Новини
Свят »
САЩ »
Стив Уиткоф пътува към Швейцария за преговори с иранска делегация

Стив Уиткоф пътува към Швейцария за преговори с иранска делегация

20 Юни, 2026 05:01, обновена 20 Юни, 2026 05:05 891 4

  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • сащ-
  • иран-
  • швейцария-
  • преговори

Зетят на Доналд Тръмп, предприемачът Джаред Къшнър, вече е там

Стив Уиткоф пътува към Швейцария за преговори с иранска делегация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в момента пътува до Швейцария, за да участва в преговори с иранска делегация, а зетят на Доналд Тръмп, предприемачът Джаред Къшнър, вече е там.

Журналистът на Axios Барак Равид съобщи това, позовавайки се на свои източници.

„Американски служител ми каза, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пътува до Швейцария, където се очаква да се проведе първият кръг от преговори с Иран за потенциална ядрена сделка“, пише той в X.

„Източникът каза, че пратеникът на Тръмп, Джаред Кушнер, вече е в Швейцария“, добави Равид.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    3 1 Отговор
    ама те се отменят преговорите пише го във вчерашната статия или таз е писана още онзи ден

    05:09 20.06.2026

  • 2 Специална Военна Опсерация

    5 3 Отговор
    Нали знаете, че тези, двамата са евреи?

    Същите, дето водят "преговорите" с евреите от Киев и Москва.

    Устроиха войната между християните, а сега се опитват да устроят и война между мюсюлманите.

    05:32 20.06.2026

  • 3 Пеньо Бонев

    2 2 Отговор
    Нищо не правят тия двата еврея, постоянно се разхождат да преговарят и накрая нъцки.

    06:38 20.06.2026

  • 4 Други няма ли

    0 0 Отговор
    Дворцови шутове, клоуни и жонгльори през средновековието. Пътували и с армиите на бойното поле за да носят послания за капитулация или да искат откуп за пленници.

    07:46 20.06.2026