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САЩ: Съюзниците ни в НАТО изложиха синовете и дъщерите на Америка на риск

САЩ: Съюзниците ни в НАТО изложиха синовете и дъщерите на Америка на риск

18 Юни, 2026 13:06 1 384 26

  • иран-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • нато

Американският министър на отбраната разкритикува съюзниците от НАТО на министерска среща на Алианса в Брюксел

САЩ: Съюзниците ни в НАТО изложиха синовете и дъщерите на Америка на риск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет разкритикува днес съюзниците от НАТО на срещата на министрите на отбраната на страните от Алианса в Брюксел, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Хегсет обяви и шестмесечен процес по преосмисляне от страна на Пентагона на начина, по който са разположени американските сили в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членки на НАТО ще поемат отговорност за собствената си сигурност.

"Ще има истинско преосмисляне. Целта му ще бъде да се гарантира, че НАТО се движи бързо и необратимо към това Европа да играе водеща роля, да поеме основната отговорност за отбраната на Европа", каза американският министър на своите колеги министри в Брюксел.

Хегсет разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран, като нарече тези решения "срамни".

"Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той.

Хегсет каза, че съюзниците на Америка в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент.

На срещата на министрите на отбраната от НАТО той призова за преосмисляне на Алианса и за превръщането му в организация, която може да сдържа всяка заплаха.

Твърде дълго време НАТО беше само на хартия и в еднопосочна улица, приключваме с това, категоричен бе американският министър.

Някои съюзници вече са на път да постигнат 5 процента разходи от БВП за отбрана, но не можем да игнорираме факта, че някои се бавят, предаде Ройтерс.

Америка не може да плаща повече за отбраната на НАТО от съюзниците, каза още Пийт Хегсет.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    42 3 Отговор
    абе смешник съюзниците ли ви пратиха да бомбите аятоласите или мошето Биби

    Коментиран от #6, #19, #23

    13:09 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    32 2 Отговор
    я марш от летище софия бе, гуведaр мрьсeн

    13:09 18.06.2026

  • 5 ХАРТИЕН ТИГЪР

    20 2 Отговор
    НАТО е хартиен тигър! Както каза американския президент Тръмп!

    13:10 18.06.2026

  • 6 Вашето мнение

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Както се видя обаче, освен сащ ш съюзниците им са гола вода.

    Коментиран от #8

    13:11 18.06.2026

  • 7 Тъпа нация

    8 1 Отговор
    Ами то не може само да вземате. Трябва и да давате.

    13:22 18.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    0 2 Отговор
    Сега Румбата ще удължи престоя на Херкулесите безсрочно.

    13:23 18.06.2026

  • 10 Иван

    15 0 Отговор
    А тъпите американци все някой друг им е виновен. Пийте белина и се успокойте

    13:24 18.06.2026

  • 11 Али

    1 11 Отговор
    Как е в масква? Нещо ново?

    13:24 18.06.2026

  • 12 Абе вашите съюзници

    13 2 Отговор
    и сега подлагат САЩ на огромен риск. Мерцове, урсули, макарони и тускове... те всичките искат непременно война с Русия и вече силно се стягат за нея! И те ще я започнат, а вие САЩ ще трябва да им помагате? И също ще станете и вие мишена за руските ракети! Путин вече им каза: "Войната с Европа няма да е като тази, с укра... " "Много бързо ще стане така, че от тяхна страна няма да имаме с кой да подписваме договора за капитулацията им..."!

    13:25 18.06.2026

  • 13 В момента виждате висша форма на

    8 2 Отговор
    ПЕрастия

    Коментиран от #16

    13:25 18.06.2026

  • 14 СРО ЧНО

    2 8 Отговор
    Вся москал горит Нахрен!! Отново взривове в НПЗ Капотне в Москва! Взривове в десетките високо сгради в центъра на Москалбад!
    Ху йло отново Избега...
    Следват подробности

    Коментиран от #21

    13:28 18.06.2026

  • 15 Българин

    0 2 Отговор
    Това да ни е обица на ухото! Ако не се подчиняваме напълно на всички интереси и нареждания на Тръмп, ние ще бъдем жестоко наказани! Американците така ще дерат, както и турчин нени е драл! Така че, ако искаме мир, нека изпълняваме незабавно, каквото ни нареди Тръмп, за да си гледаме живота. На нас война с Америка не ни трябва!
    Българите сме за Мир!

    13:29 18.06.2026

  • 16 Думаш за

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "В момента виждате висша форма на":

    Цаливащия КУ РАна рамАзан и монголите Алкашоре дека мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?
    АааааааХахахаха
    Факт

    13:30 18.06.2026

  • 17 Ристе кьоравото

    4 3 Отговор
    У московия е Страшно....Страшилище!
    ЗСУ долбят мумията и кремля...
    Нема ПВО,.. НЕМА могучая,.. нема го даже и ТРИДНЕВНИЯ пе ДАЛ..
    Ееееедехееее

    Коментиран от #20

    13:33 18.06.2026

  • 18 Ние

    2 1 Отговор
    Водини Путине!

    13:34 18.06.2026

  • 19 Патриот

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Правова държава ли е България, макар и в ЕС?

    Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,

    Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
    Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.

    Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
    както и с глоба от 500 до 5000 лева.

    Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
    и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1

    Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
    обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.

    В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
    Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
    вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
    и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
    и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба на държавен суверенитет“.

    Член трети обявява БКП

    13:35 18.06.2026

  • 20 Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ристе кьоравото":

    Не е вярно! Напред към Берлин!

    13:35 18.06.2026

  • 21 У ДРИ БАЦЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "СРО ЧНО":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    13:36 18.06.2026

  • 22 НАТО е отбранителен съюз

    0 2 Отговор
    НАТО не помага на агресори.

    13:38 18.06.2026

  • 23 бомбенето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    бе обективна необходимост заради ядрената програма на чалмите, която бе заплаха за световния мир. Жидовете опитваха да правят помен с чужда пита, но Тръмп не е вчерашен......!

    13:40 18.06.2026

  • 24 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Смешници. Били Велика сила, a молеха за помощ другите, въпреки че бяха два на един. Ние сме им виновни ,че не могат с един Иран да се справят.

    13:44 18.06.2026

  • 25 Няма пари !!!

    0 0 Отговор
    Когато парите свършат и любовта си отива 🤣🤣🤣🤣🤣
    Наистина липсата на пари е основаната причина за раздяла. Окяза се вярно 🤣🤣🤣🤣
    Ами време е да преосмислим връзката си 🧐🧐🧐🧐
    Другия път ще нападар Иран от Луната 🤣🤣🤣

    13:47 18.06.2026

  • 26 Хса

    0 0 Отговор
    Закривайте го тотал щета е европейското нато пази няколко дърти гзове

    13:49 18.06.2026

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