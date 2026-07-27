Блъснаха общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

Шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг в събота вечерта, след което избяга от мястото на инцидента. При удара няма пострадали, съобщи Нова ТВ.
Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. Съставен му е акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и пропускане на знак "Стоп". След удара водачът не е тестван за употреба на наркотици. По информация на полицията тестът се извършва по преценка на органите на реда.
Потърпевшият Петко Петков е общински съветник в Червен бряг. Той разказа, че автомобилът не спира на пешеходната пътека и удря детето му. „След това шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт”, заяви Петков.
По думите му пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града. „Нямам обяснение как се случи това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо”. На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен”, твърди Петков. Според него и жители на Червен бряг водачът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов.
Майката на детето - Поля Виткова, също коментира случая. По думите ѝ синът им е силно изплашен след случилото се. „Опитваме се да говорим с него. Той е на 8 години и вече разбира всичко. За щастие, няма физически наранявания, но преживява огромен шок”, каза тя.
Виткова разказа, че е станала свидетел на инцидента. Видяла случващото се от балкона на дома си. „Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това, още на следващия ден, наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града”, заяви тя.
По думите ѝ със семейството се свързват следователи, които твърдят, че водачът е засичан през годините за нарушения, свързани с незаконна търговия на цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.
Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази подкрепа към семейството и заяви, че подобни случаи са показателни за липсата на отговорност на пътя и зачестяват в цялата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 червен бряг?
Коментиран от #6
10:53 27.07.2026
3 ако автомобил блъсне човек както е
Коментиран от #8, #10, #32
10:55 27.07.2026
4 народната любов
10:56 27.07.2026
5 Така е
10:58 27.07.2026
6 е вие какво очаквате
До коментар #2 от "червен бряг?":хахах
амче навсякъде в тикволандия е така
може да се вземат мерки когато го отнесе някой от 240те търтея на хранилка
барем измъдрят законче
10:58 27.07.2026
7 Цвете
10:58 27.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
11:00 27.07.2026
10 Грую
До коментар #3 от "ако автомобил блъсне човек както е":Гледай видеото в някой друг сайт и после коментирай. "шАфиорът" е не за затвор, за бесене е.
Коментиран от #13, #16
11:00 27.07.2026
11 Факт
11:02 27.07.2026
12 Чума
11:05 27.07.2026
13 Доротея
До коментар #10 от "Грую":По добре го ориентирай, ако на мястото на младия човек и 8 годишно пъргаво момче бе някой 100 годишен дует, диамантена сватба, които се подпират взаимно, какво щяхме да четем сега!?
11:08 27.07.2026
14 Детето
11:12 27.07.2026
15 Кой
11:16 27.07.2026
16 Сила
До коментар #10 от "Грую":Ама па "блъснатия " как псува , а .....пред" детето "
А шофьора е кретен , то е ясно ...!!!
11:21 27.07.2026
17 Хасковски каунь
/Извинете/
11:22 27.07.2026
18 дали другия път ще пресича така
Коментиран от #33
11:31 27.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 бравост
11:38 27.07.2026
22 Наблюдател
11:39 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мисира с коко новина
Какви са тия извънзебдни?
11:41 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Знам
И за да се направи или да не се направи нещо трябва, не трябва да разчиташ на правилници и закони, а да се обадиш на някой от който зависи това което искаш да се направи или да не се направи .
11:43 27.07.2026
28 Пловдивчанин
11:45 27.07.2026
29 На пешеходна пътека
11:46 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Такъв си
До коментар #3 от "ако автомобил блъсне човек както е":Що да идиат си?
11:53 27.07.2026
33 Тити на Кака
До коментар #18 от "дали другия път ще пресича така":Как пресичат бащата с детето - би ли обяснил?
12:09 27.07.2026
34 Тити на Кака
12:12 27.07.2026
35 Култура Миянко
12:17 27.07.2026
36 Абе
И Като е избягал, как точно са му наложени административни наказания? Нали уж видеото не било доказателство или всичко е според зависи...
Коментиран от #38
12:20 27.07.2026
37 Кочо
12:21 27.07.2026
38 Доротея
До коментар #36 от "Абе":Гледайте сутрин телевизия, господине! Новините в 21 век са интегриран поток, а не всяка за себе си! Съветника му се е обадил, там всички се познават, обадил се и на 112 и ги събрал на място да ги снима екип! Не ме карай повече да се натоварвам излишно!
12:24 27.07.2026