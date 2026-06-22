ЕС решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г.

Европейският съюз навлиза в седмица на интензивна дипломатическа и реформаторска дейност.

Днес вниманието на Брюксел и Люксембург е насочено към две паралелни събития с огромно геополитическо и стратегическо значение: официалната среща на върха ЕС – Молдова и решителните дебати за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 година.

Кишинев под лупа: ЕС оценява правосъдната реформа на Молдова

В Брюксел днес се провежда официалната среща на върха ЕС – Молдова. Форумът е първата голяма политическа равносметка, след като страната официално отвори първия преговорен клъстер за членство в блока.

Основният фокус на европейските лидери е поставен върху напредъка на Кишинев в две критични области:

Реформата в правосъдната система

Укрепването на правовата държава

Европейските представители ще направят детайлен преглед на изпълнението на критериите от Копенхаген. Днешните разговори се разглеждат като лакмус за готовността на Молдова да ускори интеграцията си на фона на засиления геополитически натиск в Източна Европа. Очаква се лидерите да потвърдят пълната си подкрепа за европейския път на Кишинев, но и да изискат конкретни резултати в борбата с корупцията.

Битката за субсидиите: Министрите чертаят новата ОСП след 2027 г.

В същото време в Люксембург започва двудневното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Провеждането му съвпада с критичен момент за европейския аграрен сектор, който е изправен пред климатични предизвикателства и икономическа несигурност.

Министрите на земеделието стартират официалните преговори по рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 година. Основните сблъсъци се очаква да бъдат по следните оси:

Бюджетно разпределение: Справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.

Справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки. Зелени изисквания: Намиране на баланс между екологичните амбиции на Брюксел и реалната конкурентоспособност на фермерите.

Намиране на баланс между екологичните амбиции на Брюксел и реалната конкурентоспособност на фермерите. Кризисен мениджмънт: Създаване на по-гъвкави механизми за подпомагане при пазарни аномалии.

Решенията от Люксембург ще определят как ще се финансира производството на храна в Европа през следващото десетилетие.