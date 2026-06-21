Втори пациент със съмнение за ебола в Израел

В Израел е идентифициран втори пациент със съмнение за ебола треска и е поставен в изолация в медицински център „Шеба“. Пресслужбата на израелското Министерство на здравеопазването съобщи за това.

„Министерството на здравеопазването съобщава за още едно лице със съмнение за ебола треска след завръщането си от Демократична република Конго. Пациентът, който се завърна в Израел преди два дни, е потърсил медицинска помощ, след като е развил треска, главоболие и диария. Към момента това е само съмнение и се провеждат необходимите изследвания. Резултатите се очакват през следващите дни“, се казва в изявлението.

Пресслужбата уточни, че „се провежда серия от лабораторни изследвания за потвърждаване на съмнението в съответствие с професионалните медицински протоколи, приети в страната и в международен план“. Освен това израелското Министерство на здравеопазването провежда „епидемиологично разследване за идентифициране на контакти и проучване на евентуални връзки между случаите“, продължи министерството.