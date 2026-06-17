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Папа Лъв XIV критикува идеята за депортация на мигранти

Папа Лъв XIV критикува идеята за депортация на мигранти

17 Юни, 2026 13:24, обновена 17 Юни, 2026 13:24 504 8

  • ватикан-
  • депортиране-
  • мигранти-
  • папа лъв xiv

Светият отец определи „реимиграцията“ като несъвместима с християнските ценности

Папа Лъв XIV критикува идеята за депортация на мигранти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Депортирането на мигранти, известно още като „реимиграция“ и подкрепяно от част от крайнодесни политически формации, не съответства на християнските принципи. Това заяви папа Pope Leo XIV, цитиран от италианската агенция ANSA, предава News.bg.

По думите му често се пренебрегват реалните причини, поради които хората напускат родните си страни. Той посочи като основни фактори насилието, войните и различните въоръжени конфликти.

Папата критикува нагласата, при която мигрантите се разглеждат единствено като проблем, който трябва да бъде „отстранен“, за да се избегне отговорност. Той определи подобен подход като несъвместим с християнското разбиране за човешко достойнство.

„Трябва наистина да уважаваме хората - да разглеждаме всеки случай поотделно и най-вече да се отнасяме към тях с уважение“, подчерта той.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А , колко %

    15 1 Отговор
    От ,, мигрантите" са християни? Да си прибере във Ватикана!

    13:27 17.06.2026

  • 2 Не е прав

    10 0 Отговор
    Папата няма дъщеря и затова не го е грижа що е това пакистанска банда. Не обръща ли внимание на факта, че в Италия вече се заформят такива престъпни групировки от пакита. Папата нека иде да пита във Великобритания как с времето са се оформили банди от мигранти точно от тази част на света и са се специализирали в отвличане на бели момичета на възраст 11-16 г. Нека се поинтересува как тези ц..г..ни държат отвлечените момичета в клетки като секс-робини, как бандите си разменят тази плячка помежду си след като им се наситят и как правят после от тях секс-труженички, за да им прибират заработените пари и да живеят охолно за сметка на тези девойчета.

    13:33 17.06.2026

  • 3 Минувач

    5 0 Отговор
    Всички мигранти - през ГКПП с изредни документи. Останалите - най-малко - който откъдето.Ако не искат - стреляне "га месо"
    Оти и цялото решение...

    13:40 17.06.2026

  • 4 Ами

    10 0 Отговор
    тогава да си ги прибира във Ватикана.

    13:40 17.06.2026

  • 5 СЗО

    12 0 Отговор
    Лесно му е на папата....във Ватикана няма имигранти.

    13:43 17.06.2026

  • 6 Авеее

    1 0 Отговор
    Лесно му е на папата, живее си охолно варден от швейцарски гвардейци в недостъпния Ватикан и му дреме за ордите нашественици по улиците на Европа!!

    14:05 17.06.2026

  • 7 За туй нещо Лъв ХIV не си прав

    1 0 Отговор
    Кой откъде е да си ходи . Ще им търпим тука настроенията

    14:09 17.06.2026

  • 8 зле

    1 0 Отговор
    ам да депортираме и него в африка да усети имигранската любов

    14:22 17.06.2026