Зеленски: С Тръмп каним Путин на среща в САЩ - трудно би му отказал, но да видим

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп канят руския държавен глава Владимир Путин на среща в Съединените щати. Държавният глава на Украйна обяви това в обръщение към Междуправителствената конференция на Европейския съюз преди отпътуването си за срещата на върха на Г-7.
„Предложихме на Путин среща навсякъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната“, отбеляза Зеленски.
В същото време, според държавния глава на Украйна, "Путин не иска това".
„Обсъдихме със САЩ и Франция възможността за среща с Русия в кулоарите на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не иска това“, добави Зеленски.
В същото време президентът съобщи, че вчера е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп, че „такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, който би затруднил значително отказ на Путин, поне към президента Тръмп“.
„Ще видим какво ще се получи от това. Ако Русия откаже тази възможност, ще е необходим допълнителен натиск“, подчерта Зеленски.
На 4 юни Зеленски написа първото отворено писмо до Путин след началото на бойните действия. В него украинският лидер призовава за край на войната и преминаване към директни преговори на лидерско ниво.
Украйна поиска лична среща между президента Володимир Зеленски и Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7.
На 14 юни Зеленски заяви, че се очаква недоволството на руснаците от техния президент Владимир Путин да продължи да расте и той вече се подготвял за факта, че тези процеси не могат да бъдат спрени, предвид парламентарните избори, насрочени за Русия тази есен.
По време на пресконференция след военния парад в Москва Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, единствено за да подпише договор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ВИНАГИ
Коментиран от #25
05:38 16.06.2026
3 Вашето мнение
05:39 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
05:41 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ние
05:45 16.06.2026
9 Евроатлантик
05:46 16.06.2026
10 Дали има
05:47 16.06.2026
11 Ела
До коментар #4 от "Аре":да ти кажем !
05:48 16.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Украйна
Коментиран от #15
05:50 16.06.2026
15 Така е
До коментар #14 от "Украйна":Украина е Русия.
05:55 16.06.2026
16 Софиянец
05:59 16.06.2026
17 Чувам
06:01 16.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зеления палячо да спре да се прави на
06:05 16.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Оня
06:14 16.06.2026
23 ИМА ЛИ СЪМНЕНИЯ ,ЧЕ ПУТИН ЩЕ ГО ОТСВИРИ!
КЛОУНА ТЪРСИ ИЗЯВА , ДА СЪТВОРИ ПОРЕДАТА КЛОУНАДА , НО ПРИ ПУТИН ТЕЯ НОМЕРЦА НЕ ВЪРВЯТ !
06:18 16.06.2026
24 Изглежда
До коментар #1 от "КОЙ":Тази война няма да спре докато не пламне цяла Европа. Тогава никой няма да се сети кой, кого канел, кой какво е говорил. Борбата ще е за коричка хляб и чиста вода.
06:23 16.06.2026
25 Обикновенно
До коментар #2 от "ВИНАГИ":губещите са по словоохотливи и по сговорчиви.
06:25 16.06.2026
26 ВВП
06:26 16.06.2026
27 На зелената еуглена
06:30 16.06.2026
28 В.В.П. властелинът на члмите
06:35 16.06.2026
29 Интересно
До коментар #1 от "КОЙ":Какъв ще е този формат, на който Путин ще се затрудни да откаже, главите на Г7 ще изпълнят руския химн акапелно ли? Какво може да е?
06:37 16.06.2026
30 Присмехулник
"Събрахме се аз и командването и решихме."
06:40 16.06.2026
31 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
06:46 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
06:58 16.06.2026
34 Хаха ха...
Те само изпълняват волята на победителя...
Клоунът си е клоун...
06:58 16.06.2026
35 Виж ти
07:04 16.06.2026
36 Путин
07:06 16.06.2026
37 Жълтопаветник
07:11 16.06.2026
38 факуса
07:11 16.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русуфил хардлайнaр
07:14 16.06.2026