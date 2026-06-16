Тръмп за войната в Украйна: Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това

Лидерите на водещите държави в световната икономика от формата Г-7 ще обсъдят днес редица въпроси на срещата на върха във френския град Евиан, на която ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски по покана на домакина Франция, информира Асошиейтед прес, предаде БТА.
Основни теми на срещата ще бъдат краят на войната на Русия в Украйна и кризата в Близкия изток. Дискусиите за Украйна ще се състоят непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключването на меморандум за разбирателство с Иран, който слага край на продължилата 3 месеца и половина война между двете държави.
През последните няколко седмици конфликтът в Иран засенчи войната в Украйна, която руският президент Владимир Путин започна преди повече от четири години, посочва АП. Тръмп заяви, че имал ползотворни разговори в неделя с президентите на Русия Владимир Путин и на Украйна Зеленски.
"Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това", каза Тръмп по време на среща с френския президент Еманюел Макрон.
От своя страна Макрон посочи, че ще се опита да убеди Тръмп да продължи да подкрепя Украйна и да засили натиска си срещу Русия, за да се постигне мирно споразумение между Москва и Киев.
"Правилните преговори са онези, в които Русия и Украйна са на масата, на която присъстват и европейците и американците", подчерта Макрон в изявление, излъчено по френската телевизия.
Часове преди началото на срещата на върха на Г-7 Русия изстреля хиляди дронове и десетки ракети срещу най-големите украински градове, при което загинаха най-малко 11 души и бяха нанесени щети на катедралата "Успение Богородично" – най-големия храм в манастирския комплекс Киевско-Печорска лавра.
Руските удари срещу най-големите украински градове бяха нанесени, след като се състояха телефонните разговори на Зеленски и Путин с Тръмп, който в неделя навърши 80 години. Те подсказват, че Вашингтон не се е отказал от дипломатическите инициативи за прекратяването на войната в Украйна.
Вчера Украйна официално започна преговорите за членство в Европейския съюз, като по този начин даде ход на продължителен процес, изискващ от украинското правителство осъществяването на дългогодишни реформи на фона на руската инвазия.
Украйна разглежда евентуално членство в ЕС като гаранция за стабилно бъдеще след края на войната. Най-добрата гаранция за сигурност за украинската страна би било членство в НАТО, но американското правителство настоява, че това е невъзможно, а други са скептично настроени относно присъединяването на Киев към алианса, докато войната продължава.
Част от дневния ред на знаковото събитие във френския курортен град Евиан ще бъде работна среща, посветена на "прекратяването на кризите" и на "гаранциите за стабилност в Близкия изток", в която ще вземат участие лидерите на Катар, Египет и Обединените арабски емирства.
През последните няколко месеца Тръмп имаше остри противоречия с Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони, тъй като не взе предвид мнението им, преди да започне войната в Иран, отбелязва АП.
Поради това Тръмп заплаши с ответни мерки, включително изтеглянето на американските войски от всички четири държави поради липсата им на подкрепа за САЩ в Близкия изток.
Въпреки тези разногласия се очаква тонът на американския президент в Евиан да бъде по-сдържан, тъй като САЩ се стремят към бърз напредък, който би могъл да облекчи икономическите последици от увеличаването на цените на петрола, предизвикано от блокадата на Ормузкия проток.
"Смятам, че много страхотни неща ще се случват в Близкия изток и е наистина много важно, че цените на петрола намаляха драстично, а пазарът се изстреля нагоре като ракета", изтъкна Тръмп.
Преди началото на срещата на Г-7, лидерите на Франция, Италия, Германия, Канада и Великобритания публикуваха съвместно изявление, в което поздравиха САЩ, иранското правителство и посредниците за "дипломатическия пробив". Държавниците посочиха, че е от първостепенно значение да се състоят по-обстойни преговори за прилагането на споразумението, за да може Ормузкия проток да бъде отново отворен за корабоплаване, акцентира АП.
Макрон заяви по-късно, че Франция и останалите западни държави "са готови да предприемат действия много бързо", за да помогнат за пълното отваряне на протока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти гледай
Коментиран от #3
09:44 16.06.2026
2 2222
Коментиран от #4, #12
09:45 16.06.2026
3 Новото нормално
До коментар #1 от "Ти гледай":Луд умора няма
09:45 16.06.2026
4 Едва ли
До коментар #2 от "2222":не знаят къде е копчето..
09:46 16.06.2026
5 Г 7 не включва ли
Коментиран от #10, #25, #88
09:47 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отреазвяващ
09:49 16.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Медии и полюУУУУция ПАК крият случая❗
09:49 16.06.2026
9 Мисля
09:49 16.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":Включва НАЙ- големите ДЛЪЖНИЦИ❗
Коментиран от #22
09:51 16.06.2026
11 Чудесна новина
Коментиран от #21, #24, #33
09:52 16.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "2222":Е ТръНп като хвърли 1000 / ХИЛЯДА/
бойни брадви над Иран - каква я свърши🤔❗
Коментиран от #15
09:52 16.06.2026
13 Правилните преговори
09:53 16.06.2026
14 Гориил
09:53 16.06.2026
15 Е как каква ?
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Подчини ги. Разбраха, че или ще отказват от урана или ще има още кютек.
Коментиран от #18
09:54 16.06.2026
16 ТАСС
09:55 16.06.2026
17 Ха ХаХа
и видя останките от Патриот.
Снощи в Одеса при излитането Фламинго се е взривява и попиляла околностите.
