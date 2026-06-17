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Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле
  Тема: Украйна

Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле

17 Юни, 2026 13:04 1 563 82

  • украйна-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • русия-
  • г-7

С цялата необходима предпазливост бих казал, че за първи път може да се появи възможност за дипломация, каза Мерц

Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Г-7 заявиха "непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост" и се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия. Според наблюдатели общата декларация с участието на Съединените щати подчертава нарастващата тежест на Киев в дипломатическите усилия за постигане на край на войната, предаде БНТ.

След пробива в Иран - надежда, че Доналд Тръмп ще се включи отново в усилията за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. По време на срещата на Г-7 в Евиан украинският президент и европейските му партньори подновиха усилията си да убедят Тръмп да увеличи натиска си върху Москва. Американският президент остана уклончив относно нови санкции, но след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски заяви, че ще направи каквото може за слагане на край на конфликта.

Още новини от Украйна

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме много добра среща. Вижте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромно количество хора, както и Украйна."

Европейски дипломати заявиха, че по време на разговора Зеленски е показал на Тръмп кадри от последствията от руския удар срещу манастира Киево-Печорска лавра и Тръмп е осъдил атаката.

Украйна и европейските ѝ партньори пристигнаха в Евиан с намерението да убедят Тръмп, че Киев сега се намира в по-силна позиция при евентуални преговори след засилените нападения с дронове дълбоко в територията на Русия.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Украйна се намира в нова, по-силна позиция. Русия не може да спечели на бойното поле, а икономиката ѝ е в упадък. С цялата необходима предпазливост бих казал, че за първи път може да се появи възможност за дипломация."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Вълната се обръща в полза на Украйна. Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."

Лидерите на Г-7 поеха ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи и оръжия с голям обсег - ключови приоритети за Зеленски. Тръмп заяви, че Вашингтон вече е в състояние да прекрати изключенията за руския петрол, след като временното споразумение за прекратяване на войната с Иран успокои пазарите. Срещата завършва днес с дискусия за начините да се ребалансира глобалната търговия, както и за развитието на изкуствения интелект. Довечера френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    68 11 Отговор
    Германският канцлер е наркозависими магаре

    13:05 17.06.2026

  • 2 Разбирач

    29 10 Отговор
    Очаква се Великите сили да спрат настъплението към Москва в замяна на Руски газ. Този мач сме фо играли в миналото много. Имаме победи, напредваме към Белград и ни спират на Ниш

    Коментиран от #10

    13:05 17.06.2026

  • 3 Баламата

    21 39 Отговор
    Русия обикновено губи войни и най-вече от Германия. Може да спечели само на шах и хокей нали?

    Коментиран от #36, #41, #43

    13:06 17.06.2026

  • 4 И Киев е Руски

    47 6 Отговор
    Потника зелен е спал с Него

    13:06 17.06.2026

  • 5 Мерц

    54 6 Отговор
    пак е на бЕло.

    13:06 17.06.2026

  • 6 Мислете му

    48 7 Отговор
    С дрон ще закачат руското знаме над Райхстага .

    13:07 17.06.2026

  • 7 ханс

    47 6 Отговор
    Този е доказан дебил-подлога

    13:07 17.06.2026

  • 8 Гост

    56 7 Отговор
    Той и дядо му Хитлер така е твърдял, когато Червената армия е преминала немската граница....
    Историята се повтаря и днес, когато Обединените армии на бандерите и ЕССР губят Константиновка, Славянск и Краматорск, като "стратегическо значими"...

    13:07 17.06.2026

  • 9 Българин

    43 3 Отговор
    Може , може - питай дядо си !

    13:07 17.06.2026

  • 10 Историк

    10 35 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Има доза истина. Ако бяха спрели Русия на границата с Полша през ВСВ, Европа сега щеше да е едно много по-добро място

    Коментиран от #45

    13:08 17.06.2026

  • 11 Мирише ми

    35 6 Отговор
    на атом. ще ни се наложи да мием марулите обилно с вода. Поне вода има тази година.

