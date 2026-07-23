Надежда Нейнски: Сегашната нота от САЩ има военен характер

Ангажимент на правителството и мнозинството е да предоставят информация на хората, с която да дадат уверение, че няма заплаха за националната сигурност на България. Това, че подобно нещо не се прави показва политическа арогантност. Това каза пред БНР Надежда Нейнски, бивш министър на външните работи.
Коментарът ѝ идва след като парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер", а жители на селото и на съседни населени места се обявиха срещу решението на депутатите. Те стартираха подписка и подготвят протест.
"Създава се впечатлението, че има повторяемост на една ситуация. Първоначално имаше нота от американска страна за разполагане на самолети. След това дойде втора. Двете обаче са съвсем различни. Първата беше за разполагане на самолети по т.нар. "еър полисинг", т.е. за учение на НАТО и беше с невоенен характер. По тази причина разрешението за разполагането на самолетите беше за летище "София". Взимането на такова е изцяло в правомощията на министъра на отбраната и на Министерския съвет, не се нуждае от мандат на НС. Нямаше споменаване на Иран. Сегашната нота обаче има военен характер и искането е за разполагане на военното летище в Безмер. Искането е за оказване на съдействие на американските сили в Близкия изток и Иран. Затова този път се изискваше мандат на НС, защото се касае за разполагане на чужди въоръжени сили", посочи дипломатът.
Надежда Нейнски смята още, че "това, което се случва, показва, че премиерът Радев има проблем със стратегическата последователност".
"Партньорите следят не само какво правим, а и какви аргументи използваме при едни и същи кризи. Министър-председателят дава две различни дефиниции на национален интерес и на национална сигурност. В случая с Украйна националната сигурност според него изисква невъвличане и неутралитет. В случая с Иран изисква изпълнение на съюзнически ангажименти. Тук става дума за защита на небето ни. По същество Коалицията на желаещите е засилено европейско отбранително сътрудничество в период на оттегляне на САЩ от ангажиментите към Европа. Министър – председателят взима решение България да се оттегли. Натискът върху Иран за недопускане на заплахи очевидно е необходим, посочи Нейнски.
"Търсят се гаранции по отношение на две неща. Първото е да не се сдобие с ядрено оръжие. Второто е разоръжаването на "Хизбулла". Искам да припомня атентата на летището в Бургас. Иран се опитва да рекетира света, включително със затварянето на Ормузкия проток. Демократичната общност търси средства да бъде принуден да се съобрази с демократичния правов ред. Не може проблемите на сигурността: било по отношение на Иран, било по отношение на войната на Русия с Украйна, да се обвързват с такива технически неща като отпадането на визите", отбеляза още бившият външен министър.
"Отпадането на визите следва покриването на определени критерии. Разбирането на новото управление е, че трябва да се договаряме директно с големите. Възможността да защитим националния си интерес в преки преговори е много по-невъзможна, отколкото ако България е част от общата европейска политика. През последните години България успя да натрупа политически авторитет в Европа и това нещо в момента се разпилява по безразсъден начин. Аз смятам, че никой няма съмнение, че политиката в България в момента се задава единствено и само от Румен Радев. Ако някой си мисли, че външният министър може да има самостоятелна политическа линия, това е абсолютно несериозно", каза тя.
Надежда Нейнски мотивира и разбирането си за необходимост от обща кандидатура на партиите от десния спектър на предстоящите президентски избори. "Колкото по-обединена е демократичната опозиция на президентските избори, толкова по-големи са шансовете ѝ. Много е важно да не се допусне цялата власт в държавата да влезе отново в ръцете на една партия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #36, #38
15:18 23.07.2026
2 маке
15:20 23.07.2026
3 123
15:20 23.07.2026
4 Хаха
Коментиран от #41
15:20 23.07.2026
5 Политик
15:21 23.07.2026
6 🥪🥪🥪
15:22 23.07.2026
7 Нотабене
15:22 23.07.2026
8 Кина
15:22 23.07.2026
9 Милко Калайджиев
15:22 23.07.2026
10 Перо
15:22 23.07.2026
11 Какво ни занимавате с мнението
15:23 23.07.2026
12 Егати
15:23 23.07.2026
13 в кратце
15:23 23.07.2026
14 пръц
15:23 23.07.2026
15 Крум
15:24 23.07.2026
16 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това е женско животно което лае
15:24 23.07.2026
17 Сандо
15:28 23.07.2026
18 Без име
15:31 23.07.2026
19 азз
15:32 23.07.2026
20 Мич
15:34 23.07.2026
21 факти
15:36 23.07.2026
22 604
15:38 23.07.2026
23 Хаджи Папурко
15:39 23.07.2026
24 Оффф ,
15:39 23.07.2026
25 Теслатъ
15:41 23.07.2026
26 Някой
15:41 23.07.2026
27 Зеления
Надежда Нейнски е:
а/ несложна
б/ нагла шарлатанка
в/ и двете
моля гласувайте !
А по отношение на непрекъснато тиражирания термин от жълтопаветните: "демократичната опозиция":
-първо в България няма партия която да не е демократична, всички по закон на конгреси и конференции си избират през определен период лидер и ръководни органи
-второ - точно в "Демократи за силна България" видяхме колко точна е демократична партията им, Радан Кънев и Атанас Атанасов си сменят местата за лидери на партията точно както правеха Путин и Медведев за президент на Русия
15:41 23.07.2026
28 Реалност
15:44 23.07.2026
29 Българин
15:45 23.07.2026
30 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Коментиран от #32
15:45 23.07.2026
31 Неинска
15:47 23.07.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Как си Духалоф?
15:47 23.07.2026
33 Партньорите имат равни права, надке!
15:48 23.07.2026
34 Дъртата чанта
15:48 23.07.2026
35 Надежда Неистински
15:52 23.07.2026
36 Лъжливото Наде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":пак се обаде(и)..
15:52 23.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лъжливото Наде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":пак се обаде(и)..
15:53 23.07.2026
39 Хохо
15:55 23.07.2026
40 Боруна Лом
15:56 23.07.2026
41 Де бил
До коментар #4 от "Хаха":Значи горе - долу си ги уцелил ,но за последното място има много кандидати. Аналена Бербок въобще не я споменаваш Соломон Паси отсъства ,Тараренко , късия генерал,просто Киро,Аси Василев ,Иво Мирчев абе имаш пропуски.
15:56 23.07.2026
42 Емигрант
Коментиран от #43
16:02 23.07.2026
43 Браво
До коментар #42 от "Емигрант":Браво Емигранте, ти като най-смелия патриот от всички....емигрира от България !!!
Коментиран от #45
16:05 23.07.2026
44 Таа па!
16:05 23.07.2026
45 Емигрант
До коментар #43 от "Браво":Ами ще "емигрирам" разбира се как да живея сред комундури и празноглавци, и това не е емигриране, а свободно избиране на местопребиваване, месторабота и достойно заплащане на трудът, за което се иска разбира се смелост, а не страхливо понасяне на несгодите и недостойния за човек живот ! Махни се и ти бе, имаш ли смелост или ще ми обясняваш по комунистически, че съм предател, а ти с останал да браниш мизерния живот !
16:11 23.07.2026