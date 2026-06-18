САЩ ще подновят военните си действия, ако Иран не изпълни ангажиментите си

САЩ ще подновят военните си действия и военноморската си блокада, ако Иран не спазва поетите по споразумението ангажименти, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „подчерта, че ще бъдем готови да започнем наново (ударите и блокадата), ако Иран не направи това, което каза, че ще направи“, каза Хегсет пред журналисти в Брюксел след среща с министрите на отбраната на страните от НАТО.

Президентите на САЩ и Иран – Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, снощи подписаха поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език, заявиха ирански представители. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила.

В Брюксел Хегсет разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран, като нарече тези решения "срамни".

"Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той.

Хегсет каза, че съюзниците на Америка в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент.