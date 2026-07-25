Антонио Гутериш пристигна на визита в Дамаск

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш кацна днес на международното летище в Дамаск за тридневно официално посещение по покана на сирийското правителство.
Това е първата визита на ръководител на световната организация в страната от 2009 г. насам и бележи ключов етап в преформатирането на отношенията между ООН и новата власт в Сирия след падането на режима на Асад в края на 2024 г.
Гутериш бе посрещнат лично от сирийския външен министър Асад ал-Шайбани. В програмата на дипломат номер едно са включени официални разговори с новия президент на страната Ахмед ал-Шараа, срещи с представители на гражданското общество и женски организации. Основен акцент на разговорите ще бъде подкрепата за политическия преход, икономическото възстановяване на Сирия и улесняването на безопасното завръщане на милионите бежанци.
Освен политическите срещи в столицата, Антонио Гутериш планира и теренна инспекция на умиротворителните сили на ООН (UNDOF), които са разположени в буферната зона на окупираните от Израел Голански възвишения, където напрежението в последно време остава високо.
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1 Владимир Путин, президент
Пристигам в Бункеро омазан !!! 😄😄😄
10:38 25.07.2026
2 европеец
10:39 25.07.2026
3 Тоя кой е
10:51 25.07.2026
4 НИКОГА И НИКЪДЕ
11:12 25.07.2026