Лукашенко до Зеленски: Характерът на войната ще се промени, ако Минск бъде въвлечен в нея

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че по време на неотдавнашната си среща с представители на Володимир Зеленски в Минск им е заявил, че "характерът на войната ще се промени“, ако Минск бъде въвлечен в нея, предава Белта.
"Тукнаскоро бяха представители на Зеленски. Заявих им направо: "Момчета, предайте на Зеленски - ако той мисли, че може просто така да говори с нас и още да ни въвлече във войната, то трябва да разбере, че характерът на войната ще се промени мигновено. Тази война ще бъде съвсем различна“, заявява Лукашенко в четвъртък в Минск по време на среща с губернатора на Московска област Андрей Воробьов.
Той добави, че има и реакция на това от украинска страна. "Между другото, получихме отговор... те го разбират“, подчертава Лукашенко.
Беларуският президент допълва, че позицията на Минск е миролюбива, но във всяка ситуация Беларус ще бъде рамо до рамо с Русия.
"Нашата позиция е миролюбива. Но във всяка ситуация ще бъдем рамо до рамо с Русия. Не може да бъде иначе“, посочва Лукашенко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #19
19:49 25.06.2026
2 Чакаме го тоя характер
19:49 25.06.2026
3 Путин бавн0 раз виващия бакшиш
Коментиран от #15
19:53 25.06.2026
4 Касата
Коментиран от #17
19:53 25.06.2026
5 Помак
19:54 25.06.2026
6 Помак
19:54 25.06.2026
7 Браво на Беларус! Достойна позиция!
19:54 25.06.2026
8 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #14
19:54 25.06.2026
9 чичо Гошо
19:55 25.06.2026
10 Факти
Коментиран от #18, #23
19:56 25.06.2026
11 Картофеният Диктатор Лукашенко
19:56 25.06.2026
12 бацка
19:56 25.06.2026
13 Санде Глухия
АааааааХахахаха
Дека са...23 ядрени Републики,..тамука ше е още една! АааааааХахахаха
Ше ви скинат... Гевреко тия Пич- ове от ЗСУ!!
АааааааХахахаха
19:57 25.06.2026
14 лугандон
До коментар #8 от "Луганск":шагом фарш !
Коментиран от #28
19:58 25.06.2026
15 Спокойно
До коментар #3 от "Путин бавн0 раз виващия бакшиш":Бъди позитивен. Намали кафето. Лягай си по-рано. Всичко ще се оправи. Параноята не е нещо опасно..
19:59 25.06.2026
16 Картошенко
19:59 25.06.2026
17 Кой знае
До коментар #4 от "Касата":Явно са се разбрали. Зеления е дал заден..
20:00 25.06.2026
18 Без име
До коментар #10 от "Факти":Добре, че ти плащат за подобни глупости, че иначе и теб щяхме да храним.
20:01 25.06.2026
19 Още не е война
До коментар #1 от "Дориана":Ако беше война бомбандировките щяха да са много по - масивни и на всякъде.
20:02 25.06.2026
20 Хаха
20:03 25.06.2026
21 Дрътио пен ДЕЛ Лука шенко
Беларусето никога нема а воюват с Украйна, по вероятно ше стане преврат! У моменто,..4 Батальона Белоруси воюват срещу Фашагата Ху ЙЛО и монголето в Украйна!
20:03 25.06.2026
22 Беларус
Коментиран от #31
20:05 25.06.2026
23 Българин
До коментар #10 от "Факти":ВСУ ще е ги смажат като хлебарки за една нощ.Три дни са им много.
Коментиран от #24
20:06 25.06.2026
24 Сиганин
До коментар #23 от "Българин":Бате то укри няма ве, къде видя по нашето черноморие ли? Ше им мажат кавали те само😀
20:07 25.06.2026
25 Орбан
20:08 25.06.2026
26 Шафьоро
Коментиран от #34
20:09 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Марш в Украйна
До коментар #14 от "лугандон":За тор тюфлеко розоф
20:13 25.06.2026
29 точка
Коментиран от #33
20:13 25.06.2026
30 2 евро за литър бензин в руската кочина
20:13 25.06.2026
31 Ако не беше Мало умен
До коментар #22 от "Беларус":Ше да знаеш , че Никога в човешката история НЕ Е съществувала такава държава/ ЕТНОС или националност... русня!
Абе как па сите Копейки сте умствено Недомътени и непълноценни?!?
Ееееедехееее
Коментиран от #37
20:14 25.06.2026
32 Герги
20:14 25.06.2026
33 Затова Кремъл е още цял
До коментар #29 от "точка":А Путлето още живо.
20:15 25.06.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Шафьоро":В Киев ток няма.
Питай норкомана за Инета.
Но няма и вода и канализацията не се чисти.Градът мирише на умрели лебеди
20:15 25.06.2026
35 Пешо z
Намесят ли Беларус ,следва СВО в Западна Украйна.Споране на вноса на оръжие от Запад и капитулация за Зеля.
20:16 25.06.2026
36 дядото
Коментиран от #47
20:16 25.06.2026
37 Простак
До коментар #31 от "Ако не беше Мало умен":300%
Коментиран от #41
20:16 25.06.2026
38 Мол ния!
Сблъсъци с мусорите- милиционери на педофила!
20:17 25.06.2026
39 Не обръщайте внимание на терориста зелен
Коментиран от #43, #49
20:17 25.06.2026
40 Зизи
20:17 25.06.2026
41 Оди лопай ку...РЕВЕ..
До коментар #37 от "Простак":Петушок
20:18 25.06.2026
42 Безусловната Подкрепа
20:22 25.06.2026
43 Така е, хомо
До коментар #39 от "Не обръщайте внимание на терориста зелен":Затова 185 държави в Света нарекоха АГРЕСОР ...Фюрера фашага и педофил !
Или според г еЙ дружинката в кремля,.. Украйна нападна от 4 посоки/фронта.../ Монголяк - Фашагите от П ЕДЕРАЦИЯТА? )))
20:24 25.06.2026
44 конакчиев
20:29 25.06.2026
45 Путин изяде шутовете
Украинските сили издигнаха националното знаме над Кинбурнската коса в Николаевска област, след като руските войски бяха принудени да изоставят позициите си.
Косата беше окупирана от 2022 г.
20:30 25.06.2026
46 Гост
Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, Центъра за контрол на транспорта, украинските медицински организации и моргите са били хакнати.
До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона, а до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова хора, колкото през цялата 2023 г. - приблизително 400 000.
Най-големите загуби са в направленията Покровски, Константиновски, Лимански, Запорожки и Купянски.
Най-голям брой смъртни случаи са регистрирани в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана.
Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не са включени в броя на жертвите: те се отписват като инциденти.
Коментиран от #50
20:30 25.06.2026
47 Тее ..БА у че.. ДАЛА
До коментар #36 от "дядото":Не грамотен! 4 Белоруски Батальона в момента воюват на страната на Украйна срещу фашистите пи ДЕРИ на Ху йло! Хехехехехехе
Не знам за кви жертви думаш ама... москалския Генерал Андрей Власов,минава на страната на Нацистка Германия и воюва ЗАЕДНО със 2 Милиона москвичи срещу КОМ Фашагите от СССР!!
ФАКТ
Ееееедехееее
Дори сегашния Трикольор на г Ей П ЕДЕРАЦИЯТА е на Нациста ген...Вла сов! Ееееедехееее Барабар с Георгиевската Лента!
Ееееедехееее
20:33 25.06.2026
48 Айляк
20:33 25.06.2026
49 точка 4854
До коментар #39 от "Не обръщайте внимание на терориста зелен":Не е вярно! Европа тика зеления пор към необратима ситуасия на глобална война!!! Дазе ивреме са определили.
20:37 25.06.2026
50 Цъ.....
До коментар #46 от "Гост":13 год,..,2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... Пи... ЗДА, НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД,..а Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ и пе ДАЛ,.. Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ!
Тва са фактите, ПЕН дел
АааааааХахахаха
20:37 25.06.2026
51 Джо Бидона
20:39 25.06.2026