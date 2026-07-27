Блъснаха общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

Шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг в събота вечерта, след което избяга от мястото на инцидента. При удара няма пострадали, съобщи Нова ТВ.

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. Съставен му е акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и пропускане на знак "Стоп". След удара водачът не е тестван за употреба на наркотици. По информация на полицията тестът се извършва по преценка на органите на реда.

Потърпевшият Петко Петков е общински съветник в Червен бряг. Той разказа, че автомобилът не спира на пешеходната пътека и удря детето му. „След това шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт”, заяви Петков.

По думите му пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града. „Нямам обяснение как се случи това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо”. На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен”, твърди Петков. Според него и жители на Червен бряг водачът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов.

Майката на детето - Поля Виткова, също коментира случая. По думите ѝ синът им е силно изплашен след случилото се. „Опитваме се да говорим с него. Той е на 8 години и вече разбира всичко. За щастие, няма физически наранявания, но преживява огромен шок”, каза тя.

Виткова разказа, че е станала свидетел на инцидента. Видяла случващото се от балкона на дома си. „Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това, още на следващия ден, наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града”, заяви тя.

По думите ѝ със семейството се свързват следователи, които твърдят, че водачът е засичан през годините за нарушения, свързани с незаконна търговия на цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази подкрепа към семейството и заяви, че подобни случаи са показателни за липсата на отговорност на пътя и зачестяват в цялата страна.