    13:08 17.06.2026

  • 12 Кирил

    7 45 Отговор
    Това, което канцлерът на Германия го е казал, съм го казал в първия ден когато русия нападна Украйна

    Коментиран от #44, #47

    13:08 17.06.2026

  • 13 И Киев е Руски

    22 5 Отговор
    Арийците с лодките не мОЕ го разберат

    13:08 17.06.2026

  • 14 Без име

    37 6 Отговор
    Русия ще унищожават, Северна Корея ще нуклеаризират, бедна, бедна Европа....а някога имаше Шарл дьо Гол...

    Коментиран от #16

    13:09 17.06.2026

  • 15 И Киев е Руски

    25 6 Отговор
    Изправи се гора от стомана .Насочете се бойни дула.Ето ги близо нашите душмани

    13:09 17.06.2026

  • 16 Без име

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    ДЕнуклеаризират

    13:11 17.06.2026

  • 17 Бойкот на О.Л.Хлъц

    34 5 Отговор
    4 години цялото НАТО не може да спечели на бойното поле...

    13:11 17.06.2026

  • 18 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Боят настана Тупкат нашите сърца

    13:11 17.06.2026

  • 19 Геро

    31 5 Отговор
    Доколкото знам немския канцлер е гeйзер.

    13:12 17.06.2026

  • 20 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    Кураж дружина

    13:12 17.06.2026

  • 21 Михлюзин

    28 7 Отговор
    да прочете мемоарите на дедо си,да говори с още живи ветерани от ВСВ и ще разбере за Русия.Голяма грешка беше ,но и поради двуличието на колективния Запад,че се изтеглиха от из.Германия!

    13:12 17.06.2026

  • 22 Българин

    34 5 Отговор
    Русия е победител в тази война.Много бързо ще се оправи с Укрйна,колкото и запада да я подстрекава да воюва.Срещу Русия не се воюва.Наркомана да сключва мир,защотоси изби народа.

    13:12 17.06.2026

  • 23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    31 3 Отговор
    Когато Червената Армия достига до Берлин и се чуват тътените от оръдейните им изстрели, нацистката пропаганда пише по немските вестници, че това са тътени от воени учения на германците.

    13:16 17.06.2026

  • 24 Луд

    26 3 Отговор
    Гей 7 нямат думата

    13:16 17.06.2026

  • 25 Мълчание.

    27 3 Отговор
    Едва ли ще съобщат за безчинства и престъпления срещу цивилни. Днес от ВСУ бил ударен автобус с деца - команда футболисти от Белорусия в Брянска област. Пътували за състезание. Загинала жена и шест деца пострадали и още не известно състоянието им.

    13:19 17.06.2026

  • 26 КОЛКОТО Е ВИСОК

    20 3 Отговор
    Толкова е и във амок. Та какво повече да вземат. Те това което искаха и те и хората живеещи там го постигнаха. 1/4 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЗЕЛКО Е ПОД РУСКИ КОНТРОЛ. КОЛКО ПОВЕЧЕ?!?????(@@

    13:19 17.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Име

    20 2 Отговор
    Скоро Одеса ще падне!

    13:19 17.06.2026

  • 29 Да, да

    20 2 Отговор
    И дедо му така бил казал.

    13:20 17.06.2026

  • 30 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    24 2 Отговор
    Германският канцлер,да попита дядо си-офицера от Вермахта на Хитлеровите войски,дали...
    ....,,Русия не може да спечели на бойното поле..."...?!

    13:21 17.06.2026

  • 31 Джихади Йово

    19 1 Отговор
    Аре и тоя стана наркоман и не знае какво говори...

    Коментиран от #46

    13:23 17.06.2026

  • 32 АБВ

    21 1 Отговор
    Защо НЯКОЙ си мисли, че ни интересува какво е казал германският канцлер ? Всеки интелигентен човек може да го предположи и не е необходимо никой да му го свежда до знанието. Мерц, Урсула, Калас и другите пинчери подлайват отова, което Зеленски и спусне като опорка.
    Айде да видим къде напредва в момента Украйна ? Имаха накакви териториални успехи преди 2 месеца, които бързо спихнаха. На кое направление е напредъкът ? Бъдете добри и подробно ни осведомете в името на добрата журналистика.

    Коментиран от #61, #71

    13:24 17.06.2026

  • 33 Къде напредва в момента Украйна ли?

