Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област

Руските сили извършиха въздушни удари по различни региони в Украйна в първите часове на събота, предаде Канал 24.

В часовете преди и след полунощ руската артилерия нанесе масирани удари по населени места близо до фронтовата линия.

Още новини от Украйна

Поражения бяха регистрирани в жилищни райони в Херсонска област (включително инциденти с ранени в селището Комишани от предходната вечер), както и в Харковска област и Донбас, където тактическата авиация на Русия продължи да използва управляеми авиобомби (КАБ) срещу логистични центрове и инфраструктура.

Тези среднощни удари следват вълната от изключително сериозни бомбардировки от предишните дни (18 и 19 юни). При тях руската армия пусна стотици дронове от пет различни типа (включително Shahed, Гербера и Италмас) и балистични ракети срещу градове като Киев, Суми, Полтава и Харков, нанасяйки тежки щети по енергийната мрежа, жилищни сгради и исторически паметници.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна бяха приведени в пълна бойна готовност за отразяване на атаките с мобилни огневи групи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ).