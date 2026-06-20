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Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област
  Тема: Украйна

Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област

20 Юни, 2026 06:08, обновена 20 Юни, 2026 06:26 1 491 23

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В часовете преди и след полунощ руската артилерия нанесе масирани удари по населени места близо до фронтовата линия

Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили извършиха въздушни удари по различни региони в Украйна в първите часове на събота, предаде Канал 24.

В часовете преди и след полунощ руската артилерия нанесе масирани удари по населени места близо до фронтовата линия.

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Поражения бяха регистрирани в жилищни райони в Херсонска област (включително инциденти с ранени в селището Комишани от предходната вечер), както и в Харковска област и Донбас, където тактическата авиация на Русия продължи да използва управляеми авиобомби (КАБ) срещу логистични центрове и инфраструктура.

Тези среднощни удари следват вълната от изключително сериозни бомбардировки от предишните дни (18 и 19 юни). При тях руската армия пусна стотици дронове от пет различни типа (включително Shahed, Гербера и Италмас) и балистични ракети срещу градове като Киев, Суми, Полтава и Харков, нанасяйки тежки щети по енергийната мрежа, жилищни сгради и исторически паметници.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна бяха приведени в пълна бойна готовност за отразяване на атаките с мобилни огневи групи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ).


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    10 6 Отговор
    Доброе утро таварисчи, все по плану. Движуха

    06:16 20.06.2026

  • 2 Презвитер Козма

    3 41 Отговор
    От безсилие и жестокост - единствения отговор на Монголо-руската орда е бой по цивилните и християнски храмове

    Коментиран от #4

    06:17 20.06.2026

  • 3 хихи

    16 5 Отговор
    а тройка "Орешник" эсть

    06:19 20.06.2026

  • 4 Андреас

    7 30 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Браво. Още малко и онова петно на картата просия ще се разтури на парчета .

    Коментиран от #21

    06:19 20.06.2026

  • 5 Само

    35 5 Отговор
    бой на укронацистите !

    Коментиран от #11

    06:27 20.06.2026

  • 6 селски простьо

    1 29 Отговор
    Трябва благородните украински бойци да получат атомно оръжие, за да се справят веднъж завинаги с азиатската орда от мародери и убийци. И после на заслужена почивка в Баба Алино.

    06:33 20.06.2026

  • 7 Миуене около 15 градуса си

    13 1 Отговор
    "...нанасяйки тежки щети по енергийната мрежа, жилищни сгради и исторически паметници..."

    06:36 20.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кулкин

    21 4 Отговор
    Мамкавиукробандеронацисткса Само ядро за вас.

    Коментиран от #12

    06:38 20.06.2026

  • 10 Яцек

    29 4 Отговор
    Краят ще е един - премахване на Украйна от картата!

    06:39 20.06.2026

  • 11 АУУУУУ

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    АБЕ ТИ ВИДЯ ЛИ ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ В МОСКВА 🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    06:51 20.06.2026

  • 12 АУУУУУ

    2 18 Отговор

    До коментар #9 от "Кулкин":

    АМА КАК ГОРИ МОСКВА .....ИХУУУУ🤣🤣🤣🤣

    06:52 20.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    0 19 Отговор
    Бой по ватата и копейките им продажни.

    06:56 20.06.2026

  • 15 Москва гори

    2 20 Отговор
    И пушек се вдига. Летището им отменя полети, руснацисти се давят от пушека , блокира се движението в околията на Масква……и това след 5 години война. Пригожин хубаво видя що за стока са Путин и крадците около него само нашите русофили не виждат какъв палячо ръководи тази бивша империя сега със статут на страна за посмешище.

    Коментиран от #23

    07:03 20.06.2026

  • 16 Оня

    7 0 Отговор
    Еииии голяма веселба у Константиновка и Лиман! Много яки кадри излизат!

    Коментиран от #22

    07:23 20.06.2026

  • 17 Тия иранци продължават

    0 6 Отговор
    да снабдяват руснаците със Shahed, вместо да си ги пазят за себе си!? Като че ли имат излишни.
    Добре, че споменали за това че руснаците използват Shahed! За да не мъркат копейките че Русия сама се справяла само със свои дронове срещу целия запад който налива дронове за Зеленски.

    07:25 20.06.2026

  • 18 Артилерист

    5 0 Отговор
    Каквото и да пишат укро и западните пропагандни канали руските войски продължават натиска си по укроармията. Рай-Александровка е освободена, преобладаващи височини около Славянск са овладяни, но по-важното е, че руската АРТИЛЕРИЯ постига все по-голям контрол над снабдяването на Константиновка, Харков, Одеса, Херсон. По непотвърдена информация 15-хиляден гарнизон в Константиновка изпитва остра нужда от снабдяване, руснаците не бързат, те имат много АРТИЛЕРИЯ и нямат проблем с боеприпасите. Отделно авиацията им работи системно по позициите на украинците с тежки високоточни бомби...

    07:29 20.06.2026

  • 19 С ДВЕ ДУМИ

    4 0 Отговор
    Добра новина. Мога да ставам да свърша нещо полезно и за мен.

    07:29 20.06.2026

  • 20 Не нас тия...!

    4 0 Отговор
    Пак Русия нанася удари по...,,населени места",пък Украйна-винаги по стратегически и военни обекти...😉?!
    Като ония...,,гаражи",в които наред с мирното население,да вземе да се набута самият...Сирски?!
    Та още го търсят...

    07:34 20.06.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Андреас":

    Слава на Бога, сънищата са безплатни!

    07:34 20.06.2026

  • 22 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    Край Константиновка, в котлите там, руските 300ФАБ ежедневно, са елиминирали общо 4 четири украински бригади, или общо 14000 войника. Без руски загуби.

    07:40 20.06.2026

  • 23 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Москва гори":

    Аз не съм евроатлантик, но коментарът ти е верен..... Либералния Путин наистина превърна Русия в посмешище в последните четири години.... 2018 година представя новите оръжия пред елита и заяви , че войните вече няма да се водят на руска територия, А какво стана видяхме.... Несъмнено Русия има силата да унищожи украинската фашистка хунта, много липсва политическа воля, което ще рече, че Путин не се научи за пет години да побеждава в войната...... Нищо от целите и задачите на СВО досега не постигна, напротив загуби много, донесе много несгоди на руснаците и даде много жертви..... Ако не предприеме радикални мерки във войната още преживе ще развалят култа към личността му и ще го поставят на равно до грешниците Горбачов и Елцин....

    07:46 20.06.2026

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