Тежката влакова катастрофа край Бедфорд: Броят на ранените в критично състояние расте, жп мрежата остава парализирана

Критична остава ситуацията в Централна Англия, където през изминалата нощ започна мащабна и сложна операция по разчистването на останките от тежката влакова катастрофа край Бедфорд, предава ABC News.

Спасителните екипи и транспортните власти работят при извънредни условия на мястото, където високоскоростен пътнически влак се заби с висока скорост в задната част на друга влакова композиция.

Трагичен баланс и десетки в критично състояние

Към днешна дата броят на пострадалите при жестокия сблъсък достигна 100 души. Лекарите в местните болници се борят за живота на 9 пътници, които се намират в критично състояние с тежки травми. Общо 28 души остават хоспитализирани под денонощно наблюдение. Британската транспортна полиция официално потвърди самоличността на единствената жертва до момента – това е 60-годишният машинист Шон Бъртън, който е загинал на място при сблъсъка.

Уникална инженерна операция под координиран натиск

През изминалата нощ на местопроизшествието бяха доставени 110-тонни специализирани кранове. Инженерите започнаха изключително опасна операция по разделянето и повдигането на деформираните метални корпуси на вагоните. Работата се следи отблизо от Правителствения клон за разследване на железопътни произшествия, който събира доказателства за причините, довели до това техническо или човешко нехайство.

Транспортен колапс за милиони пътници

Катастрофата предизвика безпрецедентен хаос в транспортната система на Обединеното кралство= Движението по една от най-натоварените железопътни магистрали в страната — главната линия между Мидландс и Лондон — е напълно парализирано. Всички влакове по това направление към ключовата международна гара „Сейнт Панкрас“ в Лондон са спрени. От компанията Network Rail предупредиха, че трасето ще остане напълно затворено за ремонт и разследване поне до неделя, 28 юни. На многобройните пътуващи до работа се препоръчва да използват алтернативен автомобилен транспорт или обиколни маршрути.

Министърът на транспорта заяви, че разследването ще бъде „безкомпромисно“, за да се установи защо автоматизираните системи за безопасност на линиите не са предотвратили движението на двата влака в един и същи сектор.