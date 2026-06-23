Владимир Путин: Въоръженото противопоставяне продължава! Западът открито говори за война, Русия е готова с бърз отговор

Западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети. Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с възпитаници на военни университети, съобщава ТАСС. Той подчерта, че Русия е готова да даде бърз и премерен отговор на тези заплахи.
Путин коментира и нестабилността на международната обстановка. "Въоръженото противопоставяне в Близкия изток продължава, а конфликтният потенциал се е увеличил значително в редица региони по света, включително в Евразия", посочи той.
По негови думи западните страни открито говорят за подготовка за война с Русия и за увеличаване на военните си бюджети: "Виждаме, че докато преди страните от НАТО се ограничаваха да подкрепят киевския режим, който дойде на власт чрез незаконен въоръжен преврат, сега те открито говорят за подготовка за война с нас и увеличаване на военните си офанзивни бюджети".
Путин изтъкна, че ръководството на страните от НАТО и Европейския съюз използва неверни твърдения за предполагаемата руска заплаха, за да увеличава военните си бюджети.
"Така нареченият модел на псевдодемократичния Запад е много прост: първо създават заплахи за нашата страна, принуждавайки ни да предприемем необходимите мерки за самозащита и защита, а след това веднага ни обвиняват във всички смъртни грехове, за да оправдаят агресивната си политика и действия срещу Русия".
Той бе категоричен, че Русия последователно се застъпва за равна и неделима сигурност за всички държави по света.
"Убедени сме, че това може да бъде постигнато само чрез формиране на многополюсна система на международните отношения и осигуряване на военната сигурност на всяка държава", отбеляза Путин.
Русия е готова да "отговаря своевременно и адекватно на всякакви външни и вътрешни заплахи".
Освен това президентът посочи, че Русия последователно модернизира своята ядрена триада. "В съответствие с държавната програма за въоръжаване ядреният триъгълник, сухопътните войски и бойният потенциал на Въздушно-космическите сили и Военноморския флот се модернизират последователно", заяви той.
"От началото на специалната военна операция се наблюдава значително усъвършенстване на много видове въоръжения. Ще дам само един пример: повече от хиляда оръжия и бойна техника бяха изпитани в бойни условия миналата година, включително безпилотни летателни апарати с усъвършенствани системи за насочване, барражиращи боеприпаси, роботизирани системи за различни цели и много други", коментира Путин.
Той подчерта, че армията винаги "защитава интересите" на руската държава.
По негови думи Русия трябва решително да се бори с тероризма, корупцията и престъпността.
"Необходимо е по-нататъшно консолидиране и развитие на всички положителни тенденции, борба с тероризма и корупцията, престъпността, осигуряване на върховенството на закона, конституционния и социалния ред, както и правата и интересите на гражданите на нашата страна", отбеляза Путин.
Той изтъкна, че е важно правоохранителните органи и специалните служби да продължат да помагат на участниците в специалната военна операция и да допринасят за сигурността в "освободените исторически региони" на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
Коментиран от #70, #116
16:10 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 руската мечка
Коментиран от #19, #35, #81, #119
16:14 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бият се с цялото нату
Коментиран от #152
16:14 23.06.2026
6 хихи
После се чудим защо едните ни бомбят, а другите "освобождават" та и паметници трябва да им строим... и този път ще се разминем и без космонавт и без АЕЦ
Коментиран от #9, #142
16:15 23.06.2026
7 Многоходовото
Коментиран от #165
16:15 23.06.2026
8 Амадор Ривас
16:15 23.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Копейки
Коментиран от #47
16:17 23.06.2026
11 ХАХАХА😂
16:17 23.06.2026
12 Ддд
16:18 23.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оферта за русофили
16:19 23.06.2026
15 ДА ПУТИНЕ
На ден за ДВИЖУХАТА....
Недей да мислиш
Какви пари
Харчи Европа .
Кажи за Предложението на ЗЮГАНОВ
как
Искате Да Откраднете
Спестяванията на Руснаците
130 ТРИЛИОНА РУБЛИ
си СЕДЯЛИ в БАНКИТЕ.
ТРЯБВАЛО ДА СЕ ВЗЕМАТ ЗА ВОЙНАТА .
НО както вървят Нещата
И ДЕНГИ НЕТЪ
Ще го направиш
Със Сигурност.
16:19 23.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бай Амет чобанина
Коментиран от #32
16:19 23.06.2026
19 САЩ и НАТО
До коментар #3 от "руската мечка":не могат да свирят казаджок!
16:20 23.06.2026
20 8888
16:20 23.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хаха
16:21 23.06.2026
23 Много просто
16:21 23.06.2026
24 Нямат край
Коментиран от #54
16:22 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА
Путин за ВОЙНАТА..
РЕЗУЛТАТЪТ
БОМБЯТ МАСКВА
КАТО РАЗГРАДЕН ДВОР.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:22 23.06.2026
27 Атина Палада
Коментиран от #67
16:23 23.06.2026
28 27КатоНасСА
16:23 23.06.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Имам роднини по тези локации, но...
Коментиран от #48, #49
16:24 23.06.2026
30 тараланкоолу
До коментар #13 от "име":ей палеативен повърхностен лаик,петрохан е контрабанден държавен канал за каквото се сетиш,така,че истината няма да ти я кажат!
16:24 23.06.2026
31 Глобус
16:24 23.06.2026
32 Историк
До коментар #18 от "Бай Амет чобанина":Руснаците са най-страхливата нация на света. Идеологията и диктатурата в Кремъл до такава степен ги е превърнала в страхливи роби, че това вече се предава генетично на следващите поколения.
Коментиран от #42
16:24 23.06.2026
33 Владо
16:25 23.06.2026
34 Доктора
Ние, простосмъртните, чакаме Христос -Спасителя.
16:25 23.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много
Коментиран от #43
16:26 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КИЕВСКО ВОДОХРАНИЛИЩЕ И ВСИЧКИ ПЛЪХОВЕ В БУНКЕРИТЕ В МЕТРОТО СТАВАТ
ВОДИЛАЗИ :)
16:27 23.06.2026
41 ТРЪМП:
16:27 23.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Историк":След войната генерал-полковник от танковите войски и военен теоретик Хайнц Гудериан написал статията «Опита от войната с Русия». В Нея той е анализирал опитите да бъде завоювана Русия във времето и е стигнал до извода, че: «Руския возник винаги се е отличавал с особен инат , твердост на характера и голяма неприхотливост. През Втората световна война е станало очевидно, че и советското верховно командоване има високи способности в областа на стратегията. »
Също така родоначалника на танковите войски на вермахта отбелязва, че при планиране на война с Русия следва да се зачита, че на войниците и генералите и са свойствени дисциплинираност, твердост и инат. Руснаците не губят дух в най сложната военна обстановка, и пренебрегването на тези особенности: «может да доведе до ужасни последствия».
16:27 23.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ще кажеш.....
16:29 23.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 КРИМ
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Става Остров.
УКРАИНСКИ ОСТРОВ
16:29 23.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Няма край руският поzор
Коментиран от #60
16:30 23.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Хахахахаха":Вече в разгара на битката за Крим Йозеф Геббельс казва: «Упорството, с който болшевиките се защитаваха в своите дотове в Севастопол, е близко до някакъв животински инстинкт, и би било огромна грешка да се счита за резултат на болшевистски убеждения или въспитание.Руснаците са били такива винаги и, най-вероятно , винаги такива ще останат."
16:33 23.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Нямат край":Вече в разгара на битката за Крим Йозеф Геббельс казва: «Упорството, с който болшевиките се защитаваха в своите дотове в Севастопол, е близко до някакъв животински инстинкт, и би било огромна грешка да се счита за резултат на болшевистски убеждения или въспитание.Руснаците са били такива винаги и, най-вероятно , винаги такива ще останат
16:34 23.06.2026
55 Зеления Чорап
Коментиран от #89
16:34 23.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Др.ка Путин
16:35 23.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Саша Грей
Ко каза, ко?
16:36 23.06.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Няма край руският поzор":Още юли 1941 год Фелдмаршал Браухич е написал за руснаците: «Първия сериозен противник
Коментиран от #69, #72
16:37 23.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ко стаа бе руски боклуци?
16:41 23.06.2026
63 Евроатлантик
Европа видя какво стана с Украйна и реагира адекватно за да е готова за всяка, евентуална агресия от империалистическа Русия.
16:41 23.06.2026
64 да питам
До коментар #39 от "ПУТИН Е МЪЖКАР. РУСИЯ":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
16:42 23.06.2026
65 Машала
16:42 23.06.2026
66 Ами
на планетата, а ползват 50% от ресурсите.
Ей за това е цялата работа. За ресурси.
Путин няма да е вечен, а следващият
едва ли ще е толкова търпелив.
Коментиран от #73, #83
16:42 23.06.2026
67 Афродита
До коментар #27 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от ЕС и НАТО ?
16:42 23.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Тоа па буар
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":През 41 г... Швабете оше се кипреха на трибуната с узкоглазите Алкашоре в москалбад , бе дръльо!
Оше беа СЪЮЗНИЦИ с АД ОЛФ! Хехехехехехе
Едва през декември монгольята се включиха в АНТИ-ХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ОТ 26 ДЪРЖАВИ!
Хехехехехехе
Коментиран от #71
16:44 23.06.2026
70 верно ли?
До коментар #1 от "Голия":Само да не се отчае толкова, колкото американците през 1945.
16:45 23.06.2026
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Тоа па буар":В книгата «Загубените победи» фельдмаршал Манштейн описива показателен епизод от сраженията за Крим, когато 5000 советски бойци се опитват да пробият изход от каменоломените. «С плътна масса, водейки отделни войници под ръце, за да не изостане никой, те се хвърлчха срещу нашите линии. Нерядко отпред бчха жени и девойки-комсомолки, които, също с оръжие в ръце, воодушевяваха бойците
Коментиран от #87
16:45 23.06.2026
72 И таката
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":24 милиона.
Коментиран от #82
16:45 23.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Не закачайте мечката
Коментиран от #86, #91
16:46 23.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ристе кьоравото
Хихихихихи
Нема таков пе дал и нищо Жество кат него... Е нема...
Хихихихихи
Коментиран от #88
16:48 23.06.2026
79 бъди позитивен
До коментар #2 от "ДДТ за Путя":Слез пред блока малко, купи си едно кафе от машината на ъгъла и си почини малко от тези факти..безкрай..
16:49 23.06.2026
80 Демократ
16:50 23.06.2026
81 ИИ без интелект
До коментар #3 от "руската мечка":алгоритъмът ти е запецнал, пак халюцинираш..
16:50 23.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ксаниба
До коментар #66 от "Ами":Ако бензиностанцията не продава ресурси , крепостните ще изпукат от глад.
Коментиран от #103
16:51 23.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ухааа
16:52 23.06.2026
86 КОГАТО УКРАЙНА
До коментар #75 от "Не закачайте мечката":УДРЯШЕ ПО МАСКВА
НИКОЙ НИКЪДЕ
НЕ ВИДЯ МЕЧКИ ...
САМО УКРАИНСКИ БОЙНИ
КОМАРИ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕБЕНЗЯ ЗА ТЯХ ЛИ
ГОВОРЕШЕ В ООН?
16:53 23.06.2026
87 И знаеш ли защо
До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Отиваш напред и дабе да умреш ставаш герой.Отстъпиш ли ди предател и не само теб ще разстреляме ,а и цялото семейство в Сибир.А в ми кажи като нападнаха Финландия ,защо я нападнаха да те питам.Ти що не жалиш финландците и поляците кажи мойто момче.Знаеш ли кой е Симо Хаюка.Знаеш ли в тая война Сталин погреба 250 хил.ватенки стещу 30 хил.финландци.И последно с Хитлврр бяха съюзници правиха военен парад чоделиха си Полша окупираха прибалтийските държави.Анадъмо руски тръбар.Избиха полските офицери в Катонския лес.И семката ти русофилска.
