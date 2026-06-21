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Втори пациент със съмнение за ебола в Израел

Втори пациент със съмнение за ебола в Израел

21 Юни, 2026 14:21 736 15

  • ебола-
  • израел-
  • втори случай

Провежда се серия от лабораторни изследвания за потвърждаване на случая

Втори пациент със съмнение за ебола в Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Израел е идентифициран втори пациент със съмнение за ебола треска и е поставен в изолация в медицински център „Шеба“. Пресслужбата на израелското Министерство на здравеопазването съобщи за това.

„Министерството на здравеопазването съобщава за още едно лице със съмнение за ебола треска след завръщането си от Демократична република Конго. Пациентът, който се завърна в Израел преди два дни, е потърсил медицинска помощ, след като е развил треска, главоболие и диария. Към момента това е само съмнение и се провеждат необходимите изследвания. Резултатите се очакват през следващите дни“, се казва в изявлението.

Пресслужбата уточни, че „се провежда серия от лабораторни изследвания за потвърждаване на съмнението в съответствие с професионалните медицински протоколи, приети в страната и в международен план“. Освен това израелското Министерство на здравеопазването провежда „епидемиологично разследване за идентифициране на контакти и проучване на евентуални връзки между случаите“, продължи министерството.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    8 1 Отговор
    С първия какво стана?

    14:23 21.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Палестинец ли е е или ливанец ? ???

    14:23 21.06.2026

  • 3 Това е

    12 3 Отговор
    от американските лаборатории, сътворили ебола, чума корона вирус и др. бацили. Американката ви каза.

    14:24 21.06.2026

  • 4 КРИМСКИ ФРОНТ

    4 9 Отговор
    Фериботи – няма;
    Бензин – няма;
    Чонгарски мост – няма;
    Кримски мост - затворен;
    Автобуси – няма;
    Влакове – няма;
    Ликвидирани и ранени - има.

    Коментиран от #6, #8, #14

    14:26 21.06.2026

  • 5 Цял Израел да

    12 0 Отговор
    обхване. И после да изчезне за един ден както К19

    14:26 21.06.2026

  • 6 ъхххх

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":

    И укри няма.

    14:27 21.06.2026

  • 7 да ви го...на-чу-кам

    5 5 Отговор
    вкарали са ебола и в европа!европейците имат някакъв имунитет!смятам,че ще играе атома и от иран няма да остане и здрав камък!пс.съмнява ме,че световното по футбол ще завърши!

    Коментиран от #9, #10

    14:28 21.06.2026

  • 8 хихихи

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":

    Докато не влезе хохохол там да забие жълтоСинияПарцал не мога да се зарадвам.👎

    14:28 21.06.2026

  • 9 Един аметикански инж доФтор

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "да ви го...на-чу-кам":

    така обясни. Сътворяват болестта и гледат на кого действа, мъж- жена; черен- бял; млад- стар, азиатец, африканец или европеец. Експерименти си правят в тези лаборатории за намаляване на населението.

    Коментиран от #11

    14:32 21.06.2026

  • 10 Дедо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "да ви го...на-чу-кам":

    Амин, дай Боже!🙏

    14:32 21.06.2026

  • 11 да се чете

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един аметикански инж доФтор":

    Американски.

    14:33 21.06.2026

  • 12 Да се затворят летищата

    11 1 Отговор
    А тия фифути, Господ да ги закрие. До семка!

    14:33 21.06.2026

  • 13 име

    6 0 Отговор
    Тва е много добра новина и идея, да ги заразяват с биологично оръжи, че да се прочисти Земята от тия мръсни ционисти.

    14:44 21.06.2026

  • 14 име

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":

    Ама, къде е фронта, бе козячев! Направиха ли укрите най-накрая десант, или руснаците ги изгориха всички още докато са на техния бряг на Днепър. Преди три дни сателити на НАСА отчетоха необичайни пожари от северния бряг на Днепър, къдено е предполагоемото струпване на бандерите за десант в Крим.

    14:47 21.06.2026

  • 15 Рошко

    7 0 Отговор
    В Палестина имате предвид,щото аз знам че исрахел са банда крадци на земя и убийци на жени и деца спонсорирани от запада и фащ

    14:50 21.06.2026