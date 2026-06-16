Възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток може да отнеме седмици

Възобновяването на нормалното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток може да отнеме седмици, докато собствениците на кораби не получат увереност, че мирното споразумение между САЩ и Иран е трайно и ефективно. Това заяви Джотаро Тамура, главен изпълнителен директор на японската корабна компания *Mitsui O.S.K. Lines*, цитиран от „Ройтерс“ и FT, предава News.bg.
Коментарът идва след подписването на споразумението, което сложи край на войната, започнала на 28 февруари. *Mitsui O.S.K.*, една от трите най-големи японски корабни компании, управлява флотилия от над 900 кораба, включително танкери, кораби за насипни товари и фериботи.
По думите на Тамура, не е достатъчно само да има договореност между Вашингтон и Техеран. „Трябва то да бъде съществено и да се пренесе в реалните ситуации в Ормузкия проток, така че корабните линии да могат да се чувстват комфортно да преминават“, подчерта той.
Главноизпълнителният директор прогнозира, че процесът на възстановяване на трафика може да отнеме „поне няколко седмици, ако не и месец“, предвид напрежението и инцидентите от последните месеци.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кораби, натоварени с петрол, вече започват да преминават през пролива по южния маршрут, който той определи като „напълно безопасен, сигурен и безупречен“.
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1 Тотална забрана
американците постоянно променят условията и заплашват, каква сделка?
09:42 16.06.2026
2 провинциалист
09:46 16.06.2026
3 влакотранспорта е по изгоден
10:26 16.06.2026
4 Нека изчакаме търпеливо:
2. дали 60 дневният срок за договаряне на подробностите ще има успех. Понеже всички важни детайли предстоят да бъдат договаряни тепърва.
3. дали меморандумът ще бъде спазен.
Историята показва, че всеки път , когато в БИ се заговори за мир, палестниците изстрелват по няколко ракети по Израел от Сирия, Ливан или Газа и мирът се оттича!
Или някъде избухва бомба в автобус или на пазара.
В Израел знаят, че времената около мирни преговори са НАЙ- ОПАСНИ!
10:37 16.06.2026