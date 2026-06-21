Опит за пиратско нападение край Йемен: Въоръжени мъже атакуваха танкер в Аденския залив

Петима въоръжени мъже са се опитали да превземат петролен танкер в стратегическите води на Аденския залив, съобщиха днес от британската организация за морска сигурност UKMTO, предаде Dawn.

Инцидентът е станал на 50 морски мили югоизточно от йеменския пристанищен град Аш Шир. Според официалния доклад, нападателите са се приближили до международния плавателен съд с високоскоростна моторна лодка (тип „скиф“) и са направили явен опит да се качат на борда.

Бърза реакция спасява кораба

Капитанът на танкера е реагирал незабавно, предприемайки серия от защитни маневри за избягване на сблъсък. Благодарение на рязката промяна в курса, екипажът е успял да отблъсне атаката и да се откъсне от преследвачите.От UKMTO потвърдиха, че операцията по прехващане е приключила без успех за нападателите. Корабът вече е подновил безопасния си ход към следващата дестинация, като няма пострадали сред моряците, а по корпуса не са нанесени материални щети.

Растящо напрежение в региона

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението. Регионът остава под засилено наблюдение от международните военноморски сили поради постоянната заплаха от атаки на йеменските бунтовници хути, както и заради постепенното възобновяване на дейността на сомалийските пирати в тези води.

Властите продължават разследването, за да установят самоличността на нападателите, докато плавателните съдове в района са предупредени да се движат с повишено внимание.