.07.2026

  • 2 маке

    45 1 Отговор
    Малийййййй, крокодила Гена пак е на снимката)))

    15:20 23.07.2026

  • 3 123

    39 1 Отговор
    Марш, марш и марш.

    15:20 23.07.2026

  • 4 Хаха

    38 2 Отговор
    Тъп,по тъп,най тъп,Надка вънкашната,д-р Габриел, Урсула,Кая.

    Коментиран от #41

    15:20 23.07.2026

  • 5 Политик

    26 0 Отговор
    Българските демократи ще ядат м дете на Сорос и Ротшилд, а не на Путин

    15:21 23.07.2026

  • 6 🥪🥪🥪

    13 0 Отговор
    Какви са тези сандвичета дето рекламирате, има ли колбас изобщо в тях 🤡

    15:22 23.07.2026

  • 7 Нотабене

    21 1 Отговор
    Цайсите с големи дебели рамки са много модерни напоследък.

    15:22 23.07.2026

  • 8 Кина

    31 2 Отговор
    Навремето такива предатели ги хвърляха на прасетата в Белене..!

    15:22 23.07.2026

  • 9 Милко Калайджиев

    29 1 Отговор
    Пак ли избяга от бостаня,Наде?

    15:22 23.07.2026

  • 10 Перо

    32 1 Отговор
    До кога ще вадят от нафталина старите случайници и участници в криминалната приватизация?

    15:22 23.07.2026

  • 11 Какво ни занимавате с мнението

    30 1 Отговор
    на една вещица с отпаднала необходимост

    15:23 23.07.2026

  • 12 Егати

    26 2 Отговор
    Антипатичната лелка! Тва жените с възрастта погрозняват и като започнат да се излагат по разни платформи смеха и погнусата стават непреодолими😂😂

    15:23 23.07.2026

  • 13 в кратце

    19 2 Отговор
    Надежда Нейнска иска да ни подскаже,че някой ден ще бъдем нападнати заради амерските действия тук.

    15:23 23.07.2026

  • 14 пръц

    25 1 Отговор
    Аман от дърти сини parcali

    15:23 23.07.2026

  • 15 Крум

    24 1 Отговор
    Хазарското плашило, пак плаши децата, че и ги усуква и лъже без да и пука. Господи спаси България от тази напаст!!!.

    15:24 23.07.2026

  • 16 оня с коня

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това е женско животно което лае

    15:24 23.07.2026

  • 17 Сандо

    21 2 Отговор
    Изключително нагли и отвратителни станаха тия десняци евроатлантици.Те с две ръце ще гласуват зи всичко,което ни поиска Господаря,но сега си правят гадна пропаганда на гърба на Радев.Стигнаха дори до абсурда да избягат от гласуването,знаейки много добре,че подлогите от ПБ и ДПС ще приематпозорното за нас решение.

    15:28 23.07.2026

  • 18 Без име

    13 2 Отговор
    След 23 дни намериха Наталия. Един оръфляк направи мвр за посмешище. И тези ще ни защитават от Хизбулата и йеменските хути.

    15:31 23.07.2026

  • 19 азз

    16 2 Отговор
    на тая ДЪРТА-нянка кой и дава достъп до медиите - плаши дЕцата....

    15:32 23.07.2026

  • 20 Мич

    11 2 Отговор
    Тази не разбра ли, че каквото кажат САЩ(Израел), това става.

    15:34 23.07.2026

  • 21 факти

    9 2 Отговор
    България агресор ли е? питам за един приятел

    15:36 23.07.2026

  • 22 604

    9 1 Отговор
    няма кво да ни овещаваш вещице, не врат ми шия, накрая всите ще свършите за храна на червеите!!!!

    15:38 23.07.2026

  • 23 Хаджи Папурко

    9 1 Отговор
    Излезе Надка малка пиратка да си подруса патката руса и се провикна тя във факти, опса, опса.

    15:39 23.07.2026

  • 24 Оффф ,

    10 1 Отговор
    Надка си напомпала устните , бе !

    15:39 23.07.2026

  • 25 Теслатъ

    7 1 Отговор
    Нали тая ни убеждаваше, че първия път е било "запланирано Натовско учение"! Чудно, кво шъ ни рече ако утре получим Балистически "подарък" от Иран?

    15:41 23.07.2026

  • 26 Някой

    7 0 Отговор
    Компетентен да обясни, тази сега милфка ли се води или превтасала слива?

    15:41 23.07.2026

  • 27 Зеления

    9 1 Отговор
    Анкета

    Надежда Нейнски е:
    а/ несложна
    б/ нагла шарлатанка
    в/ и двете

    моля гласувайте !

    А по отношение на непрекъснато тиражирания термин от жълтопаветните: "демократичната опозиция":
    -първо в България няма партия която да не е демократична, всички по закон на конгреси и конференции си избират през определен период лидер и ръководни органи
    -второ - точно в "Демократи за силна България" видяхме колко точна е демократична партията им, Радан Кънев и Атанас Атанасов си сменят местата за лидери на партията точно както правеха Путин и Медведев за президент на Русия

    15:41 23.07.2026

  • 28 Реалност

    3 5 Отговор
    Да припомним, че единствения който не е изпълнил искане на САЩ в България е Иван Костов. Няма друг.

