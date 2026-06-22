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Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Великобритания

Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Великобритания

22 Юни, 2026 11:44, обновена 22 Юни, 2026 11:59 3 008 88

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • оставка-
  • министър-председател

Оставката е обявена в изявление пред „№10 Даунинг стрийт“, съобщава BBC

Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство и като лидер на Лейбъристката партия, става ясно от изявление, направено пред резиденцията на британския премиер на „Даунинг стрийт 10“, съобщава Би Би Си.

В обръщението си Стармър заяви, че през целия си мандат е вземал решения, воден от стремежа „да поставя на първо място страната, която обичам“.

Той изрази благодарност към съпругата си, определяйки я като своя „скала“, и допълни, че занапред желае да бъде „най-добрият баща, който мога да бъда“ за своите деца, които описа като своя „гордост и радост“.

Междувременно се появяват информации, че кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сред възможните претенденти за бъдещ лидер на Лейбъристката партия. Очаква се той да присъства в Уестминстър, където ще положи клетва като депутат от избирателния район Мейкърфийлд, след като спечели частични избори през миналата седмица.

Стармър съобщи още, че по-рано през деня е информирал краля за решението си да се оттегли от поста.

Той е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график за вътрешнопартийна процедура, според който номинациите за нов лидер да започнат на 9 юли и да приключат преди лятната ваканция.

По този график новият лидер на партията се очаква да бъде избран преди възобновяването на работата на парламента през септември. До тогава Стармър заяви, че ще остане на поста си като министър-председател.

Той подчерта, че ще направи всичко необходимо за осигуряване на плавен и подреден преход на властта, като изрази готовност да сътрудничи изцяло на своя приемник.

„Те знаят“, допълни той, „че наследяват една Великобритания, която е по-силна и по-справедлива, отколкото преди две години“.

В заключение Стармър благодари на своите съмишленици и колеги, които са го подкрепяли през последните шест години, както и на екипа на „Даунинг стрийт“ №10 и на британската държавна администрация, която определи като „изключителна“.

Събитията във Великобритания се следят в контекста на по-широката европейска и международна политическа динамика, като подобни промени в управлението имат отражение върху двустранните отношения, включително тези с България, особено в сферите на сигурността, икономическото сътрудничество и миграционната политика.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаирлия да е

    114 8 Отговор
    Проклятието ZE действа. Който се целува и прегръща с миризливия наркомански потник ще бъде изритан.
    Мърсулиана е следващата.

    Коментиран от #26

    11:47 22.06.2026

  • 2 хаха

    76 3 Отговор
    Това си беше ясно още вчера. Или оставката ...или те изритват.

    То това да не е онова Ориентало-Балканско БЛАТО???
    ...където ТИКВИТИИИ са доживотни преЦедатели на стадото...

    Коментиран от #63

    11:47 22.06.2026

  • 3 Хахаха

    57 4 Отговор
    Провидението се задейства.

    11:48 22.06.2026

  • 4 Мерц е на ред

    85 5 Отговор
    Един наркоман по малко.

    11:49 22.06.2026

  • 5 Атина Палада

    67 5 Отговор
    На нашите Петроханци вожда си отива...:)))) Сега на кой вОжд ще се кланят?:)

    11:50 22.06.2026

  • 6 Ко стана

    68 3 Отговор
    на наркоса приятелите го изоставят:))

    11:50 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    32 12 Отговор
    Да идва другарят Фарж и да им раздава винтовките, че им е време за Октябрьская революция.

    11:51 22.06.2026

  • 9 жик так

    70 3 Отговор
    В тоя кокошарник , водачите се сменят като носни кърпи - всяка година . За да не носи никой персонална отговорност .
    От как е започнала войната в Украйна - Борис Джонсън ,Лиз Тръс , Руши Сунак ,Киър Стармър..

    11:51 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    63 5 Отговор
    Вече е без значение, кой кретен си е подал оставката!!! Това няма да свърши никаква работа!!! От значение е, кой ще този кадърен и смел водач на ЕС, който ще свърши работата с камиларите и украинците!!!

    11:52 22.06.2026

  • 12 6135

    61 2 Отговор
    Закопа държавата обаче сега сълзливо обеща да бъде най-добрия съпруг и баща.

    Само дето ние не го избирахме да е е добър съпруг, а добър държавник!

    Коментиран от #17

    11:52 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мишока утече

    33 2 Отговор
    друг мишок ще като другите 6 ще се яви кат индиецо, каките, лудия борис

    май само дейвед камеран беше по стока на когото тиквата показваше до турската граница
    кокошия плет дет беше финансирал

    11:53 22.06.2026

  • 16 Сигурно

    45 3 Отговор
    Така е.... след като зеленият човек те е нацелувал много пъти... гориш !!!!

