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Иран няма да премине към следващия етап от преговорите без прекратяване на огъня в Ливан

Иран няма да премине към следващия етап от преговорите без прекратяване на огъня в Ливан

21 Юни, 2026 16:11 724 6

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Разговорите в Швейцария ще се фокусират върху прилагането на всички точки от меморандума

Иран няма да премине към следващия етап от преговорите без прекратяване на огъня в Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран няма да започне нова фаза на преговори със САЩ относно санкциите и иранската ядрена програма, докато не бъде установено прекратяване на огъня в Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Днешната среща в Швейцария е посветена на наблюдението на прилагането на разпоредбите на Меморандума за разбирателство за прекратяване на войната от 18 юни 2026 г. Според член 13 от меморандума, започването на преговори за окончателно споразумение зависи от прилагането на членове 1, 4, 5, 10 и 11. Без прилагането на тези разпоредби, особено на член 1 (прекратяване на войната на всички фронтове, включително Ливан), е невъзможно да се премине към фазата на преговори за окончателно споразумение“, пише той в писмото си. Той добави, че преговорите в Швейцария ще се фокусират върху прилагането на всички разпоредби на меморандума, включително износа на ирански петрол и размразяването на активите.

По-рано швейцарското външно министерство потвърди пристигането на делегации на САЩ и Иран, както и на медиатори от Катар и Пакистан, на мястото на преговорите в Бюргенщок, Швейцария. Багаей отбеляза, че преговорите ще се проведат в рамките на един ден.


Швейцария
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  • 1 хехе

    7 0 Отговор
    От "миротвореца" нищо не зависи решенията ги взимат Биби и еврейското лоби в конгреса на обора.

    16:15 21.06.2026

  • 2 Иран поставят условия

    3 3 Отговор
    и командорят Тръмп!
    Пълна подигравка!

    Основната - да скарат САЩ И ИЗРАЕЛ!

    ТРЪМП попива като сюнгер всичко, с което го водят за носа!

    16:17 21.06.2026

  • 3 име

    4 0 Отговор
    Краварите да пускат печатницата и перачницата, че 300 милиарда докато ги напечатат и врънтнат схемата да им измислят някакво покритите поне за пред бендите козячета, ще минат две-три години.

    16:25 21.06.2026

  • 4 Гориил

    3 0 Отговор
    Не мисля, че това е основната причина за отказа от преговори. Техеран тясно координира стратегията си за преговори с други геополитически играчи.Струваше ми се, че украинският фактор може да е изиграл роля в отказа от преговори. В ход е грандиозен процес на договаряне, в който всеки глобален играч не трябва да бъде измамен и има право да получи справедливо обезщетение.

    16:27 21.06.2026

  • 5 Трол

    2 0 Отговор
    Браво на Иран

    16:27 21.06.2026

  • 6 койдазнай

    0 1 Отговор
    Една ядрена бомба по тоя Ливан и огънят ще бъде прекратен окончателно! Те руските бизнисмени свършиха половината от тая работа, но сега е нужно окончателно решение!

    16:42 21.06.2026

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