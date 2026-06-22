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Унижение за Путин в собствената му игра! Украинските дронове пробиха противовъздушната отбрана на Москва
  Тема: Украйна

Унижение за Путин в собствената му игра! Украинските дронове пробиха противовъздушната отбрана на Москва

22 Юни, 2026 14:18 2 718 103

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  • дронове-
  • москва-
  • петрол-
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  • олександър сирски

Именно Русия постави началото на ерата на война с използването на дронове, когато започна да изстрелва по Украйна рояци от произведените в Иран безпилотни летателни апарати тип Shahed

Унижение за Путин в собствената му игра! Украинските дронове пробиха противовъздушната отбрана на Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Стотици украински безпилотни летателни апарати прелетяха над столицата на Русия и удариха нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Капотни практически без съпротива. Руската армия претърпява поражение в играта, която сама е измислила, и това се превърна в унижение за руския президент Владимир Путин, пише The Telegraph в статия, посветена на украинската атака срещу Москва в четвъртък, 18 юни.

Изданието подчертава, че контрамерките на Русия са остарели, което позволява на Силите за отбрана на Украйна да унижават Путин с помощта на тактики и технологии.

Изданието припомня, че именно Русия постави началото на ерата на война с използването на дронове, когато започна да изстрелва по Украйна рояци от произведените в Иран безпилотни летателни апарати тип Shahed.

С всяка изминала година руската армия увеличаваше мащаба на разрушенията, като използваше все по-големи групи ударни безпилотни летателни апарати.

Сега Русия е победена в играта, която сама е измислила, което е унижение за Владимир Путин, отбелязват британските журналисти.

Според анализаторите, Русия се оказа зле подготвена и подцени колко бързо собствената ѝ тактика ще се обърне срещу нея. По-конкретно, на видеозаписите, публикувани в интернет, се вижда как руските ракети, по време на отблъскването на атаката на 18 юни, летят покрай целите.

Както отбеляза в коментар за изданието старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби в Лондон Емили Ферис, вероятно височината на полета на тези безпилотни летателни апарати "затруднява тяхното засичане от руските системи за противовъздушна отбрана“.

Украйна увеличава броя на безпилотните летателни апарати при атаките срещу територията на Русия, като също така е увеличила честотата на ударите. Вестникът отбелязва, че често ударите по един и същ обект се нанасят с интервал от само няколко дни. Това позволява да се откриват слаби места и да се изчерпват отбранителните възможности на Русия.

Според Ферис руските мерки за отблъскване на украинските атаки, както и преди, са все още в начален етап на развитие. Както и на бойното поле, Русия разчита на "временни и фрагментарни обходни решения“.

Аналитиците отчасти обясняват това с факта, че Русия все още се ориентира към изпитани във времето методи на отбрана, докато Украйна постоянно изпробва нови решения.

Освен това Русия продължава да разчита на традиционните радиолокационни системи. Украйна пък е разгърнала разклонена мрежа от над 14 000 акустични датчици ("Небесна крепост“).

Руснаците също разчитат на скъпи ракетни, чийто дефицит нараства.

Украинските безпилотни летателни апарати използват всички уязвими места в противовъздушната отбрана на Русия. Според анализаторите, Силите за отбрана на Украйна ще продължат да засилват ударите през цялото лято, докато Русия се подготвя за изборите за Държавната дума (които ще се състоят от 18 до 20 септември 2026 г.).

"От политическа гледна точка това ще постави Путин в много сложно положение“, констатира Емили Ферис.

На 18 юни сутринта Москва бе подложена на масирана атака от стотици дронове, експлозии са се чували в целия град, а в интернет се появиха кадри от мащабни пожари.

По-късно украинските сили за отбрана потвърдиха повторното поразяване на най-големия нефтопреработвателен завод в Москва, разположен в района Капотня — на 15 км от Кремъл. В завода избухнаха пожари на поне пет места, а Москва бе обгърната от черен дим. Руските медии съобщиха, че това е била най-голямата атака срещу руската столица от началото на войната.

