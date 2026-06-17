Украинската армия: Ударихме още един руски танкер в Черно море

Въоръжените сили на Украйна са поразили танкера „ФИНА А“ в Черно море, който според тях е част от руския „сенчест флот“, предаде Ройтерс, като се позова на украинския Генерален щаб, съобщава БТА.

Според изявление на щаба в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите се в момента се оценява.

В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили и пътен мост над Севернокримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до Воинка в окупираната част на Херсонска област.