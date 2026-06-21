На Острова очакват оставката на премиера Киър Стармър

Британски издания твърдят, че Киър Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата Лейбъристка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляващата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя.

Съюзници на Киър Стармър смятат, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред „Сънди телеграф“, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че „играта е приключила“. Лоялен на Стармър депутат от Лейбъристката партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като се има предвид, че подкрепата му сега е сведена до шепа приятели и семейство му.

„Обзървър“ пък пише, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лейбъристката партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препречи пътя на Анди Бърнам към Даунинг стрийт е „като опит за борба с гравитацията“. Повечето близки на Стармър смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква надпревара за постовете му.

Таблоидът „Сън“ пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25 процента от лейбъристите в Камарата на общините оставят лоялни на премиера. Това, от своя страна, предвещава „коронация“ на Бърнам без надпревара, допълва вестникът.