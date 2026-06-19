Новини
Свят »
Белгия »
Лидерите на ЕС насочват внимание към следващия дългосрочен бюджет на блока до 2034 г.

Лидерите на ЕС насочват внимание към следващия дългосрочен бюджет на блока до 2034 г.

19 Юни, 2026 06:16, обновена 19 Юни, 2026 06:25 534 11

  • европейски съюз-
  • бюджет-
  • средства-
  • преговорна рамка

Днес те ще разгледат нова преговорна рамка с конкретни цифри

Лидерите на ЕС насочват внимание към следващия дългосрочен бюджет на блока до 2034 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз разглеждат днес нова преговорна рамка с конкретни цифри за Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г., представена от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, предаде ieu-monitoring.com.

Европейската комисия предложи бюджет от почти 2 трилиона евро (около 1,8 трилиона евро за оперативни програми и допълнителни средства за погасяване на дълга NextGenerationEU. Това представлява средно 1,26% от брутния национален доход на ЕС.

Структурата се свива от досегашните седем на само четири основни бюджетни пера с цел намаляване на бюрокрацията и по-бърза реакция при кризи. Броят на отделните програми също е силно редуциран. Предлага се сливане на кохезионните фондове, общата селскостопанска политика и вътрешните работи в единни Национални и регионални планове за партньорство.

Европейският фонд за конкурентоспособност обединява 14 съществуващи инструмента с прогнозен бюджет от 234 милиарда евро. Заедно с програма „Хоризонт Европа“ (за която се предвиждат 175 милиарда евро) ще инвестира масирано в декарбонизация, дигитализация, биотехнологии, отбрана и космически технологии

За инструмент „Глобална Европа“ са предвидени 200 милиарда евро за външна дейност, хуманитарна помощ, миграционни партньорства и подкрепа за разширяването на съюза.

Финансирането на отбранителната индустрия и военната мобилност се засилва значително поради усложнената геополитическа обстановка.

Евродепутатите вече отхвърлиха първоначалния проект на държавите членки поради „липса на амбиция“.

Парламентът настоява за 10% увеличение на бюджета до 1,27% от БНД (около 1,79 трилиона евро по цени от 2025 г.). Те изискват разходите за погасяване на пандемичния дълг да се изчисляват извън тавана на МФР.

Парламентът и Комисията предлагат нови собствени ресурси – включително цифров данък, данък върху криптовалутите и онлайн хазарта, както и налози за компании с оборот над 100 млн. евро. Бизнесът и страни като Германия обаче се противопоставят на нови фискални тежести.

Нетните платци, като Германия и Нидерландия, настояват за орязване на разходите. Обратно, страните получателки на средства (включително Полша, Португалия и България) държат бюджетите за земеделие и регионална политика да не бъдат съкращавани.

Лидерите на държавите членки Съвета на ЕС и Европейският парламент се стремят да постигнат окончателно политическо споразумение до края на 2026 г.. Това е критично важен срок, за да може секторното законодателство да бъде прието през 2027 г. и средствата да започнат да се изплащат без прекъсване от 1 януари 2028 г.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бюджета

    7 3 Отговор
    Парите, за Украйна, за Урсула, и за зелени тъпотии.
    За гражданите на ЕС - само за камиларите!

    06:29 19.06.2026

  • 2 Урсула фон дер Лайен, председател

    3 5 Отговор
    Първа и единствена точка на дневния ред.
    Подкрепяме до края войната в Русия до края на Русия ☝️

    06:32 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 12343211

    1 0 Отговор
    ....,сметка в предвоенно време....!

    06:39 19.06.2026

  • 5 Ба бааааа

    4 1 Отговор
    Ек съсипа ЕС

    06:39 19.06.2026

  • 6 Лост

    0 4 Отговор
    България освен на тези две думи "Аз съгласна" на нищо друго не държи.

    06:40 19.06.2026

  • 7 Урсулът и Калас

    3 1 Отговор
    В затвора

    06:44 19.06.2026

  • 8 Какви лидери ве

    6 1 Отговор
    Крадлива продажна измет

    06:49 19.06.2026

  • 9 Алоуууу ПРЕМИЕРЧЕТО

    1 3 Отговор
    България ще получи близо 22,3 млрд. евро европейско финансиране за периода 2028–2034 г. от новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, договорен в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР).
    Тези средства надграждат текущия програмен период 2021–2027 г. (за който страната разполага с приблизително 11 млрд. евро) и осигуряват стабилен финансов ресурс за редица сектори.

    Как ли ша ги похарчим

    06:55 19.06.2026

  • 10 Кашкавалка

    3 1 Отговор
    Чудесно! Дамата има 7 деца и в случай, че не умеят, кой знае колко, то да се множат могат със сигурност.

    06:57 19.06.2026

  • 11 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор
    България ще получи близо 22,3 млрд. евро европейско финансиране за периода 2028–2034 г. от новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, договорен в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР).
    Тези средства надграждат текущия програмен период 2021–2027 г. (за който страната разполага с приблизително 11 млрд. евро) и осигуряват стабилен финансов ресурс за редица сектори.

    Дали ша получим тия МИЛИАРДИ, зависи от НАС.

    07:08 19.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания