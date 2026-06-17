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Турция не е получила покана за срещата на върха на Г-7 в Париж

Турция не е получила покана за срещата на върха на Г-7 в Париж

17 Юни, 2026 10:09 676 11

  • хакан фидан-
  • турция-
  • париж-
  • г-7-
  • среща на върха

Хакан Фидан потвърди липсата на покана на пресконференция в Москва

Турция не е получила покана за срещата на върха на Г-7 в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция, която изпълнява ролята на посредник в мирните преговори за Украйна, не е получила покана за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на пресконференция след проведени разговори с руския си колега Сергей Лавров в Москва, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В отговор на въпрос по темата министърът бе категоричен, че турската страна не е получила покана за форума. „Не, не сме получили никаква покана“, заяви Хакан Фидан.

Изказването му беше направено след срещата му със Сергей Лавров в Москва, на фона на ролята на Турция като посредник в мирните преговори за Украйна. Според думите на турския външен министър, до този момент не е отправяна покана към Анкара за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 16 Отговор
    Е то Турция е фалирала държава с огромна инфлация, къде се бута.

    Коментиран от #3, #10

    10:10 17.06.2026

  • 2 Боко

    16 2 Отговор
    Важното е че са поканили лепиларо 🤮💩👌🤪

    10:12 17.06.2026

  • 3 Боко

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    А 404 е водещата световна икономика 💩🤮🤪👌

    10:14 17.06.2026

  • 4 Там ще ходят само

    17 1 Отговор
    7 Говеда.
    Г-7

    10:15 17.06.2026

  • 5 Баламата

    5 5 Отговор
    Турция е номер 8

    10:20 17.06.2026

  • 6 Хакнат фидан

    6 4 Отговор
    Чий ще го дирите в Париж ма и от какъв зор ?

    10:26 17.06.2026

  • 7 Балкан Баклава

    10 3 Отговор
    Не желаят Турция тъй като тя усърдно работи и желае помирението на двете страни.

    Другите не желаят постигане на мир в района.

    10:28 17.06.2026

  • 8 Е хубава работа!

    2 3 Отговор
    Румбата няма ли да го повикат и него? Нали вече сме в "Клубът на богатите" или барем президентката да иде да му дръпне там една реч.

    10:31 17.06.2026

  • 9 Груба грешка

    4 1 Отговор
    Тя са омотани от оня пътуващ просяк
    На зле върви подхода

    10:34 17.06.2026

  • 10 Точно където трябва

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ами при другите фалирали кочини от Г-7 щяха да са си лика прилика там. А зеления наркос какво правеше тогава на тая среща?

    10:41 17.06.2026

  • 11 666

    0 1 Отговор
    КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ПРИ 7 ДЪРЖАВИ, КОИТО ЗАВИСЯТ ОТ ВАС. ГЛЕДАЙ ГИ ОТСТРАНИ КАК СИ СКУБЯТ ГЛАВИТЕ.

    10:53 17.06.2026

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