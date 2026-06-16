Мария Фернанда Еспиноса: Промяна в ООН чрез отговорно свиване

Кандидатката за поста на генерален секретар на Организацията на обединените нации Мария Фернанда Еспиноса заяви снощи, че ООН остава ключов международен фактор, но нейният състав трябва да бъде оптимизиран, за да се засили отговорността на отделните държави, предава БТА.

Бившата министърка на външните работи и на отбраната на Еквадор е сред шестимата претенденти за наследник на португалеца Антонио Гутериш, чийто мандат изтича в края на тази година. „Не си правя илюзии за трудностите, които ме очакват, но въпреки това оставам оптимист“, каза Еспиноса по време на изслушването си.

Подобно на други кандидати, тя обеща да продължи усилията за реформи в ООН, като подчерта, че необходимостта от организацията, „сформирана в края на Втората световна война“, остава „безспорна“.

„Твърде често действията от страна на ООН липсват при актуални събития или организацията бива оставяна настрана. Твърде често е бавна, фрагментирана и ограничена в реакциите си... ООН трябва да възстанови доверието и да покаже, а не само да каже, че може да осъществи реална промяна“, отбеляза Еспиноса.

„Можем да свием състава на ООН, като същевременно засилим отговорността на отделните държави и възстановим доверието в организацията ни“, акцентира тя.

Еспиноса, която е била постоянен представител на Еквадор при ООН и е председателствала Общото събрание на организацията между 2018 и 2019 г., предложи националните правителства да поемат по-голяма роля в областите, където ООН действа в момента.

Тя бе част от лявото правителство на бившия еквадорски президент Рафаел Корея, но се дистанцира от неговата партия през последните няколко години. Кандидатурата ѝ за генерален секретар на ООН бе издигната от малката островна държава в Карибския басейн Антигуа и Барбуда.

Настоящото еквадорско правителство на десния президент Даниел Нобоа, съюзник на американския президент Доналд Тръмп, не е коментирало кандидатурата ѝ.

Президентът на Гвиана Ирфан Али обяви миналата седмица, че страната му ще номинира своя посланик в ООН Каролин Родригес-Биркет за поста, а нейната кандидатура ще бъде изслушана в четвъртък.

Кандидати са още генералният секретар на Международната агенция за атомна енергия към ООН - МААЕ, Рафаел Гроси (Аржентина), бившата президентка на Чили Мишел Бачелет, бившата президентка на Коста Рика Ребека Гринспан и бившият президент на Сенегал Маки Сал.

Изборите са насрочени за по-късно тази година, като досега постът не е бил заеман от жена. По този повод Еспиноса заяви пред репортери, че след 80 години е време начело на ООН да застане дама.

„Бих казала, че това трябва да бъде не коя да е жена, а „правилната жена и правилният лидер, когото ООН заслужава“, посочи тя.