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Владимир Путин: Въоръженото противопоставяне продължава! Западът открито говори за война, Русия е готова с бърз отговор

Владимир Путин: Въоръженото противопоставяне продължава! Западът открито говори за война, Русия е готова с бърз отговор

23 Юни, 2026 16:08 3 226 166

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  • сергей шойгу

Путин изтъкна, че ръководството на страните от НАТО и Европейския съюз използва неверни твърдения за предполагаемата руска заплаха, за да увеличава военните си бюджети

Владимир Путин: Въоръженото противопоставяне продължава! Западът открито говори за война, Русия е готова с бърз отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети. Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с възпитаници на военни университети, съобщава ТАСС. Той подчерта, че Русия е готова да даде бърз и премерен отговор на тези заплахи.

Путин коментира и нестабилността на международната обстановка. "Въоръженото противопоставяне в Близкия изток продължава, а конфликтният потенциал се е увеличил значително в редица региони по света, включително в Евразия", посочи той.

По негови думи западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети: "Виждаме, че докато преди страните от НАТО се ограничаваха да подкрепят киевския режим, който дойде на власт чрез незаконен въоръжен преврат, сега те открито говорят за подготовка за война с нас и увеличаване на военните си офанзивни бюджети".

Путин изтъкна, че ръководството на страните от НАТО и Европейския съюз използва неверни твърдения за предполагаемата руска заплаха, за да увеличава военните си бюджети.

"Така нареченият модел на псевдодемократичния Запад е много прост: първо създават заплахи за нашата страна, принуждавайки ни да предприемем необходимите мерки за самозащита и защита, а след това веднага ни обвиняват във всички смъртни грехове, за да оправдаят агресивната си политика и действия срещу Русия".

Той бе категоричен, че Русия последователно се застъпва за равна и неделима сигурност за всички държави по света.

"Убедени сме, че това може да бъде постигнато само чрез формиране на многополюсна система на международните отношения и осигуряване на военната сигурност на всяка държава", отбеляза Путин.

Русия е готова да "отговаря своевременно и адекватно на всякакви външни и вътрешни заплахи".

Освен това президентът посочи, че Русия последователно модернизира своята ядрена триада. "В съответствие с държавната програма за въоръжаване ядреният триъгълник, сухопътните войски и бойният потенциал на Въздушно-космическите сили и Военноморския флот се модернизират последователно", заяви той.

"От началото на специалната военна операция се наблюдава значително усъвършенстване на много видове въоръжения. Ще дам само един пример: повече от хиляда оръжия и бойна техника бяха изпитани в бойни условия миналата година, включително безпилотни летателни апарати с усъвършенствани системи за насочване, барражиращи боеприпаси, роботизирани системи за различни цели и много други", коментира Путин.

Той подчерта, че армията винаги "защитава интересите" на руската държава.

По негови думи Русия трябва решително да се бори с тероризма, корупцията и престъпността.

"Необходимо е по-нататъшно консолидиране и развитие на всички положителни тенденции, борба с тероризма и корупцията, престъпността, осигуряване на върховенството на закона, конституционния и социалния ред, както и правата и интересите на гражданите на нашата страна", отбеляза Путин.

Той изтъкна, че е важно правоохранителните органи и специалните служби да продължат да помагат на участниците в специалната военна операция и да допринасят за сигурността в "освободените исторически региони" на Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    97 66 Отговор
    тоя е отчаян

    Коментиран от #70, #116

    16:10 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 руската мечка

    79 67 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #19, #35, #81, #119

    16:14 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бият се с цялото нату

    62 70 Отговор
    Руската армия елиминира наемници от САЩ и Шотландия – Клейтън Ерик Мур и Стивън Тимъти Сийвърс. Поредните "миротворци" дошли да убиват руснаци.