    11:53 22.06.2026

  • 17 честен ционист

    5 18 Отговор

    До коментар #12 от "6135":

    На Ганчо не трябва да се дават избирателни права в чужбина, че твори още по-големи глупости, отколкото и в България.

    Коментиран от #23

    11:54 22.06.2026

  • 18 а ф о н л а й НЕН кога

    29 3 Отговор
    ндейти трийти

    Коментиран от #25

    11:54 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 смешкофци

    35 2 Отговор
    България поддържа двустранни отношения с Обединеното кралство
    като са нужни електронни визи
    а за къркандетата англичани не са нужни за слънчака

    Коментиран от #70

    11:56 22.06.2026

  • 21 Миии

    26 2 Отговор
    Pedeраска му работа.

    11:57 22.06.2026

  • 22 Дурочок

    20 2 Отговор
    О, какъв велик британски премиер си отива! Колко заслуги и почести трябват, за да обичат златния венец на Предводителя! Слава!

    11:57 22.06.2026

  • 23 6135

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Някои от нас имаме избирателни права в много държави.
    Някои от вас въобще не би трябвало да имат избирателни права.

    11:58 22.06.2026

  • 24 Алекса

    37 3 Отговор
    Путин е виновен ! Трябва 68 пакет санкции за Русия ...

    11:58 22.06.2026

  • 25 жик так

    33 2 Отговор

    До коментар #18 от "а ф о н л а й НЕН кога":

    Там в Ес е перфектната пирамида . Никой не ги избира и никой не може да ги свали ....
    Обаче те командват и си налагат изкривените фантазии....

    11:58 22.06.2026

  • 26 Аз чакам

    41 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаирлия да е":

    Мерц и Макарона да последват този благ пример. Урсулката като остане сама, ще й се стъжни

    Коментиран от #52

    11:59 22.06.2026

  • 27 Булгартъпак

    8 12 Отговор
    Къмон бейби! Хайде връщайте Сунак с мачетето!

    11:59 22.06.2026

  • 28 Читател

    28 3 Отговор
    Извратен наркоман

    12:00 22.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЖАЛКО

    44 1 Отговор
    Щеше да е хубаво да продължи да управлява, острова много успешно потъва когато Стармър управлява. Дано следващия е още по-некадърен русофоб и да продължи да налива малкото им останали пари на киевската хунта.

    12:01 22.06.2026

  • 32 хаха

    4 34 Отговор
    Я по-тихичко бе балкано-ориенталските ромляни охвърляни!

    "Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум.
    Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. "

    Тръгнала някаква ИЗМЕТ да коментира какъв бил ПМ-а на Бритишите. ХАХАХА!
    Вижте се бе бАклуци недоеволюирали!

    Коментиран от #38, #46, #84

    12:01 22.06.2026

  • 33 Англофил

    26 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:02 22.06.2026

  • 34 Аква

    6 5 Отговор
    Пътят към ада е постлан с добри намерения. Дано изживееш прекрасни моменти с децата си.

    12:05 22.06.2026

  • 35 Ъперкът

    22 3 Отговор
    Стърмър здраво сгази лука и Тръмпито го уволни. Сега ще изберат някой угоден който да връща 350 милиарда на Обора заради 404.

    Коментиран от #39

    12:05 22.06.2026

  • 36 Дядо Ванго

    25 1 Отговор
    И Стар Мърр е поредният застигнат от проклятието Зелен със Ски ,засега от тези министри които са посетили Киев ,никой не се е оттървал .В някои случаи е по бавно но сигурно !

    12:05 22.06.2026

  • 37 Шуши

    22 1 Отговор
    Наред е некой Пакистанец

    12:06 22.06.2026

  • 38 хаха🤣

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Суссс бре ,бангладешки мин.диллл!

    12:07 22.06.2026

  • 39 Само питам

    20 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ъперкът":

    А дали случайно Чичо иска 300 милиарда да му върнат ?
    Или толкова му трябват за да плати репарациите на Иран ?!

    12:09 22.06.2026

  • 40 Опа

    14 1 Отговор
    Сега ще искат да се връщат в ЕС, понеже алтернативата е крайния Фараж, който ще ги довърши като Тромпета.

    12:12 22.06.2026

  • 41 Ами

    15 0 Отговор
    Няма да го помним с добро... Съмнително е дали някой ще го запомни с нещо, де...

    12:14 22.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    14 0 Отговор
    Чудя се каква е истинската причина да подаде оставка, защото това което изтъква не е достатъчно. Отделно, че до петък мислеше друго.

    12:17 22.06.2026

  • 45 Калъчев

    11 0 Отговор
    Дъртият мърлю, една проста гнида.

    12:18 22.06.2026

  • 46 Кобра Кай 🥋

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Я го надувай 🎈бе селинджър

    12:19 22.06.2026

  • 47 Исторически парк

    10 1 Отговор
    Ехе англетата все още имали минимално чувство за самосъхранение.. ама добре, че Тръмп го натисна

    12:19 22.06.2026

  • 48 Е.С.

    14 1 Отговор
    Най-накрая покровителят на пакистанските банди за отвличане и изнасилвания - Стармър си подаде оставката. Забраняват в Британия на деца до 16 години да ползват соц. мрежи, защото потърпевшите деца започнаха да пишат на какви гаври са били подложени от мигрантите.

    12:20 22.06.2026

  • 49 Калин

    3 4 Отговор
    Да е жив и здрав!

    Коментиран от #58

    12:21 22.06.2026

  • 50 баце

    15 0 Отговор
    Мда, има три общности които ще страдат искрено заради този акт на Страмър - Мигранти (най-вече с Пакистански произход), ЛБГДТ и Либералите. Седмицата започва с хубава новина.

    12:22 22.06.2026

  • 51 Ти да видиш

    15 1 Отговор
    Проклятието Зеленски работи....

    12:24 22.06.2026

  • 52 Kaлпазанин

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аз чакам":

    Те май не само се прегръщат ,

    12:26 22.06.2026

  • 53 Коалиция на лаещите

    17 1 Отговор
    От много желание така става, пpъц и шут в гьca😅
    Да се готви Макарона😂

    12:28 22.06.2026

  • 54 Гейм овър

    19 1 Отговор
    Ами сега зеленият наркоман в Киев с кого ще шмърка бело!???

    12:28 22.06.2026

  • 55 Иван

    5 1 Отговор
    Кир, Марк Пут.те и Нарко Рубио.

    12:28 22.06.2026

  • 56 Иван

    7 1 Отговор
    Сега укрите ще го колят

    12:30 22.06.2026

  • 57 Айляк

    20 1 Отговор
    Чао, Киърчо. Няма да ни липсваш.
    Така. Предвид, че всички задкулисни мизерии по света идват от англетата, нищо чудно сега да почнат да капят като круши ръководните издънки из Европа.
    Да, поръчителите на мизерии по света са богатите еврейски фамилии, но те винаги са недосегаеми откъм отговорност.
    После идва ред на задкулисните кривоглави англета, които са башмайсторите на интригите.
    И чак тогава са наяве политическите фигури - недоразумения като Киърчо, Макарон, Зеленски, Мерц, Мърсулата, Кайчето, Тръмп, Биби и т.н...
    Ай честито да му е на Стармър.

    12:33 22.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ПРАВИЛНО..А СЕГА ДА ГО

    14 3 Отговор
    ПОСЛЕДВАТ НАЙ ВЕЧЕ ТЕЗИ КОИТО ЗАЕДНО СЪС НЕГО СЕ ПРАВИХА НА ГОЛЕМИ РАЗБИРАЧИ УРСУЛА КАЛАС ДОЙЧЛАНДА СЪС Ц.. И МАКРОН. ЕВРОПА СЕ СЪБУЖДА. И НАЙ ВЕЧЕ НАШИЯТ РАДЕВ Е НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО В ТОЧНИЯТ МОМЕНТ. ПЕТА ГОДИНА ТЕЗИ ПРАВИХА ВОЙНАТА РУСИЯ НАРКОТО ВЪЗМОЖНА И ЯКО КРАДЯХА

    12:36 22.06.2026

  • 60 Глас

    10 3 Отговор
    Поредният слаб политик, който с нищо няма да се запомни. Чаоооооо

    12:36 22.06.2026

  • 61 БАНко

    13 3 Отговор
    ПОРЕДНАТА ЖАЛКА НАТООООВЦА ОТ КОТИЛОТО НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА И УРСУЛИТЕ ЗАМИНА НА БУНИЩЕТО !!!

    12:38 22.06.2026

  • 62 604

    10 2 Отговор
    Олелеее прас голем..направо в панделата да го вкарват..

    12:39 22.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БАНко

    10 4 Отговор
    МНОГО МИ ХАРЕСА - ,, ПРОКЛЯТИЕТО ЗЕЛЕНСКИ " !!!

    12:40 22.06.2026

  • 65 Причините за оставката

    5 12 Отговор
    да изцяло вътрешно политически!

