Ормузкият проток остава затворен и никакви кораби не преминават през него. Агенция „Фарс“, позовавайки се на източници.

Според агенцията, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) не издават транзитни разрешителни „до второ нареждане“.

По-рано на 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващите израелски удари по ливанска територия, в нарушение на меморандума със Съединените щати. Преди това, на 19 юни, израелската армия засили операциите си в Ливан, атакувайки множество цели на Хизбула в няколко района на страната. Израелските власти заявиха, че това се прави в отговор на ударите по израелските сили в Южен Ливан и обстрела на Северен Израел.