    Коментиран от #152

    16:14 23.06.2026

  • 6 хихи

    56 68 Отговор
    А България пак е в Съюз с Германия и пак от страната на Булката.
    После се чудим защо едните ни бомбят, а другите "освобождават" та и паметници трябва да им строим... и този път ще се разминем и без космонавт и без АЕЦ

    Коментиран от #9, #142

    16:15 23.06.2026

  • 7 Многоходовото

    76 51 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #165

    16:15 23.06.2026

  • 8 Амадор Ривас

    54 34 Отговор
    Хвалипръцко🤣🤣🤣

    16:15 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейки

    54 45 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #47

    16:17 23.06.2026

  • 11 ХАХАХА😂

    54 35 Отговор
    Шундя да си строи мавзолей, че неговото мина.

    16:17 23.06.2026

  • 12 Ддд

    57 35 Отговор
    Този наакан от страх. Винаги когато се чувства заплашен, плаши с атомния арсенал.

    16:18 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оферта за русофили

    45 21 Отговор
    в русия е много хубаво,особено,ако си приятел с путин!

    16:19 23.06.2026

  • 15 ДА ПУТИНЕ

    46 31 Отговор
    Харчиш по 65 МИЛИАРДА РУБЛИ
    На ден за ДВИЖУХАТА....

    Недей да мислиш
    Какви пари
    Харчи Европа .

    Кажи за Предложението на ЗЮГАНОВ
    как
    Искате Да Откраднете
    Спестяванията на Руснаците

    130 ТРИЛИОНА РУБЛИ
    си СЕДЯЛИ в БАНКИТЕ.

    ТРЯБВАЛО ДА СЕ ВЗЕМАТ ЗА ВОЙНАТА .

    НО както вървят Нещата
    И ДЕНГИ НЕТЪ
    Ще го направиш
    Със Сигурност.

    16:19 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Амет чобанина

    57 31 Отговор
    Тоя пък все някой го напада, все някой му готви война, и все той щял да отговаря.Напълно побъркан

    Коментиран от #32

    16:19 23.06.2026

  • 19 САЩ и НАТО

    21 24 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    не могат да свирят казаджок!

    16:20 23.06.2026

  • 20 8888

    26 26 Отговор
    Аз съм спокоен, Украйна каза че ни пази от междуконтиненталните ракети на русия, затова им даваме милиарди през месец...

    16:20 23.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха

    36 23 Отговор
    Я поквичи бе ботоксов недорасляк.

    16:21 23.06.2026

  • 23 Много просто

    36 21 Отговор
    Хаяско какво очаква ? Каквото повикало ,такова се обадило

    16:21 23.06.2026

  • 24 Нямат край

    39 23 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    Коментиран от #54

    16:22 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА

    39 24 Отговор
    ИЗХАРЧИ
    Путин за ВОЙНАТА..

    РЕЗУЛТАТЪТ

    БОМБЯТ МАСКВА

    КАТО РАЗГРАДЕН ДВОР.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:22 23.06.2026

  • 27 Атина Палада

    27 20 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #67

    16:23 23.06.2026

  • 28 27КатоНасСА

    23 29 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    16:23 23.06.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 39 Отговор
    Ако започне война с Европа, България най вероятно няма да става за живот. Защото след като бълат унищожени, най вероятно, с ядрени ракети Варна, Бургас - натовски пристанища и военните заводи , не знам къде ще се крият българите от радиацията.
    Имам роднини по тези локации, но...

    Коментиран от #48, #49

    16:24 23.06.2026

  • 30 тараланкоолу

    26 9 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    ей палеативен повърхностен лаик,петрохан е контрабанден държавен канал за каквото се сетиш,така,че истината няма да ти я кажат!

    16:24 23.06.2026

  • 31 Глобус

    28 19 Отговор
    Ботоксът се чуди накъде да се завърти.

    16:24 23.06.2026

  • 32 Историк

    37 24 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Амет чобанина":

    Руснаците са най-страхливата нация на света. Идеологията и диктатурата в Кремъл до такава степен ги е превърнала в страхливи роби, че това вече се предава генетично на следващите поколения.

    Коментиран от #42

    16:24 23.06.2026

  • 33 Владо

    25 17 Отговор
    Сбърканяк.