    Стармър е твърд подкрепящ Украйна и това ще продължи, независимо кой го наследи!

    Русофилските да не квичат от радост.

    12:40 22.06.2026

  • 66 Хи хи хи

    9 3 Отговор
    миналата година два пъти посети киийюф
    и ......... оппппааалааа тая година го ритнаха

    12:41 22.06.2026

  • 67 Не е важно

    2 10 Отговор
    кой в премиер на О.К.

    Важното е да подкрепя ЕВРОПА И УКРАЙНА!

    12:42 22.06.2026

  • 68 Цвете

    4 15 Отговор
    ЖАЛКО. ЕДИН ДОСТОЕН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ. ДА ВИДИМ СЛЕДВАЩИЯ, ДАЛИ ЩЕ ПОЖЕЛАЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТНОВО В СЕМЕЙСТВОТО НА ДОСТОЙНА ЕВРОПА. ПРЕДИШНИЯ РЕФЕРЕНДУМ БЕШЕ МАНИПУЛИРАН И МЛАДИТЕ ЗНАЯТ ИСТИНАТА.,ЗАЩОТО ТАКА " ПОЖЕЛА " КРАЛИЦАТА.

    Коментиран от #79

    12:42 22.06.2026

  • 69 Българин

    13 3 Отговор
    Отдавна е ред и на марсула фон дер лайн! Хайде марсуло хвърляй оставката веднага че закъсня!

    12:42 22.06.2026

  • 70 Слънчака е празен

    10 4 Отговор

    До коментар #20 от "смешкофци":

    Англичаните липсват защото към младите и изядоха паричките и ми остана заместните яндурски аборигени. Украинците също им натовариха бюджета. Какви тъпоъгълни управляващи ръководят европейските съюз.

    Коментиран от #85

    12:43 22.06.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    7 3 Отговор
    киър срармър си замина
    ще пуснат ли сега токЪ ф кииийюф

    12:44 22.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 И тоз поредния дето щеше да

    11 2 Отговор
    побеждава Русия .

    12:48 22.06.2026

  • 74 Иван

    1 0 Отговор
    17-- годишните укри........

    12:48 22.06.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    🤣🤣🤣

    Един враг на Русия по-малко и падна на 22.06. ....

    Колко символично!

    12:51 22.06.2026

  • 76 Хайо

    9 0 Отговор
    Още един полезен Ид@от си замина .

    12:52 22.06.2026

  • 77 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Пишете първа новина горе само за новини за България. Кво ни дреме за Великобритания?

    13:05 22.06.2026

  • 78 Дзак

    1 1 Отговор
    С което хвърли в екстаз местната гейгрупа във факти.бг!

    13:06 22.06.2026

  • 79 адекватна ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Цвете":

    Къде виждаш " ДОСТОЙНА ЕВРОПА " ? Я обясни, без да врякаш.

    13:09 22.06.2026

  • 80 Механик

    3 0 Отговор
    Олеее, ква загуба.... за жълтопаветната гмеж. Ми сега кво ша праят горките тротинетчици?? Една Кая и Урсула дето им останаха и то не се знае до кога.

    13:09 22.06.2026

  • 81 Луд

    1 0 Отговор
    Кво стана бе мухъл , прди няколко дена друго квичеше . Цяла та Ви работа е такава

    13:09 22.06.2026

  • 82 Анонимен

    3 0 Отговор
    След като Великобритания е по-силна и по-справедлива тогава защо подава оставка?

    13:11 22.06.2026

  • 83 Анонимен

    0 0 Отговор
    Който преследва невинни, хубаво не е видял!

    13:13 22.06.2026

  • 84 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    А ти от кои си бе? Гледам, пишеш на български, а плюеш нас, БЪЛГАРИТЕ все едно си турчин.
    Изобщо, ти като ни мразиш толкова, защо пишеш в български форум? Я си пиши на пакистански докато си почиваш от брането на ягоди или от миенето на чинии!

    13:14 22.06.2026

  • 85 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Слънчака е празен":

    Още не е сезона

    13:15 22.06.2026

  • 86 Ехааааааа

    2 0 Отговор
    А марсулата , макарона , шперца .....КОГА ???????

    13:17 22.06.2026

  • 87 Жалко

    3 1 Отговор
    Тоя лумпел тъкмо беше почнал да съсипва безвъзвратно уж великите британци
    Да им пожелаем да намерят някой още по неадекватен

    13:21 22.06.2026

  • 88 Бончо М.

    1 0 Отговор
    Който и да е следващият, за да се задържи трябва да НЕ е фен на исляма, миграцията и Зеле.

    13:30 22.06.2026

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