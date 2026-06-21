Иран няма да премине към следващия етап от преговорите без прекратяване на огъня в Ливан

Иран няма да започне нова фаза на преговори със САЩ относно санкциите и иранската ядрена програма, докато не бъде установено прекратяване на огъня в Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Днешната среща в Швейцария е посветена на наблюдението на прилагането на разпоредбите на Меморандума за разбирателство за прекратяване на войната от 18 юни 2026 г. Според член 13 от меморандума, започването на преговори за окончателно споразумение зависи от прилагането на членове 1, 4, 5, 10 и 11. Без прилагането на тези разпоредби, особено на член 1 (прекратяване на войната на всички фронтове, включително Ливан), е невъзможно да се премине към фазата на преговори за окончателно споразумение“, пише той в писмото си. Той добави, че преговорите в Швейцария ще се фокусират върху прилагането на всички разпоредби на меморандума, включително износа на ирански петрол и размразяването на активите.

По-рано швейцарското външно министерство потвърди пристигането на делегации на САЩ и Иран, както и на медиатори от Катар и Пакистан, на мястото на преговорите в Бюргенщок, Швейцария. Багаей отбеляза, че преговорите ще се проведат в рамките на един ден.