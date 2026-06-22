Унижение за Путин в собствената му игра! Украинските дронове пробиха противовъздушната отбрана на Москва

Стотици украински безпилотни летателни апарати прелетяха над столицата на Русия и удариха нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Капотни практически без съпротива. Руската армия претърпява поражение в играта, която сама е измислила, и това се превърна в унижение за руския президент Владимир Путин, пише The Telegraph в статия, посветена на украинската атака срещу Москва в четвъртък, 18 юни.
Изданието подчертава, че контрамерките на Русия са остарели, което позволява на Силите за отбрана на Украйна да унижават Путин с помощта на тактики и технологии.
Изданието припомня, че именно Русия постави началото на ерата на война с използването на дронове, когато започна да изстрелва по Украйна рояци от произведените в Иран безпилотни летателни апарати тип Shahed.
С всяка изминала година руската армия увеличаваше мащаба на разрушенията, като използваше все по-големи групи ударни безпилотни летателни апарати.
Сега Русия е победена в играта, която сама е измислила, което е унижение за Владимир Путин, отбелязват британските журналисти.
Според анализаторите, Русия се оказа зле подготвена и подцени колко бързо собствената ѝ тактика ще се обърне срещу нея. По-конкретно, на видеозаписите, публикувани в интернет, се вижда как руските ракети, по време на отблъскването на атаката на 18 юни, летят покрай целите.
Както отбеляза в коментар за изданието старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби в Лондон Емили Ферис, вероятно височината на полета на тези безпилотни летателни апарати "затруднява тяхното засичане от руските системи за противовъздушна отбрана“.
Украйна увеличава броя на безпилотните летателни апарати при атаките срещу територията на Русия, като също така е увеличила честотата на ударите. Вестникът отбелязва, че често ударите по един и същ обект се нанасят с интервал от само няколко дни. Това позволява да се откриват слаби места и да се изчерпват отбранителните възможности на Русия.
Според Ферис руските мерки за отблъскване на украинските атаки, както и преди, са все още в начален етап на развитие. Както и на бойното поле, Русия разчита на "временни и фрагментарни обходни решения“.
Аналитиците отчасти обясняват това с факта, че Русия все още се ориентира към изпитани във времето методи на отбрана, докато Украйна постоянно изпробва нови решения.
Освен това Русия продължава да разчита на традиционните радиолокационни системи. Украйна пък е разгърнала разклонена мрежа от над 14 000 акустични датчици ("Небесна крепост“).
Руснаците също разчитат на скъпи ракетни, чийто дефицит нараства.
Украинските безпилотни летателни апарати използват всички уязвими места в противовъздушната отбрана на Русия. Според анализаторите, Силите за отбрана на Украйна ще продължат да засилват ударите през цялото лято, докато Русия се подготвя за изборите за Държавната дума (които ще се състоят от 18 до 20 септември 2026 г.).
"От политическа гледна точка това ще постави Путин в много сложно положение“, констатира Емили Ферис.
На 18 юни сутринта Москва бе подложена на масирана атака от стотици дронове, експлозии са се чували в целия град, а в интернет се появиха кадри от мащабни пожари.
По-късно украинските сили за отбрана потвърдиха повторното поразяване на най-големия нефтопреработвателен завод в Москва, разположен в района Капотня — на 15 км от Кремъл. В завода избухнаха пожари на поне пет места, а Москва бе обгърната от черен дим. Руските медии съобщиха, че това е била най-голямата атака срещу руската столица от началото на войната.
Според данни на Генералния щаб в нефтопреработвателния завод са били повредени комплексна инсталация за преработка на нефт, три резервоара РВС-10000 и един резервоар РВС-30000.
Анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) констатираха, че украинските удари по Москва са разкрили слабите места в руската противовъздушна отбрана, а руските военни кореспонденти след атаките започнаха открито да критикуват цензурата и неспособността на властите да защитят населението от последиците на войната.
На 19 юни Москва отново беше атакувана от десетки безпилотни летателни апарати, като местните власти съобщиха за падащи "отломки“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #35, #87, #103
14:19 22.06.2026
2 хаха
14:20 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Реалист
За 20 г съсипа толкова голяма империя ?!
Коментиран от #20
14:22 22.06.2026
5 А бе той
Коментиран от #17, #91
14:22 22.06.2026
6 Пффф...
Коментиран от #101
14:22 22.06.2026
7 Само дето евакуират
Иначе са много унижени
14:22 22.06.2026
8 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Трябваше много отдавна да го обясниш на кремълските стратези.
