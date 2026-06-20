Полша лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на страната

Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – „Ордена на Белия орел“, след като лидерът на Украйна предизвика възмущение в страната му, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Зеленски беше награден с ордена през 2023 г. от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. Но сега отличието ще бъде отменено, след като в края на май Зеленски издаде указ, с който военно поделение от Силите за специални операции на Украйна се нарича УПА - Украинската бунтовническа армия - която е действала през 40-те и 50-те години на миналия век и е обвинена в Полша в масови убийства през Втората световна война.
„За по-голямата част от полското общество УПА остава преди всичко формация, отговорна за жестоки престъпления срещу гражданите на Полската република по време на Втората световна война“, заяви Навроцки в социалните медии. Той допълни, че решението му да отнеме отличието не означава, че подкрепата на Полша за Украйна в защитата ѝ срещу Русия ще намалее. Следващата седмица Полша е домакин на важно събитие за следвоенното възстановяване на Украйна, на което се очаква Зеленски да присъства.
УПА е военна организация, която се е борила за украинска независимост срещу силите на Съветския съюз и на Нацистка Германия. Но в Полша е обвинена за масови убийства по време на войната на десетки хиляди поляци в днешната западна част на Украйна. През 2016 г. полският парламент призна престъпленията, извършени от УПА, за геноцид.
Либералният премиер на Полша Доналд Туск критикува украинския указ, но също така предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни относно миналото. Той призова двамата държавни глави към хладнокръвие.
„Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде“, написа той в съциалната мрежа "Екс".
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала „стратегическа грешка“ с решението на президента.
„Решението да се отнеме на президента на Украйна „Ордена на Белия орел“ е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва“, написа украинският първи дипломат във „Фейсбук“
Полша и Украйна наскоро постигнаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Среща между двамата президенти през декември във Варшава сигнализира за напредък по отношение на историческото помирение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълни
04:16 20.06.2026
2 Презвитер Козма
Коментиран от #24, #25
04:18 20.06.2026
3 Зеленски
Коментиран от #18
04:27 20.06.2026
4 Зеления път
Коментиран от #5
04:35 20.06.2026
5 Зеления Прът
До коментар #4 от "Зеления път":И аз така искам, ама няма. Навсякъде го посрещат с почести. Такива унижения на Потин и руската федерация никой не беше нанасял от времето на генерал Иван Колев
Коментиран от #10, #20
04:47 20.06.2026
6 Айляк
Почваме те.
И си избърши белото от ноздрите.
Ей туй му казуват ляхите на жуженцето от Кривой рог.
Комедиантът обаче се прави на луТ, гаче е шмръкнал цел линеалец бело, ой...
04:57 20.06.2026
7 Ами
Коментиран от #8
05:00 20.06.2026
8 Билюкбашията
До коментар #7 от "Ами":Така му набиват канчето на Зеления, че той се чуди къде да го премести от в на Путин ауспуха, в устата му.
Коментиран от #9, #12
05:07 20.06.2026
9 Има
До коментар #8 от "Билюкбашията":още много да се чуди Зеления престъпник !
05:11 20.06.2026
10 Хмм
До коментар #5 от "Зеления Прът":и в Аляска ли?
05:17 20.06.2026
11 Софиянец
Това е най-голямото признание, че бандеровците са фашаги и Зелето е напълно зависим от тях, унижен от най-големия им "съмзник"!
05:25 20.06.2026
12 Хихихи
До коментар #8 от "Билюкбашията":Май не е излизал от твоята 😂 некъпан потник
05:27 20.06.2026
13 Фашага
05:27 20.06.2026
14 стоян георгиев
Междувременно снощи ес пак е показал среден пръст на крайна за присъединяване, хихихи
Тия глупави укри не разбраха, че запада само ги използва за полезни идиоти 🤭
05:30 20.06.2026
15 Да наградиш
05:35 20.06.2026
16 Да се чете
05:36 20.06.2026
17 Ааааа
06:03 20.06.2026
18 След
До коментар #3 от "Зеленски":3 линии с половин водка ...балтийско чайче започва да я вижда ...предпологам и ти
Коментиран от #19
06:05 20.06.2026
19 Пред
До коментар #18 от "След":Медведев, ти ли си?
Коментиран от #21
06:07 20.06.2026
20 Да бе
До коментар #5 от "Зеления Прът":В САЩ му гръмнаха заря даже хахааа за теб брюксел ли е навсякъде ?
06:07 20.06.2026
21 Не е
До коментар #19 от "Пред":Сталин е
06:09 20.06.2026
22 Кило
06:11 20.06.2026
23 малко е смешен тоя паляк
06:56 20.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 този за когото говриш
До коментар #2 от "Презвитер Козма":баща ти ли е ? и защо се крие в бункер? от властите заради педофилията ли ?
07:01 20.06.2026
26 Ти да видиш!
07:36 20.06.2026