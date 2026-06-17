Папа Лъв XIV критикува идеята за депортация на мигранти

Депортирането на мигранти, известно още като „реимиграция“ и подкрепяно от част от крайнодесни политически формации, не съответства на християнските принципи. Това заяви папа Pope Leo XIV, цитиран от италианската агенция ANSA, предава News.bg.

По думите му често се пренебрегват реалните причини, поради които хората напускат родните си страни. Той посочи като основни фактори насилието, войните и различните въоръжени конфликти.

Папата критикува нагласата, при която мигрантите се разглеждат единствено като проблем, който трябва да бъде „отстранен“, за да се избегне отговорност. Той определи подобен подход като несъвместим с християнското разбиране за човешко достойнство.

„Трябва наистина да уважаваме хората - да разглеждаме всеки случай поотделно и най-вече да се отнасяме към тях с уважение“, подчерта той.