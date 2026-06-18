САЩ: Съюзниците ни в НАТО изложиха синовете и дъщерите на Америка на риск

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет разкритикува днес съюзниците от НАТО на срещата на министрите на отбраната на страните от Алианса в Брюксел, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Хегсет обяви и шестмесечен процес по преосмисляне от страна на Пентагона на начина, по който са разположени американските сили в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членки на НАТО ще поемат отговорност за собствената си сигурност.
"Ще има истинско преосмисляне. Целта му ще бъде да се гарантира, че НАТО се движи бързо и необратимо към това Европа да играе водеща роля, да поеме основната отговорност за отбраната на Европа", каза американският министър на своите колеги министри в Брюксел.
Хегсет разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран, като нарече тези решения "срамни".
"Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той.
Хегсет каза, че съюзниците на Америка в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент.
На срещата на министрите на отбраната от НАТО той призова за преосмисляне на Алианса и за превръщането му в организация, която може да сдържа всяка заплаха.
Твърде дълго време НАТО беше само на хартия и в еднопосочна улица, приключваме с това, категоричен бе американският министър.
Някои съюзници вече са на път да постигнат 5 процента разходи от БВП за отбрана, но не можем да игнорираме факта, че някои се бавят, предаде Ройтерс.
Америка не може да плаща повече за отбраната на НАТО от съюзниците, каза още Пийт Хегсет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #6, #19, #23
13:09 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 к0к0рч0 💋🍌
13:09 18.06.2026
5 ХАРТИЕН ТИГЪР
13:10 18.06.2026
6 Вашето мнение
До коментар #1 от "хехе":Както се видя обаче, освен сащ ш съюзниците им са гола вода.
Коментиран от #8
13:11 18.06.2026
7 Тъпа нация
13:22 18.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
13:23 18.06.2026
10 Иван
13:24 18.06.2026
11 Али
13:24 18.06.2026
12 Абе вашите съюзници
13:25 18.06.2026
13 В момента виждате висша форма на
Коментиран от #16
13:25 18.06.2026
14 СРО ЧНО
Ху йло отново Избега...
Следват подробности
Коментиран от #21
13:28 18.06.2026
15 Българин
Българите сме за Мир!
13:29 18.06.2026
16 Думаш за
До коментар #13 от "В момента виждате висша форма на":Цаливащия КУ РАна рамАзан и монголите Алкашоре дека мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?
АааааааХахахаха
Факт
13:30 18.06.2026
17 Ристе кьоравото
ЗСУ долбят мумията и кремля...
Нема ПВО,.. НЕМА могучая,.. нема го даже и ТРИДНЕВНИЯ пе ДАЛ..
Ееееедехееее
Коментиран от #20
13:33 18.06.2026
18 Ние
13:34 18.06.2026
19 Патриот
До коментар #1 от "хехе":Правова държава ли е България, макар и в ЕС?
Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,
Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.
Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
както и с глоба от 500 до 5000 лева.
Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1
Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.
В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба на държавен суверенитет“.
Член трети обявява БКП
13:35 18.06.2026
20 Митко
До коментар #17 от "Ристе кьоравото":Не е вярно! Напред към Берлин!
13:35 18.06.2026
21 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #14 от "СРО ЧНО":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
13:36 18.06.2026
22 НАТО е отбранителен съюз
13:38 18.06.2026
23 бомбенето
До коментар #1 от "хехе":бе обективна необходимост заради ядрената програма на чалмите, която бе заплаха за световния мир. Жидовете опитваха да правят помен с чужда пита, но Тръмп не е вчерашен......!
13:40 18.06.2026
24 Казанлъшкия
13:44 18.06.2026
25 Няма пари !!!
Наистина липсата на пари е основаната причина за раздяла. Окяза се вярно 🤣🤣🤣🤣
Ами време е да преосмислим връзката си 🧐🧐🧐🧐
Другия път ще нападар Иран от Луната 🤣🤣🤣
13:47 18.06.2026
26 Хса
13:49 18.06.2026