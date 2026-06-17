Новини
Свят »
Франция »
Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че ще увеличат натиска върху Путин
  Тема: Украйна

Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че ще увеличат натиска върху Путин

17 Юни, 2026 11:02 1 159 51

  • украйна-
  • г-7-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • санкции

От изявлението стана ясно, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки

Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че ще увеличат натиска върху Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Във връзка с това ще засилим нашите санкции (срещу Русия), включително тези, насочени към петролния и газовия сектор“, заявиха лидерите в съвместно изявление.

Още новини от Украйна

Също така по време на срещата на върха във френския град Евиан те приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане.

От изявлението стана ясно също, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси.

Днес лидерите на Г-7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискация на активи, включително виртуални активи в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност.

„Поемаме ангажимент да разрушим икономическата инфраструктура, която подпомага тези незаконни дейности, като засилим финансовите разследвания за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на свързаните с тях приходи и активи, включително виртуални“, заявиха те в изявление.

По думите им ще бъде създадена мрежа от пристанища за борба с наркотрафика и на съответните министри ще бъде възложено да разработят до ноември 2026 г. план за действие срещу проникването на мрежи за наркотрафик и организирани престъпни групи в публични и частни институции.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    43 1 Отговор
    Местя

    Коментиран от #38

    11:03 17.06.2026

  • 2 Хер Флик

    32 2 Отговор
    Яяя, Яяяяя, Гууууд, с целувки по задните ....., Гуууд

    11:04 17.06.2026

  • 3 Баце ЕООД

    39 2 Отговор
    Точно наркоманите ще борят разпространението

    11:04 17.06.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    42 4 Отговор
    Тия от смешни вече стават жалки! 🤣

    Тръмп правилно се дистанцира от тях и ги троли сериозно...

    Коментиран от #11

    11:05 17.06.2026

  • 5 от сърце за еврорежима

    34 3 Отговор
    дано се самоубиете по-скоро ...

    11:05 17.06.2026

  • 6 Зевс

    41 2 Отговор
    А на другаря Си ще му правите като вятъра, понеже и седемте ви икономики заедно не правят колкото китайската.

    11:05 17.06.2026

  • 7 Путин

    30 3 Отговор
    Пак местя ха ха

    11:05 17.06.2026

  • 8 Атина Палада

    34 5 Отговор
    Печатницата загря и Г-ейтаците се чудят от къде да откраднат :) Затварят им кранчетата едно по едно ..

    11:06 17.06.2026

  • 9 Абе,

    24 3 Отговор
    фонлайнар и сие , така щедро раздават милиарди за укристан, за южно море , за защита на ормузкия проток от Иран , за...

    11:06 17.06.2026

  • 10 Община Разлог

    13 1 Отговор
    Ще си носим мултиметър в раницата!

    11:06 17.06.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    7 21 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Тръмп го наритаха иранците.Зле за Хаяско.

    11:06 17.06.2026

  • 12 Шамзадин Панегин

    13 10 Отговор
    Нищо не могат да му направят. Русия е твърде голяма страна, за да стане с натиск. Трябва да се използва ядрено оръжие.

    Коментиран от #17

    11:07 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ванга друго каза

    34 4 Отговор
    Да ама баба Ванга каза че нищо не може да спре Русия! Русия ще помете всичко по пътя си.......

    11:08 17.06.2026

  • 15 Атина Палада

    2 20 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #22

    11:09 17.06.2026

  • 16 Бобина

    35 2 Отговор
    Военния бюджет на Русия за 2026 г е 7%. Какво точно ще унищожите ? Франция, Белгия, Испания ще спрат да внасят втечнен руски газ? Дето се оказа рекорден за тази година. ... И още сумати суровини и стоки. Измислен свят

    11:10 17.06.2026

  • 17 Атина Палада

    39 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шамзадин Панегин":

    Настоящият военен министър на Гърция каза :" Да говорим,че фалирали държави може да окажат натиск върху Русия е смехотворно"!

    11:10 17.06.2026

  • 18 Кочо

    2 38 Отговор
    Съжалявам, приятели на Путин, но днес Зеленски изглежда като митичен герой, като Меси в политиката, външно дори си приличат, канят го на световните лидерски формати, а Путин е низвергнат, отчаян, съсипан, все по луд, самоизолирал се е по принуда в някакъв блиндаж, дори дачата си не може да посети, камо ли да кара кон и хваща риби в Сибир, гол до кръста! Светът е мир и ефтин бензин, а Путин е на купонна система!

    Коментиран от #25

    11:10 17.06.2026

  • 19 Путлето що не е поканен?

    0 32 Отговор
    Да не би да го е страх?

    Коментиран от #23, #28

    11:10 17.06.2026

  • 20 Путин

    24 0 Отговор
    Не ми дреме!

    11:11 17.06.2026

  • 21 Руснаци

    22 2 Отговор
    Хахахха, чичко Путин 5 години се гаври с тях, дори не ги отразява хахах, г 7 са толкова страхливи че първата ракета и са капитулирали, 5 години руските доброволци избиват елитната украинска армия, милиони останали завинаги на фронта от укрите, хора няма вече, върнете им избягалите нали зеления се моли за тях.

    11:11 17.06.2026

  • 22 Наркоизродът

    19 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Ще върне ли Крим?

