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Мелони скастри Тръмп

Мелони скастри Тръмп

20 Юни, 2026 18:55 1 311 17

  • сащ-
  • италия-
  • доналд тръмп-
  • джорджа мелони-
  • коментар-
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Италианският премиер заяви, че популярността ѝ не е работа на американския президент

Мелони скастри Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че популярността ѝ не е работа на Доналд Тръмп и посъветва американския президент да помисли за своята.

„Що се отнася до моята популярност, това, че съм ваш приятел, не ѝ е помогнало и не зависи от връзката ми с вас, а от способността ми да защитавам националните интереси. Във всеки случай, моята популярност не е ваша работа. Съветвам ви да се съсредоточите върху своите“, написа Мелони в Instagram (забранен в Русия, собственост на Meta Corporation, която се счита за екстремистка в Русия) в отговор на публикацията на Тръмп в Truth Social. В нея американският лидер я обвини в неблагодарност за отказа си да подкрепи военната операция на САЩ срещу Иран и за опита си да си осигури съвместна снимка на срещата на върха на Г-7 във Франция, за да повиши собствените си рейтинги на одобрение.

Той засегна и въпроса за отказа на американски самолети да имат достъп до бази в Италия по време на операцията срещу Иран. Мелони отговори, като уточни, че използването на базите се регулира от съществуващи споразумения, които Рим винаги е спазвал. „Тези непровокирани атаки са безсмислени“, написа Мелони.

Настоящата схватка бележи поредната ескалация на разрива между двамата лидери. Президентът на САЩ преди това обвини Мелони, както всички европейски лидери, в нежелание да помогне „с Иран и Ормузкия проток“. Напрежението ескалира допълнително, когато италианският премиер публично защити папа Лъв XIV, наричайки забележките на американския лидер за него неприемливи. Мелони преди това избягваше да критикува Тръмп, когото тя предложи да номинира за Нобелова награда за мир. В рамките на ЕС италианският премиер беше смятан за един от най-близките до американския президент европейски лидери, заради което беше подложена на критики.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    6 9 Отговор
    Искаше д а ми свири на флейтата.

    Коментиран от #12

    18:56 20.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 15 Отговор
    Мелани водеше под ръка инвалида Байдън и го използваше ама с Тръмп не се получава.

    Коментиран от #6

    18:58 20.06.2026

  • 3 Ванс

    6 2 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    19:00 20.06.2026

  • 4 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    13 3 Отговор
    То и твоите простотии не се получават, но читателите ги търпят.

    19:01 20.06.2026

  • 5 Давид

    4 9 Отговор
    Папата , Тръм , Мелъни - сатанизъм , епщайн , наркотици ;) ДС не сте ли съгласни с мен ;)

    Коментиран от #8

    19:03 20.06.2026

  • 6 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    То и твоите простотии не се получават, но читателите ги търпят.

    19:03 20.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Но най важното е чувалицирануто на блатна дя не спира и за миг, другото са пикантерии.

    19:06 20.06.2026

  • 8 Мишел

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Давид":

    Сананистите са в бункера под калния площад, а слугата им в задунайска и даниил продажни!

    Коментиран от #16

    19:08 20.06.2026

  • 9 Джорджа

    2 5 Отговор
    абе мани са , немоа та дишам !

    19:08 20.06.2026

  • 10 миленке

    1 5 Отговор
    закъсня с тоз пълнеж
    вчера твойте колежки го писаха същото за пъпешова че се озъбила на бай дончо

    а не пишете наизуст
    и кой ли ви плаща за ненужни цъканици

    19:10 20.06.2026

  • 11 Атина Палада

    4 8 Отговор
    Само като погледна сурата на Мелони и вярвам на Тръмп!

    19:13 20.06.2026

  • 12 ПазарЖик

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Каква флейта бе на тоя му е останал само кобура.

    19:14 20.06.2026

  • 13 Жица

    7 5 Отговор
    Само не можах да разбера какво имаше общо забраняването на инстаграм в Русия със статията. Или просто трябва да се плюе

    Коментиран от #17

    19:18 20.06.2026

  • 14 Тръмп мрази жените!

    5 2 Отговор
    Всички знаят това! В САЩ имаше демонстрации по този повод!

    19:32 20.06.2026

  • 15 Рим да плати компенсация

    0 6 Отговор
    Американските бази пазят десетки години Италия ГРАТИС от външна агресия. Това не е редно. Италия трябва да плати на САЩ издръжката на американските военнослужещи и амортизациите на военната техника и сградите.

    19:37 20.06.2026

  • 16 Давид

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Сатанисти под калният площад е Ватикана ;) там бе и еврейна Хитлер . Другото не го разшифровам . Много тънко играете ;) но логично .

    19:37 20.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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