Броят на отровените в кафене в Тува се е увеличил до 15

Броят на хоспитализираните с хранително отравяне след посещение на кафене в град Ак-Довурак, Тува, се е увеличил до 15. Осем от тях са деца, съобщиха от Следствения комитет на Русия за региона.
По-рано беше съобщено за осем души, хоспитализирани след хранително отравяне в кафене в Ак-Довурак. „Петнадесет местни жители, включително осем непълнолетни, посетили кафене в Ак-Довурак, са потърсили лечение в общинската болница с признаци на хранително отравяне. Единадесет от потърсилите лечение са хоспитализирани, включително всички непълнолетни. Здравето на пострадалите е задоволително“, съобщи Следственият комитет.
Образувано е наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност на живота, след като 15 души са били отровени в кафене в Ак-Довурак.
„Днес правоохранителните органи в Барун-Хемчикски район получиха сигнал за 15 местни жители, включително 11 непълнолетни, които са потърсили медицинска помощ с признаци на хранително отравяне. Следствените органи на Следствения комитет на Руската федерация за Република Тива са образували наказателно дело по чл. 238, чл. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност или здраве на потребителите)“, съобщиха от Следствения комитет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Репортер
Коментиран от #9
14:53 21.06.2026
2 Варна 3
Коментиран от #3
14:59 21.06.2026
3 Хахахахаха
До коментар #2 от "Варна 3":ВЕРНО ЛИ БРЕ
РУБЛО. ИДИОТ?
НЕ БЕШЕ ЛИ ЗЕЛЕНСКИ
ИЛИ МОЖЕ БИ СОРОС ?
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
НЯМА
15:01 21.06.2026
4 Ти да видиш
Но най-важното, знаем всеки ден Путин какво сънува и какво си мисли.
15:02 21.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Няма ли кой да закрие тази БЕЗОБРАЗНА територия ?
15:02 21.06.2026
6 шопо
15:09 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Летец Пешеходец
Коментиран от #11
15:10 21.06.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Репортер":"Кафе" в Русия наричат заведенията за хранене,по нисък Клас от ресторант
15:10 21.06.2026
10 Демократ
15:11 21.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Летец Пешеходец":Явно Си мусулманин или католик
15:11 21.06.2026