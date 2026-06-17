"Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле"

Лидерите на Г-7 заявиха "непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост" и се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия. Според наблюдатели общата декларация с участието на Съединените щати подчертава нарастващата тежест на Киев в дипломатическите усилия за постигане на край на войната, предаде БНТ.
След пробива в Иран - надежда, че Доналд Тръмп ще се включи отново в усилията за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. По време на срещата на Г-7 в Евиан украинският президент и европейските му партньори подновиха усилията си да убедят Тръмп да увеличи натиска си върху Москва. Американският президент остана уклончив относно нови санкции, но след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски заяви, че ще направи каквото може за слагане на край на конфликта.
Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме много добра среща. Вижте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромно количество хора, както и Украйна."
Европейски дипломати заявиха, че по време на разговора Зеленски е показал на Тръмп кадри от последствията от руския удар срещу манастира Киево-Печорска лавра и Тръмп е осъдил атаката.
Украйна и европейските ѝ партньори пристигнаха в Евиан с намерението да убедят Тръмп, че Киев сега се намира в по-силна позиция при евентуални преговори след засилените нападения с дронове дълбоко в територията на Русия.
Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Украйна се намира в нова, по-силна позиция. Русия не може да спечели на бойното поле, а икономиката ѝ е в упадък. С цялата необходима предпазливост бих казал, че за първи път може да се появи възможност за дипломация."
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Вълната се обръща в полза на Украйна. Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."
Лидерите на Г-7 поеха ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи и оръжия с голям обсег - ключови приоритети за Зеленски. Тръмп заяви, че Вашингтон вече е в състояние да прекрати изключенията за руския петрол, след като временното споразумение за прекратяване на войната с Иран успокои пазарите. Срещата завършва днес с дискусия за начините да се ребалансира глобалната търговия, както и за развитието на изкуствения интелект. Довечера френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
13:05 17.06.2026
2 Разбирач
Коментиран от #10
13:05 17.06.2026
3 Баламата
Коментиран от #36, #41, #43
13:06 17.06.2026
4 И Киев е Руски
13:06 17.06.2026
5 Мерц
13:06 17.06.2026
6 Мислете му
13:07 17.06.2026
7 ханс
13:07 17.06.2026
8 Гост
Историята се повтаря и днес, когато Обединените армии на бандерите и ЕССР губят Константиновка, Славянск и Краматорск, като "стратегическо значими"...
13:07 17.06.2026
9 Българин
13:07 17.06.2026
10 Историк
До коментар #2 от "Разбирач":Има доза истина. Ако бяха спрели Русия на границата с Полша през ВСВ, Европа сега щеше да е едно много по-добро място
Коментиран от #45
13:08 17.06.2026
11 Мирише ми
13:08 17.06.2026
12 Кирил
Коментиран от #44, #47
13:08 17.06.2026
13 И Киев е Руски
13:08 17.06.2026
14 Без име
Коментиран от #16
13:09 17.06.2026
15 И Киев е Руски
13:09 17.06.2026
16 Без име
До коментар #14 от "Без име":ДЕнуклеаризират
13:11 17.06.2026
17 Бойкот на О.Л.Хлъц
13:11 17.06.2026
18 И Киев е Руски
13:11 17.06.2026
19 Геро
13:12 17.06.2026
20 И Киев е Руски
13:12 17.06.2026
21 Михлюзин
13:12 17.06.2026
22 Българин
13:12 17.06.2026
23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
13:16 17.06.2026
24 Луд
13:16 17.06.2026
25 Мълчание.
13:19 17.06.2026
26 КОЛКОТО Е ВИСОК
13:19 17.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Име
13:19 17.06.2026
29 Да, да
13:20 17.06.2026
30 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
....,,Русия не може да спечели на бойното поле..."...?!
13:21 17.06.2026
31 Джихади Йово
Коментиран от #46
13:23 17.06.2026
32 АБВ
Айде да видим къде напредва в момента Украйна ? Имаха накакви териториални успехи преди 2 месеца, които бързо спихнаха. На кое направление е напредъкът ? Бъдете добри и подробно ни осведомете в името на добрата журналистика.
Коментиран от #61, #71
13:24 17.06.2026
33 Къде напредва в момента Украйна ли?
До коментар #27 от "АБВ":,,Напредва" само в областта на страхливите терористични актове!
Иначе,в същинската част-на фронта...-
...са Гола-Вода...!!!
13:24 17.06.2026
34 Хе хе...
Жалки циркаджии...
13:24 17.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кога Русия
13:27 17.06.2026
38 Емил
Така че наследниците на нацистите от 3-я райх да внимават, този път може да няма Германия!
13:27 17.06.2026
39 Абе
13:27 17.06.2026
40 Хаха
13:28 17.06.2026
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Баламата":обикн,. губи! без подкрепата на Англия! губи от Япония и даже от нас 1СВ
13:28 17.06.2026
42 Льохмана
13:28 17.06.2026
43 Баце,
До коментар #3 от "Баламата":Руснаците са превземали Берлин три пъти за последните двеста години.
Колко пъти германците са превземали Москва?
13:29 17.06.2026
44 Емил
До коментар #12 от "Кирил":Кире чети история повече!
13:30 17.06.2026
45 По-добре да се съмняваме, че си
До коментар #10 от "Историк":t-ъп, отколкото да пишеш и да разсеешвсички съмнения.
13:30 17.06.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Джихади Йово":Е не ги ли гледа с МакАрон във влака от/за Киев🤔❓
Изловиха ги да крият пакетчето и лъжичката, като ученици хванати да пушат в тоалетната 😀❗
13:30 17.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Минувач
13:31 17.06.2026
49 Градинар
13:31 17.06.2026
50 Учуден
Той и Фюрера преди него същото казваше за СССР. Швабите са много тъ.по племе - всеки път настъпват една и съща мотика и всеки път ги прасва по главата но те продължават да я настъпват.
