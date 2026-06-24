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Планът за евакуация! През Ормузкия проток вече свободно преминават кораби
  Тема: Украйна

Планът за евакуация! През Ормузкия проток вече свободно преминават кораби

24 Юни, 2026 16:21 906 8

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Базата данни на сайта става ясно, че поне 35 търговски плавателни съда, предимно кораби за сухи насипни товари, съдове за превоз на общи товари и контейнеровози, се готвят да преминат през пролива

Планът за евакуация! През Ормузкия проток вече свободно преминават кораби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорител агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормузкия проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация (ММО), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Вече започна преминаването на кораби съгласно плана", заяви говорителят на ММО, без да оповестява подробности.

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Данни от специализирания сайт за проследяване морския трафик Ел Ес И Джи (LSEG) сочат, че през последните 12 часа през Ормузкия проток са преминали най-малко два кораба за сухи насипни товари и един за общи товари. Освен това от базата данни на сайта става ясно, че поне 35 търговски плавателни съда, предимно кораби за сухи насипни товари, съдове за превоз на общи товари и контейнеровози, се готвят да преминат през пролива.

Планът за евакуация, който е разработван в продължение на месеци, ще даде възможност на стотици блокирани в Залива кораби да прекосят Ормузкия проток, заяви във вторник ММО. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Втора армия в Света

    3 7 Отговор
    Бензин няма, нафта няма, а сега и петрола като му падне цената и коч ината съвсем ще гризне дръвцето!!!

    Коментиран от #2

    16:23 24.06.2026

  • 2 Къде е това?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Втора армия в Света":

    Не се притеснявай! Ако закъсате съвсем, партньорите ще ви пратят ГМО царевица, хуманитарна помощ, и ще можете да пропизвеждате био-дизел.

    Коментиран от #6

    16:27 24.06.2026

  • 3 Швейк

    3 4 Отговор
    Когато въведат и купони за водка започва революцията !

    16:30 24.06.2026

  • 4 Стига го продавахте този петрол!

    2 5 Отговор
    Или поне не толкоз рязко. Уралсът стана 60 долара, Пупичкин вече газ пи кае.

    16:39 24.06.2026

  • 5 иха

    5 2 Отговор
    Тук по цял ден ли пишат глЮпости пенсионери с деменция? В седмицата по веднъж влизам тук и винаги едно и също. Ужас. Смятам,ще тези драсканици не променят фактите в световен мащаб.

    16:41 24.06.2026

  • 6 В Киев за три дни

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Къде е това?":

    Не се плаши, ще ти пратят и зоб за магарето.... Щото в Русия това е най- популярното превозно средство в момента!!!

    16:51 24.06.2026

  • 7 Цвете

    3 0 Отговор
    СЕГА ДА ВИДИМ, ДАЛИ БЕНЗИНА И ОСТАНАЛИТЕ НЕФТ И ГАЗ ЩЕ ПОЕВТИНЕЯТ И В БЪЛГАРИЯ? 😶‍🌫️✈️😶‍🌫️

    17:04 24.06.2026

  • 8 УРААА

    0 0 Отговор
    МЕСТЯ В ДРУГИЯ КРАЧОЛ...

    18:02 24.06.2026

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