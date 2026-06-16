Новини
Свят »
Индонезия »
Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля индонезийския остров Сулавеси

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля индонезийския остров Сулавеси

16 Юни, 2026 07:42 600 0

  • земетресение-
  • индонезия-
  • остров-
  • сулавеси

Няма опасност от цунами, съобщават властите

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля индонезийския остров Сулавеси - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силно земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер беше регистрирано днес край индонезийския остров Сулавеси, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от националната метеорологична служба на страната, предава БТА.

Според информацията на Държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG), епицентърът на труса е бил локализиран на 42 километра югоизточно от град Палу, на сравнително малка дълбочина от едва 10 километра.

За щастие, властите уточниха, че няма опасност от възникване на цунами вследствие на земетресението.

Припомня се, че през април тази година островът бе разтърсен от друг силен трус с магнитуд 5,9. Тогава епицентърът се намираше на 142 километра източно от град Манадо, където живеят близо половин милион души.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