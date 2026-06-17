Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област, загинали са двамата пилоти

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с бомбардировач Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили, предаде Kyiv independent.

Самолетът се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време.

"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА, предаде БТА.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.