Владимир Путин: Въоръженото противопоставяне продължава! Западът открито говори за война, Русия е готова с бърз отговор

Западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети. Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с възпитаници на военни университети, съобщава ТАСС. Той подчерта, че Русия е готова да даде бърз и премерен отговор на тези заплахи.

Путин коментира и нестабилността на международната обстановка. "Въоръженото противопоставяне в Близкия изток продължава, а конфликтният потенциал се е увеличил значително в редица региони по света, включително в Евразия", посочи той.

По негови думи западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети: "Виждаме, че докато преди страните от НАТО се ограничаваха да подкрепят киевския режим, който дойде на власт чрез незаконен въоръжен преврат, сега те открито говорят за подготовка за война с нас и увеличаване на военните си офанзивни бюджети".

Путин изтъкна, че ръководството на страните от НАТО и Европейския съюз използва неверни твърдения за предполагаемата руска заплаха, за да увеличава военните си бюджети.

"Така нареченият модел на псевдодемократичния Запад е много прост: първо създават заплахи за нашата страна, принуждавайки ни да предприемем необходимите мерки за самозащита и защита, а след това веднага ни обвиняват във всички смъртни грехове, за да оправдаят агресивната си политика и действия срещу Русия".

Той бе категоричен, че Русия последователно се застъпва за равна и неделима сигурност за всички държави по света.

"Убедени сме, че това може да бъде постигнато само чрез формиране на многополюсна система на международните отношения и осигуряване на военната сигурност на всяка държава", отбеляза Путин.

Русия е готова да "отговаря своевременно и адекватно на всякакви външни и вътрешни заплахи".

Освен това президентът посочи, че Русия последователно модернизира своята ядрена триада. "В съответствие с държавната програма за въоръжаване ядреният триъгълник, сухопътните войски и бойният потенциал на Въздушно-космическите сили и Военноморския флот се модернизират последователно", заяви той.

"От началото на специалната военна операция се наблюдава значително усъвършенстване на много видове въоръжения. Ще дам само един пример: повече от хиляда оръжия и бойна техника бяха изпитани в бойни условия миналата година, включително безпилотни летателни апарати с усъвършенствани системи за насочване, барражиращи боеприпаси, роботизирани системи за различни цели и много други", коментира Путин.

Той подчерта, че армията винаги "защитава интересите" на руската държава.

По негови думи Русия трябва решително да се бори с тероризма, корупцията и престъпността.

"Необходимо е по-нататъшно консолидиране и развитие на всички положителни тенденции, борба с тероризма и корупцията, престъпността, осигуряване на върховенството на закона, конституционния и социалния ред, както и правата и интересите на гражданите на нашата страна", отбеляза Путин.

Той изтъкна, че е важно правоохранителните органи и специалните служби да продължат да помагат на участниците в специалната военна операция и да допринасят за сигурността в "освободените исторически региони" на Русия.