    16:25 23.06.2026

  • 34 Доктора

    24 17 Отговор
    Антихриста е тук. Започва последното му действие срещу човечеството. Само тъпоумните русофили го боготворят.
    Ние, простосмъртните, чакаме Христос -Спасителя.

    16:25 23.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много

    28 20 Отговор
    е кисел нещо Путин, явно Украйна наистина ги смля

    Коментиран от #43

    16:26 23.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 23 Отговор
    БУМ
    КИЕВСКО ВОДОХРАНИЛИЩЕ И ВСИЧКИ ПЛЪХОВЕ В БУНКЕРИТЕ В МЕТРОТО СТАВАТ
    ВОДИЛАЗИ :)

    16:27 23.06.2026

  • 41 ТРЪМП:

    26 22 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделка за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:27 23.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 20 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    След войната генерал-полковник от танковите войски и военен теоретик Хайнц Гудериан написал статията «Опита от войната с Русия». В Нея той е анализирал опитите да бъде завоювана Русия във времето и е стигнал до извода, че: «Руския возник винаги се е отличавал с особен инат , твердост на характера и голяма неприхотливост. През Втората световна война е станало очевидно, че и советското верховно командоване има високи способности в областа на стратегията. »
    Също така родоначалника на танковите войски на вермахта отбелязва, че при планиране на война с Русия следва да се зачита, че на войниците и генералите и са свойствени дисциплинираност, твердост и инат. Руснаците не губят дух в най сложната военна обстановка, и пренебрегването на тези особенности: «может да доведе до ужасни последствия».

    16:27 23.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ще кажеш.....

    23 17 Отговор
    тоя някой го е нападнал е не е нахлу с орките си в Украйна. В коя реалност е джуджака????

    16:29 23.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 КРИМ

    22 22 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Става Остров.

    УКРАИНСКИ ОСТРОВ

    16:29 23.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Няма край руският поzор

    25 20 Отговор
    Няма!

    Коментиран от #60

    16:30 23.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 17 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Вече в разгара на битката за Крим Йозеф Геббельс казва: «Упорството, с който болшевиките се защитаваха в своите дотове в Севастопол, е близко до някакъв животински инстинкт, и би било огромна грешка да се счита за резултат на болшевистски убеждения или въспитание.Руснаците са били такива винаги и, най-вероятно , винаги такива ще останат."

    16:33 23.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 13 Отговор

    До коментар #24 от "Нямат край":

    Вече в разгара на битката за Крим Йозеф Геббельс казва: «Упорството, с който болшевиките се защитаваха в своите дотове в Севастопол, е близко до някакъв животински инстинкт, и би било огромна грешка да се счита за резултат на болшевистски убеждения или въспитание.Руснаците са били такива винаги и, най-вероятно , винаги такива ще останат

    16:34 23.06.2026

  • 55 Зеления Чорап

    15 15 Отговор
    Поклон пред Великия вожд и Пълководец! Отивам да го целуна по бузките и мъничките крачета .Носяяя му подаръчеее..Ха познайте какво...

    Коментиран от #89

    16:34 23.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Др.ка Путин

    18 13 Отговор
    Е бил принуден.И тойкато батко му Сталин който беше съюзник с Хитлер .Поделиха си Полша ,окупира Прибалтийските държави и нападна Финландия.Ех семчицата Ви Блатарала г а д м а.

    16:35 23.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Саша Грей

    17 9 Отговор
    "Русия последователно се застъпва за равна и неделима сигурност за всички държави по света."

    Ко каза, ко?

    16:36 23.06.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 16 Отговор

    До коментар #50 от "Няма край руският поzор":

    Още юли 1941 год Фелдмаршал Браухич е написал за руснаците: «Първия сериозен противник

    Коментиран от #69, #72

    16:37 23.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ко стаа бе руски боклуци?

    22 13 Отговор
    Киев за три дни, Берлин за 7.

