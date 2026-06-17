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Нови израелски удари убиха четирима в Южен Ливан

Нови израелски удари убиха четирима в Южен Ливан

17 Юни, 2026 07:03, обновена 17 Юни, 2026 07:10 652 5

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  • хизбула

Атаките стават на фона на сключеното споразумение между САЩ и Израел, по което, Тел Авив не е страна, както твърдят управляващите в еврейската държава

Нови израелски удари убиха четирима в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови израелски удари по ливанска територия през изминалото денонощие и нощта срещу 17 юни доведоха до смъртта на най-малко четирима души.

Израелските сили са използвали безпилотни летателни апарати, насочени към движещи се превозни средства в Южен Ливан. Ударите бяха концентрирани в област Набатие.

По данни на Ливанската национална новинарска агенция (NNA), две превозни средства са били поразени в село Майфадун, а трети автомобил е атакуван в село Шукин (Shoukin).

В Майфадун израелската армия е приложила т.нар. „двоен удар“ – след първото попадение по колата е последвала втора атака, след като на мястото вече са се събрали хора за оказване на помощ, което е увеличило броя на жертвите. Потвърдена е смъртта на четирима души. Единият от тях е шофьор на поразен автомобил. Има неопределен брой ранени, които са настанени в местни болници.

Селищата в Южен Ливан остават пусти, а улиците са опразнени поради постоянния страх от нови въздушни нападения.

Израелската армия заяви, че атаките са в отговор на ракети, изстреляни от групировката „Хизбула“ срещу израелски позиции. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац по-рано дадоха да се разбере, че израелските сили възнамеряват да останат в буферните зони на Южен Ливан без определен времеви лимит, за да ги прочистят от терористична инфраструктура.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Израел е нарушил примирието в Ливан над 80 пъти от сключването на временното споразумение със САЩ. Иранската армия официално заплаши Израел с „твърд отговор“, ако въздушните удари не спрат незабавно.

Президентът Доналд Тръмп разкритикува действията на Нетаняху, заявявайки, че израелският премиер трябва да действа „по-отговорно“ в Ливан, за да не компрометира финализирането на мирния договор между Вашингтон и Техеран в Швейцария.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миризлив пор

    5 1 Отговор
    Има мирно споразумение а Израел продължава с бомбите? Май Иран пак ще затвори протока и ще стоим без нефт и цените ще излетят в небето.

    07:13 17.06.2026

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    Май Сащ няма да ядат швейцарски шоколад в Швейцария.

    07:17 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Виждащ

    2 0 Отговор
    Убитите четири човека пожарникари ли са били, както в украйна?

    07:35 17.06.2026

  • 5 Марко

    2 0 Отговор
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