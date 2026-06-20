Най-малко 9 са жертвите през днешния ден в Южен Ливан

Ливанската армия обяви днес, че неин военнослужещ е бил убит при израелски удар в южната част на страната, по-малко от ден след обявяването на примирие между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.

"Израелски удар бе насочен към военнослужещ на пътя Кфар Реман - Набатиe, като причини смъртта му", се казва в изявление на армията, която осъжда "продължаването на бруталните израелски атаки, целящи да възпрепятстват всяко решение за възстановяване на стабилността в Ливан“, уточнява БТА.

В същото време ливански медии информираха, че общият брой на жертвите на тазсутрешните израелски удари в Южен Ливан вече са девет.

ННА предаде по-рано днес, че трима души са загинали в Арабсалим, а един мотоциклетист е бил убит на влизане в Дуеир. След това ливанската новинарска агенция информира, че е бил отнет животът на четирима души от едно семейство в град Бариш, в района на Тир.