"Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле"

Лидерите на Г-7 заявиха "непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост" и се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия. Според наблюдатели общата декларация с участието на Съединените щати подчертава нарастващата тежест на Киев в дипломатическите усилия за постигане на край на войната, предаде БНТ.

След пробива в Иран - надежда, че Доналд Тръмп ще се включи отново в усилията за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. По време на срещата на Г-7 в Евиан украинският президент и европейските му партньори подновиха усилията си да убедят Тръмп да увеличи натиска си върху Москва. Американският президент остана уклончив относно нови санкции, но след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски заяви, че ще направи каквото може за слагане на край на конфликта.

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Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме много добра среща. Вижте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромно количество хора, както и Украйна."

Европейски дипломати заявиха, че по време на разговора Зеленски е показал на Тръмп кадри от последствията от руския удар срещу манастира Киево-Печорска лавра и Тръмп е осъдил атаката.

Украйна и европейските ѝ партньори пристигнаха в Евиан с намерението да убедят Тръмп, че Киев сега се намира в по-силна позиция при евентуални преговори след засилените нападения с дронове дълбоко в територията на Русия.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Украйна се намира в нова, по-силна позиция. Русия не може да спечели на бойното поле, а икономиката ѝ е в упадък. С цялата необходима предпазливост бих казал, че за първи път може да се появи възможност за дипломация."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Вълната се обръща в полза на Украйна. Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."

Лидерите на Г-7 поеха ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи и оръжия с голям обсег - ключови приоритети за Зеленски. Тръмп заяви, че Вашингтон вече е в състояние да прекрати изключенията за руския петрол, след като временното споразумение за прекратяване на войната с Иран успокои пазарите. Срещата завършва днес с дискусия за начините да се ребалансира глобалната търговия, както и за развитието на изкуствения интелект. Довечера френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.