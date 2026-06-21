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Доверието към японското правителство падна до най-ниското си ниво

Доверието към японското правителство падна до най-ниското си ниво

21 Юни, 2026 13:47 799 8

  • япония-
  • правителство-
  • доверие-
  • санае такаичи

Делът на тези, които не одобряват работата на правителството, се е повишил до 27,9%

Доверието към японското правителство падна до най-ниското си ниво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рейтингът на одобрение за японското правителство е паднал до най-ниското си ниво, откакто премиерът Санае Такаичи встъпи в длъжност през октомври 2025 г., според проучване на общественото мнение, проведено от Kyodo News.

През последния месец рейтингите на одобрение за правителството са спаднали с 5,5 процентни пункта до 55,8%. Междувременно делът на тези, които не одобряват работата на правителството, се е увеличил с 1,1 процентни пункта до 27,9%.

В същото време 49,7% от анкетираните смятат обясненията на премиера за скандалните публикации в седмичника „Шукан Буншун“ за недостатъчни. Изданието твърди, че близки до Такаичи сътрудници са участвали в разпространението на клеветнически видеоклипове за техните съперници на миналогодишните избори за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Самата Такаичи многократно е отричала тези обвинения.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    С това лице е обяснимо. Я да беше от ония японки по сайтовете за възрастни...😎

    Коментиран от #7

    13:49 21.06.2026

  • 2 Щ+Щ

    15 1 Отговор
    Да живееш и работиш в Япония е наказание!

    Коментиран от #6

    13:51 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 еврея

    14 0 Отговор
    дои и япония и южна корея, виж в северна корея и китай не се получава

    13:52 21.06.2026

  • 5 венсеремос

    10 1 Отговор
    Докато Япония е колония на СОЩ/съединените овчарски щати/ след атомните и водородни бомби над Хирошима и Нагасаги,,така ще бъде.Япония да зареже СОЩ/овчарските щати и да прекъсне дипломатични и търговски отношения с най-тъпата, причинила войни по целия свят.Най-тъпият ат всички тъпи президенти е сегашния ТРОМПЕТА/Тръмпоча,без обрзование,лъжи постоянно и никой не иска среща с него.Отсреща е Империята Русия и Президента Вл. Вл. Путин-Япония да започне да търси допирни точки с Русия и Путин-търговия, Морски пътища, размяна на филми, приятелски отношенияСамо с Русия и Путин Япония е правителството й ще бъдат спокойни.ВЕНСЕРЕМОС!!!

    13:56 21.06.2026

  • 6 Механик

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щ+Щ":

    В поробена дъжава без суверенитет и собствена политика... ти кво искаш?
    Знам, че сега ще ми наскочат разни да ми обясняват за Сони, Хонда, Фанук и пр. Да така беше и това само потвърждава казаното по-горе. САЩ наливат пари викат "искаме индустриален бум от вас" и японеца слуша. После САЩ спира да налива пари, щото източния блок е паднал и няма с кого да се конкурира.. и ето резултата. Бачкане до умирачка, спане в няккава килийка и пак бачкане. Репродукция няма, нищо няма.

    13:58 21.06.2026

  • 7 не може да бъде

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    И аз се чудя откъде я изкопаха тази.... -а пък и името и Семки / и /Кокички!?Явно самураите са останали само в митовете и легендите!?

    14:00 21.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Назначено от фащ правителство ,

    14:15 21.06.2026

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