Мелони скастри Тръмп

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че популярността ѝ не е работа на Доналд Тръмп и посъветва американския президент да помисли за своята.

„Що се отнася до моята популярност, това, че съм ваш приятел, не ѝ е помогнало и не зависи от връзката ми с вас, а от способността ми да защитавам националните интереси. Във всеки случай, моята популярност не е ваша работа. Съветвам ви да се съсредоточите върху своите“, написа Мелони в Instagram (забранен в Русия, собственост на Meta Corporation, която се счита за екстремистка в Русия) в отговор на публикацията на Тръмп в Truth Social. В нея американският лидер я обвини в неблагодарност за отказа си да подкрепи военната операция на САЩ срещу Иран и за опита си да си осигури съвместна снимка на срещата на върха на Г-7 във Франция, за да повиши собствените си рейтинги на одобрение.

Той засегна и въпроса за отказа на американски самолети да имат достъп до бази в Италия по време на операцията срещу Иран. Мелони отговори, като уточни, че използването на базите се регулира от съществуващи споразумения, които Рим винаги е спазвал. „Тези непровокирани атаки са безсмислени“, написа Мелони.

Настоящата схватка бележи поредната ескалация на разрива между двамата лидери. Президентът на САЩ преди това обвини Мелони, както всички европейски лидери, в нежелание да помогне „с Иран и Ормузкия проток“. Напрежението ескалира допълнително, когато италианският премиер публично защити папа Лъв XIV, наричайки забележките на американския лидер за него неприемливи. Мелони преди това избягваше да критикува Тръмп, когото тя предложи да номинира за Нобелова награда за мир. В рамките на ЕС италианският премиер беше смятан за един от най-близките до американския президент европейски лидери, заради което беше подложена на критики.