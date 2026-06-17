Украинската армия: Ударихме още един руски танкер в Черно море

Въоръжените сили на Украйна са поразили танкера „ФИНА А“ в Черно море, който според тях е част от руския „сенчест флот“, предаде Ройтерс, като се позова на украинския Генерален щаб, съобщава БТА.
Според изявление на щаба в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите се в момента се оценява.
В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили и пътен мост над Севернокримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до Воинка в окупираната част на Херсонска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да изразим солидарност
Коментиран от #7
15:45 17.06.2026
2 Хаха
15:45 17.06.2026
3 м даааа
Коментиран от #42
15:45 17.06.2026
4 ОДЕСА БАЙ БАЙ
15:46 17.06.2026
5 Скапани
15:47 17.06.2026
6 От село
Коментиран от #60
15:47 17.06.2026
7 Но проблемо
До коментар #1 от "Ами да изразим солидарност":Ветеро е западен
15:47 17.06.2026
8 Пич
Коментиран от #16, #36
15:47 17.06.2026
9 Да, да
Коментиран от #14, #47
15:48 17.06.2026
10 Без име
15:48 17.06.2026
11 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
15:49 17.06.2026
12 ДАЙТЕ СНИМКА
15:50 17.06.2026
13 Гориил
Запаравка немой
Кремлавци дураки
15:50 17.06.2026
14 Хахахаха
До коментар #9 от "Да, да":Ако тупин беше приел мир, децата щяха да са живи и здрави!
Коментиран от #24
15:50 17.06.2026
15 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
15:50 17.06.2026
16 Хахахаха
До коментар #8 от "Пич":Ако тупин беше приел мир, и танкера щеше да е цял.
Коментиран от #38
15:51 17.06.2026
17 Ти да видиш
Евролиберастите явно няма, така че да разчитаме на Путин.
15:51 17.06.2026
18 Коста Георгиев
Коментиран от #51
15:52 17.06.2026
19 БАНДЕРФАШИСТИТЕ
15:52 17.06.2026
20 Механик
15:53 17.06.2026
21 Урко фашистите пак ще реват под зарята
15:54 17.06.2026
22 УКРОВЕРМАХТА
Коментиран от #29, #32, #40
15:54 17.06.2026
23 Алибегов
Направо се зарежда от морето.
15:54 17.06.2026
24 Дано
До коментар #14 от "Хахахаха":не се случи на твоите.
Коментиран от #37
15:55 17.06.2026
25 Гориил
15:55 17.06.2026
26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
15:55 17.06.2026
27 Това е....
15:55 17.06.2026
28 Т Живков
15:56 17.06.2026
29 Соломон
До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":Как вървят опашките за бензин
Коментиран от #34
15:56 17.06.2026
30 маке
15:57 17.06.2026
31 Някой
Коментиран от #45
15:58 17.06.2026
32 Справя се...
До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":На фронта е тихо и нищо не мърда, обаче Русия гори зрелищно🤣🤭
Коментиран от #35
15:58 17.06.2026
33 Дон Корлеоне
15:58 17.06.2026
34 УКРОВЕРМАХТА
До коментар #29 от "Соломон":Са на опашката пред крематориума. Бензин не им трябва.
Коментиран от #56
15:58 17.06.2026
35 МЪРДЪ МЪРДА
До коментар #32 от "Справя се...":Ама си много разлабен и не усещаш.
15:59 17.06.2026
36 Квичиш нали свиню продажна?
До коментар #8 от "Пич":Така ми харесваш.
Коментиран от #46
15:59 17.06.2026
37 Хахахаха
До коментар #24 от "Дано":Дано не се случва на никои деца да имат президент, като тупин!
Коментиран от #63
15:59 17.06.2026
38 Ох , ох.....
До коментар #16 от "Хахахаха":Ако пък беше и учил....!
Но браво, много духовит пост!
Наблегни на "духовит", защото...
Печелиш близалка с дръжка...
15:59 17.06.2026
39 Удриии Удрии
САМО от МАРИЗ Разбира Руският Пияндурник.
15:59 17.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #22 от "УКРОВЕРМАХТА":Как върви перемогата на рашите, взеха ли Мала Токмачка?
16:00 17.06.2026
41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #52
16:01 17.06.2026
42 Европеец
До коментар #3 от "м даааа":Прав си..... Украинската фашистка хунта за пореден път доказва че са терористи.... На проблема е в либералния Путин, че още търпи унижения..... Всеки на негово място бил отдавна ликвидирал фашистката украинска хунта....
16:01 17.06.2026
43 Удри по тая Измет!
16:01 17.06.2026
44 Евродебил
16:02 17.06.2026
45 Хахахаха
До коментар #31 от "Някой":Украйна е нападната от раша. Това са отбранителни действия. Ако тупин беше приел мир, танкера щеше да е цял.
