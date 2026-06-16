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Тръмп за войната в Украйна: Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това
  Тема: Украйна

Тръмп за войната в Украйна: Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това

16 Юни, 2026 09:40 1 282 89

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • г-7-
  • еманюел макрон-
  • русия-
  • сащ-
  • евиан

Лидерите на Г-7 ще обсъдят днес войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток на среща, на която ще присъства и Зеленски

Тръмп за войната в Украйна: Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на водещите държави в световната икономика от формата Г-7 ще обсъдят днес редица въпроси на срещата на върха във френския град Евиан, на която ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски по покана на домакина Франция, информира Асошиейтед прес, предаде БТА.

Основни теми на срещата ще бъдат краят на войната на Русия в Украйна и кризата в Близкия изток. Дискусиите за Украйна ще се състоят непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключването на меморандум за разбирателство с Иран, който слага край на продължилата 3 месеца и половина война между двете държави.

Още новини от Украйна

През последните няколко седмици конфликтът в Иран засенчи войната в Украйна, която руският президент Владимир Путин започна преди повече от четири години, посочва АП. Тръмп заяви, че имал ползотворни разговори в неделя с президентите на Русия Владимир Путин и на Украйна Зеленски.

"Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това", каза Тръмп по време на среща с френския президент Еманюел Макрон.

От своя страна Макрон посочи, че ще се опита да убеди Тръмп да продължи да подкрепя Украйна и да засили натиска си срещу Русия, за да се постигне мирно споразумение между Москва и Киев.

"Правилните преговори са онези, в които Русия и Украйна са на масата, на която присъстват и европейците и американците", подчерта Макрон в изявление, излъчено по френската телевизия.

Часове преди началото на срещата на върха на Г-7 Русия изстреля хиляди дронове и десетки ракети срещу най-големите украински градове, при което загинаха най-малко 11 души и бяха нанесени щети на катедралата "Успение Богородично" – най-големия храм в манастирския комплекс Киевско-Печорска лавра.

Руските удари срещу най-големите украински градове бяха нанесени, след като се състояха телефонните разговори на Зеленски и Путин с Тръмп, който в неделя навърши 80 години. Те подсказват, че Вашингтон не се е отказал от дипломатическите инициативи за прекратяването на войната в Украйна.

Вчера Украйна официално започна преговорите за членство в Европейския съюз, като по този начин даде ход на продължителен процес, изискващ от украинското правителство осъществяването на дългогодишни реформи на фона на руската инвазия.

Украйна разглежда евентуално членство в ЕС като гаранция за стабилно бъдеще след края на войната. Най-добрата гаранция за сигурност за украинската страна би било членство в НАТО, но американското правителство настоява, че това е невъзможно, а други са скептично настроени относно присъединяването на Киев към алианса, докато войната продължава.

Част от дневния ред на знаковото събитие във френския курортен град Евиан ще бъде работна среща, посветена на "прекратяването на кризите" и на "гаранциите за стабилност в Близкия изток", в която ще вземат участие лидерите на Катар, Египет и Обединените арабски емирства.

През последните няколко месеца Тръмп имаше остри противоречия с Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони, тъй като не взе предвид мнението им, преди да започне войната в Иран, отбелязва АП.

Поради това Тръмп заплаши с ответни мерки, включително изтеглянето на американските войски от всички четири държави поради липсата им на подкрепа за САЩ в Близкия изток.

Въпреки тези разногласия се очаква тонът на американския президент в Евиан да бъде по-сдържан, тъй като САЩ се стремят към бърз напредък, който би могъл да облекчи икономическите последици от увеличаването на цените на петрола, предизвикано от блокадата на Ормузкия проток.

"Смятам, че много страхотни неща ще се случват в Близкия изток и е наистина много важно, че цените на петрола намаляха драстично, а пазарът се изстреля нагоре като ракета", изтъкна Тръмп.