    11:12 17.06.2026

  • 23 Атина Палада

    28 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путлето що не е поканен?":

    Защото тази среща е само за фалирали държави! :)

    11:13 17.06.2026

  • 24 Павел Пенев

    27 2 Отговор
    Лидерите на Гей 7 не са организация или съюз регистриран при ООН. Това са банда помияри,които работят за оплячкосване на държави от които има какво да вземат,пари,петрол,газ или редки земни минерали. Русия да въоръжи своите танкери и който извърши пиратско нападение върху тях,веднага да получи удар по мутрата. Путин да не се церемони с тези изроди а да окупира цяла Украйна и да я присъедини към РФ. Това очаква руския народ. Ако не смее- да си ходи.

    11:14 17.06.2026

  • 25 Софиянец

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кочо":

    Акъл море, глава шамандура! 😂 положението ти е тежко

    11:14 17.06.2026

  • 26 А МОЧАТА?

    1 14 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #31

    11:14 17.06.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    14 1 Отговор
    На фона на тази смешка за "увеличаване на натиска", руснаците освобождават Лиман. Дилите на ВСУ и там са в оперативно обкръжение...

    Освен за Константиновка, скоро ще бъде официално съобщено и за освобождението на Лиман.

    Коментиран от #41

    11:14 17.06.2026

  • 28 Ха ХаХа

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путлето що не е поканен?":

    Дреме му на грейзера
    на Путин какво ще кажат лузъри с най ниски рейтинги в собствените си държави.
    Те оправих държавите си, та ще ликвидират Русия

    11:15 17.06.2026

  • 29 Симо

    9 2 Отговор
    В комисията кипи къртовски труд!!! Полагат се неистови усилия!! Работливи, скромни, находчиви! Всичко в името на народа!! Заменихме едните демагози с други. От трън та на глок, че е по-висок. Ако цялата институция я посетят лекари с бели престилки, няма да е зле.

    11:15 17.06.2026

  • 30 честен ционист

    0 0 Отговор
    „Думата „представям“ е използвана много добре!“

    11:16 17.06.2026

  • 31 Като

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "А МОЧАТА?":

    Те закопаве жив в темелите ще я възстановим.
    Боклук, ако не беше влязла тази армия Гърция и Югославия победители над фашистка България щяха да я разчленят.

    11:17 17.06.2026

  • 32 Тити на Кака

    18 0 Отговор
    Леле, след като вчера титаните от Г-7 обявиха официално капитулацията на Русия през устата на новия световен лидер, зеленото жабче, днес пак ще мачкат Путин!
    Горкият ВВП 😂😂😂

    Коментиран от #37

    11:18 17.06.2026

  • 33 Мдааа... Путин ги чу

    12 0 Отговор
    И си го премести в другия крачол...

    11:18 17.06.2026

  • 34 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти

    11:23 17.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Читател

    9 0 Отговор
    Събрани на едно място нацисти, сатанисти, извратеняци слуги на рогатия да мъдрят политика.

    11:26 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майтап, бе Уйли

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    С какво ще окажат натиск, върху какво?

    11:28 17.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Евролиберастки санкции

    12 0 Отговор
    С гол г..., таралежи ще мачкат.

    11:29 17.06.2026

  • 41 😂😂😂😂😃

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Кви са тези села бре?😂Крим е под пълна блокада.Нито може да се влезе нито може да се излезе по там.
    П.п.И един съвет.Смени си очилата.

    11:33 17.06.2026

  • 42 Помагат

    3 1 Отговор
    Хората.

    11:36 17.06.2026

  • 43 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    Тия клоуни трябва да увеличат хапчетата

    11:43 17.06.2026

  • 44 БРЕЙ ЕРБАП

    6 0 Отговор
    ЩЕ МУ ПРЪЦНАТ НА МОЛИВА

    11:46 17.06.2026

  • 45 Снимката Говори

    4 0 Отговор
    ,,Едно танго ще танцуваме двама
    Танго последно за нашта любов,
    че любовта като сън отминава,
    а тангото за спомен остава
    Нима не чувстваш ти,
    че те обичам аз,
    че в твоите очи
    съм лудо влюбен аз
    Аз сношти минах краи твоята стая
    Прозорче светло блестеше в ноща,
    обляна в слзи ти нежно четеше
    но вярвам моито последно писмо

    Нима не чувстваш ти,
    че те обичам аз,
    че в твоите очи
    съм лудо влюбен аз

    Ах как жеднея за тези усмивки
    Които ти од срце ми дари
    Ах как копнея за тия целувки
    С които усните ти ми покри

    Нима не чувстваш ти,
    че те обичам аз,
    че в твоите очи
    съм лудо влюбен аз."

    11:48 17.06.2026

  • 46 Преди това

    7 0 Отговор
    да не забравят да се измият добре.

    11:50 17.06.2026

  • 47 ПАК ЩЕ СЕ ХОДИ

    8 0 Отговор
    ДО БЕРЛИН .,.АШАГИТЕ РЕВЪТ ЗА ОЩИ.

    11:51 17.06.2026

  • 48 Като ги удари путин с атома

    4 0 Отговор
    Така наречените мошенници лидери няма да могат и в мета вселената да живеят🤣🤣🤣

    12:21 17.06.2026

  • 49 Напомням

    0 2 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    12:25 17.06.2026

  • 50 Григор

    0 0 Отговор
    "Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че ще увеличат натиска върху Путин"
    Как? По кой начин? Видя се, че санкциите не работят.

    12:44 17.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания