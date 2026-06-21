Опит за пиратско нападение край Йемен: Въоръжени мъже атакуваха танкер в Аденския залив

Петима въоръжени мъже са се опитали да превземат петролен танкер в стратегическите води на Аденския залив, съобщиха днес от британската организация за морска сигурност UKMTO, предаде Dawn.
Инцидентът е станал на 50 морски мили югоизточно от йеменския пристанищен град Аш Шир. Според официалния доклад, нападателите са се приближили до международния плавателен съд с високоскоростна моторна лодка (тип „скиф“) и са направили явен опит да се качат на борда.
Бърза реакция спасява кораба
Капитанът на танкера е реагирал незабавно, предприемайки серия от защитни маневри за избягване на сблъсък. Благодарение на рязката промяна в курса, екипажът е успял да отблъсне атаката и да се откъсне от преследвачите.От UKMTO потвърдиха, че операцията по прехващане е приключила без успех за нападателите. Корабът вече е подновил безопасния си ход към следващата дестинация, като няма пострадали сред моряците, а по корпуса не са нанесени материални щети.
Растящо напрежение в региона
Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението. Регионът остава под засилено наблюдение от международните военноморски сили поради постоянната заплаха от атаки на йеменските бунтовници хути, както и заради постепенното възобновяване на дейността на сомалийските пирати в тези води.
Властите продължават разследването, за да установят самоличността на нападателите, докато плавателните съдове в района са предупредени да се движат с повишено внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #7
18:44 21.06.2026
2 оня с коня
или по една базука
18:47 21.06.2026
3 гост
18:47 21.06.2026
4 Помак
Коментиран от #5
18:51 21.06.2026
5 Помак
До коментар #4 от "Помак":Извинявай Бат Милене ?
18:52 21.06.2026
6 Батман от Прилеп
19:05 21.06.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "име":Йемен е била Малобританска колония до 1967 година, та колонизаторите са ги научили да бъдат пирати като тях ...
19:16 21.06.2026