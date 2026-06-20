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Евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес след взрив в незаконна мина

Евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес след взрив в незаконна мина

20 Юни, 2026 04:18, обновена 20 Юни, 2026 04:22 860 2

  • коста рика-
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  • президент-
  • експлозия

Чувствах се като на филм. Хващат те за косата, хвърлят те на земята и те прибират в колата,разказа тя, като допълни, че е в добро състояние

Евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес след взрив в незаконна мина - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Силите за сигурност евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес по време на днешната ѝ обиколка на незаконна минна зона, след като в района е избухнала силна експлозия, предаде Франс Прес.

Консервативната популистка заяви по-късно пред репортери, че е невредима след инцидента в град Круситас близо до границата с Никарагуа. Президентът и няколко депутати са обикаляли район, известен с нелицензираните си златни мини, когато експлозията с неизвестен произход е накарала въоръжените ѝ бодигардове да я качат бързо в кола, както показват видеозаписи от мястото на инцидента.

„Чувствах се като на филм. Хващат те за косата, хвърлят те на земята и те прибират в колата“ разказа тя, като допълни, че е в добро състояние.

Президентът заяви пред репортери, че инцидентът доказва опасността в региона, където престъпни банди незаконно добиват злато и замърсяват околната среда.

През март Коста Рика и Никарагуа се споразумяха да си сътрудничат срещу незаконния добив по общата си граница.


Коста Рика
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мъко мисирска

    0 0 Отговор
    бабите от мездра не се вълнуват какво става във коста рика

    нещо за етиопишя какво е станало там ?

    04:55 20.06.2026

  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    Таа в бързината мое да е отнесла и некоя па т ка.

    06:46 20.06.2026