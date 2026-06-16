Зеленски: С Тръмп каним Путин на среща в САЩ - трудно би му отказал, но да видим

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп канят руския държавен глава Владимир Путин на среща в Съединените щати. Държавният глава на Украйна обяви това в обръщение към Междуправителствената конференция на Европейския съюз преди отпътуването си за срещата на върха на Г-7.

„Предложихме на Путин среща навсякъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната“, отбеляза Зеленски.

В същото време, според държавния глава на Украйна, "Путин не иска това".

„Обсъдихме със САЩ и Франция възможността за среща с Русия в кулоарите на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не иска това“, добави Зеленски.

В същото време президентът съобщи, че вчера е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп, че „такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, който би затруднил значително отказ на Путин, поне към президента Тръмп“.

„Ще видим какво ще се получи от това. Ако Русия откаже тази възможност, ще е необходим допълнителен натиск“, подчерта Зеленски.

На 4 юни Зеленски написа първото отворено писмо до Путин след началото на бойните действия. В него украинският лидер призовава за край на войната и преминаване към директни преговори на лидерско ниво.

Украйна поиска лична среща между президента Володимир Зеленски и Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7.

На 14 юни Зеленски заяви, че се очаква недоволството на руснаците от техния президент Владимир Путин да продължи да расте и той вече се подготвял за факта, че тези процеси не могат да бъдат спрени, предвид парламентарните избори, насрочени за Русия тази есен.

По време на пресконференция след военния парад в Москва Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, единствено за да подпише договор.