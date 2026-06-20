Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област

Руските сили извършиха въздушни удари по различни региони в Украйна в първите часове на събота, предаде Канал 24.
В часовете преди и след полунощ руската артилерия нанесе масирани удари по населени места близо до фронтовата линия.
Поражения бяха регистрирани в жилищни райони в Херсонска област (включително инциденти с ранени в селището Комишани от предходната вечер), както и в Харковска област и Донбас, където тактическата авиация на Русия продължи да използва управляеми авиобомби (КАБ) срещу логистични центрове и инфраструктура.
Тези среднощни удари следват вълната от изключително сериозни бомбардировки от предишните дни (18 и 19 юни). При тях руската армия пусна стотици дронове от пет различни типа (включително Shahed, Гербера и Италмас) и балистични ракети срещу градове като Киев, Суми, Полтава и Харков, нанасяйки тежки щети по енергийната мрежа, жилищни сгради и исторически паметници.
Силите за противовъздушна отбрана на Украйна бяха приведени в пълна бойна готовност за отразяване на атаките с мобилни огневи групи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Линда
06:16 20.06.2026
2 Презвитер Козма
Коментиран от #4
06:17 20.06.2026
3 хихи
06:19 20.06.2026
4 Андреас
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Браво. Още малко и онова петно на картата просия ще се разтури на парчета .
Коментиран от #21
06:19 20.06.2026
5 Само
Коментиран от #11
06:27 20.06.2026
6 селски простьо
06:33 20.06.2026
7 Миуене около 15 градуса си
06:36 20.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кулкин
Коментиран от #12
06:38 20.06.2026
10 Яцек
06:39 20.06.2026
11 АУУУУУ
До коментар #5 от "Само":АБЕ ТИ ВИДЯ ЛИ ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ В МОСКВА 🛸🤣🤣🤣🤣🤣
06:51 20.06.2026
12 АУУУУУ
До коментар #9 от "Кулкин":АМА КАК ГОРИ МОСКВА .....ИХУУУУ🤣🤣🤣🤣
06:52 20.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
06:56 20.06.2026
15 Москва гори
Коментиран от #23
07:03 20.06.2026
16 Оня
Коментиран от #22
07:23 20.06.2026
17 Тия иранци продължават
Добре, че споменали за това че руснаците използват Shahed! За да не мъркат копейките че Русия сама се справяла само със свои дронове срещу целия запад който налива дронове за Зеленски.
07:25 20.06.2026
18 Артилерист
07:29 20.06.2026
19 С ДВЕ ДУМИ
07:29 20.06.2026
20 Не нас тия...!
Като ония...,,гаражи",в които наред с мирното население,да вземе да се набута самият...Сирски?!
Та още го търсят...
07:34 20.06.2026
21 Анонимен
До коментар #4 от "Андреас":Слава на Бога, сънищата са безплатни!
07:34 20.06.2026
22 Мишел
До коментар #16 от "Оня":Край Константиновка, в котлите там, руските 300ФАБ ежедневно, са елиминирали общо 4 четири украински бригади, или общо 14000 войника. Без руски загуби.
07:40 20.06.2026
23 Европеец
До коментар #15 от "Москва гори":Аз не съм евроатлантик, но коментарът ти е верен..... Либералния Путин наистина превърна Русия в посмешище в последните четири години.... 2018 година представя новите оръжия пред елита и заяви , че войните вече няма да се водят на руска територия, А какво стана видяхме.... Несъмнено Русия има силата да унищожи украинската фашистка хунта, много липсва политическа воля, което ще рече, че Путин не се научи за пет години да побеждава в войната...... Нищо от целите и задачите на СВО досега не постигна, напротив загуби много, донесе много несгоди на руснаците и даде много жертви..... Ако не предприеме радикални мерки във войната още преживе ще развалят култа към личността му и ще го поставят на равно до грешниците Горбачов и Елцин....
07:46 20.06.2026