В Киностудията Довженко укрите сглобявали дронове но Искендерът ги е занулил
09:56 16.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Е как каква ?":🤔🤔🤔🤔😉
Той така приказва- ама медиите по Света виждат истината, която е МАаааалко по- различна❗
09:57 16.06.2026
19 Съдът в Хага
Решението е в полза на РФ
Коментиран от #20
09:58 16.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Съдът в Хага":🤔🤔🤔🤔😉
Сега ще ги изкарат Путинофили❗
10:00 16.06.2026
21 Глупак
До коментар #11 от "Чудесна новина":Точно обратното е.
Тръмп говори час и половина с Путин.Защо не говори 10 минути , ако твоята тъпия е вярна.
Марш на фронта дембел безказармен против Путин
10:01 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И какво внимание
Коментиран от #28
10:06 16.06.2026
24 Гробар
До коментар #11 от "Чудесна новина":Щом взе да чуваш гласове от горе не е на хубаво това.
Коментиран от #38, #40
10:07 16.06.2026
25 Ами с тия милиарди
До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":които и се наливат и големите ще и завидят! 😄
10:08 16.06.2026
26 Гледай си Америката
Коментиран от #74
10:09 16.06.2026
27 Има много видеа от украинци
Сирски заяви, чи трябва за се забрани на гражданите да компрометира ВСУ чрез снимки
Коментиран от #29
10:10 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ол1гофрен,
До коментар #27 от "Има много видеа от украинци":Източник?
10:11 16.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А бе
10:13 16.06.2026
32 Удри копейката с лопатЕто!
10:13 16.06.2026
33 Цеко
До коментар #11 от "Чудесна новина":Много руска смрадт измре.Много нещо.
10:14 16.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Коментиран от #46, #49, #56, #68
10:16 16.06.2026
38 Я сие би май
До коментар #24 от "Гробар":ката.
10:18 16.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Гробар":Една тесла ти стига.
10:18 16.06.2026
41 Тихо пико4
До коментар #39 от "Ето го циганинана":Тихо.
10:19 16.06.2026
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":РФ е в ТОП 1///обаче никой не и дава заеми....що така? глупост ли написах че е 1ва икономика?...после ще ти разкажа и за борчовете и за топ 100 ЕЛИТНИ г е й клуба в Масква-но тва и сам можеш да го намериш
Коментиран от #50
10:20 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Вацев
10:23 16.06.2026
48 Тихо пико4!
До коментар #46 от "Няма по голям глупак":Не си компетентен.
10:23 16.06.2026
49 Това са безспорни
До коментар #37 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Факти.
Коментиран от #53
10:24 16.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Руски Z блогъри
Чакаме украински десант!!!
10:27 16.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Я сие би май
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ката
Коментиран от #60
10:28 16.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Механик
10:31 16.06.2026
59 Тихо пико4!
До коментар #57 от "Абе тролоей":Неграмотен си.
Коментиран от #63
10:32 16.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хи хи
10:33 16.06.2026
62 Минавам само да кажа
Приятен и ползотворен ден на всички нормални хора!
Коментиран от #66
10:33 16.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А МОЧАТА?
10:35 16.06.2026
65 нека търпеливо да изчакаме:
2. дали 60 дневният срок за договаряне на подробностите ще има успех. Понеже всички важни детайли предстоят да бъдат договаряни тепърва.
3. дали меморандумът ще бъде спазен.
Историята показва, че всеки път , когато в БИ се заговори за мир, палестниците изстрелват по няколко ракети по Израел от Сирия, Ливан или Газа и мирът се оттича!
Или някъде избухва бомба в автобус или на пазара.
В Израел знаят, че времената около мирни преговори са НАЙ- ОПАСНИ!
10:35 16.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ти кажи РФ коя икономика е???? иначе за другите ти въпросчета-простовати ,ще ти отговоря по мое усмотрение 1-САЩ , 2-ЕС , 3 Китай 4 Япония//останалите вече са азиатските тигри , Канада , Бразилия може би..Индия..РФ е извън 20тицата даже///аз не признавам Г 7-там е по полит. причини основно
Коментиран от #70, #72, #79, #82, #83
10:36 16.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Тихо пико4!
До коментар #66 от "Минаваш, само дая пшокажеш":Некомпетентен си.
Коментиран от #71, #86
10:37 16.06.2026
70 Колективен руски крепостен
До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея
Коментиран от #75
10:37 16.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":После се пита.
10:39 16.06.2026
73 Пиян ли си бе
До коментар #71 от "Е ако беше компетентен":Б.0 кл .ук?
Коментиран от #78, #84
10:40 16.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да обобщим
10:46 16.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Нито отговори кои са страните в G7❗
Нито отговори коя с какъв БВД е❗
Нито отговори кои икономики са сред първите 7 ❗
НЕМОЖАЧ❗
Щял бил да напише ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ😀
Абе КалЪФ си ти бе, че да подреждаш ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ икономики подредени по световни показатели🤔❗
10:55 16.06.2026
81 ГанЯ
10:55 16.06.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":😀😀😀😀
"...останалите вече са азиатските тигри , Канада , Бразилия може би.
😀😀😀😀
Те Канада и Бразилия вече са в Азия
😀😀😀😀
10:57 16.06.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добре е, че пуснаха ИНТЕРНЕТ,
та освен мама и тати,
вече и ние да разберем
колко Т.Ъ.П.О. парче си 😀😀😀
10:59 16.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ДВЕБВГ3
11:02 16.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 стоян георгиев
11:06 16.06.2026
88 Атина Палада
До коментар #5 от "Г 7 не включва ли":Държавите от т.н.Г-7 са фалирали- многократно по задлъжнели от Украйна!
По скоро Украйна няма място при фалирали държави...
11:15 16.06.2026
89 Архимандрисандрит Бибиян
11:16 16.06.2026