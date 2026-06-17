"Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че ще увеличат натиска върху Путин"

Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Във връзка с това ще засилим нашите санкции (срещу Русия), включително тези, насочени към петролния и газовия сектор“, заявиха лидерите в съвместно изявление.
Също така по време на срещата на върха във френския град Евиан те приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане.
От изявлението стана ясно също, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси.
Днес лидерите на Г-7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискация на активи, включително виртуални активи в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност.
„Поемаме ангажимент да разрушим икономическата инфраструктура, която подпомага тези незаконни дейности, като засилим финансовите разследвания за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на свързаните с тях приходи и активи, включително виртуални“, заявиха те в изявление.
По думите им ще бъде създадена мрежа от пристанища за борба с наркотрафика и на съответните министри ще бъде възложено да разработят до ноември 2026 г. план за действие срещу проникването на мрежи за наркотрафик и организирани престъпни групи в публични и частни институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #38
11:03 17.06.2026
2 Хер Флик
11:04 17.06.2026
3 Баце ЕООД
11:04 17.06.2026
4 az СВО Победа 81
Тръмп правилно се дистанцира от тях и ги троли сериозно...
Коментиран от #11
11:05 17.06.2026
5 от сърце за еврорежима
11:05 17.06.2026
6 Зевс
11:05 17.06.2026
7 Путин
11:05 17.06.2026
8 Атина Палада
11:06 17.06.2026
9 Абе,
11:06 17.06.2026
10 Община Разлог
11:06 17.06.2026
11 Дон Корлеоне
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Тръмп го наритаха иранците.Зле за Хаяско.
11:06 17.06.2026
12 Шамзадин Панегин
Коментиран от #17
11:07 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ванга друго каза
11:08 17.06.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #22
11:09 17.06.2026
16 Бобина
11:10 17.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #12 от "Шамзадин Панегин":Настоящият военен министър на Гърция каза :" Да говорим,че фалирали държави може да окажат натиск върху Русия е смехотворно"!
11:10 17.06.2026
18 Кочо
Коментиран от #25
11:10 17.06.2026
19 Путлето що не е поканен?
Коментиран от #23, #28
11:10 17.06.2026
20 Путин
11:11 17.06.2026
21 Руснаци
11:11 17.06.2026
22 Наркоизродът
До коментар #15 от "Атина Палада":Ще върне ли Крим?
11:12 17.06.2026
23 Атина Палада
До коментар #19 от "Путлето що не е поканен?":Защото тази среща е само за фалирали държави! :)
11:13 17.06.2026
24 Павел Пенев
11:14 17.06.2026
25 Софиянец
До коментар #18 от "Кочо":Акъл море, глава шамандура! 😂 положението ти е тежко
11:14 17.06.2026
26 А МОЧАТА?
Коментиран от #31
11:14 17.06.2026
27 az СВО Победа 81
Освен за Константиновка, скоро ще бъде официално съобщено и за освобождението на Лиман.
Коментиран от #41
11:14 17.06.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Путлето що не е поканен?":Дреме му на грейзера
на Путин какво ще кажат лузъри с най ниски рейтинги в собствените си държави.
Те оправих държавите си, та ще ликвидират Русия
11:15 17.06.2026
29 Симо
11:15 17.06.2026
30 честен ционист
11:16 17.06.2026
31 Като
До коментар #26 от "А МОЧАТА?":Те закопаве жив в темелите ще я възстановим.
Боклук, ако не беше влязла тази армия Гърция и Югославия победители над фашистка България щяха да я разчленят.
11:17 17.06.2026
32 Тити на Кака
Горкият ВВП 😂😂😂
Коментиран от #37
11:18 17.06.2026
33 Мдааа... Путин ги чу
11:18 17.06.2026
34 Kaлпазанин
11:23 17.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Читател
11:26 17.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Майтап, бе Уйли
До коментар #1 от "Путин":С какво ще окажат натиск, върху какво?
11:28 17.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Евролиберастки санкции
11:29 17.06.2026
41 😂😂😂😂😃
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":Кви са тези села бре?😂Крим е под пълна блокада.Нито може да се влезе нито може да се излезе по там.
П.п.И един съвет.Смени си очилата.
11:33 17.06.2026
42 Помагат
11:36 17.06.2026
43 Баце ЕООД
11:43 17.06.2026
44 БРЕЙ ЕРБАП
11:46 17.06.2026
45 Снимката Говори
Танго последно за нашта любов,
че любовта като сън отминава,
а тангото за спомен остава
Нима не чувстваш ти,
че те обичам аз,
че в твоите очи
съм лудо влюбен аз
Аз сношти минах краи твоята стая
Прозорче светло блестеше в ноща,
обляна в слзи ти нежно четеше
но вярвам моито последно писмо
Нима не чувстваш ти,
че те обичам аз,
че в твоите очи
съм лудо влюбен аз
Ах как жеднея за тези усмивки
Които ти од срце ми дари
Ах как копнея за тия целувки
С които усните ти ми покри
Нима не чувстваш ти,
че те обичам аз,
че в твоите очи
съм лудо влюбен аз."
11:48 17.06.2026
46 Преди това
11:50 17.06.2026
47 ПАК ЩЕ СЕ ХОДИ
11:51 17.06.2026
48 Като ги удари путин с атома
12:21 17.06.2026
49 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!
12:25 17.06.2026
50 Григор
Как? По кой начин? Видя се, че санкциите не работят.
12:44 17.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.