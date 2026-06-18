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САЩ ще подновят военните си действия, ако Иран не изпълни ангажиментите си

САЩ ще подновят военните си действия, ако Иран не изпълни ангажиментите си

18 Юни, 2026 14:35 514 10

  • иран-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • доналд тръмп

В Брюксел министърът разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран

САЩ ще подновят военните си действия, ако Иран не изпълни ангажиментите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще подновят военните си действия и военноморската си блокада, ако Иран не спазва поетите по споразумението ангажименти, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „подчерта, че ще бъдем готови да започнем наново (ударите и блокадата), ако Иран не направи това, което каза, че ще направи“, каза Хегсет пред журналисти в Брюксел след среща с министрите на отбраната на страните от НАТО.

Президентите на САЩ и Иран – Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, снощи подписаха поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език, заявиха ирански представители. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила.

В Брюксел Хегсет разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран, като нарече тези решения "срамни".

"Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той.

Хегсет каза, че съюзниците на Америка в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хийт Пегсет

    9 0 Отговор
    Изтегляме се от Европа, след като Русия спечели делото в Хага и Крим с Азовско море се оказаха руски!
    Ние американците спазваме законите!

    14:37 18.06.2026

  • 2 Хахахаххаах

    8 1 Отговор
    Тоя клоун се прекръсти на министър на войната
    започна една война
    и я загуби
    хахахахахахахаххахаха

    14:37 18.06.2026

  • 3 Механик

    8 0 Отговор
    Ясно. Пак ще побждават окончателно. А после ще сключват ново "страхотно" споразумение. Даже може да е още по-страхотно.

    14:38 18.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Нормално е на@@@@@@ да ревът ,да напомним че не Иран е агресорът и победеният колкото и да се опитвате да ни натяквате тази лъжа ,имам чувството че упорито ни бутате и към тсв

    14:39 18.06.2026

  • 5 хехе

    6 0 Отговор
    Нещо не вдЕвам, ако аятоласите не изпълнели ангажиментите си войната ще продължи, а ако краварите не ги изпълнят като спрат мошетото Биби пак аятоласите ще са виновни.

    Коментиран от #10

    14:40 18.06.2026

  • 6 Смешник

    4 0 Отговор
    За какво им ем да ги подновяват Нали целта беше с оглед предстоящите междинни избори за конгрес в САЩ и огромната инфлация Тръмп да се отърве от тази война и да обяви някаква победа въпреки че в действителност загуби войната

    14:48 18.06.2026

  • 7 Тръм е само един от тях...

    1 0 Отговор
    Тези, които се опитват да прехвърлят цялата вина за разпада на Американската империя на Тръмп, какво ще кажат за тоя? Или и той е изключение????!!!

    14:57 18.06.2026

  • 8 Путин

    2 0 Отговор
    Ще подновят грънци. Той търси повод как да избяга, че му набиха канчето. Сега ще говори колко е велик и силен победил във войната така да се каже.

    14:59 18.06.2026

  • 9 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Тука има тука нема. Борсите реагират естествено нагоре надолу. Печелиш. Просто бизнес.

    15:01 18.06.2026

  • 10 Нафарфорий

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Докато мошето диша, мир на земята няма да има...

    15:22 18.06.2026

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