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Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област, загинали са двамата пилоти
  Тема: Украйна

Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област, загинали са двамата пилоти

17 Юни, 2026 07:01 2 324 86

  • украйна-
  • су-24-
  • бомбардировач-
  • самолет-
  • русия

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух

Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област, загинали са двамата пилоти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с бомбардировач Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили, предаде Kyiv independent.

Самолетът се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време.

"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА, предаде БТА.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атлантик

    73 5 Отговор
    Супер , браво.

    07:02 17.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    65 5 Отговор
    Хоххъли, бля д!

    07:02 17.06.2026

  • 3 Мурка

    60 5 Отговор
    ДАНО СЕ ОПРАВЯТ ХОРАТА -----НАРКОМА ЗЕЛЕН ШЪ ИМ ПАЛИ СВЕЩИ

    07:03 17.06.2026

  • 4 Софиянец

    84 4 Отговор
    Зеля ги праща на самоубийствени мисии, после се правят, че са в траур 🥲

    07:04 17.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СЛАВА СЛАВА

    72 4 Отговор
    Скоро и хмелницка област няма да е окраинска.

    07:06 17.06.2026

  • 8 Тити

    7 42 Отговор
    Още ли се ползват тези летящи кофи с болтове за нищо не стават.

    Коментиран от #84

    07:07 17.06.2026

  • 9 Само

    50 2 Отговор
    един ли ?

    Коментиран от #55

    07:07 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Г7 ГРУПИЧКАТА

    56 3 Отговор
    Печелите ли от окраински редкоземи??

    07:09 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    47 2 Отговор
    Приятна новина.

    07:15 17.06.2026

  • 16 ДВАМАТА ПИЛОТИ

    53 1 Отговор
    Са се евроинтегрирали. Направо са ги записали у френската армия.

    Коментиран от #20

    07:15 17.06.2026

  • 17 СУ 24 Е ЛЕТЯЩ ТАНК

    58 3 Отговор
    НО ЗА ДА НЕ МОГАТ ДА КАТАПУЛТИРАТ ЯВНО СА ГИ ЗАКОВАЛИ ЯКОООО.....

    07:16 17.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Александър 3

    32 1 Отговор
    Подкрепя ...ама друг път !

    07:16 17.06.2026

  • 20 СЯ ША ГИ ПОСРЕЩНЕ КОБЗОН

    29 5 Отговор

    До коментар #16 от "ДВАМАТА ПИЛОТИ":

    И ША МУГУ ЛЪСКАТ ВОВЕКИ ВЕКОВ В ОТВЪДНИЯ....

    07:17 17.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КИИФ ГОРИ

    55 1 Отговор
    Снощи пак е имало здраво лупане по бандерските кратуни.

    07:18 17.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    61 0 Отговор
    да бяха спазвали минските споразумения , сега нямаше да им падат самолетите

    Коментиран от #39

    07:20 17.06.2026

  • 26 Варненец

    43 0 Отговор
    Укрите стойност нямат, пора ги праща с еднопосочен билет!

    07:21 17.06.2026

  • 27 КАНАДА ПОЧВА ДА ПРИБИРА

    39 1 Отговор
    И новото поколение окраински нацисти.

    07:21 17.06.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    43 1 Отговор
    "при инцидент"?!?
    Колко меко, безобидно и укроугодно е наречено...

    07:22 17.06.2026

  • 29 Хе хе...

    62 1 Отговор
    Приятелски огън? Грешка на пилота? Повреда? Извънземни? Свършило му горивото? Дупка на пътя? Изцапано предно стъкло? Мъгла? Сблъсък с крава?
    Изобщо всичко друго, само не и руско ПВО! Нали така бе, Mимe?

    Коментиран от #32

    07:22 17.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Точно обратното!

    62 0 Отговор
    Българският народ за разлика от марионетното ни правителство подкрепя братския руски народ в справедливата му битка с фашистка Украина!

    Коментиран от #59, #85

    07:24 17.06.2026

  • 32 Дони

    20 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хе...":

    Не уе ДИСКОМБОБУЛАТОРА Е ПРИЧИНАТА

    07:25 17.06.2026

  • 33 БОли ме фара за

    27 1 Отговор
    сваляния укро бомбардировач.

