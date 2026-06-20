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Полша лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на страната
  Тема: Украйна

Полша лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на страната

20 Юни, 2026 05:08, обновена 20 Юни, 2026 04:12 1 623 26

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Президентът остана без "Ордена на Белия орел", заради свързан с Втората световна война спор

Полша лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на страната - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – „Ордена на Белия орел“, след като лидерът на Украйна предизвика възмущение в страната му, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Зеленски беше награден с ордена през 2023 г. от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. Но сега отличието ще бъде отменено, след като в края на май Зеленски издаде указ, с който военно поделение от Силите за специални операции на Украйна се нарича УПА - Украинската бунтовническа армия - която е действала през 40-те и 50-те години на миналия век и е обвинена в Полша в масови убийства през Втората световна война.

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„За по-голямата част от полското общество УПА остава преди всичко формация, отговорна за жестоки престъпления срещу гражданите на Полската република по време на Втората световна война“, заяви Навроцки в социалните медии. Той допълни, че решението му да отнеме отличието не означава, че подкрепата на Полша за Украйна в защитата ѝ срещу Русия ще намалее. Следващата седмица Полша е домакин на важно събитие за следвоенното възстановяване на Украйна, на което се очаква Зеленски да присъства.

УПА е военна организация, която се е борила за украинска независимост срещу силите на Съветския съюз и на Нацистка Германия. Но в Полша е обвинена за масови убийства по време на войната на десетки хиляди поляци в днешната западна част на Украйна. През 2016 г. полският парламент призна престъпленията, извършени от УПА, за геноцид.

Либералният премиер на Полша Доналд Туск критикува украинския указ, но също така предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни относно миналото. Той призова двамата държавни глави към хладнокръвие.

„Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде“, написа той в съциалната мрежа "Екс".

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала „стратегическа грешка“ с решението на президента.

„Решението да се отнеме на президента на Украйна „Ордена на Белия орел“ е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва“, написа украинският първи дипломат във „Фейсбук“

Полша и Украйна наскоро постигнаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Среща между двамата президенти през декември във Варшава сигнализира за напредък по отношение на историческото помирение.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълни

    17 1 Отговор
    Циркаджии

    04:16 20.06.2026

  • 2 Презвитер Козма

    5 30 Отговор
    За Зеленски сега е по-важно Бункерния любител на малки момченца да го обесят на собствените му ордени озверелите мужици, които бяха лъгани че войната не ги касае, докато накрая външните им тоалетни започнаха да се взривяват под краката им.

    Коментиран от #24, #25

    04:18 20.06.2026

  • 3 Зеленски

    3 30 Отговор
    Медали, дипломи, грамоти, сега много не ме вълнуват. Мадярчо зареждай дроновете, днес ми е едно романтично - искам да видя как Мисква гори

    Коментиран от #18

    04:27 20.06.2026

  • 4 Зеления път

    31 0 Отговор
    Зеленото трябва да бъде наритан от "свои" и от "чужди" като краставо псе (извинявам се на кучетата, просто такъв е израза).

    Коментиран от #5

    04:35 20.06.2026

  • 5 Зеления Прът

    2 23 Отговор

    До коментар #4 от "Зеления път":

    И аз така искам, ама няма. Навсякъде го посрещат с почести. Такива унижения на Потин и руската федерация никой не беше нанасял от времето на генерал Иван Колев

    Коментиран от #10, #20

    04:47 20.06.2026

  • 6 Айляк

    15 2 Отговор
    Връщай си ни Галичина, наркоманье!
    Почваме те.
    И си избърши белото от ноздрите.
    Ей туй му казуват ляхите на жуженцето от Кривой рог.
    Комедиантът обаче се прави на луТ, гаче е шмръкнал цел линеалец бело, ой...

    04:57 20.06.2026

  • 7 Ами

    15 1 Отговор
    нали затова му набиват канчето на това нацистко Укро - л@й.о бавно и методично вече пета година !

    Коментиран от #8

    05:00 20.06.2026

  • 8 Билюкбашията

    2 17 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Така му набиват канчето на Зеления, че той се чуди къде да го премести от в на Путин ауспуха, в устата му.

    Коментиран от #9, #12

    05:07 20.06.2026

  • 9 Има

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Билюкбашията":

    още много да се чуди Зеления престъпник !

    05:11 20.06.2026

  • 10 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления Прът":

    и в Аляска ли?

    05:17 20.06.2026

  • 11 Софиянец

    23 0 Отговор
    А жълтопаветните дбили разправяха, че фашизма в 404 било руска пропаганда! Кво стана сега, бе?
    Това е най-голямото признание, че бандеровците са фашаги и Зелето е напълно зависим от тях, унижен от най-големия им "съмзник"!

    05:25 20.06.2026

  • 12 Хихихи

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Билюкбашията":

    Май не е излизал от твоята 😂 некъпан потник

    05:27 20.06.2026

  • 13 Фашага

    16 2 Отговор
    Зеленски е фашага, затова Германската го. финансира, заедно с другите европейски държави. Търсят реванш за Втората световна война. Лошото е, че и бг. върхушката отново е с фашагите, отявлени антикомунисти.

    05:27 20.06.2026

  • 14 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    Гавра с труп му се вика на това! 😂

    Междувременно снощи ес пак е показал среден пръст на крайна за присъединяване, хихихи

    Тия глупави укри не разбраха, че запада само ги използва за полезни идиоти 🤭

    05:30 20.06.2026

  • 15 Да наградиш

    14 2 Отговор
    Този клоун за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права е все едно да наградиш посмъртно Хитлер за същото. Тези поляци съвсем изчеткаха.

    05:35 20.06.2026

  • 16 Да се чете

    6 1 Отговор
    Изперкаха.

    05:36 20.06.2026

  • 17 Ааааа

    8 1 Отговор
    Защо изобщо са му го дали?

    06:03 20.06.2026

  • 18 След

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    3 линии с половин водка ...балтийско чайче започва да я вижда ...предпологам и ти

    Коментиран от #19

    06:05 20.06.2026

  • 19 Пред

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "След":

    Медведев, ти ли си?

    Коментиран от #21

    06:07 20.06.2026

  • 20 Да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления Прът":

    В САЩ му гръмнаха заря даже хахааа за теб брюксел ли е навсякъде ?

    06:07 20.06.2026

  • 21 Не е

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пред":

    Сталин е

    06:09 20.06.2026

  • 22 Кило

    10 1 Отговор
    Лелеее гледам ппдбрастите тук за започнали да си късат ризите , взели медала на хохела , техния герой хахахаахх

    06:11 20.06.2026

  • 23 малко е смешен тоя паляк

    5 2 Отговор
    тоз и той какво боли наркомана за вашите отличия ? той си е отличник пред когото трябва и му е добре има си златна тоалетна и редовна подкрепа от колумбийски прах за пране…

    06:56 20.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 този за когото говриш

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    баща ти ли е ? и защо се крие в бункер? от властите заради педофилията ли ?

    07:01 20.06.2026

  • 26 Ти да видиш!

    1 0 Отговор
    Зеленски се оказа най-обикновен фашага!

    07:36 20.06.2026

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