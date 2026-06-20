Стив Уиткоф пътува към Швейцария за преговори с иранска делегация

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в момента пътува до Швейцария, за да участва в преговори с иранска делегация, а зетят на Доналд Тръмп, предприемачът Джаред Къшнър, вече е там.

Журналистът на Axios Барак Равид съобщи това, позовавайки се на свои източници.

„Американски служител ми каза, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пътува до Швейцария, където се очаква да се проведе първият кръг от преговори с Иран за потенциална ядрена сделка“, пише той в X.

„Източникът каза, че пратеникът на Тръмп, Джаред Кушнер, вече е в Швейцария“, добави Равид.