    07:28 17.06.2026

  • 34 Путин

    3 21 Отговор
    Нан големият грях на укрите е че се защитават!

    07:29 17.06.2026

  • 35 Горе при

    27 1 Отговор
    татко си Бандера.

    07:29 17.06.2026

  • 36 падналия ангел

    31 0 Отговор
    Тези самолети са модифицирани за носене на ракетите "Сторм Шадоу". Укрите пишат, че е паднал по време на мисия. Характерно за изтрелването на ракетите е, че самолета лети много ниско, под обхвата на руските радари. При достигане на точката за изстрелване се издига рязко нагоре и при достигане на нужната височина се извършва пуска на ракетата и "гмуркане" на самолета.Как е паднал-техническа повреда, грешка на пилота или руска намеса, все едно.

    Коментиран от #45

    07:30 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лекувай се,

    14 1 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 390":

    защо си избягал пак от клиниката?

    Коментиран от #50

    07:30 17.06.2026

  • 39 Антирашист 391

    1 16 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Кажи за будапещенските споразумения !

    Коментиран от #42

    07:33 17.06.2026

  • 40 курумпел

    25 3 Отговор
    "Украйна се защитава срещу" избитите донбаски дечица от 14г досега ??

    07:34 17.06.2026

  • 41 Фламинго

    2 13 Отговор
    Свиньocабаките немат превъзходство в небето!

    Коментиран от #63

    07:35 17.06.2026

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 391":

    написал ти е каквото трябва, чети невеежо

    Коментиран от #53

    07:37 17.06.2026

  • 43 Антирашист 392

    0 18 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Ти не си ние българите ! Опитваш да манипулираш !

    Коментиран от #47

    07:38 17.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Без име

    12 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 392":

    Имам предвид само българи в добро психично здраве.

    Коментиран от #57

    07:41 17.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 мара каза че вече 3 пъти умира

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Рангел":

    ми той умрял бе

    07:43 17.06.2026

  • 50 Антирашист390

    0 9 Отговор

    До коментар #38 от "Лекувай се,":

    Не четеш и явно не искаш да четеш щото знаеш всичко !

    07:44 17.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антирашист 394

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Фатмашкия език ти приляга !

    07:49 17.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 точка

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Само":

    Само един ли? То толкова имат. /////България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.!!!!!! Ааааето това е — един милиард демократи помагат на Украйна да победи и унищожи 150 милиона руснаци. Както открито си приказват още.

    07:49 17.06.2026

  • 56 И кво

    12 0 Отговор
    Бира за всички.

    07:54 17.06.2026

  • 57 Антирашист 392

    1 17 Отговор

    До коментар #47 от "Без име":

    Ти не може да говориш от името на българите в добро психическо здраве,това е манипулация !

    07:54 17.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Антирашист 395

    4 22 Отговор

    До коментар #31 от "Точно обратното!":

    Нямаш право да говориш от името на когото и да било .освен от собсвенно име . А фашизма е в просия !

    Коментиран от #60, #66, #68

    08:00 17.06.2026

  • 60 Лука ПАК КРАДЕШ

    11 1 Отговор

    До коментар #59 от "Антирашист 395":

    А е много лесно ,свършваш си работата както трябва за 4-5 минути и получаваш едни бързи 5€врака както винаги .

    08:05 17.06.2026

  • 61 Гресиран козяк

    10 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо Еньо":

    Смучи гресирания кафяв горчив палец🖕,действа добре на нервите 😬!

    08:08 17.06.2026

  • 62 Баба Уна

    2 14 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо Еньо":

    Право, с руснето не може се говори, дядо. Но на руснето мозъкът е каша от алкохола.

    Коментиран от #73

    08:08 17.06.2026

  • 63 СтатиСтик

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фламинго":

    Свиньособаките падат заедно със самолетите ударени обикновенно от руска ракета въздух въздух .

    08:10 17.06.2026

  • 64 Сукхой

    11 0 Отговор
    Украински Су-24 няма. Да се знае.

