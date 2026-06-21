Доверието към японското правителство падна до най-ниското си ниво

Рейтингът на одобрение за японското правителство е паднал до най-ниското си ниво, откакто премиерът Санае Такаичи встъпи в длъжност през октомври 2025 г., според проучване на общественото мнение, проведено от Kyodo News.
През последния месец рейтингите на одобрение за правителството са спаднали с 5,5 процентни пункта до 55,8%. Междувременно делът на тези, които не одобряват работата на правителството, се е увеличил с 1,1 процентни пункта до 27,9%.
В същото време 49,7% от анкетираните смятат обясненията на премиера за скандалните публикации в седмичника „Шукан Буншун“ за недостатъчни. Изданието твърди, че близки до Такаичи сътрудници са участвали в разпространението на клеветнически видеоклипове за техните съперници на миналогодишните избори за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Самата Такаичи многократно е отричала тези обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #7
13:49 21.06.2026
2 Щ+Щ
Коментиран от #6
13:51 21.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 еврея
13:52 21.06.2026
5 венсеремос
13:56 21.06.2026
6 Механик
До коментар #2 от "Щ+Щ":В поробена дъжава без суверенитет и собствена политика... ти кво искаш?
Знам, че сега ще ми наскочат разни да ми обясняват за Сони, Хонда, Фанук и пр. Да така беше и това само потвърждава казаното по-горе. САЩ наливат пари викат "искаме индустриален бум от вас" и японеца слуша. После САЩ спира да налива пари, щото източния блок е паднал и няма с кого да се конкурира.. и ето резултата. Бачкане до умирачка, спане в няккава килийка и пак бачкане. Репродукция няма, нищо няма.
13:58 21.06.2026
7 не може да бъде
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":И аз се чудя откъде я изкопаха тази.... -а пък и името и Семки / и /Кокички!?Явно самураите са останали само в митовете и легендите!?
14:00 21.06.2026
8 Kaлпазанин
14:15 21.06.2026