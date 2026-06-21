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Опит за пиратско нападение край Йемен: Въоръжени мъже атакуваха танкер в Аденския залив

Опит за пиратско нападение край Йемен: Въоръжени мъже атакуваха танкер в Аденския залив

21 Юни, 2026 18:28, обновена 21 Юни, 2026 18:38 775 7

  • йемен-
  • танкер-
  • аденски залив-
  • нападение

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението, властите продължават разследването

Опит за пиратско нападение край Йемен: Въоръжени мъже атакуваха танкер в Аденския залив - 1
Снимка: YouTube - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима въоръжени мъже са се опитали да превземат петролен танкер в стратегическите води на Аденския залив, съобщиха днес от британската организация за морска сигурност UKMTO, предаде Dawn.

Инцидентът е станал на 50 морски мили югоизточно от йеменския пристанищен град Аш Шир. Според официалния доклад, нападателите са се приближили до международния плавателен съд с високоскоростна моторна лодка (тип „скиф“) и са направили явен опит да се качат на борда.

Бърза реакция спасява кораба

Капитанът на танкера е реагирал незабавно, предприемайки серия от защитни маневри за избягване на сблъсък. Благодарение на рязката промяна в курса, екипажът е успял да отблъсне атаката и да се откъсне от преследвачите.От UKMTO потвърдиха, че операцията по прехващане е приключила без успех за нападателите. Корабът вече е подновил безопасния си ход към следващата дестинация, като няма пострадали сред моряците, а по корпуса не са нанесени материални щети.

Растящо напрежение в региона

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението. Регионът остава под засилено наблюдение от международните военноморски сили поради постоянната заплаха от атаки на йеменските бунтовници хути, както и заради постепенното възобновяване на дейността на сомалийските пирати в тези води.

Властите продължават разследването, за да установят самоличността на нападателите, докато плавателните съдове в района са предупредени да се движат с повишено внимание.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    4 0 Отговор
    То и у нас ежедневно разни ПеПедофили се опитват да превземат държавата на абордаж, с любезната подкрепа от медиите и посолството. Добре, че е ДАНС да ги лекува отвреме на време.

    Коментиран от #7

    18:44 21.06.2026

  • 2 оня с коня

    4 2 Отговор
    достатъчно е да носят калашници и като наближат тия, се стреля

    или по една базука

    18:47 21.06.2026

  • 3 гост

    4 2 Отговор
    Международно тези нападения трябва да бъдат урегулирани.Екипажите да разполагат с огнестрелно оръжие...РПГ...и нещо повече ако е необходимо,но тези талибани трябва да бъдат поставени на място.

    18:47 21.06.2026

  • 4 Помак

    3 0 Отговор
    Бат Венци ..супертанкер 350-400 Хил тона ли са ударили или обикновен към 70-80 Хил тона?

    Коментиран от #5

    18:51 21.06.2026

  • 5 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Извинявай Бат Милене ?

    18:52 21.06.2026

  • 6 Батман от Прилеп

    2 0 Отговор
    Това бяха 5 смели македонци от севера, които си искат нефта, който си е македонски!

    19:05 21.06.2026

  • 7 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Йемен е била Малобританска колония до 1967 година, та колонизаторите са ги научили да бъдат пирати като тях ...

    19:16 21.06.2026