Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област, загинали са двамата пилоти

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с бомбардировач Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили, предаде Kyiv independent.
Самолетът се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време.
"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.
Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.
Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА, предаде БТА.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атлантик
07:02 17.06.2026
2 стоян георгиев
07:02 17.06.2026
3 Мурка
07:03 17.06.2026
4 Софиянец
07:04 17.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СЛАВА СЛАВА
07:06 17.06.2026
8 Тити
Коментиран от #84
07:07 17.06.2026
9 Само
Коментиран от #55
07:07 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Г7 ГРУПИЧКАТА
07:09 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
07:15 17.06.2026
16 ДВАМАТА ПИЛОТИ
Коментиран от #20
07:15 17.06.2026
17 СУ 24 Е ЛЕТЯЩ ТАНК
07:16 17.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Александър 3
07:16 17.06.2026
20 СЯ ША ГИ ПОСРЕЩНЕ КОБЗОН
До коментар #16 от "ДВАМАТА ПИЛОТИ":И ША МУГУ ЛЪСКАТ ВОВЕКИ ВЕКОВ В ОТВЪДНИЯ....
07:17 17.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КИИФ ГОРИ
07:18 17.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
Коментиран от #39
07:20 17.06.2026
26 Варненец
07:21 17.06.2026
27 КАНАДА ПОЧВА ДА ПРИБИРА
07:21 17.06.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Колко меко, безобидно и укроугодно е наречено...
07:22 17.06.2026
29 Хе хе...
Изобщо всичко друго, само не и руско ПВО! Нали така бе, Mимe?
Коментиран от #32
07:22 17.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Точно обратното!
Коментиран от #59, #85
07:24 17.06.2026
32 Дони
До коментар #29 от "Хе хе...":Не уе ДИСКОМБОБУЛАТОРА Е ПРИЧИНАТА
07:25 17.06.2026
33 БОли ме фара за
07:28 17.06.2026
34 Путин
07:29 17.06.2026
35 Горе при
07:29 17.06.2026
36 падналия ангел
Коментиран от #45
07:30 17.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лекувай се,
До коментар #30 от "Антирашист 390":защо си избягал пак от клиниката?
Коментиран от #50
07:30 17.06.2026
39 Антирашист 391
До коментар #25 от "оня с коня":Кажи за будапещенските споразумения !
Коментиран от #42
07:33 17.06.2026
40 курумпел
07:34 17.06.2026
41 Фламинго
Коментиран от #63
07:35 17.06.2026
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #39 от "Антирашист 391":написал ти е каквото трябва, чети невеежо
Коментиран от #53
07:37 17.06.2026
43 Антирашист 392
До коментар #10 от "Без име":Ти не си ние българите ! Опитваш да манипулираш !
Коментиран от #47
07:38 17.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Без име
До коментар #43 от "Антирашист 392":Имам предвид само българи в добро психично здраве.
Коментиран от #57
07:41 17.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 мара каза че вече 3 пъти умира
До коментар #48 от "Рангел":ми той умрял бе
07:43 17.06.2026
50 Антирашист390
До коментар #38 от "Лекувай се,":Не четеш и явно не искаш да четеш щото знаеш всичко !
07:44 17.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Антирашист 394
До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Фатмашкия език ти приляга !
07:49 17.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 точка
До коментар #9 от "Само":Само един ли? То толкова имат. /////България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.!!!!!! Ааааето това е — един милиард демократи помагат на Украйна да победи и унищожи 150 милиона руснаци. Както открито си приказват още.
07:49 17.06.2026
56 И кво
07:54 17.06.2026
57 Антирашист 392
До коментар #47 от "Без име":Ти не може да говориш от името на българите в добро психическо здраве,това е манипулация !
07:54 17.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Антирашист 395
До коментар #31 от "Точно обратното!":Нямаш право да говориш от името на когото и да било .освен от собсвенно име . А фашизма е в просия !