    16:41 23.06.2026

  • 63 Евроатлантик

    19 12 Отговор
    Долнопpoбната, абсурдна пропаганда е основното оръжие на бункерния пcиxoпат.
    Европа видя какво стана с Украйна и реагира адекватно за да е готова за всяка, евентуална агресия от империалистическа Русия.

    16:41 23.06.2026

  • 64 да питам

    15 12 Отговор

    До коментар #39 от "ПУТИН Е МЪЖКАР. РУСИЯ":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    16:42 23.06.2026

  • 65 Машала

    18 15 Отговор
    Това дедице е много нагло. Русия се въоръжава до зъби. Путин всеки ден се хвали с безаналоговите си ракети, танкове и самолети. Не разбирам, когато сам тръгваш на война, как искаш другите само да стоят и да гледат. А колкото до Украйна, то си е нейна работа как ще си сменя правителствата. Ако си иска и въоеръжен преврат ще си прави. Все едно ако Путин го махнат с въоръжен преврат, ние да нападнем Русия. Много смешно звичи рускатъа пропаганда!

    16:42 23.06.2026

  • 66 Ами

    12 9 Отговор
    10% от населението дават 20% от БВП
    на планетата, а ползват 50% от ресурсите.
    Ей за това е цялата работа. За ресурси.
    Путин няма да е вечен, а следващият
    едва ли ще е толкова търпелив.

    Коментиран от #73, #83

    16:42 23.06.2026

  • 67 Афродита

    16 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от ЕС и НАТО ?

    16:42 23.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Тоа па буар

    5 15 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    През 41 г... Швабете оше се кипреха на трибуната с узкоглазите Алкашоре в москалбад , бе дръльо!
    Оше беа СЪЮЗНИЦИ с АД ОЛФ! Хехехехехехе
    Едва през декември монгольята се включиха в АНТИ-ХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ОТ 26 ДЪРЖАВИ!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #71

    16:44 23.06.2026

  • 70 верно ли?

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Голия":

    Само да не се отчае толкова, колкото американците през 1945.

    16:45 23.06.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 12 Отговор

    До коментар #69 от "Тоа па буар":

    В книгата «Загубените победи» фельдмаршал Манштейн описива показателен епизод от сраженията за Крим, когато 5000 советски бойци се опитват да пробият изход от каменоломените. «С плътна масса, водейки отделни войници под ръце, за да не изостане никой, те се хвърлчха срещу нашите линии. Нерядко отпред бчха жени и девойки-комсомолки, които, също с оръжие в ръце, воодушевяваха бойците

    Коментиран от #87

    16:45 23.06.2026

  • 72 И таката

    6 7 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    24 милиона.

    Коментиран от #82

    16:45 23.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Не закачайте мечката

    11 9 Отговор
    ако не я познавате

    Коментиран от #86, #91

    16:46 23.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ристе кьоравото

    11 9 Отговор
    Тоа напикаващия се педофил ли Избега по прашки от лошиот готвач бе дееа?
    Хихихихихи
    Нема таков пе дал и нищо Жество кат него... Е нема...
    Хихихихихи

    Коментиран от #88

    16:48 23.06.2026

  • 79 бъди позитивен

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "ДДТ за Путя":

    Слез пред блока малко, купи си едно кафе от машината на ъгъла и си почини малко от тези факти..безкрай..

    16:49 23.06.2026

  • 80 Демократ

    10 10 Отговор
    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    16:50 23.06.2026

  • 81 ИИ без интелект

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    алгоритъмът ти е запецнал, пак халюцинираш..

    16:50 23.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ксаниба

    9 7 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Ако бензиностанцията не продава ресурси , крепостните ще изпукат от глад.

    Коментиран от #103

    16:51 23.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ухааа

    10 8 Отговор
    И сега кой говори за война и кой плаши. Медвежока ден през ден обстрелва столицие на Европа с ядрени бомби и това ако не е заплаха здраве му кажи. Европа да стои и да чака руските пълчища да нахлуят както в Укракйна ли? Нямаше да нападаш, а след три дни нахлу. Е кой нормален ще ви вярва?

