Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия: Ударихме още един руски танкер в Черно море
  Тема: Украйна

Украинската армия: Ударихме още един руски танкер в Черно море

17 Юни, 2026 15:43 1 155 76

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • танкер-
  • ракети-
  • дронове

Според изявление на щаба в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите се в момента се оценява

Украинската армия: Ударихме още един руски танкер в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна са поразили танкера „ФИНА А“ в Черно море, който според тях е част от руския „сенчест флот“, предаде Ройтерс, като се позова на украинския Генерален щаб, съобщава БТА.

Според изявление на щаба в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите се в момента се оценява.

В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили и пътен мост над Севернокримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до Воинка в окупираната част на Херсонска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да изразим солидарност

    38 7 Отговор
    преди нефтът да се довлече до българския бряг.

    Коментиран от #7

    15:45 17.06.2026

  • 2 Хаха

    22 35 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджий.

    15:45 17.06.2026

  • 3 м даааа

    40 14 Отговор
    терористите пак се доказват

    Коментиран от #42

    15:45 17.06.2026

  • 4 ОДЕСА БАЙ БАЙ

    27 17 Отговор
    404 ще бъде унищожена.

    15:46 17.06.2026

  • 5 Скапани

    25 17 Отговор
    ТЕРОРИСТИ УКРО-ФАШИСТИ

    15:47 17.06.2026

  • 6 От село

    27 9 Отговор
    Ето затова ни е скъпо Черноморието, топнеш се и излизаш покрит с нефт, жалко че започна за му пада цената.

    Коментиран от #60

    15:47 17.06.2026

  • 7 Но проблемо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да изразим солидарност":

    Ветеро е западен

    15:47 17.06.2026

  • 8 Пич

    31 14 Отговор
    "Ударихме още един руски танкер в Черно море" - крещеше опулен от сърах украинец, докато търчеше към Полша за да го евакуират......

    Коментиран от #16, #36

    15:47 17.06.2026

  • 9 Да, да

    30 11 Отговор
    и един автобус с деца ударихте.

    Коментиран от #14, #47

    15:48 17.06.2026

  • 10 Без име

    14 7 Отговор
    Ударили нмп.

    15:48 17.06.2026

  • 11 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    11 29 Отговор
    Блатарите са в потрес,заради ежедневния мариз на Украйна по блатните рафинерии и танкери,у блатата бензин нет,само по 20л месечно на орка и то с купони,голям блатен рахат.......😅🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    15:49 17.06.2026

  • 12 ДАЙТЕ СНИМКА

    15 8 Отговор
    На горящия кииф.

    15:50 17.06.2026

  • 13 Гориил

    9 17 Отговор
    Маскалабат горит…
    Запаравка немой
    Кремлавци дураки

    15:50 17.06.2026

  • 14 Хахахаха

    11 20 Отговор

    До коментар #9 от "Да, да":

    Ако тупин беше приел мир, децата щяха да са живи и здрави!

    Коментиран от #24

    15:50 17.06.2026

  • 15 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    9 14 Отговор
    Болен и страшно неумен вой от безсилие и природна тъпота се носи от негодните подлоги на тинята......🤣🤣🤣🤣

    15:50 17.06.2026

  • 16 Хахахаха

    11 15 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ако тупин беше приел мир, и танкера щеше да е цял.

    Коментиран от #38

    15:51 17.06.2026

  • 17 Ти да видиш

    27 8 Отговор
    Тия укри няма ли кой да ги накаже за замърсяване на екосистемата на Черно море?
    Евролиберастите явно няма, така че да разчитаме на Путин.

    15:51 17.06.2026

  • 18 Коста Георгиев

    30 6 Отговор
    Ами те вече съвсем го съсипаха туй моренце, заприличало е на кална нефтена локва и черноморската риба отдавна изчезна. Ръкопляскайте им и им помагайте да строят незаконни комплекси.

    Коментиран от #51

    15:52 17.06.2026

  • 19 БАНДЕРФАШИСТИТЕ

    17 9 Отговор
    Нямат шанс. Най много да избягат в Канада.

    15:52 17.06.2026

  • 20 Механик

    11 9 Отговор
    Уууудри!

    15:53 17.06.2026

  • 21 Урко фашистите пак ще реват под зарята

    17 7 Отговор
    Урки ненормални сте

    15:54 17.06.2026

  • 22 УКРОВЕРМАХТА

    14 7 Отговор
    Как се справя на фронта. Нещата с перемога не вървят.

    Коментиран от #29, #32, #40

    15:54 17.06.2026

  • 23 Алибегов

    13 4 Отговор
    По нашите курорти вече е безплатно.....дизелът
    Направо се зарежда от морето.

    15:54 17.06.2026

  • 24 Дано

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    не се случи на твоите.

