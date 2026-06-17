Новини
Свят »
САЩ »
САЩ ликвидираха в Тихия океан още един заподозрян в наркотрафик

САЩ ликвидираха в Тихия океан още един заподозрян в наркотрафик

17 Юни, 2026 05:52, обновена 17 Юни, 2026 05:57 540 2

  • сащ-
  • загинал-
  • тихи океан-
  • наркотрафик

Други двама са оцелели при удар срещу плавателния съд на предполагаемите контрабандисти

САЩ ликвидираха в Тихия океан още един заподозрян в наркотрафик - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, за който се твърди, че принадлежи на наркотрафиканти.

Атаката е осъществена в Източната част на Тихия океан, предадоха от Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

Съобщава се, че един човек е убит, а двама са оцелели. Южното командване уведоми бреговата охрана да „активира издирвателни и спасителни операции“.

В края на май The New York Times съобщи, че от началото на американските атаки през есента на 2025 г. над 200 души са били убити при американски военни удари по лодки, за които се твърди, че са използвани от наркотрафиканти.

Според The ​​Intercept, американските военни може да са убили и жертви на трафик на хора по време на удар през 2025 г. по плавателен съд в Карибите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 0 Отговор
    Ликвидирани без съд и присъда, без доказана вина само заподозрени.
    Така се прави в демократичните държави.
    Браво !

    06:17 17.06.2026

  • 2 сащ избиват заподозрени....

    3 0 Отговор
    да живей демокрацията...ураааа...

    06:28 17.06.2026