    16:52 23.06.2026

  • 86 КОГАТО УКРАЙНА

    11 5 Отговор

    До коментар #75 от "Не закачайте мечката":

    УДРЯШЕ ПО МАСКВА
    НИКОЙ НИКЪДЕ
    НЕ ВИДЯ МЕЧКИ ...

    САМО УКРАИНСКИ БОЙНИ
    КОМАРИ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕБЕНЗЯ ЗА ТЯХ ЛИ

    ГОВОРЕШЕ В ООН?

    16:53 23.06.2026

  • 87 И знаеш ли защо

    10 7 Отговор

    До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Отиваш напред и дабе да умреш ставаш герой.Отстъпиш ли ди предател и не само теб ще разстреляме ,а и цялото семейство в Сибир.А в ми кажи като нападнаха Финландия ,защо я нападнаха да те питам.Ти що не жалиш финландците и поляците кажи мойто момче.Знаеш ли кой е Симо Хаюка.Знаеш ли в тая война Сталин погреба 250 хил.ватенки стещу 30 хил.финландци.И последно с Хитлврр бяха съюзници правиха военен парад чоделиха си Полша окупираха прибалтийските държави.Анадъмо руски тръбар.Избиха полските офицери в Катонския лес.И семката ти русофилска.

    Коментиран от #135

    16:53 23.06.2026

  • 88 Последния софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #78 от "Ристе кьоравото":

    Същият! Но ние от цял свят видяхме как... Геройски Главкомандващия ФЮРЕР... избяга!
    В Сирия,.. ТОЖЕ
    👍😄👍

    16:55 23.06.2026

  • 89 А и на ГУНДЯЕВ

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Зеления Чорап":

    Че той много лошо
    Бие Комбали
    Йотова и тя падаше на колене
    От това шляпане.

    16:56 23.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Истината за руската мечка :))))

    5 6 Отговор

    До коментар #75 от "Не закачайте мечката":

    Метафората за „Руската мечка“ не е измислена от един човек, а е създадена от английски търговци и западноевропейски карикатуристи през XVI и XVIII век. През XVI век английски търговци започват редовно да посещават Русия и популяризират износа на стоки като мед, кожи и мазнини като „мечешка мас“, което постепенно превръща мечката в символ на тази страна.

    16:58 23.06.2026

  • 92 Летописец

    8 5 Отговор
    На практика Натото обяви война на братска Русия за 2030 година . Пенсиите в атлантическия клуб да стягат багажа : Пасито , Тагаренко , Бойко Монката Паси ... да се сбогуват .

    Коментиран от #99

    16:59 23.06.2026

  • 93 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    6 8 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    17:00 23.06.2026

  • 94 Нейси

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВОВА МАСОВКАТА":

    Завиждаш май..твоите любимци, пеъроханците нямат и 6 % одобрение ..

    17:01 23.06.2026

  • 95 Всъщност

    5 2 Отговор
    Освен , че си гол , ами си и е/ан . Не чу ли , че 2030 натото искало да напада Русия ?

    17:01 23.06.2026

  • 96 Тома

    6 1 Отговор
    Стига приказки ами действай

    17:01 23.06.2026

  • 97 Фори

    3 7 Отговор
    Защо не се запита преди да нападне Украйна Европа готвеше ли се война? Увеличаваха ли се бюджетите за отбрана?

    17:01 23.06.2026

  • 98 Хи хи

    7 6 Отговор
    Мноо страхливо туй нато, урките искаха да влязат в него, обаче Путин каза не и сега урките гледат нато през крив макарон

    Коментиран от #104

    17:02 23.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Как ми се

    7 3 Отговор
    По рят едногънкови русофили.Не ходили войници и руски незнаещи.Ще ви вкарам в правия път

    Коментиран от #127

    17:04 23.06.2026

  • 103 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Ксаниба":

    Ако тези 10% от населението на планетата
    не внасят ресурси, икономиките им рухват.
    Те рухнаха само при повишаване на цената.
    90% от въглеводородите в Европа са внос.
    В САЩ е малко по-добре там вносът е около 50%.

