Турция не е получила покана за срещата на върха на Г-7 в Париж

Турция, която изпълнява ролята на посредник в мирните преговори за Украйна, не е получила покана за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на пресконференция след проведени разговори с руския си колега Сергей Лавров в Москва, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В отговор на въпрос по темата министърът бе категоричен, че турската страна не е получила покана за форума. „Не, не сме получили никаква покана“, заяви Хакан Фидан.

Изказването му беше направено след срещата му със Сергей Лавров в Москва, на фона на ролята на Турция като посредник в мирните преговори за Украйна. Според думите на турския външен министър, до този момент не е отправяна покана към Анкара за участие в срещата на върха на Г-7 в Париж.