Доверието към японското правителство падна до най-ниското си ниво

Рейтингът на одобрение за японското правителство е паднал до най-ниското си ниво, откакто премиерът Санае Такаичи встъпи в длъжност през октомври 2025 г., според проучване на общественото мнение, проведено от Kyodo News.

През последния месец рейтингите на одобрение за правителството са спаднали с 5,5 процентни пункта до 55,8%. Междувременно делът на тези, които не одобряват работата на правителството, се е увеличил с 1,1 процентни пункта до 27,9%.

В същото време 49,7% от анкетираните смятат обясненията на премиера за скандалните публикации в седмичника „Шукан Буншун“ за недостатъчни. Изданието твърди, че близки до Такаичи сътрудници са участвали в разпространението на клеветнически видеоклипове за техните съперници на миналогодишните избори за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Самата Такаичи многократно е отричала тези обвинения.