14:23 22.06.2026
9 000
Коментиран от #45
14:24 22.06.2026
10 Tётя Мyтpaфановна
До сега нито една туба бензин няма донесена като помощ в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .
Коментиран от #22
14:24 22.06.2026
11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Днес наистина бяхме свидетели на едно унижение, но това беше унижението на британския министър-прдседател Стармър.
Стармър ще остане известен в историята на Великобритания, че като главен прокурор на държавата е прикрил 250 000 престъпления в годините с изнасилвания на бели непълнолетни момичета от пакистански мигранти. Запомнете - живота на 250 000 момичета в Англия е завинаги провален.
Коментиран от #72
14:24 22.06.2026
12 Вашето мнение
Коментиран от #26, #33, #56
14:24 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това
През 2022, че и 2023 Русия едвам успяваше да разбере какво става - че Украйна от осем години се готви за война, и че им,а стотици дронове и програма за развитието им (на Ми-6 естествено).
Чак в края на 2024 и 2025 г. Русия успя да настигне, а вече и да изпревари Укрия в тази област ...
14:25 22.06.2026
16 Ха ха ха
Коментиран от #36
14:26 22.06.2026
17 Румен Решетников
До коментар #5 от "А бе той":Еми случи се така, че на петата година блицкриг руската армия още тъпче калта в Донбас!
14:26 22.06.2026
18 Владимир Путин, президент
14:27 22.06.2026
19 Путин
14:27 22.06.2026
20 оня с коня
До коментар #4 от "Реалист":Дете пита майка си:
- Мамо, мамооо, кой е този Тръмп?
Майката:
- Това е 5-тия президент на Америка по времето на Путин.
Коментиран от #83
14:27 22.06.2026
21 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Бил унижен?! Той си с нищожен и унижен от самото му начало - малтретиран, изнacилван, подритван ...
Коментиран от #34, #51
14:28 22.06.2026
22 ХА ХА ХА
До коментар #10 от "Tётя Мyтpaфановна":Разлика между бензин за цивилните и дизел за военните и бизнеса правите ли!?
Русия може да залее с дизел две Европи ...
А САЩ признаха, че нямат гориво за Ф-35 и сие ...
14:28 22.06.2026
23 Джуджака утече в канал
14:28 22.06.2026
24 Монголският Гном закопа Русия
14:29 22.06.2026
25 Шкиф
Коментиран от #37
14:29 22.06.2026
26 Копейкин Костя
До коментар #12 от "Вашето мнение":Абе петолъчника, Радьев нали щеше да отваря Белене, бе? Нали има списък със соросоидите? Що нищо не прави по въпроса?
Да не се е уплашил? 😀
Коментиран от #31, #70
14:30 22.06.2026
27 Нямат край
14:30 22.06.2026
28 Йордан
Коментиран от #46, #47
14:31 22.06.2026
29 35ГодиниПродажници
Коментиран от #50
14:31 22.06.2026
30 Киев за 3 дни и все
14:31 22.06.2026
31 Вашето мнение
До коментар #26 от "Копейкин Костя":Списъка го съставяме ние, българските граждани, а теб специално няма да те хрантутим в Белене. една лопата зад врата ти е достатъчна
Коментиран от #38, #62, #81
14:32 22.06.2026
32 Многоходовото
14:32 22.06.2026
33 Шофьор на ТИР
До коментар #12 от "Вашето мнение":Да ви представя "Вашето мнение", една изключително евтина магистрална npocта yTka, която заедно с цялото си семейство обслужват турските тираджии по магистрала Тракия.
Коментиран от #43
14:33 22.06.2026
34 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":Официален протест !!!
Не аз загубих Студената война, разгурих СССР, предадох Югославия и България ☝️ Кьопавия монголо-татарски бездарен, некадърен, дори тъповат руски народ е първопричината за позорната съдба на Русия и поредната загубена война. От овце лъвове не става.
14:34 22.06.2026
35 Антирашист 708
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Терористите са в просия, украинците защитават родината си!
14:35 22.06.2026
36 Факт е, Русия е бавноразвиваща се,
До коментар #16 от "Ха ха ха":бедна и изостанала държава, горе долу на нивото на африканските държави. Виновни за този тъжен факт са съветско/кремълската идеология, огромната корупция и кражби от диктатора в държавата. Също и крайно некадърното и неадекватно управление като цяло.
Коментиран от #44
14:36 22.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
До коментар #31 от "Вашето мнение":Иска ви се на съветските циraни да сте Българи, но сте твърде продажни твари за да се зовете българи.