Преди началото на срещата на Г-7, лидерите на Франция, Италия, Германия, Канада и Великобритания публикуваха съвместно изявление, в което поздравиха САЩ, иранското правителство и посредниците за "дипломатическия пробив". Държавниците посочиха, че е от първостепенно значение да се състоят по-обстойни преговори за прилагането на споразумението, за да може Ормузкия проток да бъде отново отворен за корабоплаване, акцентира АП.

Макрон заяви по-късно, че Франция и останалите западни държави "са готови да предприемат действия много бързо", за да помогнат за пълното отваряне на протока.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти гледай

    20 2 Отговор
    Мелания да не стане наследница на откраднатите ти пари, докато си правиш сметки без кръчмар…

    Коментиран от #3

    09:44 16.06.2026

  • 2 2222

    4 25 Отговор
    Дай томахавки на Украйна, тя ще свърши останалата работа.

    Коментиран от #4, #12

    09:45 16.06.2026

  • 3 Новото нормално

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ти гледай":

    Луд умора няма

    09:45 16.06.2026

  • 4 Едва ли

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    не знаят къде е копчето..

    09:46 16.06.2026

  • 5 Г 7 не включва ли

    24 6 Отговор
    Седемте най-големи икономики в света? Украйна като каква ще Участва там? Като една от седемте най-задлъжнели държави ли?

    Коментиран от #10, #25, #88

    09:47 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отреазвяващ

    14 1 Отговор
    Г-7,ЕС,ООН и други тям подобни не се самозачитат,искат друг да ги уважават.

    09:49 16.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор
    Укропипитеци ПАК пребихабиха мъж във Варна❗
    Медии и полюУУУУция ПАК крият случая❗

    09:49 16.06.2026

  • 9 Мисля

    15 1 Отговор
    Г7, държавите с огромни дългове, учат другите какво да правят. Да си оправят дереджето и после да дават акъл.

    09:49 16.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":

    Включва НАЙ- големите ДЛЪЖНИЦИ❗

    Коментиран от #22

    09:51 16.06.2026

  • 11 Чудесна новина

    2 20 Отговор
    Тръмп е брилянтен дипломат и политик. Сигурен съм че е приготвил кютек и за джуджето. Значи дава ми се отгоре че най-късно до края на годината - началото на 2027 войната в Украйна ще е приключила с признание за провал от страна на Русия, а чичо Дони ще е отстранил диктаторите на Куба и С. Корея.

    Коментиран от #21, #24, #33

    09:52 16.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    Е ТръНп като хвърли 1000 / ХИЛЯДА/
    бойни брадви над Иран - каква я свърши🤔❗

    Коментиран от #15

    09:52 16.06.2026

  • 13 Правилните преговори

    15 2 Отговор
    Са без Европа и нелигитимният наркоурод Зеленски

    09:53 16.06.2026

  • 14 Гориил

    12 1 Отговор
    Меморандумът между САЩ и Иран беше подписан под натиск от Москва и Тръмп ще трябва да отвърне със същото.

    09:53 16.06.2026

  • 15 Е как каква ?

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Подчини ги. Разбраха, че или ще отказват от урана или ще има още кютек.

    Коментиран от #18

    09:54 16.06.2026

  • 16 ТАСС

    3 8 Отговор
    Путин не хареса това 👎

    09:55 16.06.2026

  • 17 Ха ХаХа

    14 0 Отговор
    Зелевски се поканени на покрива на Лаврата
    и видя останките от Патриот.
    Снощи в Одеса при излитането Фламинго се е взривява и попиляла околностите.
    В Киностудията Довженко укрите сглобявали дронове но Искендерът ги е занулил

    09:56 16.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е как каква ?":

    🤔🤔🤔🤔😉
    Той така приказва- ама медиите по Света виждат истината, която е МАаааалко по- различна❗

    09:57 16.06.2026

  • 19 Съдът в Хага

    12 1 Отговор
    Анулира претенциите на Украйна за Крим и Азовско море.
    Решението е в полза на РФ

