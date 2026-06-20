Пакистан обяви технически консултации между САЩ и Иран

Техническите консултации между САЩ и Иран ще се проведат в Бюргенсток на 21 юни. Представители от Пакистан и Катар също ще участват, съобщи пакистанското външно министерство.
„След подписването на Меморандума за разбирателство от Исламабад, техническите разговори ще се проведат в Бюргенсток, Швейцария, на 21 юни 2026 г. Представители от САЩ и Иран, както и медиатори от Пакистан и Катар, ще участват в дискусиите“, се казва в изявление на министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само ядат парите на данъкоплатците
Коментиран от #2
18:19 20.06.2026
2 И после Швейцария
До коментар #1 от "Само ядат парите на данъкоплатците":пак ще реве, че не я считат за неутрална, като в предна статия и тя нищо не спечелила, а друг изял пая.
18:21 20.06.2026
3 И с консултации и без консултации
18:22 20.06.2026
4 Снаха ми Гюрга
Коментиран от #5
18:22 20.06.2026
5 Али Турчина
До коментар #4 от "Снаха ми Гюрга":Бактън от Израел.
18:24 20.06.2026
6 Ала-бала,
Като че ли някой ги брои за нещо.
19:20 20.06.2026