Според данни на Генералния щаб в нефтопреработвателния завод са били повредени комплексна инсталация за преработка на нефт, три резервоара РВС-10000 и един резервоар РВС-30000.

Анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) констатираха, че украинските удари по Москва са разкрили слабите места в руската противовъздушна отбрана, а руските военни кореспонденти след атаките започнаха открито да критикуват цензурата и неспособността на властите да защитят населението от последиците на войната.

На 19 юни Москва отново беше атакувана от десетки безпилотни летателни апарати, като местните власти съобщиха за падащи "отломки“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 23 Отговор
    С тероризъм нищо не става.

    Коментиран от #8, #35, #87, #103

    14:19 22.06.2026

  • 2 хаха

    3 12 Отговор
    ХАХАХА

    14:20 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реалист

    43 53 Отговор
    Толкова npocт ръководител никога не е бил в Кремъл .
    За 20 г съсипа толкова голяма империя ?!

    Коментиран от #20

    14:22 22.06.2026

  • 5 А бе той

    49 18 Отговор
    беше "унижен" и за Курска област ама какво се случи накрая

    Коментиран от #17, #91

    14:22 22.06.2026

  • 6 Пффф...

    13 16 Отговор
    Всички разбраха едно!От Северна Нигерия нищо не става,ама нищо,нула.Във всичко са гола вода...

    Коментиран от #101

    14:22 22.06.2026

  • 7 Само дето евакуират

    43 17 Отговор
    Краматорск
    Иначе са много унижени

    14:22 22.06.2026

  • 8 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    23 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Трябваше много отдавна да го обясниш на кремълските стратези.

    14:23 22.06.2026

  • 9 000

    35 23 Отговор
    Западните предсмъртни гърчове са логични на фона на мозъчната смърт на западните куратори. Такива като кисинджър отдавна няма. Западния 3 вековен колониален ред приключи.

    Коментиран от #45

    14:24 22.06.2026

  • 10 Tётя Мyтpaфановна

    23 24 Отговор
    Наша Маша-алкаша от преди седмица призова всички приятели на мадараша да помагат с горивата.
    До сега нито една туба бензин няма донесена като помощ в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .

    Коментиран от #22

    14:24 22.06.2026

  • 11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    40 17 Отговор
    "Статия" написана от британския вестник Телеграф.
    Днес наистина бяхме свидетели на едно унижение, но това беше унижението на британския министър-прдседател Стармър.
    Стармър ще остане известен в историята на Великобритания, че като главен прокурор на държавата е прикрил 250 000 престъпления в годините с изнасилвания на бели непълнолетни момичета от пакистански мигранти. Запомнете - живота на 250 000 момичета в Англия е завинаги провален.

    Коментиран от #72

    14:24 22.06.2026

  • 12 Вашето мнение

    29 19 Отговор
    Кратък списък на Бг нацистки утрепки, които викат на тероризма на украинците героична победа: Соломон паси, росен плевналиев, елена поптодорова, тодор тагарев, бойко борисов, делян пеевски, радан кънев, иво мирчев, танас танасов, малтин димитлов, кодзила, асен василев, просто киро, цеци ризова, лора крумова и т.н.

    Коментиран от #26, #33, #56

    14:24 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това

    21 17 Отговор
    Това, че Русия първа е използвала дронове несъмнено е ОПАШАТА ЛЪЖА.
    През 2022, че и 2023 Русия едвам успяваше да разбере какво става - че Украйна от осем години се готви за война, и че им,а стотици дронове и програма за развитието им (на Ми-6 естествено).
    Чак в края на 2024 и 2025 г. Русия успя да настигне, а вече и да изпревари Укрия в тази област ...

    14:25 22.06.2026

  • 16 Ха ха ха

    20 16 Отговор
    Западняците винаги са били ниско интелигентни същества света се движи от държави от Азия . Щели да унищожават Русия с дронове . Ха ха !