    15:44 23.07.2026

  • 29 Българин

    6 1 Отговор
    Кауна като типичен селски тарикат от аскЮФските села искаше да прехвърли отговорността за приемането на американските самолети в база Безмер върху парламента, но не му се получи. Гласувалите със "ЗА" са предимно от партията на Радев плюс малцината депутати на Пеевски, които по обясними причини гласуваха по команда от "намагнетизирания" си лидер. ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС изобщо не участваха в гласуването. Сега цялата отговорност за приемането на американските самолети в Безмер е на Радев и за всички евентуални последствия от това отговорност носи лично Радев, както като изпълняващ длъжността премиер, така и като лидер на управляващата с пълно мнозинство партия.

    15:45 23.07.2026

  • 30 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 8 Отговор
    Троляка го активираха 🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    15:45 23.07.2026

  • 31 Неинска

    8 0 Отговор
    За 15 г.терците я разчекнаха

    15:47 23.07.2026

  • 32 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Как си Духалоф?

    15:47 23.07.2026

  • 33 Партньорите имат равни права, надке!

    10 1 Отговор
    В нашият случай не е така. Нямаме бази в сащ, от които да нападаме суверенни държави. Какво ни бърка ядрената програма на Иран и разоръжаването на "Хизбулла"! Това са интересите на една друга държава - тази, която първа нападна и остави щатите да довършват .

    15:48 23.07.2026

  • 34 Дъртата чанта

    6 0 Отговор
    И тя да каже нещо

    15:48 23.07.2026

  • 35 Надежда Неистински

    7 0 Отговор
    Надежда Неистински

    15:52 23.07.2026

  • 36 Лъжливото Наде

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пак се обаде(и)..

    15:52 23.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лъжливото Наде

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пак се обаде(и)..

    15:53 23.07.2026

  • 39 Хохо

    3 0 Отговор
    Дрътауроспия гаражна

    15:55 23.07.2026

  • 40 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    УРВИИИИ ЕВРЕЙСКИ И МЪЖКИ И ЖЕНСКИ!

    15:56 23.07.2026

  • 41 Де бил

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Значи горе - долу си ги уцелил ,но за последното място има много кандидати. Аналена Бербок въобще не я споменаваш Соломон Паси отсъства ,Тараренко , късия генерал,просто Киро,Аси Василев ,Иво Мирчев абе имаш пропуски.

    15:56 23.07.2026

  • 42 Емигрант

    0 3 Отговор
    Как трябва да се обясни на тази, че няма и не може да има заплаха за България ? Само комунист може да заплашва с война, който има разум лесно ще разбере, че Иран плаши, така е научен, а в България понеже комунистите са преобладаващото мнозинство веднага застават зад думите червените шалвари и в стил агресор се съгласяват със заплахата ! Ами не е ли същото и с агресорът Путин бе червени маскари, нали плашите и с него когато се помага на Украйна, какво стана прати ли ви "бомби" ? Нали сте смели "патриоти" бе, страхът ли ви взема връх, а уж ще браните България и сега сте се замислили как да спасите задниците си ! Никой йяма да ви прати никакви ракети или дронове, преди България има други натовски държави които няма как да не свалят ракетите на иранците, реалното ви мислене е останало на заден план след страхът и заплахите ! Страхливци, затова сме биле 500 г под турско робство и 45 под съветско, дойде свободата и ревнахте да си върнете робството, че свободата да се "разхождате" из Европа свободно не ви е изгодно, искате си соц-затворът !

    Коментиран от #43

    16:02 23.07.2026

  • 43 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Емигрант":

    Браво Емигранте, ти като най-смелия патриот от всички....емигрира от България !!!

    Коментиран от #45

    16:05 23.07.2026

  • 44 Таа па!

    3 0 Отговор
    Гаа ти човещицата! Що не разкаже първо, как в последния ден, от мандата си, подписа затварянето на І-ви и ІІ-ри блок на АЕЦ Козлодуй?!!! Не да ми умува несвързано за ланския сняг, а да поразкаже за "подвизите", сътворени от нея, ромлянина костов и синята шайка, в "приватизации" и унищожениетона селско стопанство, лека, тежка, хранителновкусова и всякакви др. промишлиности и отрасли в България. Абе по - точно умишленото съсипване на Българската държава и народа й, тъй наречения "преход". Ъ?!!!

    16:05 23.07.2026

  • 45 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Браво":

    Ами ще "емигрирам" разбира се как да живея сред комундури и празноглавци, и това не е емигриране, а свободно избиране на местопребиваване, месторабота и достойно заплащане на трудът, за което се иска разбира се смелост, а не страхливо понасяне на несгодите и недостойния за човек живот ! Махни се и ти бе, имаш ли смелост или ще ми обясняваш по комунистически, че съм предател, а ти с останал да браниш мизерния живот !

    16:11 23.07.2026

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