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Делегации на САЩ и Иран пристигнаха за преговори в Бюргенсток

Делегации на САЩ и Иран пристигнаха за преговори в Бюргенсток

21 Юни, 2026 12:11 601 5

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Първата тема на преговорите ще бъде уреждането на ситуацията в Ливан

Делегации на САЩ и Иран пристигнаха за преговори в Бюргенсток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Делегации от САЩ и Иран, както и медиатори от Катар и Пакистан, пристигнаха на мястото на техническите преговори в Бюргенсток. Това се казва в изявление на швейцарското външно министерство, получено от ТАСС.

„Делегацията на САЩ, водена от вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс, иранската делегация, водена от председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, както и медиатори от Пакистан и Катар, пристигнаха в Бюргенсток“, се казва в изявлението. Очаква се преговорите да започнат тази сутрин.

Първата тема на преговорите между иранската и американската делегации в Бюргенсток ще бъде прекратяването на огъня в Ливан. Това съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници.

Според неназован дипломат, медиаторите ще обсъдят „механизъм за наблюдение на нарушенията и поддържане на мира в Ливан“ на първия етап. След това ще бъдат обсъдени статутът на Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Изданието подчертава още, че иранският ядрен въпрос ще бъде обсъждан в продължение на няколко седмици.

Очаква се технически консултации между САЩ и Иран да се проведат в Бюргенщок на 21 юни. Ще участват и представители на Пакистан и Катар.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви по-рано, че въпроси, свързани с ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, ще бъдат сред основните теми в предстоящите преговори.


Швейцария
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  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Израел са неконтрируеми, единствения начин и да сменят Нетаняху.

    12:14 21.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Докато има исрахел ,няма да има и мир и има ли договор който англосаксии и евреи да не са нарушили ,та нема смисъл от прясно приказки

    12:18 21.06.2026

  • 3 Овчар

    6 0 Отговор
    Работата е ясна плащаш минаваш , няма значение дали си Тръмп или Макрон .!

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  • 4 Без име

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    12:36 21.06.2026

  • 5 Хирург

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    12:53 21.06.2026

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