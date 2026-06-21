Илие Боложан бе преизбран за председател на Национално-либерална партия на Румъния

Румънският премиер в оставка Илие Боложан беше преизбран днес за председател на Национално-либерална партия (НЛП) на Румъния на извънредния конгрес на партията, предаде Аджерпрес.

След гласуването на делегатите от партията, Болоян получи 1769 гласа „за“, пише БТА.

Общо 1886 делегати присъстваха на конгреса, като бяха подадени 1842 гласа. От тях 44 бяха анулирани, а 73 бяха обявени за невалидни.

След обявяването на резултата Илие Боложан благодари на делегатите на НЛП за тяхната подкрепа и за това, че са дошли в Букурещ.

Той съобщи, че след конгреса работата на ръководството на партията ще продължи в централата на НЛП, където е насрочена среща на Националното постоянно бюро.

Номинираният за премиер Адриан Вещя – първи заместник-председател на партията, който изрази намерение да се кандидатира за председателския пост в партията – поиска отлагане на конгреса с една седмица, но искането не беше прието.

На извънредния конгрес днес бяха приети и две решения, според които участието на членове на партията в съставянето на правителство със Социалдемократическата партия (СДП) ще доведе до тяхното изключване, и призова Адриан Вещя, Лучиан Боде, Рареш Богдан, Хуберт Тума и Алина Горгиу.

„Конгресът потвърждава решенията, взети от разширеното Национално политическо бюро относно политическата ситуация през последните 60 дни. НЛП запазва твърдата си позиция повече да не съставя коалиция със СДП. Ако СДП е на власт, НЛП ще бъде в опозиция“, се казва в първото прието решение.

Второто решение гласи: „Конгресът на НЛП установява, че Лучиан Боде, Рареш Богдан, Адриан Вещя, Хуберт Тума и Алина Горгиу многократно са нарушавали задължението да защитават политическите позиции и решения, приети от НЛП, като са участвали в действия и инициативи, противоречащи на интересите на партията.“

Освен това конгресът отбелязва политическата отговорност на Боде за тежкото финансово състояние, в което се намира НЛП в края на неговия мандат като генерален секретар.

„Вследствие на това, конгресът, който се проведе днес, ги призовава да подадат оставка като членове на НЛП. Ако посочените лица не подадат оставка до утре, 22 юни, до 12:00 часа, конгресът възлага на Националното постоянно бюро и Националния съвет да предприемат необходимите мерки според устава, а именно започване на процедура по изключване, съгласно разпоредбите на устава на Националната либерална партия“, се казва още в приетото решение.

Решенията бяха приети единодушно, чрез вдигане на ръка, по предложение на лидера на НЛП Илие Боложан.