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Украйна осъмна в извънредна готовност след предупреждение от Зеленски за масиран руски удар
  Тема: Украйна

Украйна осъмна в извънредна готовност след предупреждение от Зеленски за масиран руски удар

22 Юни, 2026 05:20, обновена 22 Юни, 2026 05:26 1 217 15

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  • атаки-
  • удари-
  • зеленски

Киев очаква тежък отговор след ударите по Москва

Украйна осъмна в извънредна готовност след предупреждение от Зеленски за масиран руски удар - 1
Снимка: breaking.znaj.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна осъмна под знака на непосредствена заплаха и мащабна въздушна тревога.

На фона на среднощните украински удари с дронове срещу Москва, руската армия подготвя мощен ответен удар по критичната и гражданската инфраструктура на страната. Президентът Володимир Зеленски се обърна извънредно към нацията с предупреждение гражданите да проявят „максимално внимание“ към сирените в ранните сутрешни часове в понеделник, тъй като руските сили струпват сериозен въздушен ресурс.

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Авиация в бойна готовност и рояци от дронове

Според данни на украинските военновъздушни сили и независими мониторингови канали, към 5:00 часа сутринта е регистрирана повишена активност на руската стратегическа авиация, включително излитане на бомбардировачи Ту-95МС. Едновременно с това от южно и източно направление в украинското въздушно пространство са навлезли няколко вълни от дронове-камикадзе „Шахед“, което задейства тревога в редица области.

Черна равносметка от изминалото денонощие

Новата сутрешна заплаха идва след серия от ожесточени руски атаки през уикенда, които оставиха след себе си жертви, ранени и тежки разрушения.

Кървава баня в Полтавска област

Руски въздушен удар порази две местни предприятия. Местните власти потвърдиха смъртта на двама души, а други 13 бяха ранени, сред които шест деца.

Над 20 удара в Днепропетровска област

Регионът бе подложен на комбинирана атака с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби (КАБ). Най-тежко е засегнат Никополският район, където има един загинал и деветима ранени, а десетки жилищни сгради са изравнени със земята.

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В пограничния регион, освен постоянния обстрел, цивилното население страда и от минирани зони. Край село Клинова-Новоселивка мъж загина, а двама бяха ранени след експлозия на неустановено взривно устройство.

Напрежение на беларуската граница

Ситуацията се усложнява и на дипломатическия фронт. Украинското разузнаване съобщи, че е засякло най-малко четири руски ретранслаторни станции, разположени на територията на Беларус в непосредствена близост до границата. Според Киев тези съоръжения се използват активно от руската армия за насочване и координация на дроновете срещу украински градове.

Официалната сводка на ВВС на Украйна с точния брой на свалените руски ракети и безпилотни апарати по време на сутрешната вълна се очаква по-късно днес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    25 3 Отговор
    укрите ще берат ядове !

    05:31 22.06.2026

  • 2 браво бе

    23 2 Отговор
    Зельо в бункера е омазал положението в очакване на справедлива денацификация!

    05:43 22.06.2026

  • 3 Яков Стремски

    20 2 Отговор
    Все ми се струва, че едни 100-200 килотона по Лвов и Киев ще приключат бързо конфликта и с по-малко жертви. Така или иначе на Зеленски и хунтатаВКиев са им броени дните.

    05:48 22.06.2026

  • 4 Нло

    14 0 Отговор
    Малеее страх

    05:50 22.06.2026

  • 5 Спрете му бЕлото

    24 1 Отговор
    на тоя наркоман. Иска мир, а удря Москва, ама гледам, че все повече държави го изоставят.

    Коментиран от #10

    05:54 22.06.2026

  • 6 Айляк

    20 3 Отговор
    Този удар ще го преминат бандерите.
    Не е като да не са атакувани масирано и друг път.
    Проблемът обаче е, че войната може да премине на друго, по-високо ниво и тогава Украйна не е виждам, тогава и просията няма да помогне.
    А най-лошото е, че на онова по-високото ниво абсолютно няма кой да помогне на Украйна, даже и САЩ.
    Защото да воюваш и да търсиш победа, не е като да спреш Старлинка на бойното поле.
    Зеленски прави и невъзможното да затрие Украйна.

    06:00 22.06.2026

  • 7 УКРИТЕ

    3 20 Отговор
    Разпукаха матрьошките кални

    Коментиран от #12

    06:03 22.06.2026

  • 8 Вашето мнение

    23 1 Отговор
    Кратък списък на нацистите в България, подкрепящи киевската хунта и подстрекаващи за още смърт: Соломон паси, росен плевналиев, елена ппоптодорова, тодор тагарев, бойко борисов, дилян пеевски, иво мирчев, малтин димитлов, атанас атанасов, божанов, лора крумова, цветанка ризова и т.н. Този цвят на нацията спонсориран от сорос е в основата на всички мизерии за България и трябва да прриключи в Белене.

    06:16 22.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски и Тръмп са драки

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Спрете му бЕлото":

    САЩ са родителите на Зеленски.
    Те го създадоха, родиха, а сега и възпитават.
    Тръмп е баща, а малкото Зельо сополивото дете, но и двамата са еднакво недоразвити.
    Едно говорят, друго вършат!

    06:18 22.06.2026

  • 11 Телешка радост и овчи възторг... ура...

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата":

    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    06:18 22.06.2026

  • 12 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "УКРИТЕ":

    Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!

    06:19 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Възмущение

    11 0 Отговор
    Два коментара и двата са изтрити , защото описвам , какви поражения има в окрайната за последните седмици от бомбите и дроновете на РФ в окрайната . Лъжите са за ниско интелигентните подържници на окрайната .

    07:04 22.06.2026