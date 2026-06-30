Кризата с горивата в Русия изстреля цените в малките бензиностанции

Малки частни бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават горива на цена над 100 рубли (около 1,27 долара) за литър, предаде Ройтерс. Според търговци недостигът на горива, причинен от украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи, е довел до рязко поскъпване на бензина и дизела на спотовия пазар, предаде БТА.
Интензивните удари по енергийната инфраструктура на Русия предизвикаха сериозни затруднения с доставките в голяма част от Русия. Най-силно засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.
Малките играчи на пазара са се доближили до прага от 100 рубли за литър още преди две седмици, но първоначално не са го преминали, тъй като ценовите табла на бензиностанциите не са били пригодени да показват трицифрени стойности.
До края на юни обаче пазарната ситуация е наложила технически актуализации, позволяващи изписването на цени между 120 и 140 рубли за литър.
За разлика от малките обекти, цените в бензиностанциите на големите петролни компании са останали близки до нивата отпреди кризата. Бензин АИ-92 се продава за около 63 – 66 рубли за литър, а АИ-95 е на нива от 70 – 73 рубли.
Според търговци тези компании спазват неформално споразумение с регулаторните органи, съгласно което повишаването на цените не трябва да изпреварва инфлацията.
Значителната разлика в цените е довела до бързо изчерпване на наличностите в бензиностанциите на големите петролни компании, което на места е наложило временно преустановяване на продажбите до следващите доставки.
Руският президент Владимир Путин призна преди дни, че украинските атаки с дронове са допринесли за възникването на недостиг на горива, но увери, че властите работят за овладяване на ситуацията.
По оценки на представители на бранша производството на бензин в Русия от май насам остава под равнището на вътрешното потребление, докато производството на дизелово гориво приблизително покрива търсенето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Крим се оказа украински
23:10 30.06.2026
2 евро
Коментиран от #6
23:10 30.06.2026
3 Пич
Егати и жалката пропаганда!!!
Некадърна до потрес!!!
Коментиран от #5
23:11 30.06.2026
4 хаха
23:12 30.06.2026
5 Мара спирка няма
До коментар #3 от "Пич":Ще последва съдбата на помака Д. Дж.:))
23:13 30.06.2026
6 хаха
До коментар #2 от "евро":Не е вярно! С копейките плаща на кухите си ориенталски подлоги в Блатото!
23:13 30.06.2026
7 Пушечно месо за бакшиша
23:13 30.06.2026
8 Честито
23:15 30.06.2026
9 Наблюдателен
Коментиран от #12, #22, #24
23:16 30.06.2026
10 Пални глупасти
23:17 30.06.2026
11 хаха
Коментиран от #18
23:17 30.06.2026
12 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Наблюдателен":За руснаците това е скъпо, а го и няма.
23:19 30.06.2026
13 Из падмасковие
Коментиран от #17
23:22 30.06.2026
14 Украйна няма такъв проблем
Сами си го пожелаха
Коментиран от #15
23:26 30.06.2026
15 И аз така казвам
До коментар #14 от "Украйна няма такъв проблем":Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия от днес във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. След като превзеха Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.
23:31 30.06.2026
16 Математик
23:32 30.06.2026
17 Из у вас
До коментар #13 от "Из падмасковие":А у вас у мак яти открих петрол и извадих!
23:32 30.06.2026
18 Ахахах
До коментар #11 от "хаха":Тва истинска снимка ли е.
23:33 30.06.2026
19 Демократ
23:34 30.06.2026
20 Понякога се чудя
Коментиран от #23
23:35 30.06.2026
21 П.Есков
23:35 30.06.2026
22 Вежливия лос
До коментар #9 от "Наблюдателен":Добър вечер копейка,
Когато беньзиня свърши, и при нас е евтин.
23:36 30.06.2026
23 Оди
До коментар #20 от "Понякога се чудя":На паветата да видиш какво е прости ора!
23:38 30.06.2026
24 Факти
До коментар #9 от "Наблюдателен":Това е стара снимка. Днес гледах пресни клипове с цени от 130 рубли за литър - 1,45 евро. Това е където го има и чакат с часове на опашка. Стават по тъмно в 4 сутринта и се нареждат. Иначе на черно е в пъти по-скъпо. Путин просто стана за смях. Разказаха му играта с тия дронове.
23:41 30.06.2026
25 Гледайте джулая
23:43 30.06.2026