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Италия ще поиска 14,9 млрд. евро по европейската отбранителна програма СЕЙФ

Италия ще поиска 14,9 млрд. евро по европейската отбранителна програма СЕЙФ

28 Юли, 2026 13:27, обновена 28 Юли, 2026 13:27 308 9

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  • сейф-
  • евро

Рим се отказа от идеята да не участва в схемата заради разходите за енергия и ще използва средствата за вече планирани отбранителни проекти

Италия ще поиска 14,9 млрд. евро по европейската отбранителна програма СЕЙФ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия ще използва европейската програма „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за финансиране на разходите си за отбрана, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Решихме да използваме фондовете по програмата SAFE, като ще поискаме 14,9 млрд. евро до края на годината“, каза Таяни пред италианския парламент.

Решението отменя по-ранните спекулации, че Рим може да се откаже от участие в схемата, ако Европейският съюз не въведе по-гъвкави бюджетни правила за разходите, свързани с енергетиката.

Програмата SAFE е съвместен инструмент, подкрепен от бюджета на ЕС, който предоставя нисколихвено кредитиране за укрепване на отбранителните способности на държавите членки и за подпомагане на изпълнението на новите цели на НАТО за разходи за отбрана.

През май Италия заяви, че може да не успее да изпълни ангажиментите си за увеличаване на военните разходи и да използва SAFE заради необходимостта да се справи с високите цени на енергията. Това е един от основните икономически проблеми пред правителството на премиера Джорджа Мелони.

Оттогава обаче страната получи разрешение от ЕС да използва част от т.нар. национална клауза за дерогация от бюджетните правила, което ще позволи по-голяма гъвкавост при отчитането на разходите за енергия.

Италианският министър на икономиката Джанкарло Джорджети заяви, че следващата седмица правителството ще поиска одобрение от парламента за използването на клаузата. Това ще даде възможност на Рим да отчита по-високи дефицити до 2028 г.

Италия вече обяви, че ще използва схемата SAFE за финансиране на отбранителни проекти, които са включени в държавния бюджет, вместо да увеличава допълнително военните си разходи.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянов

    1 0 Отговор
    Ехааа !

    13:28 28.07.2026

  • 2 Капитан Бертолери

    1 0 Отговор
    Каква голяма грешка

    13:28 28.07.2026

  • 3 Хаха

    2 0 Отговор
    А за Мунчо Льоика от държавна пара на бедния българин стотици милиони дръти мигове 🖕

    13:29 28.07.2026

  • 4 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    1 0 Отговор
    Поискайте от България, те са в клуба на богатите и раздават на всеки който си поиска.

    Подпис: Зелен с изтекъл мандат.

    13:30 28.07.2026

  • 5 А наш мунчо отказва

    1 0 Отговор
    Пари от програмата, страх го е да не се използват срещу русия

    Коментиран от #7

    13:36 28.07.2026

  • 6 Мнение

    1 0 Отговор
    Ганьо ще поиска да тегли кредит, за да осигури парите на Италия.

    13:39 28.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А наш мунчо отказва":

    Защо са ни още заеми с висока лихва.

    13:39 28.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ротшилд ще напечата ,няма проблем ,за хартия ще му ставаме роби

    13:40 28.07.2026

  • 9 да повика 20 милиарда юро

    0 0 Отговор
    Муньо на Шиши черпи!

    13:46 28.07.2026

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