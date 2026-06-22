Украйна осъмна в извънредна готовност след предупреждение от Зеленски за масиран руски удар

Украйна осъмна под знака на непосредствена заплаха и мащабна въздушна тревога.
На фона на среднощните украински удари с дронове срещу Москва, руската армия подготвя мощен ответен удар по критичната и гражданската инфраструктура на страната. Президентът Володимир Зеленски се обърна извънредно към нацията с предупреждение гражданите да проявят „максимално внимание“ към сирените в ранните сутрешни часове в понеделник, тъй като руските сили струпват сериозен въздушен ресурс.
Авиация в бойна готовност и рояци от дронове
Според данни на украинските военновъздушни сили и независими мониторингови канали, към 5:00 часа сутринта е регистрирана повишена активност на руската стратегическа авиация, включително излитане на бомбардировачи Ту-95МС. Едновременно с това от южно и източно направление в украинското въздушно пространство са навлезли няколко вълни от дронове-камикадзе „Шахед“, което задейства тревога в редица области.
Черна равносметка от изминалото денонощие
Новата сутрешна заплаха идва след серия от ожесточени руски атаки през уикенда, които оставиха след себе си жертви, ранени и тежки разрушения.
Кървава баня в Полтавска област
Руски въздушен удар порази две местни предприятия. Местните власти потвърдиха смъртта на двама души, а други 13 бяха ранени, сред които шест деца.
Над 20 удара в Днепропетровска област
Регионът бе подложен на комбинирана атака с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби (КАБ). Най-тежко е засегнат Никополският район, където има един загинал и деветима ранени, а десетки жилищни сгради са изравнени със земята.
Трагедия в Харковска област
В пограничния регион, освен постоянния обстрел, цивилното население страда и от минирани зони. Край село Клинова-Новоселивка мъж загина, а двама бяха ранени след експлозия на неустановено взривно устройство.
Напрежение на беларуската граница
Ситуацията се усложнява и на дипломатическия фронт. Украинското разузнаване съобщи, че е засякло най-малко четири руски ретранслаторни станции, разположени на територията на Беларус в непосредствена близост до границата. Според Киев тези съоръжения се използват активно от руската армия за насочване и координация на дроновете срещу украински градове.
Официалната сводка на ВВС на Украйна с точния брой на свалените руски ракети и безпилотни апарати по време на сутрешната вълна се очаква по-късно днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
05:31 22.06.2026
2 браво бе
05:43 22.06.2026
3 Яков Стремски
05:48 22.06.2026
4 Нло
05:50 22.06.2026
5 Спрете му бЕлото
Коментиран от #10
05:54 22.06.2026
6 Айляк
Не е като да не са атакувани масирано и друг път.
Проблемът обаче е, че войната може да премине на друго, по-високо ниво и тогава Украйна не е виждам, тогава и просията няма да помогне.
А най-лошото е, че на онова по-високото ниво абсолютно няма кой да помогне на Украйна, даже и САЩ.
Защото да воюваш и да търсиш победа, не е като да спреш Старлинка на бойното поле.
Зеленски прави и невъзможното да затрие Украйна.
06:00 22.06.2026
7 УКРИТЕ
Коментиран от #12
06:03 22.06.2026
8 Вашето мнение
06:16 22.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски и Тръмп са драки
До коментар #5 от "Спрете му бЕлото":САЩ са родителите на Зеленски.
Те го създадоха, родиха, а сега и възпитават.
Тръмп е баща, а малкото Зельо сополивото дете, но и двамата са еднакво недоразвити.
Едно говорят, друго вършат!
06:18 22.06.2026
11 Телешка радост и овчи възторг... ура...
До коментар #9 от "XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата":Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!
06:18 22.06.2026
12 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
До коментар #7 от "УКРИТЕ":Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!
06:19 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Възмущение
07:04 22.06.2026