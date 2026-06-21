Ормузкият проток остава затворен и никакви кораби не преминават през него. Агенция „Фарс“, позовавайки се на източници.
Според агенцията, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) не издават транзитни разрешителни „до второ нареждане“.
По-рано на 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващите израелски удари по ливанска територия, в нарушение на меморандума със Съединените щати. Преди това, на 19 юни, израелската армия засили операциите си в Ливан, атакувайки множество цели на Хизбула в няколко района на страната. Израелските власти заявиха, че това се прави в отговор на ударите по израелските сили в Южен Ливан и обстрела на Северен Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ба бааааа
13:28 21.06.2026
2 към сащ
13:28 21.06.2026
3 Хаха
Коментиран от #5
13:28 21.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #18
13:33 21.06.2026
5 А ТИ НАТОВАРИ ЛИ СЕ
До коментар #3 от "Хаха":На надуваемата натовска лодка да ходиш да отваряш Ормузкия проток?
Коментиран от #13
13:33 21.06.2026
6 Кривоверен алкаш
13:38 21.06.2026
7 Обективен
Коментиран от #8
13:42 21.06.2026
8 Ку-ку
До коментар #7 от "Обективен":Евреите освен пари, компромати имат и акъл....нали не мислиш, че тези които ги ръководят са въздухари като рижавия палячо....лошото за всички, които се заиграват с Израел, е че винаги евреите печелят по един или друг начин, а който не вярва да следи много внимателно събитията след подписването на "мирното" споразумение 🤣
Коментиран от #16
13:48 21.06.2026
9 Ура,,Ура
13:57 21.06.2026
10 Оооо
14:02 21.06.2026
11 Рейтингът на САЩ
Вече всички се подиграват с Тръмп.
До сега просто го водеха за носа, но той реши, че е шеф и досади на всички.
Мелони не изтрая и го намеря , където му е мястото.
Израел също не изтраяха и спряха да му обръщат внимание.
Русия отдавна го четка и мотае, както се лъже бавно развиващо се непослушно дете.
Китай просто го баламосват.
ЕС го търпеше, все пак е съюзник.
Но и това свършва.
14:06 21.06.2026
12 кукерски напеви
Отвори ми протока Ормузки.
Че ще пляскам твойте задни бузки,
да настъпи обща тишина...
14:14 21.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #5 от "А ТИ НАТОВАРИ ЛИ СЕ":😂😂😂😂😂😂 Всички Петроханци щели да ги качват на гумените лодки да освобождавали Ормуз от лошите иранци :)
14:24 21.06.2026
14 Цвете
14:29 21.06.2026
15 Цвете
14:30 21.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #8 от "Ку-ку":А ти защо си мислиш,че рижавият не го ръководи властови център от евреи? Или си наивник и смяташ,че рижавият взима решения за каквото и да било,включително и за Иран ? И не знаеш,че е само говорител ли? В САЩ политиците, включително и президента са само фигуранти!
14:32 21.06.2026
17 Цвете
14:33 21.06.2026
18 Верно ли?
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Забрави за Албания
14:36 21.06.2026
19 Борислав Цирейков
14:39 21.06.2026
20 Милен
15:04 21.06.2026