    18 1 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    ,,Напредва" само в областта на страхливите терористични актове!
    Иначе,в същинската част-на фронта...-
    ...са Гола-Вода...!!!

    13:24 17.06.2026

  • 34 Хе хе...

    17 1 Отговор
    Заклинания, лозунги, мантри, вуду магии. Това им остана на "обединените". Тоя мухльо да се пробва да заколи черна кокошка на пълнолуние. Току виж проработило срещу лошите руснаци.
    Жалки циркаджии...

    13:24 17.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кога Русия

    17 1 Отговор
    Изгуби войни от Германия ?

    13:27 17.06.2026

  • 38 Емил

    15 1 Отговор
    Така казваше и един мустакат човек наресан наляво преди 85 години и после Германия живя 45 години разделена на две!!!
    Така че наследниците на нацистите от 3-я райх да внимават, този път може да няма Германия!

    13:27 17.06.2026

  • 39 Абе

    17 1 Отговор
    щом го казват кривокраката гинеколожка в пенсия и хер фер Мерц вярно ще да е.....

    13:27 17.06.2026

  • 40 Хаха

    10 1 Отговор
    Какъв "суверенитет", щом ще влизат в ЕС. Това си е неоколониализъм или протекторат в най-добрия случай.

    13:28 17.06.2026

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Баламата":

    обикн,. губи! без подкрепата на Англия! губи от Япония и даже от нас 1СВ

    13:28 17.06.2026

  • 42 Льохмана

    14 1 Отговор
    Оня ден каза,че до 2029 Русия ще нападне Германия.Днес,че икономиката и в упадък.Не го бива нещо ,няма актуализация за стария търмък

    13:28 17.06.2026

  • 43 Баце,

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баламата":

    Руснаците са превземали Берлин три пъти за последните двеста години.
    Колко пъти германците са превземали Москва?

    13:29 17.06.2026

  • 44 Емил

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кирил":

    Кире чети история повече!

    13:30 17.06.2026

  • 45 По-добре да се съмняваме, че си

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    t-ъп, отколкото да пишеш и да разсеешвсички съмнения.

    13:30 17.06.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор

    До коментар #31 от "Джихади Йово":

    Е не ги ли гледа с МакАрон във влака от/за Киев🤔❓
    Изловиха ги да крият пакетчето и лъжичката, като ученици хванати да пушат в тоалетната 😀❗

    13:30 17.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Минувач

    4 5 Отговор
    Може да победи след 25 години

    13:31 17.06.2026

  • 49 Градинар

    17 2 Отговор
    Мерци да внимава като се събуди някоя сутрин да не му честитят утрото на руски.Историята винаги се повтаря, така по предпазливо с изказванията си Мерчо.

    13:31 17.06.2026

  • 50 Учуден

    14 2 Отговор
    "Германският канцлер каза, че Русия не може да спечели на бойното поле"

    Той и Фюрера преди него същото казваше за СССР. Швабите са много тъ.по племе - всеки път настъпват една и съща мотика и всеки път ги прасва по главата но те продължават да я настъпват.

    13:33 17.06.2026

  • 51 Не требе некой а го казва

    4 11 Отговор
    И децата знаят, че пиздоглазия педофил и хомик могучая са абсолютен СМЕХ!
    ЕДНА Украйна сама ги потроши, барабар с пи дер Оризо-Гризачите на Ким!!
    Скина им гев РЕКО..
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #64

    13:33 17.06.2026

  • 52 Ха ха ха

    13 1 Отговор
    Сборище на войнолюбци и луди за връзване.

    13:33 17.06.2026

  • 53 Ако съм на путин местото

    11 2 Отговор
    И чуя това жермания след 20 мин ще бъда изпарена и ще бъде най голямото радиоактовно петно на планетата

    Коментиран от #59

    13:35 17.06.2026

  • 54 Механик

    12 1 Отговор
    Дядото на Мерц бол от елита на СС и живеел в луксозна вила, дадена му за ползване от тогавашната власт (ГНСДП). Къщата била на 3 етажа и на всеки етаж имало по 2 бани с тоалетна. Общият брой на тоалетните в къщата бил 6 бр.
    Въпреки всичките тия удобства, дядото на Мерц, "свършил работата" в гащите, когато руснаците разбили входната врата на имението.
    Ех, Мерц.. Ех, немци... Не си вземате поука и това си е.

