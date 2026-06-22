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ЕС решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г.

ЕС решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г.

22 Юни, 2026 07:04, обновена 22 Юни, 2026 07:09 495 17

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  • молдова-
  • земеделие

Предстои среща на върха в Брюксел и ключови преговори в Люксембрен:

ЕС решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз навлиза в седмица на интензивна дипломатическа и реформаторска дейност.

Днес вниманието на Брюксел и Люксембург е насочено към две паралелни събития с огромно геополитическо и стратегическо значение: официалната среща на върха ЕС – Молдова и решителните дебати за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 година.

Кишинев под лупа: ЕС оценява правосъдната реформа на Молдова

В Брюксел днес се провежда официалната среща на върха ЕС – Молдова. Форумът е първата голяма политическа равносметка, след като страната официално отвори първия преговорен клъстер за членство в блока.

Основният фокус на европейските лидери е поставен върху напредъка на Кишинев в две критични области:

  • Реформата в правосъдната система
  • Укрепването на правовата държава

Европейските представители ще направят детайлен преглед на изпълнението на критериите от Копенхаген. Днешните разговори се разглеждат като лакмус за готовността на Молдова да ускори интеграцията си на фона на засиления геополитически натиск в Източна Европа. Очаква се лидерите да потвърдят пълната си подкрепа за европейския път на Кишинев, но и да изискат конкретни резултати в борбата с корупцията.

Битката за субсидиите: Министрите чертаят новата ОСП след 2027 г.

В същото време в Люксембург започва двудневното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Провеждането му съвпада с критичен момент за европейския аграрен сектор, който е изправен пред климатични предизвикателства и икономическа несигурност.

Министрите на земеделието стартират официалните преговори по рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 година. Основните сблъсъци се очаква да бъдат по следните оси:

  • Бюджетно разпределение: Справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.
  • Зелени изисквания: Намиране на баланс между екологичните амбиции на Брюксел и реалната конкурентоспособност на фермерите.
  • Кризисен мениджмънт: Създаване на по-гъвкави механизми за подпомагане при пазарни аномалии.

Решенията от Люксембург ще определят как ще се финансира производството на храна в Европа през следващото десетилетие.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    7 1 Отговор
    ЕССР решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г.

    07:10 22.06.2026

  • 2 Хайо

    12 0 Отговор
    Както го реши в България ли ?

    07:12 22.06.2026

  • 3 Фон дер Миндер

    12 0 Отговор
    С тия кранти от снимката ...май по-скоро е коневръз , а не съюз

    07:13 22.06.2026

  • 4 АЙДЕ СЕГА УРСУЛА ПРИ СТАРМЪР

    10 0 Отговор
    А Кая ще я върнем в училище.

    07:13 22.06.2026

  • 5 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Каква кофа за боклук е ес щом тия две истерясали лейки са начело на съюза 😂😂😂

    07:14 22.06.2026

  • 6 Фон дер Миндер

    6 0 Отговор
    "ЕС разреши ново поколение ГМО в храните ни: ще ядем организми с модифицирани гени, без да знаем.
    Актуално" Ето това решават !!!

    07:15 22.06.2026

  • 7 Софиянец

    6 0 Отговор
    Това ли беше дефиницията за Демокрация - шепа зависими политици решават бъдещето на цял народ без да го питат за мнение! На фашизъм смърди!

    07:16 22.06.2026

  • 8 ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКА

    5 0 Отговор
    Какво се получава като събереш две 0 на едно място?

    Коментиран от #15

    07:22 22.06.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    поредните лапни шарани

    07:22 22.06.2026

  • 10 Виждащ

    3 0 Отговор
    И тези като се събудят, ще усетят, че са бременни, но ще е късно вече.

    07:23 22.06.2026

  • 11 Абе

    2 0 Отговор
    Бих се изходил с кеф по голяма на вашия ЕС.

    07:28 22.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ха ха

    2 0 Отговор
    още плячка за милиардерите и унищожен народ , радост за сатанистите

    07:31 22.06.2026

  • 14 ДОБРО НАЧАЛО

    2 0 Отговор
    Днес Стармър, утре Урсула. Айде да е хаирлия.

    07:33 22.06.2026

  • 15 Задачата е много хубава

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКА":

    но, европейските овчи глави и роби не я разбират. Иначе отговора е Европейско 🚾 със запушени обратни води.

    07:33 22.06.2026

  • 16 ЕСССР

    0 0 Отговор
    На снимката двете Другарки, кооито не могат да направят заедно и една мозъчна клетка! Трижди Ура другари за чистата глyпост!

    07:38 22.06.2026

  • 17 Призовавам

    0 0 Отговор
    всеки българин да започва да работи в сивият сектор така ще намалим заплатите на командирите и ще има повече за нас.Новата системна схема е с кодово име 4-4-2.

    07:39 22.06.2026

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