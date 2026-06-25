Лукашенко до Зеленски: Характерът на войната ще се промени, ако Минск бъде въвлечен в нея

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че по време на неотдавнашната си среща с представители на Володимир Зеленски в Минск им е заявил, че "характерът на войната ще се промени“, ако Минск бъде въвлечен в нея, предава Белта.

"Тукнаскоро бяха представители на Зеленски. Заявих им направо: "Момчета, предайте на Зеленски - ако той мисли, че може просто така да говори с нас и още да ни въвлече във войната, то трябва да разбере, че характерът на войната ще се промени мигновено. Тази война ще бъде съвсем различна“, заявява Лукашенко в четвъртък в Минск по време на среща с губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

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Той добави, че има и реакция на това от украинска страна. "Между другото, получихме отговор... те го разбират“, подчертава Лукашенко.

Беларуският президент допълва, че позицията на Минск е миролюбива, но във всяка ситуация Беларус ще бъде рамо до рамо с Русия.

"Нашата позиция е миролюбива. Но във всяка ситуация ще бъдем рамо до рамо с Русия. Не може да бъде иначе“, посочва Лукашенко.