Коментиран от #60, #66, #68
08:00 17.06.2026
60 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #59 от "Антирашист 395":А е много лесно ,свършваш си работата както трябва за 4-5 минути и получаваш едни бързи 5€врака както винаги .
08:05 17.06.2026
61 Гресиран козяк
До коментар #51 от "Дедо Еньо":Смучи гресирания кафяв горчив палец🖕,действа добре на нервите 😬!
08:08 17.06.2026
62 Баба Уна
До коментар #51 от "Дедо Еньо":Право, с руснето не може се говори, дядо. Но на руснето мозъкът е каша от алкохола.
Коментиран от #73
08:08 17.06.2026
63 СтатиСтик
До коментар #41 от "Фламинго":Свиньособаките падат заедно със самолетите ударени обикновенно от руска ракета въздух въздух .
08:10 17.06.2026
64 Сукхой
08:12 17.06.2026
65 Лука
08:12 17.06.2026
66 Лука
До коментар #59 от "Антирашист 395":киийюфската хунта получава това което си го търсеше.....укръйна е територия, руска територия....западната част отива към държавите от които е взета Полша,Румъния, Унгария.....
Коментиран от #78
08:16 17.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Анти?
До коментар #59 от "Антирашист 395":Ти къде го видя тоя фашизъм в РФ? Излез и от този филм. Живота на вън е реален, а това в което си е просто кошмар. Отвори си очите и си покажи носът на вън!
Коментиран от #81
08:17 17.06.2026
69 Хи хи хи
Коментиран от #70
08:20 17.06.2026
70 Хи хи хи
До коментар #69 от "Хи хи хи":бандерите
Коментиран от #75
08:21 17.06.2026
71 все такива новини да получаваме
08:23 17.06.2026
72 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни."
-- -- --
Тези простотии какво общо имат със статията?
Кой точно казва тези глупости и кога е бил упълномощаван да говори от името на българския народ?
Коментиран от #77
08:26 17.06.2026
73 Чети бе човек
До коментар #62 от "Баба Уна":"В последния си доклад ОИСР публикува данните за страните с най-голямо потребление на алкохол на глава от населението. Ако се обзаложите, че номер 1 е Русия, със сигурност ще сбъркате.
Челното място е за Литва, където годишната консумация на алкохол е 14 литра на човек. След нея се нареждат Австрия, Естония и Чехия "
08:26 17.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Папуц
До коментар #70 от "Хи хи хи":Не е грешка, скоро и банкерите - тези които дават "заеми" на хунтата!
Хубав ден!
08:40 17.06.2026
76 хихи
08:42 17.06.2026
77 хихи
До коментар #72 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":В демократичните статии е така.
Лепсва само, колко българи живеят в Одеска област и Одеса..
08:44 17.06.2026
78 Антирашист 397
До коментар #66 от "Лука":Твърдението ти противоречи на документите на ООН.
08:48 17.06.2026
79 Що бе?
"Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство"
Скоро не сте писали за бройката на българите в Одеса и одеска област. Да не са ги пратили на екскурзия с бусове и да сте загубили бройката?
08:49 17.06.2026
80 Бъзиктар
Коментиран от #83
08:52 17.06.2026
81 Антирашист395
До коментар #68 от "Анти?":Прочети за фашистката държава и критериите за нея !
08:54 17.06.2026
82 Тиква
08:54 17.06.2026
83 маке
До коментар #80 от "Бъзиктар":Тоя парцал трябва да се свали изцяло от общината
08:55 17.06.2026
84 Като не разбираш,
До коментар #8 от "Тити":по- добре си мълчи...или погледни американските военноавиационно издания, има и данни, и сравнения...
08:57 17.06.2026
85 Русия не ми е никаква
До коментар #31 от "Точно обратното!":Видели сме и лошо от нея, но в случая е права и съм на нейна страна!
Много като мен нерусофили в България, заинтересували се за генезиса на конфликта, мислят така!
08:58 17.06.2026
86 Тик-так тик-так
Фантасмагориите за украинските победи, които ви пускат в този сайт нямат нищо общо с реалността.
09:02 17.06.2026