Стив Уиткоф пътува към Швейцария за преговори с иранска делегация

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в момента пътува до Швейцария, за да участва в преговори с иранска делегация, а зетят на Доналд Тръмп, предприемачът Джаред Къшнър, вече е там.
Журналистът на Axios Барак Равид съобщи това, позовавайки се на свои източници.
„Американски служител ми каза, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пътува до Швейцария, където се очаква да се проведе първият кръг от преговори с Иран за потенциална ядрена сделка“, пише той в X.
„Източникът каза, че пратеникът на Тръмп, Джаред Кушнер, вече е в Швейцария“, добави Равид.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска
05:09 20.06.2026
2 Специална Военна Опсерация
Същите, дето водят "преговорите" с евреите от Киев и Москва.
Устроиха войната между християните, а сега се опитват да устроят и война между мюсюлманите.
05:32 20.06.2026
3 Пеньо Бонев
06:38 20.06.2026
4 Други няма ли
07:46 20.06.2026