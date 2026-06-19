Тежка железопътна катастрофа между два влака на север от Лондон

Британската транспортна полиция съобщи тази вечер, че се е отзовала на сигнали за сблъсък между два влака северно от Лондон, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Службите за спешна помощ заявиха, че техни екипи са на мястото на инцидента, за който е съобщено в 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско), при който според медиите има ранени.
Спешните служби не са оповестили още информация дали има жертви.
"Реагираме на сигнали за сблъсък, в който са участвали два влака в района на Бедфорд", заяви транспортната полиция в Екс. Бедфорд е търговски град на около 90 километра северно от британската столица.
На видеокадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда повреден влак, който се е преобърнал на релсите, както и пътници в полето край него, заедно с друг повреден влак.
Железопътната компания "Ийст мидландс" съобщи, че "службите за спешна помощ са се отзовали на инцидент между Сейнт Панкрас и Лестър", в Централна Англия.
„Чувствах се сякаш е станала бомбена експлозия“, каза пред Би Би Си Питър Нап, който е бил в предния вагон на един от влаковете при сблъсъка. Той разказа, че е видял „окървавени лица“, хора с изглежда счупени крака и „дим навсякъде“. Нап също така заяви, че е имало линейки, пожарни коли и полиция на мястото на инцидента.
Онлайн изданието на в. „Таймс ъф Лондон“ съобщи, че персоналът на болницата в Бедфорд е бил предупреден, че е възможно да се очакват до 50 ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 катастрофата ще е
Коментиран от #2, #4
22:34 19.06.2026
2 Точно така
До коментар #1 от "катастрофата ще е":Амин братко!
22:38 19.06.2026
3 az СВО Победа 81
22:41 19.06.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "катастрофата ще е":Коментарът ти е верен, но не се знае какво мисли либералния руски президент Путин..... Учудвам се как малобританците още не са обвинили Путин за тая катастрофа, но като им гледам акъла, нищо чудно да обвинят Путин..... Мало британците Дали пък няма да спечелят световната купа по футбол, досега се представиха много добре и изиграха силни мачове.....
22:51 19.06.2026