    17:05 23.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Северняк

    5 5 Отговор
    Чуди накъде да се завърти.

    17:06 23.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Иво

    4 6 Отговор
    Специалната операция не донесе на джуджето слава.

    17:09 23.06.2026

  • 109 БеГемот

    7 3 Отговор
    Единственият съюзник на Русия са нейните армия и флот!хахаха ...и още -всички страни граничат с други страни само Русия граничи с Бога!....

    Коментиран от #166

    17:10 23.06.2026

  • 110 Факти

    5 6 Отговор
    Съществуването на Русия в този й вид е изцяло в ръцете на Китай и САЩ. Едните могат да й спрат парите и край. Другите могат да дадат сериозно оръжие на Украйна и край. Китай и САЩ държат Русия като плашило за ЕС, за да го принудят да харчи пари за въоръжаване и най-важното - да не вземе ресурсите на Украйна, които са огромни. ЕС в момента има по-голяма икономика от Китай и по-голямо население от САЩ. Ако вземе Украйна ще стане още по-голям и силен. Китай и САЩ не искат това. Те използват Путин като полезен и... срещу ЕС, а руският народ плаща с живота, здравето и стандарта си на живот. Ако Путин се държеше с Европа държавата му щеше да е супер. Вместо това той се продаде на Китай и САЩ.

    17:10 23.06.2026

  • 111 Цвете

    7 8 Отговор
    ЗА СМЯХ СИ СТАНАЛ. КОЙ И КОМУ Е НУЖНО ДА СЕ ВЪОРАЖАВА ДО ЗЪБИ? ЧЕТЕШ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ И ЗАТОВА НЕ СХВАЩАШ НИЩО. ЗАБРАВЯТ 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? КОЙ ПО НОЩИТЕ НАПАДНА УКРАЙНА? ЖАЛЪК ЧОВЕЧЕЦ И ПОДЛЕЦ СЕ ОКАЗА ТИ. ПРЕКРАТЯВАЙ ,ЧЕ ПРЕМИНА ВЕЧЕ ФАЗАТА НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. РУСНАЦИТЕ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ РАЗКАРАТ ЗАВИНАГИ. БЕНЗИН НЯМА, ХЛЯБ И ВОДА НЯМА, ИНТЕРНЕТ, НЯМА. ЗА КАКВО ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СЕ ИЗЛАГАШ.? МЪНИЧЪК СМЕШЕН ИГРАЧ.

    17:11 23.06.2026

  • 112 Истината е

    4 6 Отговор
    Че подземния педофил и ФАМОЗЕН пе ДАЛ,.. отново ЛАЖЕ! хихихихихи
    44% от бюджета на 22 РЕПУБЛИКИ отива за ТРИДНЕВНАТА и въоръжение!!
    В ЕВРОПА е... Средно 3 % ! Ама от Фюрер Педофил и патологичен Лъжец,..кво а очакваш...

    17:12 23.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Бай Араб

    3 4 Отговор
    Хайде де, хайде де,умаляхме да те чакаме,скачай в тигана и да се свършва с теб,страхлива мишка.

    17:18 23.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Българин

    5 3 Отговор
    Москва и бункерите не са безопасно място.

    17:21 23.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Я сие би май

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Смотльо,":

    ...ката

    Коментиран от #126

    17:22 23.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Агресора Путин ПОЧНА ВОЙНАТА

    5 3 Отговор
    Сега да не плаче че бомбят Русия.

    17:23 23.06.2026

  • 124 Пламен

    3 1 Отговор
    Много се прецака

    17:23 23.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Смотльо,

    2 1 Отговор

    До коментар #121 от "Я сие би май":

    Е правя го с твоята .

    17:24 23.06.2026

  • 127 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Как ми се":

    от толкова много мераци да не се озовеш обезчестен в мазето ми

    17:25 23.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор
    Как пък един Бг клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора?