Аре бягай в Максуда, родата на костя да ти даде надника
14:37 22.06.2026
39 Механик
14:37 22.06.2026
40 леко с фантазиите
Коментиран от #65, #75
14:38 22.06.2026
41 Адолф Хитлер, планът Барбароса, 22 Юни
NSDAP 9 милиона членове: как Нацизмът унищожи демокрацията?
Дер Шпигел Германия
14:38 22.06.2026
42 Мнение
14:38 22.06.2026
43 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #33 от "Шофьор на ТИР":До нассиране!
14:38 22.06.2026
44 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #36 от "Факт е, Русия е бавноразвиваща се,":Факт е че африканските държави произвеждат банани, а Русия няма дори с какво да ги купи 😁
14:38 22.06.2026
45 До клоузет и половина .
До коментар #9 от "000":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително?
14:39 22.06.2026
46 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Йордан":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
14:39 22.06.2026
47 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
До коментар #28 от "Йордан":Не е имало и няма държава Русия. Дори по време на СССР има само РСФСР (Руска Съветска Федеративна Социалистическа Република) като част от съюза. През 1991 год. пък Елцин узаконява РФ (Руска Федерация).
Коментиран от #64
14:40 22.06.2026
48 Хахахах
14:40 22.06.2026
49 Обективно
Коментиран от #86
14:40 22.06.2026
50 браво
До коментар #29 от "35ГодиниПродажници":Браво за коментара! В момента продажните медии крият, че това поскъпване на цените е точно по тази причина. За да плаща българина сметките на Украйна и военните разходи. На практика населението ни е вкарано във война, без да го осъзнава.
14:41 22.06.2026
51 Смех с ватенки
До коментар #21 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":Путин е като от музея на мадам Тюсо.
Като от восък е .
14:41 22.06.2026
52 Анджо
Удари и не се плаши.
14:42 22.06.2026
53 Град Козлодуй
14:42 22.06.2026
54 Няма край руският позор
14:42 22.06.2026
55 Сатана Z
14:43 22.06.2026
56 Антирашист 729
До коментар #12 от "Вашето мнение":Рашистите вън от бг сайтове !
14:43 22.06.2026
57 отивай на фронта
До коментар #3 от "Готов за бой":Кой ти пречи. Марш в Украйна. Но такива страхливи плъхове като теб се крият по дупките и искат да вкарат българските граждани във война за кефа на Урсула, а те да си точат грантовете. Отивай на фронта и бии рашките - какво висиш тук и пишеш простотии за няколко цента. Продажници.
Коментиран от #84
14:43 22.06.2026
58 Украйнците
14:43 22.06.2026
59 ВОВКА МАСОВКАТА
ЖИВЕЕШ
В МАСОВКИ .
ВСИЧКО ОКОЛО ТЕБЕ Е РОЗОВО
ЖИВЕЕШ В НЯКАКЪВ ИЗМИСЛЕН СВЯТ
И ВСИЧКО ВЪРВИ ПО ПЛАН
НИКОЙ НЕ ТИ КАЗВА КАКВО СЕ
СЛУЧВА РЕАЛНО
РЕЗУЛТАТЪТ Е КАТАСТРОФА.
ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА ХИТЛЕР
Е БИЛА СЪЩАТА КАРТИНКА
МАСОВКА ДО ПОСЛЕДНО.
ИСТОРИЯТА ОТ БУНКЕРА
ЩЕ СЕ ПОВТОРИ
ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН.
14:43 22.06.2026
60 Топчето
14:44 22.06.2026
61 Баце ЕООД
14:44 22.06.2026
62 Копейкин Костя
До коментар #31 от "Вашето мнение":Да, де. Списъците са готови от години, и какво?
Колкото ляхте кръв да опазите МОЧА- та, толкова и по въпроса със списъците. Само лаете... 😀
14:44 22.06.2026
63 Соске
Коментиран от #82
14:45 22.06.2026
64 Град Козлодуй
До коментар #47 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":Важното е едно и само едно и това е да няма Украйна на картата!
14:45 22.06.2026
65 ГРУ гайтанжиева
До коментар #40 от "леко с фантазиите":Все по глynaва кремълска пропаганда ...
14:45 22.06.2026
66 Дон Цеци
14:45 22.06.2026
67 Тоест
До коментар #3 от "Готов за бой":Си готов да се биеш със страхливци, но не и с войници.. Храбро.. Как още би доказал либералния морал се питам аз.
14:46 22.06.2026
68 Историк
14:46 22.06.2026
69 Ами
Изпразни хазните и оръжейните складове на над 50 държави.
А правителствата на тези държави рядко изкарват година.
