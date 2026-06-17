САЩ ликвидираха в Тихия океан още един заподозрян в наркотрафик

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, за който се твърди, че принадлежи на наркотрафиканти.

Атаката е осъществена в Източната част на Тихия океан, предадоха от Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

Съобщава се, че един човек е убит, а двама са оцелели. Южното командване уведоми бреговата охрана да „активира издирвателни и спасителни операции“.

В края на май The New York Times съобщи, че от началото на американските атаки през есента на 2025 г. над 200 души са били убити при американски военни удари по лодки, за които се твърди, че са използвани от наркотрафиканти.

Според The ​​Intercept, американските военни може да са убили и жертви на трафик на хора по време на удар през 2025 г. по плавателен съд в Карибите.