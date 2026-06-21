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На Острова очакват оставката на премиера Киър Стармър

На Острова очакват оставката на премиера Киър Стармър

21 Юни, 2026 06:10, обновена 21 Юни, 2026 05:13 721 5

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Съюзници на министър-председателя смятат, че той се готви да се оттегли

На Острова очакват оставката на премиера Киър Стармър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Британски издания твърдят, че Киър Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата Лейбъристка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляващата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя.

Съюзници на Киър Стармър смятат, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди телеграф“, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че играта е приключила“. Лоялен на Стармър депутат от Лейбъристката партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като се има предвид, че подкрепата му сега е сведена до шепа приятели и семейство му.

Обзървърпък пише, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лейбъристката партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препречи пътя на Анди Бърнам към Даунинг стрийт е като опит за борба с гравитацията“. Повечето близки на Стармър смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква надпревара за постовете му.

Таблоидът Сънпък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25 процента от лейбъристите в Камарата на общините оставят лоялни на премиера. Това, от своя страна, предвещава коронацияна Бърнам без надпревара, допълва вестникът.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пдрс

    6 0 Отговор
    Нщстн

    05:22 21.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Санкции, санкции, санкции 😂 поредния хвърлил оставка от великия запад

    05:25 21.06.2026

  • 3 Оня

    3 0 Отговор
    Щели да му дават пакистанско гражданство!

    05:43 21.06.2026

  • 4 Ъъъ

    1 0 Отговор
    В началото на май ви казах, че до средата на юни, Стармър няма да подаде оставка.

    05:46 21.06.2026

  • 5 хехе

    0 0 Отговор
    Не мое да бъде преди два дни Хърмър рече, че няма да напусне Даунинг стрийт №10.

    05:58 21.06.2026

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