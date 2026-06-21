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Ормузкият проток остава затворен

Ормузкият проток остава затворен

21 Юни, 2026 13:17 1 374 20

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Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) не издават транзитни разрешителни „до второ нареждане

Ормузкият проток остава затворен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ормузкият проток остава затворен и никакви кораби не преминават през него. Агенция „Фарс“, позовавайки се на източници.

Според агенцията, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) не издават транзитни разрешителни „до второ нареждане“.

По-рано на 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващите израелски удари по ливанска територия, в нарушение на меморандума със Съединените щати. Преди това, на 19 юни, израелската армия засили операциите си в Ливан, атакувайки множество цели на Хизбула в няколко района на страната. Израелските власти заявиха, че това се прави в отговор на ударите по израелските сили в Южен Ливан и обстрела на Северен Израел.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба бааааа

    13 9 Отговор
    Мазут нема ес за го дуа

    13:28 21.06.2026

  • 2 към сащ

    29 6 Отговор
    озаптете сатаняху и всичко ще е наред!

    13:28 21.06.2026

  • 3 Хаха

    10 29 Отговор
    Иранците са лъжци и мошенници.

    Коментиран от #5

    13:28 21.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    САЩ, България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    Коментиран от #18

    13:33 21.06.2026

  • 5 А ТИ НАТОВАРИ ЛИ СЕ

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    На надуваемата натовска лодка да ходиш да отваряш Ормузкия проток?

    Коментиран от #13

    13:33 21.06.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    22 1 Отговор
    Това е резултата от шизофреничните бръщолевения на Психото от Маями..

    13:38 21.06.2026

  • 7 Обективен

    15 1 Отговор
    Евреите си мислят,че с пари и компромати всичко се постига.Реалноста показва ,че не всичко,ако не внимават или не бъдат озаптени от САЩ,вероятно ще последват много тежки времена,за тях.

    Коментиран от #8

    13:42 21.06.2026

  • 8 Ку-ку

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Обективен":

    Евреите освен пари, компромати имат и акъл....нали не мислиш, че тези които ги ръководят са въздухари като рижавия палячо....лошото за всички, които се заиграват с Израел, е че винаги евреите печелят по един или друг начин, а който не вярва да следи много внимателно събитията след подписването на "мирното" споразумение 🤣

    Коментиран от #16

    13:48 21.06.2026

  • 9 Ура,,Ура

    13 3 Отговор
    Аз не бих отворил този проток докато американците не си изнесат партакешите изцяло и евреите не престанат с техните провокации. Никакви преговори дотогава.

    13:57 21.06.2026

  • 10 Оооо

    13 1 Отговор
    Оранжутана беснее, че изборите наближават, а неговите сметки не се връзват. Ще се изпокарат май с евреите. Натам отиват работите.

    14:02 21.06.2026

  • 11 Рейтингът на САЩ

    13 1 Отговор
    пада с всеки изминал ден!
    Вече всички се подиграват с Тръмп.
    До сега просто го водеха за носа, но той реши, че е шеф и досади на всички.
    Мелони не изтрая и го намеря , където му е мястото.
    Израел също не изтраяха и спряха да му обръщат внимание.
    Русия отдавна го четка и мотае, както се лъже бавно развиващо се непослушно дете.
    Китай просто го баламосват.
    ЕС го търпеше, все пак е съюзник.
    Но и това свършва.

    14:06 21.06.2026

  • 12 кукерски напеви

    3 1 Отговор
    Отвори ми, нося ти петрол.
    Отвори ми протока Ормузки.
    Че ще пляскам твойте задни бузки,
    да настъпи обща тишина...

    14:14 21.06.2026

  • 13 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "А ТИ НАТОВАРИ ЛИ СЕ":

    😂😂😂😂😂😂 Всички Петроханци щели да ги качват на гумените лодки да освобождавали Ормуз от лошите иранци :)

    14:24 21.06.2026

  • 14 Цвете

    1 1 Отговор
    МРЪСНИ ЕВРЕИ. ВСИЧКИТЕ ЗЛИНИ НА ЗЕМЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ТЯХ. КЪДЕ Е РОДЕН КРЕЗ? ЧЕТЕТЕ И МИСЛЕТЕ. 👀🕸👀

    14:29 21.06.2026

  • 15 Цвете

    1 1 Отговор
    МРЪСНИ ЕВРЕИ. ВСИЧКИТЕ ЗЛИНИ НА ЗЕМЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ТЯХ. КЪДЕ Е РОДЕН КРЕЗ? ЧЕТЕТЕ И МИСЛЕТЕ. 👀🕸👀

    14:30 21.06.2026

  • 16 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ку-ку":

    А ти защо си мислиш,че рижавият не го ръководи властови център от евреи? Или си наивник и смяташ,че рижавият взима решения за каквото и да било,включително и за Иран ? И не знаеш,че е само говорител ли? В САЩ политиците, включително и президента са само фигуранти!

    14:32 21.06.2026

  • 17 Цвете

    2 1 Отговор
    МРЪСНИ ЕВРЕИ. ВСИЧКИТЕ ЗЛИНИ НА ЗЕМЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ТЯХ. КЪДЕ Е РОДЕН КРЕЗ? ЧЕТЕТЕ И МИСЛЕТЕ. 👀🕸👀ДО НОМЕР 13. ЗАЩО СИ ТОЛКОВА ГАДЕН. ЗАЩО ПОВДИГАШ ГРОБОВЕТЕ НА ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ ? МИСЛИ, ПРЕДИ ДА ПИШЕШ ГНУСОТИИ. 🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🎭😠

    14:33 21.06.2026

  • 18 Верно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Забрави за Албания

    14:36 21.06.2026

  • 19 Борислав Цирейков

    0 0 Отговор
    Ама, какак така, доктрината Тръмп в действие, отидоха грантоветe на кино, нали Иран е безпомощен и се подчинява!

    14:39 21.06.2026

  • 20 Милен

    0 0 Отговор
    Дончо, пускай им2 бомби и да се приключва!!!

    15:04 21.06.2026

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