    Коментиран от #36

    14:26 22.06.2026

  • 17 Румен Решетников

    22 18 Отговор

    До коментар #5 от "А бе той":

    Еми случи се така, че на петата година блицкриг руската армия още тъпче калта в Донбас!

    14:26 22.06.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    18 10 Отговор
    Руснаците сме най-большие несчастници ☝️😆

    14:27 22.06.2026

  • 19 Путин

    13 11 Отговор
    В бункера ми е спокойно. Вати има много

    14:27 22.06.2026

  • 20 оня с коня

    25 7 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Дете пита майка си:
    - Мамо, мамооо, кой е този Тръмп?
    Майката:
    - Това е 5-тия президент на Америка по времето на Путин.

    Коментиран от #83

    14:27 22.06.2026

  • 21 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    16 16 Отговор
    Абе какво очаквате от ходещ0 на токчета, натъпкано с ботокс епилирано жуже ?
    Бил унижен?! Той си с нищожен и унижен от самото му начало - малтретиран, изнacилван, подритван ...

    Коментиран от #34, #51

    14:28 22.06.2026

  • 22 ХА ХА ХА

    17 13 Отговор

    До коментар #10 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Разлика между бензин за цивилните и дизел за военните и бизнеса правите ли!?
    Русия може да залее с дизел две Европи ...
    А САЩ признаха, че нямат гориво за Ф-35 и сие ...

    14:28 22.06.2026

  • 23 Джуджака утече в канал

    9 14 Отговор
    Въпросът е КОЙ ЩЕ ГО СМЕНИ И КАКВА ПОЛИТИКА ЩЕ ВОДИ БЛАТНИЯТ НАРОД - че тежки времена ги чакат - 300 години репарации ще изплащат !!!

    14:28 22.06.2026

  • 24 Монголският Гном закопа Русия

    12 16 Отговор
    Бункерният Педофил унищожи собственото си Блато

    14:29 22.06.2026

  • 25 Шкиф

    11 4 Отговор
    Пише се "Капотня" и е район на Москва, некадърници с некадърниците.....

    Коментиран от #37

    14:29 22.06.2026

  • 26 Копейкин Костя

    11 12 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Абе петолъчника, Радьев нали щеше да отваря Белене, бе? Нали има списък със соросоидите? Що нищо не прави по въпроса?
    Да не се е уплашил? 😀

    Коментиран от #31, #70

    14:30 22.06.2026

  • 27 Нямат край

    14 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😆

    14:30 22.06.2026

  • 28 Йордан

    16 9 Отговор
    Украйна е една малка държавица около Лвов и Ивано-Франковск. Останалото е в по-голямата си част Русия. Има и малко Полша, Унгария и Румъния.

    Коментиран от #46, #47

    14:31 22.06.2026

  • 29 35ГодиниПродажници

    11 6 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    Коментиран от #50

    14:31 22.06.2026

  • 30 Киев за 3 дни и все

    7 8 Отговор
    Москва се държи и още не е паднала 🙈🙈🙈🤣🤣🤣

    14:31 22.06.2026

  • 31 Вашето мнение

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "Копейкин Костя":

    Списъка го съставяме ние, българските граждани, а теб специално няма да те хрантутим в Белене. една лопата зад врата ти е достатъчна

    Коментиран от #38, #62, #81

    14:32 22.06.2026

  • 32 Многоходовото

    10 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:32 22.06.2026

  • 33 Шофьор на ТИР

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Да ви представя "Вашето мнение", една изключително евтина магистрална npocта yTka, която заедно с цялото си семейство обслужват турските тираджии по магистрала Тракия.

    Коментиран от #43

    14:33 22.06.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор

    До коментар #21 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    Официален протест !!!
    Не аз загубих Студената война, разгурих СССР, предадох Югославия и България ☝️ Кьопавия монголо-татарски бездарен, некадърен, дори тъповат руски народ е първопричината за позорната съдба на Русия и поредната загубена война. От овце лъвове не става.

    14:34 22.06.2026

  • 35 Антирашист 708

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Терористите са в просия, украинците защитават родината си!

    14:35 22.06.2026

  • 36 Факт е, Русия е бавноразвиваща се,

    13 9 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    бедна и изостанала държава, горе долу на нивото на африканските държави. Виновни за този тъжен факт са съветско/кремълската идеология, огромната корупция и кражби от диктатора в държавата. Също и крайно некадърното и неадекватно управление като цяло.

    Коментиран от #44

    14:36 22.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    Иска ви се на съветските циraни да сте Българи, но сте твърде продажни твари за да се зовете българи.
    Аре бягай в Максуда, родата на костя да ти даде надника

    14:37 22.06.2026

  • 39 Механик

    8 7 Отговор
    Абе и на мен ми бяха надулли главата,че Русия била сила.

    14:37 22.06.2026

  • 40 леко с фантазиите

    12 9 Отговор
    Абсолютно всеки може да вземе един дрон, които се продават свободно навсякъде, да му сложи взрив и да го пусне някъде. Или да сложи бомба и да убие някого. Но така война не се печели. Когато тези действия не са част от военна операция, която води до някакви резултати, това е чист, неподправен тероризъм. Засега Украйна няма нито една победа на бойното поле, а извършва единствено терористични актове, които се представят от платените медии като някакви значими успехи. В момента Украйна не съществува като държава, оцелява само благодарение на милиарди инжекции от вън, на чужди войници и чуждо въоръжение, които Зеленски като просяк и с ред заплахи и изнудвания си осигурява от корумпираните елити в ЕС. Не си е върнала нито метър от изгубената територия, изгубила милиони население, което е напуснало страната, други милиони са избити и инвалиди. Инфраструктурата е напълно унищожена. За каква победа на Украйна може да става въпрос и за какво унижение на Путин. Дронове даже и дете може да пусне в центъра на която и да е държава и да нанесе щети на някоя сграда или да убие невинни граждани - както масово го прави Украйна. Но това не решава нищо - просто показва отчаяние и безизходаца, които ескалират в чист тероризъм.

    Коментиран от #65, #75

    14:38 22.06.2026

  • 41 Адолф Хитлер, планът Барбароса, 22 Юни

    1 0 Отговор
    Адолф Хитлер, планът Барбароса, 22 Юни Германия напада СССР

    NSDAP 9 милиона членове: как Нацизмът унищожи демокрацията?
    Дер Шпигел Германия

    14:38 22.06.2026

  • 42 Мнение

    10 9 Отговор
    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в държава, изцяло зависима от Китай, с начин на живот и бъдеще подобно на Северна Корея. Това ще е най-голямата трагедия за руския народ в цялата история на Русия. "

    14:38 22.06.2026

  • 43 Удри копейката с лопатЕто!

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Шофьор на ТИР":

    До нассиране!

    14:38 22.06.2026

  • 44 Майор Деянов, на всеки километър

    8 11 Отговор

    До коментар #36 от "Факт е, Русия е бавноразвиваща се,":

    Факт е че африканските държави произвеждат банани, а Русия няма дори с какво да ги купи 😁

    14:38 22.06.2026

  • 45 До клоузет и половина .

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително?

    14:39 22.06.2026

  • 46 Град Козлодуй

    12 11 Отговор

    До коментар #28 от "Йордан":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    14:39 22.06.2026

  • 47 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    10 7 Отговор

    До коментар #28 от "Йордан":

    Не е имало и няма държава Русия. Дори по време на СССР има само РСФСР (Руска Съветска Федеративна Социалистическа Република) като част от съюза. През 1991 год. пък Елцин узаконява РФ (Руска Федерация).

    Коментиран от #64

    14:40 22.06.2026

  • 48 Хахахах

    6 4 Отговор
    Тива от Стармър ли е? Преди да поеме към дупката от която изпълзя.

    14:40 22.06.2026

  • 49 Обективно

    9 6 Отговор
    Не бързайте толкова неможачи сътворили тоя пасквил важно е как ще свърши всичко а нещата не са във ваша полза предвид какъв въздух под налягане сте запада.

    Коментиран от #86

    14:40 22.06.2026

  • 50 браво

    8 9 Отговор

    До коментар #29 от "35ГодиниПродажници":

    Браво за коментара! В момента продажните медии крият, че това поскъпване на цените е точно по тази причина. За да плаща българина сметките на Украйна и военните разходи. На практика населението ни е вкарано във война, без да го осъзнава.

    14:41 22.06.2026

  • 51 Смех с ватенки

    9 10 Отговор

    До коментар #21 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    Путин е като от музея на мадам Тюсо.
    Като от восък е .

    14:41 22.06.2026

  • 52 Анджо

    11 8 Отговор
    Бравооо,!!!! Преди един час са ударили и завод за електроника с ракета строу. !!!!!
    Удари и не се плаши.

    14:42 22.06.2026

  • 53 Град Козлодуй

    13 10 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    14:42 22.06.2026

  • 54 Няма край руският позор

    9 7 Отговор
    Няма!

    14:42 22.06.2026

  • 55 Сатана Z

    7 7 Отговор
    И Адолф Хитлер като Зеленски е минавал над Москва и кво от това?Освен това е обстрелвал Лондон с балистични ракети ФАУ 1 ,на които по-късно Краварите сложиха GPS и ги нарекоха Tomahawk.

    14:43 22.06.2026

  • 56 Антирашист 729

    12 7 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Рашистите вън от бг сайтове !

    14:43 22.06.2026

  • 57 отивай на фронта

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Кой ти пречи. Марш в Украйна. Но такива страхливи плъхове като теб се крият по дупките и искат да вкарат българските граждани във война за кефа на Урсула, а те да си точат грантовете. Отивай на фронта и бии рашките - какво висиш тук и пишеш простотии за няколко цента. Продажници.

    Коментиран от #84

    14:43 22.06.2026

  • 58 Украйнците

    9 4 Отговор
    ги направиха само да си говорят. 👍👍👍👍🛩️

    14:43 22.06.2026

  • 59 ВОВКА МАСОВКАТА

    8 2 Отговор
    КОГАТО ЦЯЛ ЖИВОТ
    ЖИВЕЕШ
    В МАСОВКИ .

    ВСИЧКО ОКОЛО ТЕБЕ Е РОЗОВО
    ЖИВЕЕШ В НЯКАКЪВ ИЗМИСЛЕН СВЯТ
    И ВСИЧКО ВЪРВИ ПО ПЛАН

    НИКОЙ НЕ ТИ КАЗВА КАКВО СЕ
    СЛУЧВА РЕАЛНО

    РЕЗУЛТАТЪТ Е КАТАСТРОФА.

    ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА ХИТЛЕР
    Е БИЛА СЪЩАТА КАРТИНКА
    МАСОВКА ДО ПОСЛЕДНО.

    ИСТОРИЯТА ОТ БУНКЕРА
    ЩЕ СЕ ПОВТОРИ
    ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН.

    14:43 22.06.2026

  • 60 Топчето

    9 0 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    14:44 22.06.2026

  • 61 Баце ЕООД

    4 6 Отговор
    Пахаха, тва е такъв брътвеж.. Позор за запада да лъже толкова нагло. Тия сами си изкопават гроба

    14:44 22.06.2026

  • 62 Копейкин Костя

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    Да, де. Списъците са готови от години, и какво?
    Колкото ляхте кръв да опазите МОЧА- та, толкова и по въпроса със списъците. Само лаете... 😀

    14:44 22.06.2026

  • 63 Соске

    4 8 Отговор
    Те и немците така мислеха и беха наврени в кучия газ

    Коментиран от #82

    14:45 22.06.2026

  • 64 Град Козлодуй

    2 10 Отговор

    До коментар #47 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":

    Важното е едно и само едно и това е да няма Украйна на картата!

    14:45 22.06.2026

  • 65 ГРУ гайтанжиева

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "леко с фантазиите":

    Все по глynaва кремълска пропаганда ...

    14:45 22.06.2026

  • 66 Дон Цеци

    4 4 Отговор
    За един прЕател питам, иранците не съсипаха ли всички Американски бази в Персийския залив?

    14:45 22.06.2026

  • 67 Тоест

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Си готов да се биеш със страхливци, но не и с войници.. Храбро.. Как още би доказал либералния морал се питам аз.

    14:46 22.06.2026

  • 68 Историк

    5 4 Отговор
    Дано пробият и бункера му.

    14:46 22.06.2026

  • 69 Ами

    9 7 Отговор
    Голямо унижение за Путин ... Няма що.
    Изпразни хазните и оръжейните складове на над 50 държави.
    А правителствата на тези държави рядко изкарват година.
    Накара дори част от управляващите им да си говорят сами.
    Разформирова по-голяма част от частните им армии.
    Докара една камара западни корпорации до фалит.
    На практика погреба еднополюсния свят.
    Както цяло ... Голямо унижение за Путин :)

    Коментиран от #76

    14:47 22.06.2026

  • 70 Копейката се удря с бордюр у главата

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Копейкин Костя":

    После се пита.

    14:48 22.06.2026

  • 71 Амон РА

    6 2 Отговор
    От токийския университет по приложни науки са достигнали до заключението, че в пъти по-лесно да убедят мърляв вашлив чакал че е немска овчарка,от колкото блатна подлога да се усети за истината!!!😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #78

    14:48 22.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 малиййй, страх...

    5 3 Отговор
    Ех, че ми е кеф когато копейките хленчат.

    14:49 22.06.2026

  • 74 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Първата ти работа е да се на кензаш , А как ще се избършеш .🚾

    14:49 22.06.2026

  • 75 Вие явно знаете как се печели война

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "леко с фантазиите":

    Ами защо не кажете тогава на митрофанова, а тя да предаде тайната на Путин, че да спрат тези 5годишни мъки.

    14:50 22.06.2026

  • 76 Следвай инструкциите!

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    Купуваш си едно въже (може и за простор от левчето).
    Отиваш в гората.
    Мяташ го на един по,-здрав клон.
    Действай.
    Не се помотвай!
    Слава на Украйна!

    14:51 22.06.2026

  • 77 Украинците Мозъкът на СССР!

    8 4 Отговор
    Корумпираната военна руска машина загива!

    14:52 22.06.2026

  • 78 Афродита

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "Амон РА":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    Коментиран от #80

    14:52 22.06.2026

  • 79 почитателите на Стармър от Петрохан

    3 5 Отговор
    Чета коментара на някакъв, койта се радва на Стармър. Ако не знаете какво е български национален предател, хубаво вижте този коментар и минусите към него. Това са тези от ПП/ДБ с отклоненията и разните грантаджии, които одобряват стореното от Стармър. Тук няма Русия, няма Украйна - има просто една огромна човешка трагедия, извършена от болни мозъци. А българските им слугинажи утре са готови за пари да го сторят и на вашите деца. А кажете, това хора ли са - като се съди по минусите и петроханската им секта, явно не са. Ще трябва голяма метла и голямо чистене на авгиевите отбори в страната.

    14:53 22.06.2026

  • 80 а дано

    0 5 Отговор

    До коментар #78 от "Афродита":

    А дано и то колкото може по-бързо, че тези ще ни затрият окончателно.

    14:53 22.06.2026

  • 81 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    Ти ако си българин,то аз съм хан Аспарух ,блатната подлога не е българин,а бавноразвиваща се негодна подлога на тинята, много мрачна съдба ви очаква блатните ратаи, мноооого....

    14:54 22.06.2026

  • 82 Анджо

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "Соске":

    Да! С помощта на Америка, на Англия и още други. Сега Путин трябва да го наврът там кадето навреха хитлер.

