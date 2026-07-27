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Блъснаха общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

Блъснаха общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

27 Юли, 2026 10:51 1 451 38

  • червен бряг-
  • пешеходна пътека-
  • общински съветник

След удара водачът не е тестван за употреба на наркотици

Блъснаха общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг в събота вечерта, след което избяга от мястото на инцидента. При удара няма пострадали, съобщи Нова ТВ.

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. Съставен му е акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и пропускане на знак "Стоп". След удара водачът не е тестван за употреба на наркотици. По информация на полицията тестът се извършва по преценка на органите на реда.

Потърпевшият Петко Петков е общински съветник в Червен бряг. Той разказа, че автомобилът не спира на пешеходната пътека и удря детето му. „След това шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт”, заяви Петков.

По думите му пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града. „Нямам обяснение как се случи това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо”. На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен”, твърди Петков. Според него и жители на Червен бряг водачът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов.

Майката на детето - Поля Виткова, също коментира случая. По думите ѝ синът им е силно изплашен след случилото се. „Опитваме се да говорим с него. Той е на 8 години и вече разбира всичко. За щастие, няма физически наранявания, но преживява огромен шок”, каза тя.

Виткова разказа, че е станала свидетел на инцидента. Видяла случващото се от балкона на дома си. „Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това, още на следващия ден, наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града”, заяви тя.

По думите ѝ със семейството се свързват следователи, които твърдят, че водачът е засичан през годините за нарушения, свързани с незаконна търговия на цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази подкрепа към семейството и заяви, че подобни случаи са показателни за липсата на отговорност на пътя и зачестяват в цялата страна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 червен бряг?

    13 1 Отговор
    е вие какво очаквате

    Коментиран от #6

    10:53 27.07.2026

  • 3 ако автомобил блъсне човек както е

    16 9 Отговор
    написано не може да се размине без наранявания , тук някой лъже хората жестоко

    Коментиран от #8, #10, #32

    10:55 27.07.2026

  • 4 народната любов

    11 2 Отговор
    към "властта" не прощава!

    10:56 27.07.2026

  • 5 Така е

    24 0 Отговор
    Да избягаш от автопроизшествието задължително се отнема книжката.

    10:58 27.07.2026

  • 6 е вие какво очаквате

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "червен бряг?":

    хахах
    амче навсякъде в тикволандия е така

    може да се вземат мерки когато го отнесе някой от 240те търтея на хранилка
    барем измъдрят законче

    10:58 27.07.2026

  • 7 Цвете

    15 1 Отговор
    ЗАЩОТО ИМА " НЯКОЙ СИ " ЗАД ГЪРБА НА ТОВА ЛЕКЕ, НЯМА ДА Е НАПРАВЕНА ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ ЛИ? ОТНЕМЕТЕ МУ КНИЖКАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА. СВАЛЕТЕ НОМЕРАТА НА КОЛАТА.НАГЛОСТТА ИМА ЛИ СПИРКА ? 🚔🚔🚔

    10:58 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    14 1 Отговор
    С това МВР толкова!

    11:00 27.07.2026

  • 10 Грую

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "ако автомобил блъсне човек както е":

    Гледай видеото в някой друг сайт и после коментирай. "шАфиорът" е не за затвор, за бесене е.

    Коментиран от #13, #16

    11:00 27.07.2026

  • 11 Факт

    4 0 Отговор
    В София Люлин при пожарната за десен завой всеки ден е така

    11:02 27.07.2026

  • 12 Чума

    7 2 Отговор
    Пред зебрите на 3 метра трябва да има линия, ако мпс е достигнало до нея, пешеходеца да е длъжен да изчака! А преди зебрата мпс да не превишава 7 км/час! Особено зима, по надолнище се спуска тир, на 10 метра от пътеката и вие скачате на нея! Как да спре и защо да спира, след като нищо няма да ви стане да се забавите 3 секунди!

    11:05 27.07.2026

  • 13 Доротея

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Грую":

    По добре го ориентирай, ако на мястото на младия човек и 8 годишно пъргаво момче бе някой 100 годишен дует, диамантена сватба, които се подпират взаимно, какво щяхме да четем сега!?

    11:08 27.07.2026

  • 14 Детето

    9 2 Отговор
    блъснато , но му нямало нищо ?!

    11:12 27.07.2026

  • 15 Кой

    9 3 Отговор
    е тоя , дето блъска деца на пешеходна пътека и им няма нищо ? И по усмотрение на полицаите не му правят тест за наркотици ?

    11:16 27.07.2026

  • 16 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Грую":

    Ама па "блъснатия " как псува , а .....пред" детето "
    А шофьора е кретен , то е ясно ...!!!

    11:21 27.07.2026

  • 17 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    Ами само обикновени хора ли ще блъскат.
    /Извинете/

    11:22 27.07.2026

  • 18 дали другия път ще пресича така

    1 5 Отговор
    или винаги така си размахва ръцете

    Коментиран от #33

    11:31 27.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бравост

    2 0 Отговор
    и богатите крадци също плачат

    11:38 27.07.2026

  • 22 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Можеше да ги убие и пак да го прикрият по полицейска линия. Като онова несебърско синче, дето и демонстрации в негова защита правеха, докато не стана национален скандал.

    11:39 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мисира с коко новина

    3 2 Отговор
    Как така хем ги е блъснал, хем няма пострадали?
    Какви са тия извънзебдни?

    11:41 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Знам

    1 0 Отговор
    Там всички маа гали, а и не само те са с купени книжки...
    И за да се направи или да не се направи нещо трябва, не трябва да разчиташ на правилници и закони, а да се обадиш на някой от който зависи това което искаш да се направи или да не се направи .

    11:43 27.07.2026

  • 28 Пловдивчанин

    2 0 Отговор
    Забелязал съм, в центъра колите по правило спират на пешеходци, в крайните квартали с новите жилищни комплекси с новите граждани само някои.

    11:45 27.07.2026

  • 29 На пешеходна пътека

    1 2 Отговор
    Прайдове не се правят

    11:46 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Такъв си

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ако автомобил блъсне човек както е":

    Що да идиат си?

    11:53 27.07.2026

  • 33 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "дали другия път ще пресича така":

    Как пресичат бащата с детето - би ли обяснил?

    12:09 27.07.2026

  • 34 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Пореден пример за потресаващото безхаберие на пътната ни полиция.

    12:12 27.07.2026

  • 35 Култура Миянко

    2 0 Отговор
    Кво значение има дали е бил общински съветник след като е пострадал ?

    12:17 27.07.2026

  • 36 Абе

    0 0 Отговор
    журналя... хванете и проечете безумието, което сте написали - блъснал, избягал, ама водача НЕ Е тестван за алкохол?!? КАто е избягал, как да го тестват?!
    И Като е избягал, как точно са му наложени административни наказания? Нали уж видеото не било доказателство или всичко е според зависи...

    Коментиран от #38

    12:20 27.07.2026

  • 37 Кочо

    0 0 Отговор
    Тоя какво си мисли, че като е общински съветник и колите ще му правят път ли!?

    12:21 27.07.2026

  • 38 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе":

    Гледайте сутрин телевизия, господине! Новините в 21 век са интегриран поток, а не всяка за себе си! Съветника му се е обадил, там всички се познават, обадил се и на 112 и ги събрал на място да ги снима екип! Не ме карай повече да се натоварвам излишно!

    12:24 27.07.2026

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