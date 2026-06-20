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Пакистан обяви технически консултации между САЩ и Иран

Пакистан обяви технически консултации между САЩ и Иран

20 Юни, 2026 18:11 645 6

  • ирак-
  • пакистан-
  • сащ-
  • преговори-
  • швейцария

Те ще се проведат на 21 юни в Бюргенсток

Пакистан обяви технически консултации между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Техническите консултации между САЩ и Иран ще се проведат в Бюргенсток на 21 юни. Представители от Пакистан и Катар също ще участват, съобщи пакистанското външно министерство.

„След подписването на Меморандума за разбирателство от Исламабад, техническите разговори ще се проведат в Бюргенсток, Швейцария, на 21 юни 2026 г. Представители от САЩ и Иран, както и медиатори от Пакистан и Катар, ще участват в дискусиите“, се казва в изявление на министерството.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само ядат парите на данъкоплатците

    4 0 Отговор
    Бюргенщок (Bürgenstock) не е самостоятелен град, а изключителен планински курорт и хребет в централна Швейцария. Той се намира високо над живописното Люцернско езеро (Фирвалдщетско езеро), на около 20 километра югоизточно от град Люцерн.Основните детайли за локацията и забележителностите му включват:Точна локация: Надвиснал е над езерото на надморска височина от около 874 метра в кантон Нидвалден.Как се стига: Достъпът от град Люцерн обикновено става с живописно пътуване с лодка по езерото до спирка Керзитен, последвано от изкачване с историческото въжено влакче Bürgenstock-Bahn.Основни атракции: Известен е с луксозните си хотели и невероятните алпийски гледки. Там се намира и асансьорът Hammetschwand – най-високият открит асансьор в Европа.

    Коментиран от #2

    18:19 20.06.2026

  • 2 И после Швейцария

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само ядат парите на данъкоплатците":

    пак ще реве, че не я считат за неутрална, като в предна статия и тя нищо не спечелила, а друг изял пая.

    18:21 20.06.2026

  • 3 И с консултации и без консултации

    5 0 Отговор
    ние от ЕС гризнахме дръвцето. Аз го написах още вчера след като Роснефт прекрати доставката износа на петрол. Вие не се ли сетихте че всичко е предварително договорено между изтока и Иран. Не ставайте балъци като европейските политици а мислете трезво и разумно.

    18:22 20.06.2026

  • 4 Снаха ми Гюрга

    0 5 Отговор
    Аман от Иран

    Коментиран от #5

    18:22 20.06.2026

  • 5 Али Турчина

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Снаха ми Гюрга":

    Бактън от Израел.

    18:24 20.06.2026

  • 6 Ала-бала,

    0 0 Отговор
    пакита пускат фишеци.
    Като че ли някой ги брои за нещо.

    19:20 20.06.2026

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