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Броят на отровените в кафене в Тува се е увеличил до 15

Броят на отровените в кафене в Тува се е увеличил до 15

21 Юни, 2026 14:43 1 108 11

  • тува-
  • кафене-
  • отравяне-
  • деца

Осем от тях са деца

Броят на отровените в кафене в Тува се е увеличил до 15 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на хоспитализираните с хранително отравяне след посещение на кафене в град Ак-Довурак, Тува, се е увеличил до 15. Осем от тях са деца, съобщиха от Следствения комитет на Русия за региона.

По-рано беше съобщено за осем души, хоспитализирани след хранително отравяне в кафене в Ак-Довурак. „Петнадесет местни жители, включително осем непълнолетни, посетили кафене в Ак-Довурак, са потърсили лечение в общинската болница с признаци на хранително отравяне. Единадесет от потърсилите лечение са хоспитализирани, включително всички непълнолетни. Здравето на пострадалите е задоволително“, съобщи Следственият комитет.

Образувано е наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност на живота, след като 15 души са били отровени в кафене в Ак-Довурак.

„Днес правоохранителните органи в Барун-Хемчикски район получиха сигнал за 15 местни жители, включително 11 непълнолетни, които са потърсили медицинска помощ с признаци на хранително отравяне. Следствените органи на Следствения комитет на Руската федерация за Република Тива са образували наказателно дело по чл. 238, чл. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност или здраве на потребителите)“, съобщиха от Следствения комитет.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    1 1 Отговор
    Добре, де, тия непълнолетни деца какво са търсили в кафене? Сами ли са били? Питам, че не става ясно от статията. Преписаната. А връзка към оригиналната не видях.

    Коментиран от #9

    14:53 21.06.2026

  • 2 Варна 3

    3 7 Отговор
    Именно тона са убийците на Навални, дето тровят хората.

    Коментиран от #3

    14:59 21.06.2026

  • 3 Хахахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    ВЕРНО ЛИ БРЕ

    РУБЛО. ИДИОТ?

    НЕ БЕШЕ ЛИ ЗЕЛЕНСКИ

    ИЛИ МОЖЕ БИ СОРОС ?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    НЯМА

    15:01 21.06.2026

  • 4 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Благодарение на факти сме добре информирани кога в Русия свършват яйцата и маслото и кога и къде децата пият кафе, особено в регион Тува. Знаем също и на коя бензиностанция в Русия няма бензин.
    Но най-важното, знаем всеки ден Путин какво сънува и какво си мисли.

    15:02 21.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Тва пак ли в Рассия ???
    Няма ли кой да закрие тази БЕЗОБРАЗНА територия ?

    15:02 21.06.2026

  • 6 шопо

    0 0 Отговор
    тука саде мазут на морето

    15:09 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    "Руска Федерация"- "Православни". Егати кочината.

    Коментиран от #11

    15:10 21.06.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    "Кафе" в Русия наричат заведенията за хранене,по нисък Клас от ресторант

    15:10 21.06.2026

  • 10 Демократ

    1 0 Отговор
    Много добре че не сме с Русия имаме европейски хранителни вериги и стандарти от ЕС че тия комунистипески суяци от БАБХ са ми ясни. Едно време бяхме като в русия нон стоп отровени ученици по лагери

    15:11 21.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Летец Пешеходец":

    Явно Си мусулманин или католик

    15:11 21.06.2026

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