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Зеленски: С Тръмп каним Путин на среща в САЩ - трудно би му отказал, но да видим
  Тема: Украйна

Зеленски: С Тръмп каним Путин на среща в САЩ - трудно би му отказал, но да видим

16 Юни, 2026 05:24, обновена 16 Юни, 2026 05:32 1 112 40

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Предложихме на руския президент среща навсякъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната“, отбеляза държавният глава на Украйна

Зеленски: С Тръмп каним Путин на среща в САЩ - трудно би му отказал, но да видим - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп канят руския държавен глава Владимир Путин на среща в Съединените щати. Държавният глава на Украйна обяви това в обръщение към Междуправителствената конференция на Европейския съюз преди отпътуването си за срещата на върха на Г-7.

„Предложихме на Путин среща навсякъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната“, отбеляза Зеленски.

В същото време, според държавния глава на Украйна, "Путин не иска това".

„Обсъдихме със САЩ и Франция възможността за среща с Русия в кулоарите на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не иска това“, добави Зеленски.

В същото време президентът съобщи, че вчера е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп, че „такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, който би затруднил значително отказ на Путин, поне към президента Тръмп“.

„Ще видим какво ще се получи от това. Ако Русия откаже тази възможност, ще е необходим допълнителен натиск“, подчерта Зеленски.

На 4 юни Зеленски написа първото отворено писмо до Путин след началото на бойните действия. В него украинският лидер призовава за край на войната и преминаване към директни преговори на лидерско ниво.

Украйна поиска лична среща между президента Володимир Зеленски и Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7.

На 14 юни Зеленски заяви, че се очаква недоволството на руснаците от техния президент Владимир Путин да продължи да расте и той вече се подготвял за факта, че тези процеси не могат да бъдат спрени, предвид парламентарните избори, насрочени за Русия тази есен.

По време на пресконференция след военния парад в Москва Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, единствено за да подпише договор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВИНАГИ

    34 11 Отговор
    Когато бандерите имат инициативата на своя страна и мачкат на фронта, се почват молбите за преговори, отволени писъмца, пратеници пред Путин, поланниците на великобритания, франция и германия ходят заедно при Лавров да го кандардисват.... така се прави когато си в силната позиция, нали!

    Коментиран от #25

    05:38 16.06.2026

  • 3 Вашето мнение

    43 5 Отговор
    Среща на лузъри с победителя може да има само, когато украйна подписва капитулация. Сащ вече капитулираха пред Иран.

    05:39 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    34 2 Отговор
    Никакво спиране на денацификацията няма да има. На руснаците им е ясно, че това ще бъде използвано от спонсорите на хунтата да вкарат чужди войски в Бадеристан, да вкарат още оръжия, да продължат да обучават бандерчета. Само безусловна капитулация и оцелелите в сибирски санаториум доживот.

    05:41 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ние

    14 1 Отговор
    Води ни Путине, водини, водини, водини, ние те следваме!

    05:45 16.06.2026

  • 9 Евроатлантик

    24 2 Отговор
    Ами работата е там, че руснаците поканиха само Зеленски в Москва. Още не са поканили и Тръмп.

    05:46 16.06.2026

  • 10 Дали има

    27 4 Отговор
    по-мразен човек на земята от тоя смъркач?

    05:47 16.06.2026

  • 11 Ела

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аре":

    да ти кажем !

    05:48 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Украйна

    23 3 Отговор
    Е безсмислена държава на западната граница на РФ. Няма как да остане в тези си граници, още повече, че е основана на русофобията. Руснацити не трябва да допускан да има Украйна.

    Коментиран от #15

    05:50 16.06.2026

  • 15 Така е

    19 1 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна":

    Украина е Русия.

    05:55 16.06.2026

  • 16 Софиянец

    24 1 Отговор
    Жалко клоунче! Как се опитва да се пришие към големите! 🤭

    05:59 16.06.2026

  • 17 Чувам

    6 0 Отговор
    рев и плач...недейте така, какво общо имате със ситуацията, че ревете и се излагате! Ако чак толкова, доброволци приемат, ама от тела лесно, а?

    06:01 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеления палячо да спре да се прави на

    21 2 Отговор
    луд, беше му казано - срещата ще е в Москва за подписване на капитулацията.

    06:05 16.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Оня

    15 0 Отговор
    Е как тъй нали урките държат инициативата? За кво искат преговори? Зельо не дей да се кахъриш чичко Путин каза че ще си с най удобната клетка в московската зоологическа градина?

    06:14 16.06.2026

  • 23 ИМА ЛИ СЪМНЕНИЯ ,ЧЕ ПУТИН ЩЕ ГО ОТСВИРИ!

