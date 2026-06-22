ЕС решава бъдещето на Молдова и земеделието след 2027 г.

Европейският съюз навлиза в седмица на интензивна дипломатическа и реформаторска дейност.
Днес вниманието на Брюксел и Люксембург е насочено към две паралелни събития с огромно геополитическо и стратегическо значение: официалната среща на върха ЕС – Молдова и решителните дебати за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 година.
Кишинев под лупа: ЕС оценява правосъдната реформа на Молдова
В Брюксел днес се провежда официалната среща на върха ЕС – Молдова. Форумът е първата голяма политическа равносметка, след като страната официално отвори първия преговорен клъстер за членство в блока.
Основният фокус на европейските лидери е поставен върху напредъка на Кишинев в две критични области:
- Реформата в правосъдната система
- Укрепването на правовата държава
Европейските представители ще направят детайлен преглед на изпълнението на критериите от Копенхаген. Днешните разговори се разглеждат като лакмус за готовността на Молдова да ускори интеграцията си на фона на засиления геополитически натиск в Източна Европа. Очаква се лидерите да потвърдят пълната си подкрепа за европейския път на Кишинев, но и да изискат конкретни резултати в борбата с корупцията.
Битката за субсидиите: Министрите чертаят новата ОСП след 2027 г.
В същото време в Люксембург започва двудневното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Провеждането му съвпада с критичен момент за европейския аграрен сектор, който е изправен пред климатични предизвикателства и икономическа несигурност.
Министрите на земеделието стартират официалните преговори по рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 година. Основните сблъсъци се очаква да бъдат по следните оси:
- Бюджетно разпределение: Справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.
- Зелени изисквания: Намиране на баланс между екологичните амбиции на Брюксел и реалната конкурентоспособност на фермерите.
- Кризисен мениджмънт: Създаване на по-гъвкави механизми за подпомагане при пазарни аномалии.
Решенията от Люксембург ще определят как ще се финансира производството на храна в Европа през следващото десетилетие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
07:10 22.06.2026
2 Хайо
07:12 22.06.2026
3 Фон дер Миндер
07:13 22.06.2026
4 АЙДЕ СЕГА УРСУЛА ПРИ СТАРМЪР
07:13 22.06.2026
5 стоян георгиев
07:14 22.06.2026
6 Фон дер Миндер
Актуално" Ето това решават !!!
07:15 22.06.2026
7 Софиянец
07:16 22.06.2026
8 ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКА
Коментиран от #15
07:22 22.06.2026
9 Ний ша Ва упрайм
07:22 22.06.2026
10 Виждащ
07:23 22.06.2026
11 Абе
07:28 22.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ха ха
07:31 22.06.2026
14 ДОБРО НАЧАЛО
07:33 22.06.2026
15 Задачата е много хубава
До коментар #8 от "ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКА":но, европейските овчи глави и роби не я разбират. Иначе отговора е Европейско 🚾 със запушени обратни води.
07:33 22.06.2026
16 ЕСССР
07:38 22.06.2026
17 Призовавам
07:39 22.06.2026