Евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес след взрив в незаконна мина

Силите за сигурност евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес по време на днешната ѝ обиколка на незаконна минна зона, след като в района е избухнала силна експлозия, предаде Франс Прес.

Консервативната популистка заяви по-късно пред репортери, че е невредима след инцидента в град Круситас близо до границата с Никарагуа. Президентът и няколко депутати са обикаляли район, известен с нелицензираните си златни мини, когато експлозията с неизвестен произход е накарала въоръжените ѝ бодигардове да я качат бързо в кола, както показват видеозаписи от мястото на инцидента.

„Чувствах се като на филм. Хващат те за косата, хвърлят те на земята и те прибират в колата“ разказа тя, като допълни, че е в добро състояние.

Президентът заяви пред репортери, че инцидентът доказва опасността в региона, където престъпни банди незаконно добиват злато и замърсяват околната среда.

През март Коста Рика и Никарагуа се споразумяха да си сътрудничат срещу незаконния добив по общата си граница.