    13:36 17.06.2026

  • 55 АБЕ МАНИ...

    4 7 Отговор
    26 г..пен ДЕЛА царува незаконно у кен ЕФО и... половината време...13 год.. превзема Донбас и 3 села?!?
    АааааааХахахаха
    Ама от монгольяк пе.. ДАЛ..толко...
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #60

    13:37 17.06.2026

  • 56 Учуден

    10 1 Отговор
    Някое козяче ще ми разясни ли дали Русия ще напада ЕС и ние трябва да се подготвяме и въоръжаваме или Русия е слаба и не може да победи Украйна пък камо ли ЕС и НАТО.

    Или нищо че си противоречат опорките пропагандата трябва да върви.

    13:38 17.06.2026

  • 57 Мерце,

    11 1 Отговор
    Мерце, бая тъпунгясал шперц си.

    13:38 17.06.2026

  • 58 Гатанка

    9 1 Отговор
    Познайте страната:
    -Населението е намаляло 2,5 пъти за 35 години
    -Териториите са намалели с 25%
    -Изборите са отменени
    -Границите са затворени
    -Човешките права са премахнати
    -Черноземните почви са продадени на Блек РОК
    -Ресурсите са продадени на САЩ и Великобритания
    -Националният дълг е нараснал от $16 милиарда на $213 милиарда за 20 години
    -Гробищата изчерпват местата
    -Мъжете се хващат като кучета, бият и натъпкват в автобуси и камиони
    -Струва да се ПЛАТИ до $10 хиляди от автобуса.
    -Потисничество по езикови и религиозни причини
    -Санкции се налагат срещу собствените им граждани
    -Президентът иска пари от целия свят, иначе пенсионерите ще умрат от глад
    -Те се борят срещу паметници на велики поети и композитори
    -Раждаемостта е под критичното ниво

    За да не мислите, че това е Сомалия, ще ви дам подсказка:
    -Страната беше в СССР
    -Напусна СССР без дългове
    -Напусна СССР с най-силната икономика

    Коментиран от #63

    13:39 17.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "АБЕ МАНИ...":

    "и 3 села?!?"

    Ще дойдат много големи тези села щом са на площ по голяма от България.

    И защо не ми кажеш господарите ти колко села превзеха от Виетнам или от Афганистан или от Иран.

    13:40 17.06.2026

  • 61 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    нашата джурналистика не е от добрите, калпави са завалийте......

    13:42 17.06.2026

  • 62 1234

    10 0 Отговор
    Русия още не е започнала истински войната. Началото на тази война ще представлява когато във въздуха се появят едновременно поне 100 военни самолета и в продължение на 3 дни превърнат украйна в един парализиран , безжизнен труп. В момента в украйна си играят на война с дрончета и истински патрончета.

    13:43 17.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Емил

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Не требе некой а го казва":

    Глупости и цинизми всеки може да пише, но реалността е различна от мечтите!!!
    Бавно, но сигурно територията на Украйна се топи.

    13:44 17.06.2026

  • 65 Абе

    5 0 Отговор
    щом го казват кривокраката гинеколожка в пенсия и хер фер Мерц вярно ще да е.....

    13:45 17.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 аха знаем

    7 0 Отговор
    На всеки 100 г., историята се повтаря. Ще изгорите от ново и ще мирясате. И г-7, нато, уркия и прочие такива утайки като тоя, ще с в историята за бъдещите 100г.

    13:46 17.06.2026

  • 68 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    2 4 Отговор
    ОнОва пиздоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан и Избега...като деревянска Шлю ХА,..само по прашки от некаков ГОТВАЧ,..дъл влезна веке у Киев или оше лигави Украинските Шпе кове...у ДОНБАС?
    За селскио иди ОТИН Ко пейката питам

    13:49 17.06.2026

  • 69 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хехехе":

    Искаш да кажеш че Украйна от 13 години воюва с Русия ли?
    Ми тогава що питаш за кво ви бият руснаците??

