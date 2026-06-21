Втори пациент със съмнение за ебола в Израел

В Израел е идентифициран втори пациент със съмнение за ебола треска и е поставен в изолация в медицински център „Шеба“. Пресслужбата на израелското Министерство на здравеопазването съобщи за това.
„Министерството на здравеопазването съобщава за още едно лице със съмнение за ебола треска след завръщането си от Демократична република Конго. Пациентът, който се завърна в Израел преди два дни, е потърсил медицинска помощ, след като е развил треска, главоболие и диария. Към момента това е само съмнение и се провеждат необходимите изследвания. Резултатите се очакват през следващите дни“, се казва в изявлението.
Пресслужбата уточни, че „се провежда серия от лабораторни изследвания за потвърждаване на съмнението в съответствие с професионалните медицински протоколи, приети в страната и в международен план“. Освен това израелското Министерство на здравеопазването провежда „епидемиологично разследване за идентифициране на контакти и проучване на евентуални връзки между случаите“, продължи министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
14:23 21.06.2026
2 Kaлпазанин
14:23 21.06.2026
3 Това е
14:24 21.06.2026
4 КРИМСКИ ФРОНТ
Бензин – няма;
Чонгарски мост – няма;
Кримски мост - затворен;
Автобуси – няма;
Влакове – няма;
Ликвидирани и ранени - има.
Коментиран от #6, #8, #14
14:26 21.06.2026
5 Цял Израел да
14:26 21.06.2026
6 ъхххх
До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":И укри няма.
14:27 21.06.2026
7 да ви го...на-чу-кам
Коментиран от #9, #10
14:28 21.06.2026
8 хихихи
До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":Докато не влезе хохохол там да забие жълтоСинияПарцал не мога да се зарадвам.👎
14:28 21.06.2026
9 Един аметикански инж доФтор
До коментар #7 от "да ви го...на-чу-кам":така обясни. Сътворяват болестта и гледат на кого действа, мъж- жена; черен- бял; млад- стар, азиатец, африканец или европеец. Експерименти си правят в тези лаборатории за намаляване на населението.
Коментиран от #11
14:32 21.06.2026
10 Дедо поп
До коментар #7 от "да ви го...на-чу-кам":Амин, дай Боже!🙏
14:32 21.06.2026
11 да се чете
До коментар #9 от "Един аметикански инж доФтор":Американски.
14:33 21.06.2026
12 Да се затворят летищата
14:33 21.06.2026
13 име
14:44 21.06.2026
14 име
До коментар #4 от "КРИМСКИ ФРОНТ":Ама, къде е фронта, бе козячев! Направиха ли укрите най-накрая десант, или руснаците ги изгориха всички още докато са на техния бряг на Днепър. Преди три дни сателити на НАСА отчетоха необичайни пожари от северния бряг на Днепър, къдено е предполагоемото струпване на бандерите за десант в Крим.
14:47 21.06.2026
15 Рошко
14:50 21.06.2026