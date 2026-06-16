В Черна гора от днес дизелът ще е по-евтин, а бензинът – по-скъп

Евродизелът в Черна гора от днес е по-евтин, докато цената на бензина ще бъде с два цента по-висока, съобщи черногорското Министерство на енергетиката и минното дело, цитирано от МИНА, предаде БТА.
Литър бензин от типа "евросупер" 95 и 98 ще струва съответно 1,66 евро и 1,70 евро през следващите седем дни.
Евродизелът ще се продава на цена от 1,66 евро, което представлява поевтиняване от четири цента.
Мазутът за отопление също ще поевтинее с четири цента до 1,59 евро.
От черногорското министерство припомнят, че следващото изчисление ще бъде на 22 юни, като настоящите цени са валидни до влизането в сила на следващите промени в цените на петролните продукти на 23 юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #5
12:09 16.06.2026
2 а тук кога ще поскъпне дизела и бензина?
пътищата се напълниха със лешперии
12:10 16.06.2026
3 нафтата
12:11 16.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":би трябвало да го обърнат в рубли-запада пропаднал таман таман ще фалира , щот е с много борчове//кой ти взема евро-изпаднала валута?! ....ма те сигурно са прости , не кат копейзажа тука-умни , та дрънкат
Коментиран от #6
12:13 16.06.2026
5 Фиона
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами питай Шрек и магарето, те са експерти по цените на горивата в горската бензиностанция.
12:17 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин
Историята го е доказала!
12:44 16.06.2026