    Коментиран от #72

    13:49 17.06.2026

  • 70 Ми видиш ДЕДО ВИЯ.. ПЕН дел))))

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Емил":

    Нема а скимтиш Кат оня монголоидния педофил Ху ЙЛО..

    13:51 17.06.2026

  • 71 мм даа

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    Точно от тази и тези утайки, няма как да търсиш добра и истинска журналистика. Тези плазмодии са на принципа копи/пейст от сутрин до вечер - вафли.бг ха ха ха .

    13:51 17.06.2026

  • 72 Последния софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    Кога започна АНШЛУСА на фашистите в Крим и Донбас?
    Гиви, Мото рола,зелени човечета, хомо Вагнер, Менделсон КГБ гир КИН и..т н ? Прид урак,да?
    👍😄

    13:54 17.06.2026

  • 73 Атина Палада

    5 1 Отговор
    А германският канцлер с глава като "пипон" ще ни обади ли ,защо изпрати външният си министър в Москва ? И оня Макарона на ФранСия и Стар.мър на англетата:) тримата външни изпратени в Москва да просят милост :)))

    Коментиран от #74

    13:54 17.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 За ЦАЛИВАЧА на

    3 4 Отговор
    КУ РАна ли думаш, хомик? Хихихихихи
    Е,.. Зеленски със закон му позволи да си направи .. монголския г ЕЙ Парад пред мумията! Хихихихихи
    Имаше цел СВЕТ виде как напикаващия се педофил Избега... хЕРОЙСКИ от ЛОШИО ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    Коментиран от #77

    14:01 17.06.2026

  • 76 Олга

    1 0 Отговор
    Лидерите на Г-7 се споразумяха,че ще помагат на Украйна с далекобойните оръжия. А това означава, че ше участват в тероистините актове на Украйна в дълбочината на територията на Русия, там където не стоят войска, а живеят мирни хора.
    Историята се повтаря - Европа заедно с Наполеон нападнала Русия както и после заедно с Хитлер, и краят на тези безумства на откачените вече не им интересен. Но този път ще им стане много интересно, ако Русия, колкото да е миролюбива, им отговори с нужните средства, срещу които нямат защита.

    14:15 17.06.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "За ЦАЛИВАЧА на":

    Има такива хора като тебе.
    Викат им -"селския Лу.. "
    Та Ти Си- форумния.
    И на лекар не те пращам. Няма смисъл.
    Константиновка е превзкта вече, с Малки исключения по покрайнините.
    Говори Си.

    14:16 17.06.2026

  • 78 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Ликвидатори на бели линии във влак!!!!!!!!!!!

    14:17 17.06.2026

  • 79 По американска преценка

    2 1 Отговор
    Превъзходството на РФ в жива сила вече е двойно и се увеличава, поради масовото дезертьорство на насила мобилизираните украинци. Във всички видове въоръжение, превъзходството на РФ достига да 20 пъти, без да вземаме предвид ракетното и атомно оръжие, които са запазени като решаващ аргумент.
    В РФ започнаха уволнения на чиновници, чиито деца учат на запад или имат двойно гражданство. Децата на Набиулина живеят на запад и не знаят руски език. Затова са я изхвърлили от РЦБ и е под домашен арест.

    14:25 17.06.2026

  • 80 дядото

    2 0 Отговор
    то и дедите ви,начело с хитлер,подкрепяни от почти цяла европа мислеха така преди 80-90 г. ,но не им се получи.искате отново да пробате - може,но без нас

    14:28 17.06.2026

  • 81 Рублевка

    0 0 Отговор
    Руснаците са изкарали няколко Орешника с атом от бетонните укрития. Уведомили са САЩ за предстоящ удар по Украйна. Украинските военни бръмчат няколко дни в различни посоки в хаотично движение, но засега няма нанесен ядрен удар.

    14:30 17.06.2026

  • 82 Мене ме интересува българския премиер

    0 0 Отговор
    Той каза, че за няколко милиона България е продала ДЪРЖАВНО ОРЪЖИЕ, което струва 6,5 милиарда. На цена 1000 пъти по-ниска от пазарната! Военните складовете са изпразнени!

    14:37 17.06.2026

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