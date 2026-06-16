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В Черна гора от днес дизелът ще е по-евтин, а бензинът – по-скъп

В Черна гора от днес дизелът ще е по-евтин, а бензинът – по-скъп

16 Юни, 2026 12:06 659 7

  • дизел-
  • бензин-
  • горива-
  • черно море-
  • евродизел

Евродизелът ще се продава на цена от 1,66 евро, което представлява поевтиняване от четири цента

В Черна гора от днес дизелът ще е по-евтин, а бензинът – по-скъп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродизелът в Черна гора от днес е по-евтин, докато цената на бензина ще бъде с два цента по-висока, съобщи черногорското Министерство на енергетиката и минното дело, цитирано от МИНА, предаде БТА.

Литър бензин от типа "евросупер" 95 и 98 ще струва съответно 1,66 евро и 1,70 евро през следващите седем дни.

Евродизелът ще се продава на цена от 1,66 евро, което представлява поевтиняване от четири цента.

Мазутът за отопление също ще поевтинее с четири цента до 1,59 евро.

От черногорското министерство припомнят, че следващото изчисление ще бъде на 22 юни, като настоящите цени са валидни до влизането в сила на следващите промени в цените на петролните продукти на 23 юни.


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    ЧЕРНОГОРЦИ що не го обръщат в рубли? копейките да запитам...?

    Коментиран от #4, #5

    12:09 16.06.2026

  • 2 а тук кога ще поскъпне дизела и бензина?

    1 1 Отговор
    дано скоро и тука поскъпне бензина и дизела

    пътищата се напълниха със лешперии

    12:10 16.06.2026

  • 3 нафтата

    3 1 Отговор
    до преди 20 години винаги е била много по евтина от бензина, от тогава почнаха да ни грабят още повече

    12:11 16.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    би трябвало да го обърнат в рубли-запада пропаднал таман таман ще фалира , щот е с много борчове//кой ти взема евро-изпаднала валута?! ....ма те сигурно са прости , не кат копейзажа тука-умни , та дрънкат

    Коментиран от #6

    12:13 16.06.2026

  • 5 Фиона

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами питай Шрек и магарето, те са експерти по цените на горивата в горската бензиностанция.

    12:17 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    0 2 Отговор
    Който е с Русия, ще има евтини горива, отопление, осветление. А който е срещу Русия, за него само студ и много глад!
    Историята го е доказала!

    12:44 16.06.2026