    Коментиран от #145

    17:26 23.06.2026

  • 130 Коста

    5 3 Отговор
    Който е против Русия е мазен турски фес. Тук много такива. Заработват за семки с тапирски коментари против Русия.

    17:26 23.06.2026

  • 131 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор
    Няма ли кой да махне тоя идиот, Русия да се изтегли от Украйна и Крим, плати 100-годишни Репарации и да заживее като една нормално пребита, изостанала страна от Третия свят ?

    Коментиран от #141

    17:27 23.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Би било чудесно Путин да скочи на Европа, ама вече е станал хитър,яде дървото.

    17:27 23.06.2026

  • 134 койдазнай

    5 2 Отговор
    Някои на Запад говорят за война, а руската армия, по заповед на Путин води война срещу Украйна. И според Путин, до сега са убити над 2 млн украинци. Тяхната вина била, че отказали да се подчиняват на Русия и такива били политическите интереси на Кремъл.

    17:28 23.06.2026

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор

    До коментар #87 от "И знаеш ли защо":

    Щом не знаеш защо е нападната Финландия.
    И че Полша е участвовала в разделянето и ограбването на Чехословакия.
    Неграмотник.
    Всичко кое-то Русия казва е верно.
    Казваше , че Украйна- е бандеровска държава, накрая поляците го потвърдиха, отнеха Белия Орёл.

    Коментиран от #144

    17:29 23.06.2026

  • 136 Георги

    5 0 Отговор
    Този е най извратения лъжец .Води война след война ,изтрепа хиляди млади хора ,унищожи хиляди домове а говори че няма нужда Европа да се въоръжава и че Русия няма намерение да напада.Тоя боклук говореше същото когато танковете и войските пътуваха към Киев .Нещастник и лъжец който няма срам и страх от Бог

    17:29 23.06.2026

  • 137 Куцото Добиче

    3 4 Отговор
    Жълтопаветниците, правещи се на русофоби тук, ще ближат с любов и наслаждение миризливия руски ботуш. Това им е предадено генетично.

    17:29 23.06.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Из падмасковие

    4 1 Отговор
    Няма кво да лапаме в русия глад и мизерия,тока 50 евро а минималната пенсия 80 евро комшиите ги намериха като се разтопи снега

    17:30 23.06.2026

  • 141 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "Владимир Путин, президент":

    И Хитлер така мислешееееееееее и мислешееееееееее и мислешееееееееее, хаххахх

    Коментиран от #147

    17:32 23.06.2026

  • 142 Хо хо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Западът открито говори за война, Русия е готова с бързо поражение.

    17:34 23.06.2026

  • 143 Факт

    1 0 Отговор
    Влад ШАЛОМОВИЧ Путин е от руското племе хазари,диво и варварско

    17:36 23.06.2026

  • 144 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    3 1 Отговор

    До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...всичко кое-то Русия казва е верно..."

    Руснака лъже като диша, ти също !!!
    Цялата простотия започна с фалшивото ру3ко самочувствие на велика сила, нация на пабедители и богоизбрани - руски фашизъм в най-чист вид. Не че руснаците са наистина лоши-зли, но глупостта и некадърността им са по-лоши от всяко бедствие. Нация на пълни неудачници, незаслужаващи територията която заемат. И това съвсем скоро ще се промени. Запомни го ☝️

    Коментиран от #148

    17:37 23.06.2026

  • 145 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На тебе ли ще кпдат бе гл Пак

    Коментиран от #149

    17:37 23.06.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ти си рядък

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тръбар на Русията ти и е много зор за другите вечно ги Асвабаждава.Гоуема любофф

    17:38 23.06.2026

  • 148 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    А поляците лъжат ли, че бандеровците са убийци?

    Коментиран от #150, #153

    17:39 23.06.2026

  • 149 Явно си

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Голямо мазохисченце.За това всичките и съседи я меазят от все сърце.

