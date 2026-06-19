41 арестувани при операция за корупция в истанбулската община Адалар

Четирийсет и един общински служители в истанбулската община Адалар, управлявана от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), сред които и кметът на общината Али Еркан Акполат, са арестувани по подозрения в корупция, съобщи вестник „Сабах“, предава БТА.

Според изданието разследването е започнало, след като в Главната прокуратура на Истанбул са постъпили сигнали, че в община Адалар чрез подкуп са давани разрешения за строителство в защитени територии и е допускана дейност на несертифицирани обекти.

Прокуратурата твърди, че кметът Али Еркан Акполат, неговите заместници Хюсеин Йълмаз и Фират Дурак, както и останалите задържани служители на общината, се разследват по подозрения за взимане на подкуп, изнудване, фалшифициране на официални документи, нарушение на закона за опазване на културните и природните ценности, злоупотреба със служебно положение и други.

„Сабах“ съобщава, че в хода на разследването са снети показания на голям брой свидетели и са иззети дигитални носители за проучване на тяхното съдържание.

Разследващите твърдят, че заподозрените първо са налагали глоби на собственици на незаконни постройки, а впоследствие са ги притискали за отмяна на санкциите срещу подкуп. Също така заявки за строителни разрешения са били пренасочвани към архитекти, свързани със задържаните, като заявителите отново са били подлагани на натиск за даване на подкупи.

Вестникът отбелязва, че в рамките на операцията, започнала в ранните часове на деня, се проучват около 40 случая на корупционни практики и са извършени обиски на 90 адреса в четири квартала на Истанбул.

Тази нова вълна от арести е част от мащабна кампания на турските власти срещу предполагаема корупция на местно равнище. Разследванията са насочени предимно към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега са задържани десетки общински служители, сред които и кметове. Сред тях е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който в момента се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.