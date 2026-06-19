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ЕС трябва да участва в преговорите с Русия по въпроси, засягащи съюза, каза белгийският премиер
  Тема: Украйна

ЕС трябва да участва в преговорите с Русия по въпроси, засягащи съюза, каза белгийският премиер

19 Юни, 2026 16:43 639 11

  • русия-
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  • украйна

Той отбеляза, че руският президент Владимир Путин не показва признаци, че е готов за сериозни преговори

ЕС трябва да участва в преговорите с Русия по въпроси, засягащи съюза, каза белгийският премиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че Европейският съюз трябва да има място на масата, когато мирните преговори с Русия засягат въпроси от интерес за общността, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Подобно на много други европейски лидери по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, Де Вевер отбеляза, че руският президент Владимир Путин не показва признаци, че е готов за сериозни преговори, които да доведат до устойчиво и приемливо решение на войната в Украйна.

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Въпреки това държавните и правителствените ръководители са обменили мнения вчера за това как трябва да бъдат организирани евентуални бъдещи преговори.

Де Вевер подчерта, че само представител на институциите на ЕС може да води разговори от името на Съюза по въпроси, които са в неговата компетентност. Според него това е преди всичко председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

"Няма консенсус, дори напротив, за изпращането на друг представител в Москва, който да говори от името на ЕС", заяви белгийският премиер.

Той припомни, че икономическите и финансовите санкции срещу Русия, включително замразяването на активи на Руската централна банка, са въведени на равнище Европейски съюз.

Гаранциите за сигурност за Украйна обаче са от компетентността на отделните държави, отбеляза Де Вевер.

По думите му "не е лош подход" т.нар. коалиция на желаещите да бъде представлявана от Франция, Германия и Великобритания при обсъждането на въпросите, свързани със сигурността.

Преди началото на срещата на върха Де Вевер се е срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Според белгийския премиер Зеленски също настоява представители на Европа да участват в евентуални преговори, за да защитават интересите на ЕС. "Това укрепва неговата позиция", каза Де Вевер.

Лидерите на ЕС приключиха първия ден от срещата на върха с дискусия за търговските отношения с Китай. Те обсъдиха нарастващия търговски дефицит на ЕС с Пекин и опасенията, че китайските държавни субсидии насърчават свръхпроизводството и водят до навлизането на евтини стоки на европейския пазар. Според дипломатически източник участниците са подчертали необходимостта от "конструктивен диалог" с Китай, но същевременно са призовали Европейската комисия да разшири инструментите си за защита на европейските търговски интереси.

Лидерите са се обединили и около мнението, че ЕС трябва да повиши собствената си конкурентоспособност и да продължи да диверсифицира търговските си партньорства.

Вторият и последен ден от срещата на върха започна днес с обсъждане на новата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Режимът на бакшиша лови руски вати направо на улицата за месните му вълни в Украйна.

    Коментиран от #4

    16:47 19.06.2026

  • 4 Това са

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Силова мобилизация":

    Последните дни на бавн0 ра3 виващия милиционер

    16:48 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоа па.

    6 0 Отговор
    Пумиаар. Никой няма да преговаря с вас. Вие сте едно нищо.

    17:04 19.06.2026

  • 7 Sleepwalking в Голямата Европейска Война

    0 0 Отговор
    Не ве, България и ЕС са много  богати и так далее...🇪🇺

    От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
    Просто всеки един ден ще отброявам
    дните до голямата Война в Европа.
    Ден Първи.
    1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.

    17:17 19.06.2026

  • 8 Да нахраним мypZилките 😉

    0 3 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    17:23 19.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Съдията

    0 0 Отговор
    Вие нямате думата. САЩ и Русия се разбраха, а вие и за фон не ставате. Жалки пудели.😂

    18:02 19.06.2026

  • 11 Путин

    1 0 Отговор
    Надявайте се, мечтите са безплатни.

    18:05 19.06.2026

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