    17:40 23.06.2026

  • 150 И да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Колко год.Полша и Финландия е била под руско робство

    17:41 23.06.2026

  • 151 БУХАХАХА

    3 1 Отговор
    страх тресе кремълската сатанинска секта.

    17:41 23.06.2026

  • 152 Седан

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "бият се с цялото нату":

    Добре че елиминира готвача,щеше да ги разфасова

    17:42 23.06.2026

  • 153 И да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как Русията ти потуши полското въстание от 1830 г.100 хил избити милите добри ватенки.

    17:43 23.06.2026

  • 154 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Айгедотор":

    да не си от прогресивните меки китки на чорапа?!

    17:44 23.06.2026

  • 155 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 1 Отговор
    ЗАПОЧНА СЕ .
    ОФИЦИАЛНО В РУСИЯ
    СЕ СЪЗДАВА

    ПУТЛЕРЮГЕНТ.

    ВИКТОР ВОДОЛАЦКИ,

    заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД на Държавната дума, заяви

    ДЕЦАТА ОТ 5 клас в Русия
    Трябва да се подготвят
    За ВОЙНА С НАТО и ЕС.

    ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА СА ГОТОВИ
    ПОПЪЛНЕНИЯ ЗА РУСКАТА АРМИЯ

    ПОНЕЖЕ СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ 2030
    ГОДИНА
    НАТО ДА НАПАДНЕ РУСИЯ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ..

    В КРЕМЪЛ ВСИЧКИ
    СА ТОТАЛНО
    ОТКАЧИЛИ.

    Коментиран от #162

    17:44 23.06.2026

  • 156 Не е в час

    2 1 Отговор
    Пуфин пак се размечта с допотопните си атомни триади разни галактически сили и други

    17:48 23.06.2026

  • 157 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Първо си замина Руската Империя, после Бийтълс, СССР, сега и Русия. Следва разпад по национален признак, присъединяване на Сибир, Тува, Карелия, Башкирия към Китай, останалото към Казахстан, Русия подобно западната ни съседка става Северная Русь и Лебедовото езеро приключва. Конец таварищи. Руснака съсипва всичко до което се докопа, най-вече себе си ☝️

    Коментиран от #160

    17:50 23.06.2026

  • 158 Факти

    3 1 Отговор
    Да нападнеш несравнимо по-малка държава е като да изпълниш дузпа в стил Паненка. Ако вкараш си голям, а ако не - ставаш за смях. Путин стана за смях.

    17:50 23.06.2026

  • 159 Мишел

    2 0 Отговор
    СССР сключва договор за ненападение с Германия на 23 август 1939г. Преди това от 1932г.до тази дата 18 осемнадесет западно- и централно европейски държави са сключили такъв договор с хитлеристка Германия с очевидната цел да предизвикат война Германия -СССР на изток.

    17:51 23.06.2026

  • 160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Владимир Путин, президент":

    Кажи, как се образуваха САЩ?
    Британская империя Има ли я?
    А Австро- Унгарската?
    Неграмотник

    17:53 23.06.2026

  • 161 Вътю Т.Панчев

    0 0 Отговор
    Ахъ , вече 5 години чакаме

    17:54 23.06.2026

  • 162 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #155 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Аз съм в Русия, а пък не знам.
    Дойче Зеле?

    17:54 23.06.2026

  • 163 Червен кхмер

    1 1 Отговор
    Бърз отговор ха ха като в,Украйна Спец.АбАсрация вече 5 година.
    Крепостните не могат да съществуват без да си измислят "враг".ПроZт крепостен народ където търпи вечно да ги управляват диви, жестоки царе-диктатори още от времето на Иван Грозни, Сталин....и до Путлер.

    17:54 23.06.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Горкия ИИ

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Многоходовото":

    Смени плочата, ако схванеш какво казвам...

    17:57 23.06.2026

  • 166 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "БеГемот":

    "...Единственият съюзник на Русия са нейните армия и флот..."

    Братуха, нито флот остана, нито армия, нито йухххх 😁😁😁

    18:01 23.06.2026

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