Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Великобритания

Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство и като лидер на Лейбъристката партия, става ясно от изявление, направено пред резиденцията на британския премиер на „Даунинг стрийт 10“, съобщава Би Би Си.

В обръщението си Стармър заяви, че през целия си мандат е вземал решения, воден от стремежа „да поставя на първо място страната, която обичам“.

Той изрази благодарност към съпругата си, определяйки я като своя „скала“, и допълни, че занапред желае да бъде „най-добрият баща, който мога да бъда“ за своите деца, които описа като своя „гордост и радост“.

Междувременно се появяват информации, че кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сред възможните претенденти за бъдещ лидер на Лейбъристката партия. Очаква се той да присъства в Уестминстър, където ще положи клетва като депутат от избирателния район Мейкърфийлд, след като спечели частични избори през миналата седмица.

Стармър съобщи още, че по-рано през деня е информирал краля за решението си да се оттегли от поста.

Той е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график за вътрешнопартийна процедура, според който номинациите за нов лидер да започнат на 9 юли и да приключат преди лятната ваканция.

По този график новият лидер на партията се очаква да бъде избран преди възобновяването на работата на парламента през септември. До тогава Стармър заяви, че ще остане на поста си като министър-председател.

Той подчерта, че ще направи всичко необходимо за осигуряване на плавен и подреден преход на властта, като изрази готовност да сътрудничи изцяло на своя приемник.

„Те знаят“, допълни той, „че наследяват една Великобритания, която е по-силна и по-справедлива, отколкото преди две години“.

В заключение Стармър благодари на своите съмишленици и колеги, които са го подкрепяли през последните шест години, както и на екипа на „Даунинг стрийт“ №10 и на британската държавна администрация, която определи като „изключителна“.

Събитията във Великобритания се следят в контекста на по-широката европейска и международна политическа динамика, като подобни промени в управлението имат отражение върху двустранните отношения, включително тези с България, особено в сферите на сигурността, икономическото сътрудничество и миграционната политика.