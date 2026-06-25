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Лукашенко до Зеленски: Характерът на войната ще се промени, ако Минск бъде въвлечен в нея
  Тема: Украйна

Лукашенко до Зеленски: Характерът на войната ще се промени, ако Минск бъде въвлечен в нея

25 Юни, 2026 19:47 1 236 51

  • александър лукашенко-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • беларус-
  • нато

Беларуският президент допълва, че позицията на Минск е миролюбива, но във всяка ситуация Беларус ще бъде рамо до рамо с Русия

Лукашенко до Зеленски: Характерът на войната ще се промени, ако Минск бъде въвлечен в нея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че по време на неотдавнашната си среща с представители на Володимир Зеленски в Минск им е заявил, че "характерът на войната ще се промени“, ако Минск бъде въвлечен в нея, предава Белта.

"Тукнаскоро бяха представители на Зеленски. Заявих им направо: "Момчета, предайте на Зеленски - ако той мисли, че може просто така да говори с нас и още да ни въвлече във войната, то трябва да разбере, че характерът на войната ще се промени мигновено. Тази война ще бъде съвсем различна“, заявява Лукашенко в четвъртък в Минск по време на среща с губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

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Той добави, че има и реакция на това от украинска страна. "Между другото, получихме отговор... те го разбират“, подчертава Лукашенко.

Беларуският президент допълва, че позицията на Минск е миролюбива, но във всяка ситуация Беларус ще бъде рамо до рамо с Русия.

"Нашата позиция е миролюбива. Но във всяка ситуация ще бъдем рамо до рамо с Русия. Не може да бъде иначе“, посочва Лукашенко.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    19 6 Отговор
    Ама, Световната война отдавна е започнала не го ли разбраха до сега?

    Коментиран от #19

    19:49 25.06.2026

  • 2 Чакаме го тоя характер

    8 13 Отговор
    ама явно путин го е скрил някъде...

    19:49 25.06.2026

  • 3 Путин бавн0 раз виващия бакшиш

    7 18 Отговор
    Ще се промени характера на войната от многоходова, путлерова е пълноценна.

    Коментиран от #15

    19:53 25.06.2026

  • 4 Касата

    12 23 Отговор
    Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #17

    19:53 25.06.2026

  • 5 Помак

    22 3 Отговор
    Евала на батко Лукашенко ..ама и как кастри тамошния бизнес кравите не са добре гледани , житото да се прибере ...и яде с комбайнерите на нивата ..кушай кушай ..евала Батко Лукашенко

    19:54 25.06.2026

  • 6 Помак

    8 1 Отговор
    Евала на батко Лукашенко ..ама и как кастри тамошния бизнес кравите не са добре гледани , житото да се прибере ...и яде с комбайнерите на нивата ..кушай кушай ..евала Батко Лукашенко

    19:54 25.06.2026

  • 7 Браво на Беларус! Достойна позиция!

    24 6 Отговор
    Българският народ също е на страната на Русия, въпреки политиката на марионетните ни русофобски правителства!

    19:54 25.06.2026

  • 8 Луганск

    21 8 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #14

    19:54 25.06.2026

  • 9 чичо Гошо

    11 3 Отговор
    На кого не му е ясно,че без ядрени оръжия няма да мине тази война?

    19:55 25.06.2026

  • 10 Факти

    9 18 Отговор
    Прав е Лукашенко, че войната между Украйна и Беларус ще е съвсем различна. Минкс за 3 дни си е съвсем реалистичен сценарий.

    Коментиран от #18, #23

    19:56 25.06.2026

  • 11 Картофеният Диктатор Лукашенко

    5 21 Отговор
    Самопровъзгласилият се президент Лукашенко е готов да предаде страната си на Русия само и само да оцелее още някой ден

    19:56 25.06.2026

  • 12 бацка

    3 9 Отговор
    лукшевченко

    19:56 25.06.2026

  • 13 Санде Глухия

    4 14 Отговор
    Па Оно Украйна 13 год ...САМА ШИ ба монгольята от 22 ядрени Републики, Фюреро пе ДАЛ и редовната армия жлътуре от ядрената С Корея ,..като шкембе у дувар!
    АааааааХахахаха
    Дека са...23 ядрени Републики,..тамука ше е още една! АааааааХахахаха
    Ше ви скинат... Гевреко тия Пич- ове от ЗСУ!!
    АааааааХахахаха

    19:57 25.06.2026

  • 14 лугандон

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    шагом фарш !

    Коментиран от #28

    19:58 25.06.2026

  • 15 Спокойно

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин бавн0 раз виващия бакшиш":

    Бъди позитивен. Намали кафето. Лягай си по-рано. Всичко ще се оправи. Параноята не е нещо опасно..

    19:59 25.06.2026

  • 16 Картошенко

    1 10 Отговор
    Разполагаме с какалашник и мамалашник!

    19:59 25.06.2026

  • 17 Кой знае

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Касата":

    Явно са се разбрали. Зеления е дал заден..

    20:00 25.06.2026

  • 18 Без име

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Добре, че ти плащат за подобни глупости, че иначе и теб щяхме да храним.

    20:01 25.06.2026

  • 19 Още не е война

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ако беше война бомбандировките щяха да са много по - масивни и на всякъде.

    20:02 25.06.2026

  • 20 Хаха

    9 2 Отговор
    Сега укритие се чешат на чепа на Лукашенко, пидороси сър 😀

    20:03 25.06.2026

  • 21 Дрътио пен ДЕЛ Лука шенко

    3 12 Отговор
    Зорлем реве за фишеко! Хехехехехехе
    Беларусето никога нема а воюват с Украйна, по вероятно ше стане преврат! У моменто,..4 Батальона Белоруси воюват срещу Фашагата Ху ЙЛО и монголето в Украйна!

    20:03 25.06.2026

  • 22 Беларус

    11 3 Отговор
    Е държава за разлика от Украйна която е руска територия.

    Коментиран от #31

    20:05 25.06.2026

  • 23 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    ВСУ ще е ги смажат като хлебарки за една нощ.Три дни са им много.

    Коментиран от #24

    20:06 25.06.2026

  • 24 Сиганин

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Бате то укри няма ве, къде видя по нашето черноморие ли? Ше им мажат кавали те само😀

    20:07 25.06.2026

  • 25 Орбан

    2 12 Отговор
    Лукашенко е пътник.

    20:08 25.06.2026

  • 26 Шафьоро

    4 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #34

    20:09 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Марш в Украйна

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "лугандон":

    За тор тюфлеко розоф

    20:13 25.06.2026

  • 29 точка

    8 3 Отговор
    Нммм, стиска ли му на зелениятзападен пор да. ОБЯВИ ВОЙНА на Беларус???? Защото досега никой НЕе обявил война!!! Има само СВО обявено от Русия СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ООН!!!!! И тя е такава! Не са засегнати живото определящи структори водата например, администрацията например, МОСТОВЕ и входни артерий в страната например, бомбени килими без пощада на сивилните!!!!!!!! Ми виж е броя на цивилните жертвиЗа толкова време са около 20 000 , по данни на ООН!!!

    Коментиран от #33

    20:13 25.06.2026

  • 30 2 евро за литър бензин в руската кочина

    4 8 Отговор
    Закривай!!!

    20:13 25.06.2026

  • 31 Ако не беше Мало умен

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Беларус":

    Ше да знаеш , че Никога в човешката история НЕ Е съществувала такава държава/ ЕТНОС или националност... русня!
    Абе как па сите Копейки сте умствено Недомътени и непълноценни?!?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #37

    20:14 25.06.2026

  • 32 Герги

    3 8 Отговор
    Страшника Откаченко...и как ще се промени войната...чакай нали беше СВО...пак ще има дърпане на мустаци,...ще се отвори нов фронт,но и много убити и разрушения в Беларус...

    20:14 25.06.2026

  • 33 Затова Кремъл е още цял

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "точка":

    А Путлето още живо.

    20:15 25.06.2026

  • 34 Ха ХаХа

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Шафьоро":

    В Киев ток няма.
    Питай норкомана за Инета.
    Но няма и вода и канализацията не се чисти.Градът мирише на умрели лебеди

    20:15 25.06.2026

  • 35 Пешо z

    12 2 Отговор
    Абсолютно прав е Батката
    Намесят ли Беларус ,следва СВО в Западна Украйна.Споране на вноса на оръжие от Запад и капитулация за Зеля.

    20:16 25.06.2026

  • 36 дядото

    12 2 Отговор
    белорусите и украинците трудно могат да бъдат приятели.бил съм в белорусия и съм посетил унищожени от украинските фашисти населени места през в с в. неописуеми и нечовешки зверства

    Коментиран от #47

    20:16 25.06.2026

  • 37 Простак

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ако не беше Мало умен":

    300%

    Коментиран от #41

    20:16 25.06.2026

  • 38 Мол ния!

    1 6 Отговор
    Бунтове у москалбад! Няма бензин, километрични опашки, монголята крещят Ху йло ВЪН!
    Сблъсъци с мусорите- милиционери на педофила!

    20:17 25.06.2026

  • 39 Не обръщайте внимание на терориста зелен

    9 1 Отговор
    Иска всичко да въвлече във война. И Европа!

    Коментиран от #43, #49

    20:17 25.06.2026

  • 40 Зизи

    1 1 Отговор
    В Техеран ще има честване на 250тата годишнина на САЩ!

    20:17 25.06.2026

  • 41 Оди лопай ку...РЕВЕ..