13:33 17.06.2026
51 Не требе некой а го казва
ЕДНА Украйна сама ги потроши, барабар с пи дер Оризо-Гризачите на Ким!!
Скина им гев РЕКО..
АааааааХахахаха
Коментиран от #64
13:33 17.06.2026
52 Ха ха ха
13:33 17.06.2026
53 Ако съм на путин местото
Коментиран от #59
13:35 17.06.2026
54 Механик
Въпреки всичките тия удобства, дядото на Мерц, "свършил работата" в гащите, когато руснаците разбили входната врата на имението.
Ех, Мерц.. Ех, немци... Не си вземате поука и това си е.
13:36 17.06.2026
55 АБЕ МАНИ...
АааааааХахахаха
Ама от монгольяк пе.. ДАЛ..толко...
АааааааХахахаха
Коментиран от #60
13:37 17.06.2026
56 Учуден
Или нищо че си противоречат опорките пропагандата трябва да върви.
13:38 17.06.2026
57 Мерце,
13:38 17.06.2026
58 Гатанка
-Населението е намаляло 2,5 пъти за 35 години
-Териториите са намалели с 25%
-Изборите са отменени
-Границите са затворени
-Човешките права са премахнати
-Черноземните почви са продадени на Блек РОК
-Ресурсите са продадени на САЩ и Великобритания
-Националният дълг е нараснал от $16 милиарда на $213 милиарда за 20 години
-Гробищата изчерпват местата
-Мъжете се хващат като кучета, бият и натъпкват в автобуси и камиони
-Струва да се ПЛАТИ до $10 хиляди от автобуса.
-Потисничество по езикови и религиозни причини
-Санкции се налагат срещу собствените им граждани
-Президентът иска пари от целия свят, иначе пенсионерите ще умрат от глад
-Те се борят срещу паметници на велики поети и композитори
-Раждаемостта е под критичното ниво
За да не мислите, че това е Сомалия, ще ви дам подсказка:
-Страната беше в СССР
-Напусна СССР без дългове
-Напусна СССР с най-силната икономика
Коментиран от #63
13:39 17.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Зевзек
До коментар #55 от "АБЕ МАНИ...":"и 3 села?!?"
Ще дойдат много големи тези села щом са на площ по голяма от България.
И защо не ми кажеш господарите ти колко села превзеха от Виетнам или от Афганистан или от Иран.
13:40 17.06.2026
61 Абе
До коментар #32 от "АБВ":нашата джурналистика не е от добрите, калпави са завалийте......
13:42 17.06.2026
62 1234
13:43 17.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Емил
До коментар #51 от "Не требе некой а го казва":Глупости и цинизми всеки може да пише, но реалността е различна от мечтите!!!
Бавно, но сигурно територията на Украйна се топи.
13:44 17.06.2026
65 Абе
13:45 17.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 аха знаем
13:46 17.06.2026
68 Само минавам тъдява ама да попитам де..
За селскио иди ОТИН Ко пейката питам
13:49 17.06.2026
69 Механик
До коментар #63 от "Хехехе":Искаш да кажеш че Украйна от 13 години воюва с Русия ли?
Ми тогава що питаш за кво ви бият руснаците??
Коментиран от #72
13:49 17.06.2026
70 Ми видиш ДЕДО ВИЯ.. ПЕН дел))))
До коментар #66 от "Емил":Нема а скимтиш Кат оня монголоидния педофил Ху ЙЛО..
13:51 17.06.2026
71 мм даа
До коментар #32 от "АБВ":Точно от тази и тези утайки, няма как да търсиш добра и истинска журналистика. Тези плазмодии са на принципа копи/пейст от сутрин до вечер - вафли.бг ха ха ха .
13:51 17.06.2026
72 Последния софиянец
До коментар #69 от "Механик":Кога започна АНШЛУСА на фашистите в Крим и Донбас?
Гиви, Мото рола,зелени човечета, хомо Вагнер, Менделсон КГБ гир КИН и..т н ? Прид урак,да?
👍😄
13:54 17.06.2026
73 Атина Палада
Коментиран от #74
13:54 17.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 За ЦАЛИВАЧА на
Е,.. Зеленски със закон му позволи да си направи .. монголския г ЕЙ Парад пред мумията! Хихихихихи
Имаше цел СВЕТ виде как напикаващия се педофил Избега... хЕРОЙСКИ от ЛОШИО ГОТВАЧ
Хихихихихи
Коментиран от #77
14:01 17.06.2026
76 Олга
Историята се повтаря - Европа заедно с Наполеон нападнала Русия както и после заедно с Хитлер, и краят на тези безумства на откачените вече не им интересен. Но този път ще им стане много интересно, ако Русия, колкото да е миролюбива, им отговори с нужните средства, срещу които нямат защита.
14:15 17.06.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "За ЦАЛИВАЧА на":Има такива хора като тебе.
Викат им -"селския Лу.. "
Та Ти Си- форумния.
И на лекар не те пращам. Няма смисъл.
Константиновка е превзкта вече, с Малки исключения по покрайнините.
Говори Си.
14:16 17.06.2026
78 Бай онзи
14:17 17.06.2026
79 По американска преценка
В РФ започнаха уволнения на чиновници, чиито деца учат на запад или имат двойно гражданство. Децата на Набиулина живеят на запад и не знаят руски език. Затова са я изхвърлили от РЦБ и е под домашен арест.
14:25 17.06.2026
80 дядото
14:28 17.06.2026
81 Рублевка
14:30 17.06.2026
82 Мене ме интересува българския премиер
14:37 17.06.2026