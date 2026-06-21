Броят на отровените в кафене в Тува се е увеличил до 15

Броят на хоспитализираните с хранително отравяне след посещение на кафене в град Ак-Довурак, Тува, се е увеличил до 15. Осем от тях са деца, съобщиха от Следствения комитет на Русия за региона.

По-рано беше съобщено за осем души, хоспитализирани след хранително отравяне в кафене в Ак-Довурак. „Петнадесет местни жители, включително осем непълнолетни, посетили кафене в Ак-Довурак, са потърсили лечение в общинската болница с признаци на хранително отравяне. Единадесет от потърсилите лечение са хоспитализирани, включително всички непълнолетни. Здравето на пострадалите е задоволително“, съобщи Следственият комитет.

Образувано е наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност на живота, след като 15 души са били отровени в кафене в Ак-Довурак.

„Днес правоохранителните органи в Барун-Хемчикски район получиха сигнал за 15 местни жители, включително 11 непълнолетни, които са потърсили медицинска помощ с признаци на хранително отравяне. Следствените органи на Следствения комитет на Руската федерация за Република Тива са образували наказателно дело по чл. 238, чл. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност или здраве на потребителите)“, съобщиха от Следствения комитет.