    Коментиран от #20

    09:58 16.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Съдът в Хага":

    🤔🤔🤔🤔😉
    Сега ще ги изкарат Путинофили❗

    10:00 16.06.2026

  • 21 Глупак

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Чудесна новина":

    Точно обратното е.
    Тръмп говори час и половина с Путин.Защо не говори 10 минути , ако твоята тъпия е вярна.
    Марш на фронта дембел безказармен против Путин

    10:01 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И какво внимание

    12 2 Отговор
    Да ляляш, докато продажните урсули наливат милиарди в САЩ, а в Украйна загиват хиляди! САЩ създаде тази война, не за да я приключва, когато сладко текат милиарди!

    Коментиран от #28

    10:06 16.06.2026

  • 24 Гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Чудесна новина":

    Щом взе да чуваш гласове от горе не е на хубаво това.

    Коментиран от #38, #40

    10:07 16.06.2026

  • 25 Ами с тия милиарди

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":

    които и се наливат и големите ще и завидят! 😄

    10:08 16.06.2026

  • 26 Гледай си Америката

    1 11 Отговор
    Украинците млатят орките та стой та гледай и без вас.

    Коментиран от #74

    10:09 16.06.2026

  • 27 Има много видеа от украинци

    11 2 Отговор
    Които са заснети удара на Патриот по Лаврата.
    Сирски заяви, чи трябва за се забрани на гражданите да компрометира ВСУ чрез снимки

    Коментиран от #29

    10:10 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ол1гофрен,

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Има много видеа от украинци":

    Източник?

    10:11 16.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А бе

    8 1 Отговор
    Кво стана с морските пехотинци бе? Пристигнаха ли в Иран.🤣

    10:13 16.06.2026

  • 32 Удри копейката с лопатЕто!

    1 8 Отговор
    До пълно нассиране!

    10:13 16.06.2026

  • 33 Цеко

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Чудесна новина":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    10:14 16.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 8 Отговор
    Сега когато загубихте войната с Иран с позорно споразумение, което ще е временно, сте на път да загубите, заедно с Путлер и войната на Мордор срещу свободния свят.

    Коментиран от #46, #49, #56, #68

    10:16 16.06.2026

  • 38 Я сие би май

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Гробар":

    ката.

    10:18 16.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Гробар":

    Една тесла ти стига.

    10:18 16.06.2026

  • 41 Тихо пико4

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ето го циганинана":

    Тихо.

    10:19 16.06.2026

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    РФ е в ТОП 1///обаче никой не и дава заеми....що така? глупост ли написах че е 1ва икономика?...после ще ти разкажа и за борчовете и за топ 100 ЕЛИТНИ г е й клуба в Масква-но тва и сам можеш да го намериш

    Коментиран от #50

    10:20 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вацев

    1 6 Отговор
    Русия превзе ли Мала Токмачка?

    10:23 16.06.2026

  • 48 Тихо пико4!

    1 6 Отговор

    До коментар #46 от "Няма по голям глупак":

    Не си компетентен.

    10:23 16.06.2026

  • 49 Това са безспорни

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Факти.

    Коментиран от #53

    10:24 16.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Руски Z блогъри

    2 5 Отговор
    Бягайте от Крим!
    Чакаме украински десант!!!

    10:27 16.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Я сие би май

    1 5 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ката

    Коментиран от #60

    10:28 16.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Механик

    2 5 Отговор
    УДРИ копейката с фаража!!

    10:31 16.06.2026

  • 59 Тихо пико4!

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Абе тролоей":

    Неграмотен си.

    Коментиран от #63

    10:32 16.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хи хи

    4 3 Отговор
    Следващата задача на на Тръмпи е освобождението на Гренландия от датска окупация !!

    10:33 16.06.2026

  • 62 Минавам само да кажа

    2 6 Отговор
    Русия е кенеФФ, а копейките нужници.
    Приятен и ползотворен ден на всички нормални хора!

