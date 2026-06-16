Възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток може да отнеме седмици

Възобновяването на нормалното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток може да отнеме седмици, докато собствениците на кораби не получат увереност, че мирното споразумение между САЩ и Иран е трайно и ефективно. Това заяви Джотаро Тамура, главен изпълнителен директор на японската корабна компания *Mitsui O.S.K. Lines*, цитиран от „Ройтерс“ и FT, предава News.bg.

Коментарът идва след подписването на споразумението, което сложи край на войната, започнала на 28 февруари. *Mitsui O.S.K.*, една от трите най-големи японски корабни компании, управлява флотилия от над 900 кораба, включително танкери, кораби за насипни товари и фериботи.

По думите на Тамура, не е достатъчно само да има договореност между Вашингтон и Техеран. „Трябва то да бъде съществено и да се пренесе в реалните ситуации в Ормузкия проток, така че корабните линии да могат да се чувстват комфортно да преминават“, подчерта той.

Главноизпълнителният директор прогнозира, че процесът на възстановяване на трафика може да отнеме „поне няколко седмици, ако не и месец“, предвид напрежението и инцидентите от последните месеци.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кораби, натоварени с петрол, вече започват да преминават през пролива по южния маршрут, който той определи като „напълно безопасен, сигурен и безупречен“.