Коментиран от #72
16:02 17.06.2026
46 Тогава
До коментар #36 от "Квичиш нали свиню продажна?":Докато ми смучеш, масажирай кайсиите, и ще квикна по силно като те черпя със смути...
16:02 17.06.2026
47 Ако
До коментар #9 от "Да, да":наистина вярваш на руските лъжи, никой не може да ти помогне.
16:04 17.06.2026
48 А ГДЕ
16:04 17.06.2026
49 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
16:05 17.06.2026
50 Хаха
16:06 17.06.2026
51 Кога
До коментар #18 от "Коста Георгиев":си бил на българското черноморие? Май не си излизал от селото откъдето тролиш
16:06 17.06.2026
52 НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА
До коментар #41 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":ОТ КУПЕЙКИТЕ.
ДАЖЕ РУСКИТЕ МУСОРИ
СА ПО УМНИ ОТ ТЯХ.
16:07 17.06.2026
53 САМО МНОГО ТЪП ЧОВЕК
16:07 17.06.2026
54 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
След една година няма да има коя банка да дава външни дългове за вашите пенсии.
16:07 17.06.2026
55 НАУЧНО ДОКАЗАНО Е
Коментиран от #59, #62
16:08 17.06.2026
56 Соломон
До коментар #34 от "УКРОВЕРМАХТА":Точно за крематориума на руснаците им трябва много бензин.Естествено първо трябва да минат през фотографа за да имат снимка за спомен от последната им секунда на жалкия живот
16:08 17.06.2026
57 Софиянец
16:08 17.06.2026
58 Гост
16:08 17.06.2026
59 ПРАВ СИ
До коментар #55 от "НАУЧНО ДОКАЗАНО Е":Затова бандерите са най-обикновени садисти и пьодали.
Коментиран от #61
16:09 17.06.2026
60 Гост
До коментар #6 от "От село":Нефтът падна под 80$. но на колонката си остана над 3 лв. Пардон - 1,55€.
16:09 17.06.2026
61 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
До коментар #59 от "ПРАВ СИ":Сигурно това е причината зеления да обича Ермак повече от мене.
16:11 17.06.2026
62 Хахахаха
До коментар #55 от "НАУЧНО ДОКАЗАНО Е":Може да си прав. Това доказва факта, защо в България има толкова русофили, раждат се малко деца и живеят много садисти, които се занимават със садизъм срещу животни. Явно е същото, нацизъм, хомосексуализъм и садизъм.
16:12 17.06.2026
63 Лошо е, когато
До коментар #37 от "Хахахаха":коефициентът ти на интелигинтност е нисък, но когато си и безсърдечен си е направо катастрофа.
Коментиран от #71
16:13 17.06.2026
64 КАЯ БИЛА ТОЛКОВА ТЪПА
16:13 17.06.2026
65 В Константиновка
Евакуациите от Краматорск и Славянск защо ги правите?
16:14 17.06.2026
66 Война е
16:14 17.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ударили ууукрите
16:15 17.06.2026
69 Някой
Украйна кога е стигала Черно море преди СССР?
Руснаците сега на всеки украински кораб с жито или друго ще му викат сенчест флот.
16:15 17.06.2026
70 Удри копейката с лопатЕто!
16:17 17.06.2026
71 Хахахаха
До коментар #63 от "Лошо е, когато":Може да си тъ п, но за сметка на това си и про ст!
16:17 17.06.2026
72 Хе хиххе
До коментар #45 от "Хахахаха":Кой нападна чрез АТО цивилният Донбас с танкове и самолети бе тулуп и уби 14000 души и 500 деца.
Русия влезе захзащити от изтребване 8 млн.руснаци.
Това не е България да гледа от страни как бият и убиват българи в РСМ
Коментиран от #73, #74, #75
16:19 17.06.2026
73 Хахахаха
До коментар #72 от "Хе хиххе":Ако рашата не беше влязла в Донбас и Крим, война нямаше да има. Всички в Украйна бяха свободни да заминат, на където си поискат.
16:21 17.06.2026
74 Хахахаха
До коментар #72 от "Хе хиххе":Жертвите в Донбас дойдоха, след като руската армия влезе в Донбас!
Коментиран от #76
16:21 17.06.2026
75 Хахахаха
До коментар #72 от "Хе хиххе":А в момента, българския език е забранен за изучаване в окупираните от русия територии. А ти само седиш и подкрепяш раша.
16:23 17.06.2026
76 В Константиновка
До коментар #74 от "Хахахаха":Жертвите дойдоха както колегата е написал, преси Русия са влезе.
Не лъжи
16:24 17.06.2026