Антонио Гутериш пристигна на визита в Дамаск

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш кацна днес на международното летище в Дамаск за тридневно официално посещение по покана на сирийското правителство.

Това е първата визита на ръководител на световната организация в страната от 2009 г. насам и бележи ключов етап в преформатирането на отношенията между ООН и новата власт в Сирия след падането на режима на Асад в края на 2024 г.

Гутериш бе посрещнат лично от сирийския външен министър Асад ал-Шайбани. В програмата на дипломат номер едно са включени официални разговори с новия президент на страната Ахмед ал-Шараа, срещи с представители на гражданското общество и женски организации. Основен акцент на разговорите ще бъде подкрепата за политическия преход, икономическото възстановяване на Сирия и улесняването на безопасното завръщане на милионите бежанци.

Освен политическите срещи в столицата, Антонио Гутериш планира и теренна инспекция на умиротворителните сили на ООН (UNDOF), които са разположени в буферната зона на окупираните от Израел Голански възвишения, където напрежението в последно време остава високо.