Коментиран от #135
16:53 23.06.2026
88 Последния софиянец
До коментар #78 от "Ристе кьоравото":Същият! Но ние от цял свят видяхме как... Геройски Главкомандващия ФЮРЕР... избяга!
В Сирия,.. ТОЖЕ
👍😄👍
16:55 23.06.2026
89 А и на ГУНДЯЕВ
До коментар #55 от "Зеления Чорап":Че той много лошо
Бие Комбали
Йотова и тя падаше на колене
От това шляпане.
16:56 23.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Истината за руската мечка :))))
До коментар #75 от "Не закачайте мечката":Метафората за „Руската мечка“ не е измислена от един човек, а е създадена от английски търговци и западноевропейски карикатуристи през XVI и XVIII век. През XVI век английски търговци започват редовно да посещават Русия и популяризират износа на стоки като мед, кожи и мазнини като „мечешка мас“, което постепенно превръща мечката в символ на тази страна.
16:58 23.06.2026
92 Летописец
Коментиран от #99
16:59 23.06.2026
93 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
17:00 23.06.2026
94 Нейси
До коментар #4 от "ВОВА МАСОВКАТА":Завиждаш май..твоите любимци, пеъроханците нямат и 6 % одобрение ..
17:01 23.06.2026
95 Всъщност
17:01 23.06.2026
96 Тома
17:01 23.06.2026
97 Фори
17:01 23.06.2026
98 Хи хи
Коментиран от #104
17:02 23.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Как ми се
Коментиран от #127
17:04 23.06.2026
103 Ами
До коментар #83 от "Ксаниба":Ако тези 10% от населението на планетата
не внасят ресурси, икономиките им рухват.
Те рухнаха само при повишаване на цената.
90% от въглеводородите в Европа са внос.
В САЩ е малко по-добре там вносът е около 50%.
17:05 23.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Северняк
17:06 23.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Иво
17:09 23.06.2026
109 БеГемот
Коментиран от #166
17:10 23.06.2026
110 Факти
17:10 23.06.2026
111 Цвете
17:11 23.06.2026
112 Истината е
44% от бюджета на 22 РЕПУБЛИКИ отива за ТРИДНЕВНАТА и въоръжение!!
В ЕВРОПА е... Средно 3 % ! Ама от Фюрер Педофил и патологичен Лъжец,..кво а очакваш...
17:12 23.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Бай Араб
17:18 23.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Българин
17:21 23.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Я сие би май
До коментар #117 от "Смотльо,":...ката
Коментиран от #126
17:22 23.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Агресора Путин ПОЧНА ВОЙНАТА
17:23 23.06.2026
124 Пламен
17:23 23.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Смотльо,
До коментар #121 от "Я сие би май":Е правя го с твоята .
17:24 23.06.2026
127 хахахахха
До коментар #102 от "Как ми се":от толкова много мераци да не се озовеш обезчестен в мазето ми
17:25 23.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора?
Коментиран от #145
17:26 23.06.2026
130 Коста
17:26 23.06.2026
131 Владимир Путин, президент
Коментиран от #141
17:27 23.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Бай Араб
17:27 23.06.2026
134 койдазнай
17:28 23.06.2026
135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #87 от "И знаеш ли защо":Щом не знаеш защо е нападната Финландия.
И че Полша е участвовала в разделянето и ограбването на Чехословакия.
Неграмотник.
Всичко кое-то Русия казва е верно.
Казваше , че Украйна- е бандеровска държава, накрая поляците го потвърдиха, отнеха Белия Орёл.
Коментиран от #144
17:29 23.06.2026
136 Георги
17:29 23.06.2026
137 Куцото Добиче
17:29 23.06.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Из падмасковие
17:30 23.06.2026
141 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #131 от "Владимир Путин, президент":И Хитлер така мислешееееееееее и мислешееееееееее и мислешееееееееее, хаххахх
Коментиран от #147
17:32 23.06.2026
142 Хо хо
До коментар #6 от "хихи":Западът открито говори за война, Русия е готова с бързо поражение.
17:34 23.06.2026
143 Факт
17:36 23.06.2026
144 Братя Maнгacapян, блогър от Москва
До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...всичко кое-то Русия казва е верно..."
Руснака лъже като диша, ти също !!!
Цялата простотия започна с фалшивото ру3ко самочувствие на велика сила, нация на пабедители и богоизбрани - руски фашизъм в най-чист вид. Не че руснаците са наистина лоши-зли, но глупостта и некадърността им са по-лоши от всяко бедствие. Нация на пълни неудачници, незаслужаващи територията която заемат. И това съвсем скоро ще се промени. Запомни го ☝️
Коментиран от #148
17:37 23.06.2026
145 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #129 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На тебе ли ще кпдат бе гл Пак
Коментиран от #149
17:37 23.06.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Ти си рядък
До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тръбар на Русията ти и е много зор за другите вечно ги Асвабаждава.Гоуема любофф
17:38 23.06.2026
148 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #144 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":А поляците лъжат ли, че бандеровците са убийци?
Коментиран от #150, #153
17:39 23.06.2026
149 Явно си
До коментар #145 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Голямо мазохисченце.За това всичките и съседи я меазят от все сърце.
17:40 23.06.2026
150 И да те питам
До коментар #148 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Колко год.Полша и Финландия е била под руско робство
17:41 23.06.2026
151 БУХАХАХА
17:41 23.06.2026
152 Седан
До коментар #5 от "бият се с цялото нату":Добре че елиминира готвача,щеше да ги разфасова
17:42 23.06.2026
153 И да те питам
До коментар #148 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как Русията ти потуши полското въстание от 1830 г.100 хил избити милите добри ватенки.
17:43 23.06.2026
154 да питам
До коментар #16 от "Айгедотор":да не си от прогресивните меки китки на чорапа?!
17:44 23.06.2026
155 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ОФИЦИАЛНО В РУСИЯ
СЕ СЪЗДАВА
ПУТЛЕРЮГЕНТ.
ВИКТОР ВОДОЛАЦКИ,
заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД на Държавната дума, заяви
ДЕЦАТА ОТ 5 клас в Русия
Трябва да се подготвят
За ВОЙНА С НАТО и ЕС.
ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА СА ГОТОВИ
ПОПЪЛНЕНИЯ ЗА РУСКАТА АРМИЯ
ПОНЕЖЕ СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ 2030
ГОДИНА
НАТО ДА НАПАДНЕ РУСИЯ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ..
В КРЕМЪЛ ВСИЧКИ
СА ТОТАЛНО
ОТКАЧИЛИ.
Коментиран от #162
17:44 23.06.2026
156 Не е в час
17:48 23.06.2026
157 Владимир Путин, президент
Коментиран от #160
17:50 23.06.2026
158 Факти
17:50 23.06.2026
159 Мишел
17:51 23.06.2026
160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #157 от "Владимир Путин, президент":Кажи, как се образуваха САЩ?
Британская империя Има ли я?
А Австро- Унгарската?
Неграмотник
17:53 23.06.2026
161 Вътю Т.Панчев
17:54 23.06.2026
162 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #155 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Аз съм в Русия, а пък не знам.
Дойче Зеле?
17:54 23.06.2026
163 Червен кхмер
Крепостните не могат да съществуват без да си измислят "враг".ПроZт крепостен народ където търпи вечно да ги управляват диви, жестоки царе-диктатори още от времето на Иван Грозни, Сталин....и до Путлер.
17:54 23.06.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Горкия ИИ
До коментар #7 от "Многоходовото":Смени плочата, ако схванеш какво казвам...
17:57 23.06.2026
166 Владимир Путин, президент
До коментар #109 от "БеГемот":"...Единственият съюзник на Русия са нейните армия и флот..."
Братуха, нито флот остана, нито армия, нито йухххх 😁😁😁
18:01 23.06.2026