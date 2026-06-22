Украйна осъмна в извънредна готовност след предупреждение от Зеленски за масиран руски удар

Украйна осъмна под знака на непосредствена заплаха и мащабна въздушна тревога.

На фона на среднощните украински удари с дронове срещу Москва, руската армия подготвя мощен ответен удар по критичната и гражданската инфраструктура на страната. Президентът Володимир Зеленски се обърна извънредно към нацията с предупреждение гражданите да проявят „максимално внимание“ към сирените в ранните сутрешни часове в понеделник, тъй като руските сили струпват сериозен въздушен ресурс.

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Авиация в бойна готовност и рояци от дронове

Според данни на украинските военновъздушни сили и независими мониторингови канали, към 5:00 часа сутринта е регистрирана повишена активност на руската стратегическа авиация, включително излитане на бомбардировачи Ту-95МС. Едновременно с това от южно и източно направление в украинското въздушно пространство са навлезли няколко вълни от дронове-камикадзе „Шахед“, което задейства тревога в редица области.

Черна равносметка от изминалото денонощие

Новата сутрешна заплаха идва след серия от ожесточени руски атаки през уикенда, които оставиха след себе си жертви, ранени и тежки разрушения.

Кървава баня в Полтавска област

Руски въздушен удар порази две местни предприятия. Местните власти потвърдиха смъртта на двама души, а други 13 бяха ранени, сред които шест деца.

Над 20 удара в Днепропетровска област

Регионът бе подложен на комбинирана атака с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби (КАБ). Най-тежко е засегнат Никополският район, където има един загинал и деветима ранени, а десетки жилищни сгради са изравнени със земята.

Трагедия в Харковска област

В пограничния регион, освен постоянния обстрел, цивилното население страда и от минирани зони. Край село Клинова-Новоселивка мъж загина, а двама бяха ранени след експлозия на неустановено взривно устройство.

Напрежение на беларуската граница

Ситуацията се усложнява и на дипломатическия фронт. Украинското разузнаване съобщи, че е засякло най-малко четири руски ретранслаторни станции, разположени на територията на Беларус в непосредствена близост до границата. Според Киев тези съоръжения се използват активно от руската армия за насочване и координация на дроновете срещу украински градове.

Официалната сводка на ВВС на Украйна с точния брой на свалените руски ракети и безпилотни апарати по време на сутрешната вълна се очаква по-късно днес.