Пакистан обяви технически консултации между САЩ и Иран

Техническите консултации между САЩ и Иран ще се проведат в Бюргенсток на 21 юни. Представители от Пакистан и Катар също ще участват, съобщи пакистанското външно министерство.

„След подписването на Меморандума за разбирателство от Исламабад, техническите разговори ще се проведат в Бюргенсток, Швейцария, на 21 юни 2026 г. Представители от САЩ и Иран, както и медиатори от Пакистан и Катар, ще участват в дискусиите“, се казва в изявление на министерството.