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Простак":

    Петушок

    20:18 25.06.2026

  • 42 Безусловната Подкрепа

    3 0 Отговор
    Колективният запад прекалено много му е вирнал работата на наглото зелено човече. Взе да се има за незаменим и върши глупости прикрит зад подкрепата на "коалицията на желаещите". Ние умишлено прикриваме и премълчаваме престъпленията извършени от зелен ски , защото извадени наяве , както и критиката към киевският режим , всъщност щяла да обслужи Путин. Но богатият Запад не иска на нас да ни е добре . Западът прави всичко необходимо на Путин да му е зле . Всичко това напоследък ни излиза прекалено скъпо.

    20:22 25.06.2026

  • 43 Така е, хомо

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Не обръщайте внимание на терориста зелен":

    Затова 185 държави в Света нарекоха АГРЕСОР ...Фюрера фашага и педофил !
    Или според г еЙ дружинката в кремля,.. Украйна нападна от 4 посоки/фронта.../ Монголяк - Фашагите от П ЕДЕРАЦИЯТА? )))

    20:24 25.06.2026

  • 44 конакчиев

    1 2 Отговор
    Както вървят нещата в най близко време ще включат и Беларус в конфликта -- нека да се избиват славянските народи какво по хубаво от това . За 26 години както управлява тоя Кремълски ид..от НАТО от Берлин от Александър плац дойде до Руските граници като включи всички бивши страни от Варшавският пакт в НАТО и ги направи най големи врагове на Русия .? Втората фаза на стратегическото планиране на операцията на Англосаксонците беше бившите Съюзни Републики да бъдат назначени предатели и така да ги подготвят да воюват срещу Русия . Всичко върви блестящо и действително успяха и продължават да постигат целта си първо Грузия , беше Генерална им репетиция как ще реагира Русия по точно Путин --както винаги никак -- само гледа без никаква реакция после Украйна много по добре подготвена финансирана и въоръжена и войната продължава вече 5 година и я водят успешно след време и Беларус ще включат както и Армения . Защо и как се стигна до това ?---ако това нищожество , некадърниk на всичкото гледа с безразличие няма никаква решителност и смелост когато никой за нищо не го смята даже Ядрените ракети с които разполага вече не са заплаха за Запада ----(да си ги навре там където ще му е удобно на тоя ид..от ) тая война трябваше да бъде пренесена в Европа като предупреждение ,че Русия има Червени линии които ако бъдат прегазени ние ще използваме всички военни средства --като досега трябваше да бъде нанесен --не ядрен удар --по спонсорите там където се произвежда о

    20:29 25.06.2026

  • 45 Путин изяде шутовете

    1 4 Отговор
    🇺🇦 УКРАЙНА ИЗДИГНА ЗНАМЕТО СИ НА КИНБУРНСКАТА КОСА — РУСКИТЕ ОКУПАТОРИ СА ПРИНУДЕНИ ДА БЯГАТ

    Украинските сили издигнаха националното знаме над Кинбурнската коса в Николаевска област, след като руските войски бяха принудени да изоставят позициите си.

    Косата беше окупирана от 2022 г.

    20:30 25.06.2026

  • 46 Гост

    5 1 Отговор
    Украинските въоръжени сили загубиха 2,4 милиона войници за 4 години - хакери проникнаха в базите данни на украинците.
    Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, Центъра за контрол на транспорта, украинските медицински организации и моргите са били хакнати.
    До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона, а до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова хора, колкото през цялата 2023 г. - приблизително 400 000.
    Най-големите загуби са в направленията Покровски, Константиновски, Лимански, Запорожки и Купянски.
    Най-голям брой смъртни случаи са регистрирани в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана.
    Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не са включени в броя на жертвите: те се отписват като инциденти.

    Коментиран от #50

    20:30 25.06.2026

  • 47 Тее ..БА у че.. ДАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "дядото":

    Не грамотен! 4 Белоруски Батальона в момента воюват на страната на Украйна срещу фашистите пи ДЕРИ на Ху йло! Хехехехехехе
    Не знам за кви жертви думаш ама... москалския Генерал Андрей Власов,минава на страната на Нацистка Германия и воюва ЗАЕДНО със 2 Милиона москвичи срещу КОМ Фашагите от СССР!!
    ФАКТ
    Ееееедехееее
    Дори сегашния Трикольор на г Ей П ЕДЕРАЦИЯТА е на Нациста ген...Вла сов! Ееееедехееее Барабар с Георгиевската Лента!
    Ееееедехееее

    20:33 25.06.2026

  • 48 Айляк

    0 0 Отговор
    До последния украинец.

    20:33 25.06.2026

  • 49 точка 4854

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Не обръщайте внимание на терориста зелен":

    Не е вярно! Европа тика зеления пор към необратима ситуасия на глобална война!!! Дазе ивреме са определили.

    20:37 25.06.2026

  • 50 Цъ.....

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    13 год,..,2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... Пи... ЗДА, НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД,..а Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ и пе ДАЛ,.. Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ!
    Тва са фактите, ПЕН дел
    АааааааХахахаха

    20:37 25.06.2026

  • 51 Джо Бидона

    0 0 Отговор
    Украйна е раково образувание.

    20:39 25.06.2026

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