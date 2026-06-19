Лидерите на ЕС насочват внимание към следващия дългосрочен бюджет на блока до 2034 г.

Лидерите на Европейския съюз разглеждат днес нова преговорна рамка с конкретни цифри за Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г., представена от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, предаде ieu-monitoring.com.

Европейската комисия предложи бюджет от почти 2 трилиона евро (около 1,8 трилиона евро за оперативни програми и допълнителни средства за погасяване на дълга NextGenerationEU. Това представлява средно 1,26% от брутния национален доход на ЕС.

Структурата се свива от досегашните седем на само четири основни бюджетни пера с цел намаляване на бюрокрацията и по-бърза реакция при кризи. Броят на отделните програми също е силно редуциран. Предлага се сливане на кохезионните фондове, общата селскостопанска политика и вътрешните работи в единни Национални и регионални планове за партньорство.

Европейският фонд за конкурентоспособност обединява 14 съществуващи инструмента с прогнозен бюджет от 234 милиарда евро. Заедно с програма „Хоризонт Европа“ (за която се предвиждат 175 милиарда евро) ще инвестира масирано в декарбонизация, дигитализация, биотехнологии, отбрана и космически технологии

За инструмент „Глобална Европа“ са предвидени 200 милиарда евро за външна дейност, хуманитарна помощ, миграционни партньорства и подкрепа за разширяването на съюза.

Финансирането на отбранителната индустрия и военната мобилност се засилва значително поради усложнената геополитическа обстановка.

Евродепутатите вече отхвърлиха първоначалния проект на държавите членки поради „липса на амбиция“.

Парламентът настоява за 10% увеличение на бюджета до 1,27% от БНД (около 1,79 трилиона евро по цени от 2025 г.). Те изискват разходите за погасяване на пандемичния дълг да се изчисляват извън тавана на МФР.

Парламентът и Комисията предлагат нови собствени ресурси – включително цифров данък, данък върху криптовалутите и онлайн хазарта, както и налози за компании с оборот над 100 млн. евро. Бизнесът и страни като Германия обаче се противопоставят на нови фискални тежести.

Нетните платци, като Германия и Нидерландия, настояват за орязване на разходите. Обратно, страните получателки на средства (включително Полша, Португалия и България) държат бюджетите за земеделие и регионална политика да не бъдат съкращавани.

Лидерите на държавите членки Съвета на ЕС и Европейският парламент се стремят да постигнат окончателно политическо споразумение до края на 2026 г.. Това е критично важен срок, за да може секторното законодателство да бъде прието през 2027 г. и средствата да започнат да се изплащат без прекъсване от 1 януари 2028 г.