    Коментиран от #37

    15:55 17.06.2026

  • 25 Гориил

    18 6 Отговор
    В Черно море няма нито един руски танкер. Повече от две години петрол се транспортира от кораби от трети страни, несвързани с Русия.Собственикът на петрола получава обезщетение. Но защо на Бандера се прощава за престъпленията му срещу екологията на Черно море? Рано или късно петролът ще унищожи и плажовете на България.

    15:55 17.06.2026

  • 26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    15 8 Отговор
    Просто са разходен материал за англосаксите.

    15:55 17.06.2026

  • 27 Това е....

    6 9 Отговор
    Чудесно👏💥👏🇺🇦🇧🇬👍

    15:55 17.06.2026

  • 28 Т Живков

    7 10 Отговор
    Само така!Бой!!!

    15:56 17.06.2026

  • 29 Соломон

    9 7 Отговор

    До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":

    Как вървят опашките за бензин

    Коментиран от #34

    15:56 17.06.2026

  • 30 маке

    11 7 Отговор
    Пак ще ревете после)))

    15:57 17.06.2026

  • 31 Някой

    18 6 Отговор
    Терористи! Ако го направи Иран - лошо. Ако го направи Украйна - добро. Всяко различно мнение се наказ а жестоко от демократичните я режим!

    Коментиран от #45

    15:58 17.06.2026

  • 32 Справя се...

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":

    На фронта е тихо и нищо не мърда, обаче Русия гори зрелищно🤣🤭

    Коментиран от #35

    15:58 17.06.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    15:58 17.06.2026

  • 34 УКРОВЕРМАХТА

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Са на опашката пред крематориума. Бензин не им трябва.

    Коментиран от #56

    15:58 17.06.2026

  • 35 МЪРДЪ МЪРДА

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Справя се...":

    Ама си много разлабен и не усещаш.

    15:59 17.06.2026

  • 36 Квичиш нали свиню продажна?

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Така ми харесваш.

    Коментиран от #46

    15:59 17.06.2026

  • 37 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дано":

    Дано не се случва на никои деца да имат президент, като тупин!

    Коментиран от #63

    15:59 17.06.2026

  • 38 Ох , ох.....

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Ако пък беше и учил....!
    Но браво, много духовит пост!
    Наблегни на "духовит", защото...
    Печелиш близалка с дръжка...

    15:59 17.06.2026

  • 39 Удриии Удрии

    6 2 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    САМО от МАРИЗ Разбира Руският Пияндурник.

    15:59 17.06.2026

  • 40 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":

    Как върви перемогата на рашите, взеха ли Мала Токмачка?

    16:00 17.06.2026

  • 41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 6 Отговор
    Както и българските им подлоги.

    Коментиран от #52

    16:01 17.06.2026

  • 42 Европеец

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "м даааа":

    Прав си..... Украинската фашистка хунта за пореден път доказва че са терористи.... На проблема е в либералния Путин, че още търпи унижения..... Всеки на негово място бил отдавна ликвидирал фашистката украинска хунта....

    16:01 17.06.2026

  • 43 Удри по тая Измет!

    7 3 Отговор
    Удри бе!!По църкви ще ми стрелят?!Удри!

    16:01 17.06.2026

  • 44 Евродебил

    8 6 Отговор
    Евроатлантизма е като чума,само,че поразяваща всякакви заченки на умственна активнуст в поразения индивид. И сега къде ще отиде тоя нефт в това малко блато бе евроинтегрирани?След 37 години дива чифутодемокрастия ще превърнем и крайбрежието в зона сходна с Припят.А да ни е честито!

    16:02 17.06.2026

  • 45 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Украйна е нападната от раша. Това са отбранителни действия. Ако тупин беше приел мир, танкера щеше да е цял.

    Коментиран от #72

    16:02 17.06.2026

  • 46 Тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Квичиш нали свиню продажна?":

    Докато ми смучеш, масажирай кайсиите, и ще квикна по силно като те черпя със смути...

    16:02 17.06.2026

  • 47 Ако

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да, да":

    наистина вярваш на руските лъжи, никой не може да ти помогне.

    16:04 17.06.2026

  • 48 А ГДЕ

    5 7 Отговор
    Кая Калас - и тя е с нисък интелект точно като една бандера.

    16:04 17.06.2026

  • 49 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    7 2 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    16:05 17.06.2026

  • 50 Хаха

    8 0 Отговор
    Верно ли има опашки за бензин в бензиностанцията с ракети. За един приятел питам. А ракети дали имат още, че изстреляха всичките три лешника?

    16:06 17.06.2026

  • 51 Кога

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Коста Георгиев":

    си бил на българското черноморие? Май не си излизал от селото откъдето тролиш

    16:06 17.06.2026

  • 52 НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    ДАЖЕ РУСКИТЕ МУСОРИ

    СА ПО УМНИ ОТ ТЯХ.

