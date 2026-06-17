Турция не е получила покана за срещата на върха на Г-7 в Париж

Турция, която изпълнява ролята на посредник в мирните преговори за Украйна, не е получила покана за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на пресконференция след проведени разговори с руския си колега Сергей Лавров в Москва, съобщава ТАСС, предава Фокус.
В отговор на въпрос по темата министърът бе категоричен, че турската страна не е получила покана за форума. „Не, не сме получили никаква покана“, заяви Хакан Фидан.
Изказването му беше направено след срещата му със Сергей Лавров в Москва, на фона на ролята на Турция като посредник в мирните преговори за Украйна. Според думите на турския външен министър, до този момент не е отправяна покана към Анкара за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #3, #10
10:10 17.06.2026
2 Боко
10:12 17.06.2026
3 Боко
До коментар #1 от "Хаха":А 404 е водещата световна икономика 💩🤮🤪👌
10:14 17.06.2026
4 Там ще ходят само
Г-7
10:15 17.06.2026
5 Баламата
10:20 17.06.2026
6 Хакнат фидан
10:26 17.06.2026
7 Балкан Баклава
Другите не желаят постигане на мир в района.
10:28 17.06.2026
8 Е хубава работа!
10:31 17.06.2026
9 Груба грешка
На зле върви подхода
10:34 17.06.2026
10 Точно където трябва
До коментар #1 от "Хаха":Ами при другите фалирали кочини от Г-7 щяха да са си лика прилика там. А зеления наркос какво правеше тогава на тая среща?
10:41 17.06.2026
11 666
10:53 17.06.2026