    14 0 Отговор
    НЕ ГО СЛУШАЙТЕ ТОЯ НАПУШЕН ДИРНИК . УНИЗИТЕЛНО Е ДА ГО ГЛЕДАШ ,КАМО ЛИ ДА РАЗГОВАРЯШ С НЕГО . САМО ЗА ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ СИ ГО ИМАТ . ДА ИМ ВЪРШИ ЧЕРНАТА СМЪРТОНОСНА ЗА НАРОДА МУ РАБОТА . ИНАЧЕ ЗАРАДИ КАКВО ДРУГО, МУ СТОВАРИХА ТОНОВЕ ОРЪЖИЕ И СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ДОЛАТРА , ДА ИМ ВЪРШИ ВОЙНАТА , ДА УМИТРАТ УКРАИНЦИ А НЕ ТЕ . С ТОЯ НЕЛИГИТИМНИК В НИКАЪВСЛУЧЕ ПУТИН НЕТРЯБВА ДА СЕ СРЕЩА , ОТ НЕГО НИЩО НЕ ЗАВИСИ !!! ТОЙ Е ЕДНА ПИЙОНКА В РЪЦЕТЕВ НА ФАШКОРАТОРИТЕ МУ .
    КЛОУНА ТЪРСИ ИЗЯВА , ДА СЪТВОРИ ПОРЕДАТА КЛОУНАДА , НО ПРИ ПУТИН ТЕЯ НОМЕРЦА НЕ ВЪРВЯТ !

    06:18 16.06.2026

  • 24 Изглежда

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙ":

    Тази война няма да спре докато не пламне цяла Европа. Тогава никой няма да се сети кой, кого канел, кой какво е говорил. Борбата ще е за коричка хляб и чиста вода.

    06:23 16.06.2026

  • 25 Обикновенно

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВИНАГИ":

    губещите са по словоохотливи и по сговорчиви.

    06:25 16.06.2026

  • 26 ВВП

    8 0 Отговор
    Зельоооо пак си забравил да ми лъснеш обувките!

    06:26 16.06.2026

  • 27 На зелената еуглена

    10 0 Отговор
    не ѝ ли е ясно, че реални решения за прекратяване на войната могат много успешно да се вземат и в Москва? Обаче главатарят на киевската хунта иска някой силен да му стои зад гърба и да го пази когато рекат да го бият... И намери такъв силен в лицето на Тръмп, който пък го презира и не го счита за онова, което той самият, зеления де, се мисли, че е...

    06:30 16.06.2026

  • 28 В.В.П. властелинът на члмите

    1 4 Отговор
    В.В.П. е страхливо боток сово джевдже!!! Нема топките!!!

    06:35 16.06.2026

  • 29 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙ":

    Какъв ще е този формат, на който Путин ще се затрудни да откаже, главите на Г7 ще изпълнят руския химн акапелно ли? Какво може да е?

    06:37 16.06.2026

  • 30 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Това много ми прилича на онзи фатмашки лаф някога:
    "Събрахме се аз и командването и решихме."

    06:40 16.06.2026

  • 31 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    6 0 Отговор
    То беше в Турция, то бше във Франция, сега пък в САЩ. Накрая ще е в Москва и после зеленски ще бъде експонат в Московската зоологическа градина.

    06:46 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    3 0 Отговор
    то хубаво да се срещат Тръмп и Путин, ама ти запъртък, като какъв се явяваш? Ти първо си никой и второ си военнопрестъпник.Ти ще се явяваш пред трибунал на украинския народ, доколкото е останал.

    06:58 16.06.2026

  • 34 Хаха ха...

    3 0 Отговор
    Победените не могат да опрезелят нищо...
    Те само изпълняват волята на победителя...
    Клоунът си е клоун...

    06:58 16.06.2026

  • 35 Виж ти

    0 1 Отговор
    Зеленски започна да командва дори в САЩ. Откъдето и да го погледнеш, той е новия глобален лидер. В Европа го слушат и му се подчиняват, кани опонентът си на преговори в САЩ, в Близкия изток е добре дошъл и съветва лидерите от региона по военни казуси. Само Китай не му се връзва, но скоро и там ще пусне пипалата си.

    07:04 16.06.2026

  • 36 Путин

    1 1 Отговор
    Заповядай в бункера!

    07:06 16.06.2026

  • 37 Жълтопаветник

    1 1 Отговор
    Путин все още вярва че ще изпълни грандоманските си проекти. Като гледам каква е тенденцията на фронта, като изгуби още 100 хиляди ватмана ще клекне на условията на Зеленски! Скоро!

    07:11 16.06.2026

  • 38 факуса

    0 0 Отговор
    ама що е тоз напън за преговори,нали печелите и бензин нямат руснаците крим почти е ваш,зелено дмръделче дръпни една пътечка и путин ще вдигне бяло знаме

    07:11 16.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Русуфил хардлайнaр

    1 0 Отговор
    Зеленски напъва за преговори защото рафинериите привършват и скоро няма да има кво да бомби!

    07:14 16.06.2026

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