    16:07 17.06.2026

  • 53 САМО МНОГО ТЪП ЧОВЕК

    2 3 Отговор
    Може да е бандеронацист.

    16:07 17.06.2026

  • 54 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 3 Отговор
    След тези невероятни "удари" и тези невероятни разливи на нефт в Черно Море, не се чудете защо броят на международните туристи това лято в България намалява прогресивно.
    След една година няма да има коя банка да дава външни дългове за вашите пенсии.

    16:07 17.06.2026

  • 55 НАУЧНО ДОКАЗАНО Е

    3 1 Отговор
    Че нацизма, садизма и хомосексуализма са проява на едно и също психическо отклонение.

    Коментиран от #59, #62

    16:08 17.06.2026

  • 56 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "УКРОВЕРМАХТА":

    Точно за крематориума на руснаците им трябва много бензин.Естествено първо трябва да минат през фотографа за да имат снимка за спомен от последната им секунда на жалкия живот

    16:08 17.06.2026

  • 57 Софиянец

    5 3 Отговор
    Тия все удрят и все ударени си ходят и с подвити опашки! 😂

    16:08 17.06.2026

  • 58 Гост

    0 2 Отговор
    Браво! Сега, тукашният бизнес да не чака курортисти.

    16:08 17.06.2026

  • 59 ПРАВ СИ

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "НАУЧНО ДОКАЗАНО Е":

    Затова бандерите са най-обикновени садисти и пьодали.

    Коментиран от #61

    16:09 17.06.2026

  • 60 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "От село":

    Нефтът падна под 80$. но на колонката си остана над 3 лв. Пардон - 1,55€.

    16:09 17.06.2026

  • 61 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "ПРАВ СИ":

    Сигурно това е причината зеления да обича Ермак повече от мене.

    16:11 17.06.2026

  • 62 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "НАУЧНО ДОКАЗАНО Е":

    Може да си прав. Това доказва факта, защо в България има толкова русофили, раждат се малко деца и живеят много садисти, които се занимават със садизъм срещу животни. Явно е същото, нацизъм, хомосексуализъм и садизъм.

    16:12 17.06.2026

  • 63 Лошо е, когато

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    коефициентът ти на интелигинтност е нисък, но когато си и безсърдечен си е направо катастрофа.

    Коментиран от #71

    16:13 17.06.2026

  • 64 КАЯ БИЛА ТОЛКОВА ТЪПА

    1 2 Отговор
    Че Урсулата искала да и закрие позицията, за да се отърве от нея.

    16:13 17.06.2026

  • 65 В Константиновка

    1 3 Отговор
    Какво ударихте?
    Евакуациите от Краматорск и Славянск защо ги правите?

    16:14 17.06.2026

  • 66 Война е

    3 2 Отговор
    Легитимна военна цел.Това е положението.На руските подлоги и други т паци ако не им харесва да заминават да пази руските кораби.Това е положението.

    16:14 17.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ударили ууукрите

    1 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    16:15 17.06.2026

  • 69 Някой

    1 3 Отговор
    Да забравят за украинско жито и така нататък през Черно море. Имаха договор за невоенни кораби как да преминават. Е те го погазиха. После защо удряли по Одеса руснаците. Одеса като град създаден от Русия края на 18 век като военноморска крепост срещу Османската империя.
    Украйна кога е стигала Черно море преди СССР?
    Руснаците сега на всеки украински кораб с жито или друго ще му викат сенчест флот.

    16:15 17.06.2026

  • 70 Удри копейката с лопатЕто!

    2 2 Отговор
    До нассиране!

    16:17 17.06.2026

  • 71 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Лошо е, когато":

    Може да си тъ п, но за сметка на това си и про ст!

    16:17 17.06.2026

  • 72 Хе хиххе

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Кой нападна чрез АТО цивилният Донбас с танкове и самолети бе тулуп и уби 14000 души и 500 деца.
    Русия влезе захзащити от изтребване 8 млн.руснаци.
    Това не е България да гледа от страни как бият и убиват българи в РСМ

    Коментиран от #73, #74, #75

    16:19 17.06.2026

  • 73 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хе хиххе":

    Ако рашата не беше влязла в Донбас и Крим, война нямаше да има. Всички в Украйна бяха свободни да заминат, на където си поискат.

    16:21 17.06.2026

  • 74 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хе хиххе":

    Жертвите в Донбас дойдоха, след като руската армия влезе в Донбас!

    Коментиран от #76

    16:21 17.06.2026

  • 75 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хе хиххе":

    А в момента, българския език е забранен за изучаване в окупираните от русия територии. А ти само седиш и подкрепяш раша.

    16:23 17.06.2026

  • 76 В Константиновка

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Хахахаха":

    Жертвите дойдоха както колегата е написал, преси Русия са влезе.
    Не лъжи

    16:24 17.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания