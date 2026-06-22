Унижение за Путин в собствената му игра! Украинските дронове пробиха противовъздушната отбрана на Москва

Стотици украински безпилотни летателни апарати прелетяха над столицата на Русия и удариха нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Капотни практически без съпротива. Руската армия претърпява поражение в играта, която сама е измислила, и това се превърна в унижение за руския президент Владимир Путин, пише The Telegraph в статия, посветена на украинската атака срещу Москва в четвъртък, 18 юни.

Изданието подчертава, че контрамерките на Русия са остарели, което позволява на Силите за отбрана на Украйна да унижават Путин с помощта на тактики и технологии.

Изданието припомня, че именно Русия постави началото на ерата на война с използването на дронове, когато започна да изстрелва по Украйна рояци от произведените в Иран безпилотни летателни апарати тип Shahed.

С всяка изминала година руската армия увеличаваше мащаба на разрушенията, като използваше все по-големи групи ударни безпилотни летателни апарати.

Сега Русия е победена в играта, която сама е измислила, което е унижение за Владимир Путин, отбелязват британските журналисти.

Според анализаторите, Русия се оказа зле подготвена и подцени колко бързо собствената ѝ тактика ще се обърне срещу нея. По-конкретно, на видеозаписите, публикувани в интернет, се вижда как руските ракети, по време на отблъскването на атаката на 18 юни, летят покрай целите.

Както отбеляза в коментар за изданието старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби в Лондон Емили Ферис, вероятно височината на полета на тези безпилотни летателни апарати "затруднява тяхното засичане от руските системи за противовъздушна отбрана“.

Украйна увеличава броя на безпилотните летателни апарати при атаките срещу територията на Русия, като също така е увеличила честотата на ударите. Вестникът отбелязва, че често ударите по един и същ обект се нанасят с интервал от само няколко дни. Това позволява да се откриват слаби места и да се изчерпват отбранителните възможности на Русия.

Според Ферис руските мерки за отблъскване на украинските атаки, както и преди, са все още в начален етап на развитие. Както и на бойното поле, Русия разчита на "временни и фрагментарни обходни решения“.

Аналитиците отчасти обясняват това с факта, че Русия все още се ориентира към изпитани във времето методи на отбрана, докато Украйна постоянно изпробва нови решения.

Освен това Русия продължава да разчита на традиционните радиолокационни системи. Украйна пък е разгърнала разклонена мрежа от над 14 000 акустични датчици ("Небесна крепост“).

Руснаците също разчитат на скъпи ракетни, чийто дефицит нараства.

Украинските безпилотни летателни апарати използват всички уязвими места в противовъздушната отбрана на Русия. Според анализаторите, Силите за отбрана на Украйна ще продължат да засилват ударите през цялото лято, докато Русия се подготвя за изборите за Държавната дума (които ще се състоят от 18 до 20 септември 2026 г.).

"От политическа гледна точка това ще постави Путин в много сложно положение“, констатира Емили Ферис.

На 18 юни сутринта Москва бе подложена на масирана атака от стотици дронове, експлозии са се чували в целия град, а в интернет се появиха кадри от мащабни пожари.

По-късно украинските сили за отбрана потвърдиха повторното поразяване на най-големия нефтопреработвателен завод в Москва, разположен в района Капотня — на 15 км от Кремъл. В завода избухнаха пожари на поне пет места, а Москва бе обгърната от черен дим. Руските медии съобщиха, че това е била най-голямата атака срещу руската столица от началото на войната.

Според данни на Генералния щаб в нефтопреработвателния завод са били повредени комплексна инсталация за преработка на нефт, три резервоара РВС-10000 и един резервоар РВС-30000.

Анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) констатираха, че украинските удари по Москва са разкрили слабите места в руската противовъздушна отбрана, а руските военни кореспонденти след атаките започнаха открито да критикуват цензурата и неспособността на властите да защитят населението от последиците на войната.

На 19 юни Москва отново беше атакувана от десетки безпилотни летателни апарати, като местните власти съобщиха за падащи "отломки“.