    14:54 22.06.2026

  • 83 Антирашист 730

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Да диктаторите трудно се свалят . Те се борят да са вечни(преди време пусин коментираше с високо поставен китаец продължаването на живота )

    Коментиран от #85

    14:55 22.06.2026

  • 84 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "отивай на фронта":

    А,ти си под кюлотите на майка си да те пази ..

    14:57 22.06.2026

  • 85 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #83 от "Антирашист 730":

    Учи руски,ще ти трябва.
    Американче пита баща си:
    - Тате, след войната с Русия колко ще струва един сандвич в Макдоналдс?
    - Една рубла, сине!

    14:57 22.06.2026

  • 86 Анти рашист 731

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Обективно":

    Разбирам че си на исток , но си изостанал маса руснаци са на запад !

    15:00 22.06.2026

  • 87 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как да не става?Глей рашите до къде стигнаха с тероризъм.

    15:01 22.06.2026

  • 88 Тома

    2 3 Отговор
    Хубаво беше Телеграф да напише - така е защото много ги бави укрите Путин и щяхме да го разберем

    15:03 22.06.2026

  • 89 Доротея

    3 2 Отговор
    На 22 юни 1941 година, Путин не изглеждаше толкова трагично, колкото днес! Никакъв немски самолет не достигна до Москва!

    15:06 22.06.2026

  • 90 Копейкин

    6 1 Отговор
    москва може да гори, да нема бензин, да нема храна, но путин е бог

    15:10 22.06.2026

  • 91 Как какво

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "А бе той":

    Нае севернокорейчета

    15:10 22.06.2026

  • 92 Мишел

    5 3 Отговор
    Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж, който произвежда електронни компоненти за руски ракетни и противовъздушни системи. Атаката е извършена през деня на 22 юни. Ударите са били нанесени с високопрецизни крилати ракети, изстреляни от въздуха. В руските медии и в каналите на руски Z-блогъри се заговори за атака с ракети Storm Shadow.

    Коментиран от #96

    15:12 22.06.2026

  • 93 Муня

    7 4 Отговор
    От векове съдбъта на средностатистическия руснак е да живее в окоп и да го бъйтат по кaнчато! Егaти и жизнья! Нещa да съм руснак!

    15:14 22.06.2026

  • 94 хахахахха

    2 4 Отговор
    "пише The Telegraph",тия са по зле и от дойчето🤣

    15:15 22.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Мишел":

    освен себе си,друг не можа да излъжеш,поинтересувай се малко как се пише достоверна дезинформация,че така се излагаш и едва ли ще ти платят 2та цента

    15:20 22.06.2026

  • 97 Копейкин

    6 4 Отговор
    Няма ли кой да защити Рассия от агресора Украйна.Масква гари, спольонная пожара,Украйну отдана. Да се сезира Съвета за сигурност на ООН. Русия стана на дерьмо,Другарят Путин не е виждал бел свет месецями.Памперси нет,чемоданчета-тоже.

    Коментиран от #99

    15:22 22.06.2026

  • 98 Муня

    5 3 Отговор
    Руснака има неколко пъти повече оръжие от украинеца, ама като е кьопав в ръцете и aкъла! Дето викат, дай на мамyнътъ автомат, че да ти строши чeрепа!

    Коментиран от #100

    15:22 22.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Чума

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Муня":

    Москва е по голяма, но тази война стана нещо като спортен проект и на терена са, ако го оприличим с футбол - 11:11. Като поставим и световните съдии, превеса е на страната на Давид, а на Голеат му се клатят мотовилите драматично! После, на Русия и трябва победа, а за Украйна е достатъчно само да не бъде победена! С което се справя!

    15:32 22.06.2026

  • 101 Муня

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пффф...":

    По точно русия е Северен Китай! Ние пък си имаме Северна Македония!

    15:36 22.06.2026

  • 102 И замириса ..на Дронове

    2 2 Отговор
    Масква горит!

    15:56 22.06.2026

  • 103 "Мъдрия" пак е първи

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти не работиш ли бе ? И обесни ми мъдрецо - как тъй украинското е тероризъм , а руското СВО .

    16:03 22.06.2026

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