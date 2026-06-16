Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля индонезийския остров Сулавеси

Силно земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер беше регистрирано днес край индонезийския остров Сулавеси, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от националната метеорологична служба на страната, предава БТА.

Според информацията на Държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG), епицентърът на труса е бил локализиран на 42 километра югоизточно от град Палу, на сравнително малка дълбочина от едва 10 километра.

За щастие, властите уточниха, че няма опасност от възникване на цунами вследствие на земетресението.

Припомня се, че през април тази година островът бе разтърсен от друг силен трус с магнитуд 5,9. Тогава епицентърът се намираше на 142 километра източно от град Манадо, където живеят близо половин милион души.