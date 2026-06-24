Планът за евакуация! През Ормузкия проток вече свободно преминават кораби

Говорител агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормузкия проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация (ММО), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Вече започна преминаването на кораби съгласно плана", заяви говорителят на ММО, без да оповестява подробности.

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Данни от специализирания сайт за проследяване морския трафик Ел Ес И Джи (LSEG) сочат, че през последните 12 часа през Ормузкия проток са преминали най-малко два кораба за сухи насипни товари и един за общи товари. Освен това от базата данни на сайта става ясно, че поне 35 търговски плавателни съда, предимно кораби за сухи насипни товари, съдове за превоз на общи товари и контейнеровози, се готвят да преминат през пролива.

Планът за евакуация, който е разработван в продължение на месеци, ще даде възможност на стотици блокирани в Залива кораби да прекосят Ормузкия проток, заяви във вторник ММО. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци.