Нови израелски удари убиха четирима в Южен Ливан

Нови израелски удари по ливанска територия през изминалото денонощие и нощта срещу 17 юни доведоха до смъртта на най-малко четирима души.

Израелските сили са използвали безпилотни летателни апарати, насочени към движещи се превозни средства в Южен Ливан. Ударите бяха концентрирани в област Набатие.

По данни на Ливанската национална новинарска агенция (NNA), две превозни средства са били поразени в село Майфадун, а трети автомобил е атакуван в село Шукин (Shoukin).

В Майфадун израелската армия е приложила т.нар. „двоен удар“ – след първото попадение по колата е последвала втора атака, след като на мястото вече са се събрали хора за оказване на помощ, което е увеличило броя на жертвите. Потвърдена е смъртта на четирима души. Единият от тях е шофьор на поразен автомобил. Има неопределен брой ранени, които са настанени в местни болници.

Селищата в Южен Ливан остават пусти, а улиците са опразнени поради постоянния страх от нови въздушни нападения.

Израелската армия заяви, че атаките са в отговор на ракети, изстреляни от групировката „Хизбула“ срещу израелски позиции. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац по-рано дадоха да се разбере, че израелските сили възнамеряват да останат в буферните зони на Южен Ливан без определен времеви лимит, за да ги прочистят от терористична инфраструктура.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Израел е нарушил примирието в Ливан над 80 пъти от сключването на временното споразумение със САЩ. Иранската армия официално заплаши Израел с „твърд отговор“, ако въздушните удари не спрат незабавно.

Президентът Доналд Тръмп разкритикува действията на Нетаняху, заявявайки, че израелският премиер трябва да действа „по-отговорно“ в Ливан, за да не компрометира финализирането на мирния договор между Вашингтон и Техеран в Швейцария.