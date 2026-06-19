Лидерите на ЕС насочват внимание към следващия дългосрочен бюджет на блока до 2034 г.

Лидерите на Европейския съюз разглеждат днес нова преговорна рамка с конкретни цифри за Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г., представена от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, предаде ieu-monitoring.com.
Европейската комисия предложи бюджет от почти 2 трилиона евро (около 1,8 трилиона евро за оперативни програми и допълнителни средства за погасяване на дълга NextGenerationEU. Това представлява средно 1,26% от брутния национален доход на ЕС.
Структурата се свива от досегашните седем на само четири основни бюджетни пера с цел намаляване на бюрокрацията и по-бърза реакция при кризи. Броят на отделните програми също е силно редуциран. Предлага се сливане на кохезионните фондове, общата селскостопанска политика и вътрешните работи в единни Национални и регионални планове за партньорство.
Европейският фонд за конкурентоспособност обединява 14 съществуващи инструмента с прогнозен бюджет от 234 милиарда евро. Заедно с програма „Хоризонт Европа“ (за която се предвиждат 175 милиарда евро) ще инвестира масирано в декарбонизация, дигитализация, биотехнологии, отбрана и космически технологии
За инструмент „Глобална Европа“ са предвидени 200 милиарда евро за външна дейност, хуманитарна помощ, миграционни партньорства и подкрепа за разширяването на съюза.
Финансирането на отбранителната индустрия и военната мобилност се засилва значително поради усложнената геополитическа обстановка.
Евродепутатите вече отхвърлиха първоначалния проект на държавите членки поради „липса на амбиция“.
Парламентът настоява за 10% увеличение на бюджета до 1,27% от БНД (около 1,79 трилиона евро по цени от 2025 г.). Те изискват разходите за погасяване на пандемичния дълг да се изчисляват извън тавана на МФР.
Парламентът и Комисията предлагат нови собствени ресурси – включително цифров данък, данък върху криптовалутите и онлайн хазарта, както и налози за компании с оборот над 100 млн. евро. Бизнесът и страни като Германия обаче се противопоставят на нови фискални тежести.
Нетните платци, като Германия и Нидерландия, настояват за орязване на разходите. Обратно, страните получателки на средства (включително Полша, Португалия и България) държат бюджетите за земеделие и регионална политика да не бъдат съкращавани.
Лидерите на държавите членки Съвета на ЕС и Европейският парламент се стремят да постигнат окончателно политическо споразумение до края на 2026 г.. Това е критично важен срок, за да може секторното законодателство да бъде прието през 2027 г. и средствата да започнат да се изплащат без прекъсване от 1 януари 2028 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бюджета
За гражданите на ЕС - само за камиларите!
06:29 19.06.2026
2 Урсула фон дер Лайен, председател
Подкрепяме до края войната в Русия до края на Русия ☝️
06:32 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 12343211
06:39 19.06.2026
5 Ба бааааа
06:39 19.06.2026
6 Лост
06:40 19.06.2026
7 Урсулът и Калас
06:44 19.06.2026
8 Какви лидери ве
06:49 19.06.2026
9 Алоуууу ПРЕМИЕРЧЕТО
Тези средства надграждат текущия програмен период 2021–2027 г. (за който страната разполага с приблизително 11 млрд. евро) и осигуряват стабилен финансов ресурс за редица сектори.
Как ли ша ги похарчим
06:55 19.06.2026
10 Кашкавалка
06:57 19.06.2026
11 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Тези средства надграждат текущия програмен период 2021–2027 г. (за който страната разполага с приблизително 11 млрд. евро) и осигуряват стабилен финансов ресурс за редица сектори.
Дали ша получим тия МИЛИАРДИ, зависи от НАС.
07:08 19.06.2026