    Коментиран от #66

    10:33 16.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 А МОЧАТА?

    2 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    10:35 16.06.2026

  • 65 нека търпеливо да изчакаме:

    3 0 Отговор
    1. дали Иран ще подпише споазумението- меморандум.
    2. дали 60 дневният срок за договаряне на подробностите ще има успех. Понеже всички важни детайли предстоят да бъдат договаряни тепърва.
    3. дали меморандумът ще бъде спазен.
    Историята показва, че всеки път , когато в БИ се заговори за мир, палестниците изстрелват по няколко ракети по Израел от Сирия, Ливан или Газа и мирът се оттича!
    Или някъде избухва бомба в автобус или на пазара.

    В Израел знаят, че времената около мирни преговори са НАЙ- ОПАСНИ!

    10:35 16.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ти кажи РФ коя икономика е???? иначе за другите ти въпросчета-простовати ,ще ти отговоря по мое усмотрение 1-САЩ , 2-ЕС , 3 Китай 4 Япония//останалите вече са азиатските тигри , Канада , Бразилия може би..Индия..РФ е извън 20тицата даже///аз не признавам Г 7-там е по полит. причини основно

    Коментиран от #70, #72, #79, #82, #83

    10:36 16.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Тихо пико4!

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Минаваш, само дая пшокажеш":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #71, #86

    10:37 16.06.2026

  • 70 Колективен руски крепостен

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея

    Коментиран от #75

    10:37 16.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Копейката се удря с бордюр у главата

    1 6 Отговор

    До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    После се пита.

    10:39 16.06.2026

  • 73 Пиян ли си бе

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Е ако беше компетентен":

    Б.0 кл .ук?

    Коментиран от #78, #84

    10:40 16.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да обобщим

    2 3 Отговор
    Зеленски иzнасилва Пусин.Безапелационно!

    10:46 16.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    И пак НЕ МОЖА да отговориш на един елементарен въпрос❗
    Нито отговори кои са страните в G7❗
    Нито отговори коя с какъв БВД е❗
    Нито отговори кои икономики са сред първите 7 ❗
    НЕМОЖАЧ❗
    Щял бил да напише ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ😀
    Абе КалЪФ си ти бе, че да подреждаш ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ икономики подредени по световни показатели🤔❗

    10:55 16.06.2026

  • 81 ГанЯ

    0 3 Отговор
    Много лоша новина за Матушката 😁

    10:55 16.06.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    😀😀😀😀
    "...останалите вече са азиатските тигри , Канада , Бразилия може би.
    😀😀😀😀
    Те Канада и Бразилия вече са в Азия
    😀😀😀😀

    10:57 16.06.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Добре е, че пуснаха ИНТЕРНЕТ,

    та освен мама и тати,

    вече и ние да разберем

    колко Т.Ъ.П.О. парче си 😀😀😀

    10:59 16.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ДВЕБВГ3

    1 0 Отговор
    Какво ще обсъдите бе,е д н0 ро30ви?Щом Русия я няма,мое играете на "Блато",някои от вас яко ще потънат,най-вече фа6.режим в Краина.А после може да си спретнете една "КОй скри салама".3елника пръв ще го търси.

    11:02 16.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Русия е призната за най неблагоприятната страна за пуделите. Ако не харесвате Русия, то има голяма вероятност да сте пудел.

    11:06 16.06.2026

  • 88 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":

    Държавите от т.н.Г-7 са фалирали- многократно по задлъжнели от Украйна!
    По скоро Украйна няма място при фалирали държави...

    11:15 16.06.2026

  • 89 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифона бат Пундю изскимте обидено каде са го не поканили баре путиливизора да участва! На живо го страхувало да го не шамарат, ма путиливизоро и да го чупат тоз телевизор че е за нихна сметка деа!

    11:16 16.06.2026

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