    08:12 17.06.2026

  • 65 Лука

    14 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    08:12 17.06.2026

  • 66 Лука

    14 0 Отговор

    До коментар #59 от "Антирашист 395":

    киийюфската хунта получава това което си го търсеше.....укръйна е територия, руска територия....западната част отива към държавите от които е взета Полша,Румъния, Унгария.....

    Коментиран от #78

    08:16 17.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Анти?

    18 0 Отговор

    До коментар #59 от "Антирашист 395":

    Ти къде го видя тоя фашизъм в РФ? Излез и от този филм. Живота на вън е реален, а това в което си е просто кошмар. Отвори си очите и си покажи носът на вън!

    Коментиран от #81

    08:17 17.06.2026

  • 69 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    за укросвинете Руснаците имат нова разработка. "Бандерол" вече се използва за утилизиране на банкерите.....

    Коментиран от #70

    08:20 17.06.2026

  • 70 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хи хи хи":

    бандерите

    Коментиран от #75

    08:21 17.06.2026

  • 71 все такива новини да получаваме

    12 1 Отговор
    Браво на руската армия унищожила поредния фашистки самолет.България празнува!

    08:23 17.06.2026

  • 72 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    12 1 Отговор
    Цитат: "Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

    Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни."
    -- -- --

    Тези простотии какво общо имат със статията?
    Кой точно казва тези глупости и кога е бил упълномощаван да говори от името на българския народ?

    Коментиран от #77

    08:26 17.06.2026

  • 73 Чети бе човек

    10 0 Отговор

    До коментар #62 от "Баба Уна":

    "В последния си доклад ОИСР публикува данните за страните с най-голямо потребление на алкохол на глава от населението. Ако се обзаложите, че номер 1 е Русия, със сигурност ще сбъркате.
    Челното място е за Литва, където годишната консумация на алкохол е 14 литра на човек. След нея се нареждат Австрия, Естония и Чехия "

    08:26 17.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Папуц

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хи хи хи":

    Не е грешка, скоро и банкерите - тези които дават "заеми" на хунтата!
    Хубав ден!

    08:40 17.06.2026

  • 76 хихи

    4 0 Отговор
    демократичните самолети се разбиват, не ги свалят диктаторски ракети. Може да ги свалят демократични, но пък тогава пак се разбиват...

    08:42 17.06.2026

  • 77 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    В демократичните статии е така.
    Лепсва само, колко българи живеят в Одеска област и Одеса..

    08:44 17.06.2026

  • 78 Антирашист 397

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    Твърдението ти противоречи на документите на ООН.

    08:48 17.06.2026

  • 79 Що бе?

    5 0 Отговор
    Да не би българите в Украйна да нямат права? Май ще ви дърпат ушите за тия намеци?

    "Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство"

    Скоро не сте писали за бройката на българите в Одеса и одеска област. Да не са ги пратили на екскурзия с бусове и да сте загубили бройката?

    08:49 17.06.2026

  • 80 Бъзиктар

    4 1 Отговор
    Да свалим наполовина украинското знаме на софийското кметство в знак на съпричастност,и да легализираме 24 сгради в баба Алино в знак на почит към Су24

    Коментиран от #83

    08:52 17.06.2026

  • 81 Антирашист395

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Анти?":

    Прочети за фашистката държава и критериите за нея !

    08:54 17.06.2026

  • 82 Тиква

    2 0 Отговор
    Добри новини,бандеронацюгите не заслужават да виждат слънце,земя и морето, особено Черно.

    08:54 17.06.2026

  • 83 маке

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Бъзиктар":

    Тоя парцал трябва да се свали изцяло от общината

    08:55 17.06.2026

  • 84 Като не разбираш,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    по- добре си мълчи...или погледни американските военноавиационно издания, има и данни, и сравнения...

    08:57 17.06.2026

  • 85 Русия не ми е никаква

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Точно обратното!":

    Видели сме и лошо от нея, но в случая е права и съм на нейна страна!
    Много като мен нерусофили в България, заинтересували се за генезиса на конфликта, мислят така!

    08:58 17.06.2026

  • 86 Тик-так тик-так

    1 0 Отговор
    От началото на юни месец ВСУ са изгубили 21 000 военни.
    Фантасмагориите за украинските победи, които ви пускат в този сайт нямат нищо общо с реалността.

    09:02 17.06.2026

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