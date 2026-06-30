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Кризата с горивата в Русия изстреля цените в малките бензиностанции
  Тема: Украйна

Кризата с горивата в Русия изстреля цените в малките бензиностанции

30 Юни, 2026 23:05 605 25

  • бензин-
  • бензиностанции-
  • русия-
  • украйна-
  • горива-
  • война

Интензивните удари по енергийната инфраструктура на Русия предизвикаха сериозни затруднения с доставките в голяма част от Русия

Кризата с горивата в Русия изстреля цените в малките бензиностанции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малки частни бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават горива на цена над 100 рубли (около 1,27 долара) за литър, предаде Ройтерс. Според търговци недостигът на горива, причинен от украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи, е довел до рязко поскъпване на бензина и дизела на спотовия пазар, предаде БТА.

Интензивните удари по енергийната инфраструктура на Русия предизвикаха сериозни затруднения с доставките в голяма част от Русия. Най-силно засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.

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Малките играчи на пазара са се доближили до прага от 100 рубли за литър още преди две седмици, но първоначално не са го преминали, тъй като ценовите табла на бензиностанциите не са били пригодени да показват трицифрени стойности.

До края на юни обаче пазарната ситуация е наложила технически актуализации, позволяващи изписването на цени между 120 и 140 рубли за литър.

За разлика от малките обекти, цените в бензиностанциите на големите петролни компании са останали близки до нивата отпреди кризата. Бензин АИ-92 се продава за около 63 – 66 рубли за литър, а АИ-95 е на нива от 70 – 73 рубли.

Според търговци тези компании спазват неформално споразумение с регулаторните органи, съгласно което повишаването на цените не трябва да изпреварва инфлацията.

Значителната разлика в цените е довела до бързо изчерпване на наличностите в бензиностанциите на големите петролни компании, което на места е наложило временно преустановяване на продажбите до следващите доставки.

Руският президент Владимир Путин призна преди дни, че украинските атаки с дронове са допринесли за възникването на недостиг на горива, но увери, че властите работят за овладяване на ситуацията.

По оценки на представители на бранша производството на бензин в Русия от май насам остава под равнището на вътрешното потребление, докато производството на дизелово гориво приблизително покрива търсенето.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Крим се оказа украински

    11 12 Отговор
    Скоро и хляба ще е с купони и така ще приключи мечтата за величие на пуcОто.

    23:10 30.06.2026

  • 2 евро

    7 11 Отговор
    Защо Русия се отказва от копейката си, а ползва само рубли?

    Коментиран от #6

    23:10 30.06.2026

  • 3 Пич

    12 8 Отговор
    Още новини от Украйна!!!
    Егати и жалката пропаганда!!!
    Некадърна до потрес!!!

    Коментиран от #5

    23:11 30.06.2026

  • 4 хаха

    10 12 Отговор
    Хайде хващайте тубите и отивайте при любимите си ватнишки блятници бе заблатените байганьовски подлоги!

    23:12 30.06.2026

  • 5 Мара спирка няма

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ще последва съдбата на помака Д. Дж.:))

    23:13 30.06.2026

  • 6 хаха

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "евро":

    Не е вярно! С копейките плаща на кухите си ориенталски подлоги в Блатото!

    23:13 30.06.2026

  • 7 Пушечно месо за бакшиша

    6 11 Отговор
    Путлера гори ватите като вестници

    23:13 30.06.2026

  • 8 Честито

    4 9 Отговор
    В комунистическа русия минималната пенсия 80 евро,а галин бензин е два пъти по евтин в сащ

    23:15 30.06.2026

  • 9 Наблюдателен

    10 4 Отговор
    Абе на снимката виждам цена на бензин А95 от 0.77евро за литър.

    Коментиран от #12, #22, #24

    23:16 30.06.2026

  • 10 Пални глупасти

    3 7 Отговор
    Един путинофил ми каза, че всичко е фейк. НПЗ работят, бензинът е без пари.

    23:17 30.06.2026

  • 11 хаха

    2 7 Отговор
    Бензиностанцията премина на въглища. ХАХАХА

    Коментиран от #18

    23:17 30.06.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдателен":

    За руснаците това е скъпо, а го и няма.

    23:19 30.06.2026

  • 13 Из падмасковие

    4 6 Отговор
    В русия няма ток,няма храна,няма нафта,който може бяга в лошия запад

    Коментиран от #17

    23:22 30.06.2026

  • 14 Украйна няма такъв проблем

    8 1 Отговор
    защото няма вече бензиностанции!
    Сами си го пожелаха

    Коментиран от #15

    23:26 30.06.2026

  • 15 И аз така казвам

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна няма такъв проблем":

    Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия от днес във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. След като превзеха Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.

    23:31 30.06.2026

  • 16 Математик

    4 2 Отговор
    100 рубли са 1,2 долара. Сакам да окнем, колко е татковината ни ? ААААА? 1.5 евро!!! Нещо да коментирате???????????

    23:32 30.06.2026

  • 17 Из у вас

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Из падмасковие":

    А у вас у мак яти открих петрол и извадих!

    23:32 30.06.2026

  • 18 Ахахах

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Тва истинска снимка ли е.

    23:33 30.06.2026

  • 19 Демократ

    1 4 Отговор
    За какво им е коли вече не могат да си позволят руснаците части за Западни самолети нямат свои не могат да си направят за какво им е гориво

    23:34 30.06.2026

  • 20 Понякога се чудя

    2 4 Отговор
    Как могат да съществуат толкова про сти хора като руснаците.

    Коментиран от #23

    23:35 30.06.2026

  • 21 П.Есков

    0 4 Отговор
    За Путин, товариш ти , купувайте !

    23:35 30.06.2026

  • 22 Вежливия лос

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдателен":

    Добър вечер копейка,
    Когато беньзиня свърши, и при нас е евтин.

    23:36 30.06.2026

  • 23 Оди

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Понякога се чудя":

    На паветата да видиш какво е прости ора!

    23:38 30.06.2026

  • 24 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдателен":

    Това е стара снимка. Днес гледах пресни клипове с цени от 130 рубли за литър - 1,45 евро. Това е където го има и чакат с часове на опашка. Стават по тъмно в 4 сутринта и се нареждат. Иначе на черно е в пъти по-скъпо. Путин просто стана за смях. Разказаха му играта с тия дронове.

    23:41 30.06.2026

  • 25 Гледайте джулая

    0 0 Отговор
    Ще изгрее от брюксел(Путин)

    23:43 30.06.2026

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