Накара дори част от управляващите им да си говорят сами.
Разформирова по-голяма част от частните им армии.
Докара една камара западни корпорации до фалит.
На практика погреба еднополюсния свят.
Както цяло ... Голямо унижение за Путин :)
Коментиран от #76
14:47 22.06.2026
70 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #26 от "Копейкин Костя":После се пита.
14:48 22.06.2026
71 Амон РА
Коментиран от #78
14:48 22.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 малиййй, страх...
14:49 22.06.2026
74 Анджо
До коментар #3 от "Готов за бой":Първата ти работа е да се на кензаш , А как ще се избършеш .🚾
14:49 22.06.2026
75 Вие явно знаете как се печели война
До коментар #40 от "леко с фантазиите":Ами защо не кажете тогава на митрофанова, а тя да предаде тайната на Путин, че да спрат тези 5годишни мъки.
14:50 22.06.2026
76 Следвай инструкциите!
До коментар #69 от "Ами":Купуваш си едно въже (може и за простор от левчето).
Отиваш в гората.
Мяташ го на един по,-здрав клон.
Действай.
Не се помотвай!
Слава на Украйна!
14:51 22.06.2026
77 Украинците Мозъкът на СССР!
14:52 22.06.2026
78 Афродита
До коментар #71 от "Амон РА":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
Коментиран от #80
14:52 22.06.2026
79 почитателите на Стармър от Петрохан
14:53 22.06.2026
80 а дано
До коментар #78 от "Афродита":А дано и то колкото може по-бързо, че тези ще ни затрият окончателно.
14:53 22.06.2026
81 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #31 от "Вашето мнение":Ти ако си българин,то аз съм хан Аспарух ,блатната подлога не е българин,а бавноразвиваща се негодна подлога на тинята, много мрачна съдба ви очаква блатните ратаи, мноооого....
14:54 22.06.2026
82 Анджо
До коментар #63 от "Соске":Да! С помощта на Америка, на Англия и още други. Сега Путин трябва да го наврът там кадето навреха хитлер.
14:54 22.06.2026
83 Антирашист 730
До коментар #20 от "оня с коня":Да диктаторите трудно се свалят . Те се борят да са вечни(преди време пусин коментираше с високо поставен китаец продължаването на живота )
Коментиран от #85
14:55 22.06.2026
84 Нека да пиша
До коментар #57 от "отивай на фронта":А,ти си под кюлотите на майка си да те пази ..
14:57 22.06.2026
85 оня с коня
До коментар #83 от "Антирашист 730":Учи руски,ще ти трябва.
Американче пита баща си:
- Тате, след войната с Русия колко ще струва един сандвич в Макдоналдс?
- Една рубла, сине!
14:57 22.06.2026
86 Анти рашист 731
До коментар #49 от "Обективно":Разбирам че си на исток , но си изостанал маса руснаци са на запад !
15:00 22.06.2026
87 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как да не става?Глей рашите до къде стигнаха с тероризъм.
15:01 22.06.2026
88 Тома
15:03 22.06.2026
89 Доротея
15:06 22.06.2026
90 Копейкин
15:10 22.06.2026
91 Как какво
До коментар #5 от "А бе той":Нае севернокорейчета
15:10 22.06.2026
92 Мишел
Коментиран от #96
15:12 22.06.2026
93 Муня
15:14 22.06.2026
94 хахахахха
15:15 22.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 хахахахха
До коментар #92 от "Мишел":освен себе си,друг не можа да излъжеш,поинтересувай се малко как се пише достоверна дезинформация,че така се излагаш и едва ли ще ти платят 2та цента
15:20 22.06.2026
97 Копейкин
Коментиран от #99
15:22 22.06.2026
98 Муня
Коментиран от #100
15:22 22.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Чума
До коментар #98 от "Муня":Москва е по голяма, но тази война стана нещо като спортен проект и на терена са, ако го оприличим с футбол - 11:11. Като поставим и световните съдии, превеса е на страната на Давид, а на Голеат му се клатят мотовилите драматично! После, на Русия и трябва победа, а за Украйна е достатъчно само да не бъде победена! С което се справя!
15:32 22.06.2026
101 Муня
До коментар #6 от "Пффф...":По точно русия е Северен Китай! Ние пък си имаме Северна Македония!
15:36 22.06.2026
102 И замириса ..на Дронове
15:56 22.06.2026
103 "Мъдрия" пак е първи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти не работиш ли бе ? И обесни ми мъдрецо - как тъй украинското е тероризъм , а руското СВО .
16:03 22.06.2026