Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Великобритания

Киър Стармър подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство и като лидер на Лейбъристката партия, става ясно от изявление, направено пред резиденцията на британския премиер на „Даунинг стрийт 10“, съобщава Би Би Си.
В обръщението си Стармър заяви, че през целия си мандат е вземал решения, воден от стремежа „да поставя на първо място страната, която обичам“.
Той изрази благодарност към съпругата си, определяйки я като своя „скала“, и допълни, че занапред желае да бъде „най-добрият баща, който мога да бъда“ за своите деца, които описа като своя „гордост и радост“.
Междувременно се появяват информации, че кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сред възможните претенденти за бъдещ лидер на Лейбъристката партия. Очаква се той да присъства в Уестминстър, където ще положи клетва като депутат от избирателния район Мейкърфийлд, след като спечели частични избори през миналата седмица.
Стармър съобщи още, че по-рано през деня е информирал краля за решението си да се оттегли от поста.
Той е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график за вътрешнопартийна процедура, според който номинациите за нов лидер да започнат на 9 юли и да приключат преди лятната ваканция.
По този график новият лидер на партията се очаква да бъде избран преди възобновяването на работата на парламента през септември. До тогава Стармър заяви, че ще остане на поста си като министър-председател.
Той подчерта, че ще направи всичко необходимо за осигуряване на плавен и подреден преход на властта, като изрази готовност да сътрудничи изцяло на своя приемник.
„Те знаят“, допълни той, „че наследяват една Великобритания, която е по-силна и по-справедлива, отколкото преди две години“.
В заключение Стармър благодари на своите съмишленици и колеги, които са го подкрепяли през последните шест години, както и на екипа на „Даунинг стрийт“ №10 и на британската държавна администрация, която определи като „изключителна“.
Събитията във Великобритания се следят в контекста на по-широката европейска и международна политическа динамика, като подобни промени в управлението имат отражение върху двустранните отношения, включително тези с България, особено в сферите на сигурността, икономическото сътрудничество и миграционната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаирлия да е
Мърсулиана е следващата.
Коментиран от #26
11:47 22.06.2026
2 хаха
То това да не е онова Ориентало-Балканско БЛАТО???
...където ТИКВИТИИИ са доживотни преЦедатели на стадото...
Коментиран от #63
11:47 22.06.2026
3 Хахаха
11:48 22.06.2026
4 Мерц е на ред
11:49 22.06.2026
5 Атина Палада
11:50 22.06.2026
6 Ко стана
11:50 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
11:51 22.06.2026
9 жик так
От как е започнала войната в Украйна - Борис Джонсън ,Лиз Тръс , Руши Сунак ,Киър Стармър..
11:51 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
11:52 22.06.2026
12 6135
Само дето ние не го избирахме да е е добър съпруг, а добър държавник!
Коментиран от #17
11:52 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мишока утече
май само дейвед камеран беше по стока на когото тиквата показваше до турската граница
кокошия плет дет беше финансирал
11:53 22.06.2026
16 Сигурно
11:53 22.06.2026
17 честен ционист
До коментар #12 от "6135":На Ганчо не трябва да се дават избирателни права в чужбина, че твори още по-големи глупости, отколкото и в България.
Коментиран от #23
11:54 22.06.2026
18 а ф о н л а й НЕН кога
Коментиран от #25
11:54 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 смешкофци
като са нужни електронни визи
а за къркандетата англичани не са нужни за слънчака
Коментиран от #70
11:56 22.06.2026
21 Миии
11:57 22.06.2026
22 Дурочок
11:57 22.06.2026
23 6135
До коментар #17 от "честен ционист":Някои от нас имаме избирателни права в много държави.
Някои от вас въобще не би трябвало да имат избирателни права.
11:58 22.06.2026
24 Алекса
11:58 22.06.2026
25 жик так
До коментар #18 от "а ф о н л а й НЕН кога":Там в Ес е перфектната пирамида . Никой не ги избира и никой не може да ги свали ....
Обаче те командват и си налагат изкривените фантазии....
11:58 22.06.2026
26 Аз чакам
До коментар #1 от "Хаирлия да е":Мерц и Макарона да последват този благ пример. Урсулката като остане сама, ще й се стъжни
Коментиран от #52
11:59 22.06.2026
27 Булгартъпак
11:59 22.06.2026
28 Читател
12:00 22.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЖАЛКО
12:01 22.06.2026
32 хаха
"Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум.
Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. "
Тръгнала някаква ИЗМЕТ да коментира какъв бил ПМ-а на Бритишите. ХАХАХА!
Вижте се бе бАклуци недоеволюирали!
Коментиран от #38, #46, #84
12:01 22.06.2026
33 Англофил
12:02 22.06.2026
34 Аква
12:05 22.06.2026
35 Ъперкът
Коментиран от #39
12:05 22.06.2026
36 Дядо Ванго
12:05 22.06.2026
37 Шуши
12:06 22.06.2026
38 хаха🤣
До коментар #32 от "хаха":Суссс бре ,бангладешки мин.диллл!
12:07 22.06.2026
39 Само питам
До коментар #35 от "Ъперкът":А дали случайно Чичо иска 300 милиарда да му върнат ?
Или толкова му трябват за да плати репарациите на Иран ?!
12:09 22.06.2026
40 Опа
12:12 22.06.2026
41 Ами
12:14 22.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
12:17 22.06.2026
45 Калъчев
12:18 22.06.2026
46 Кобра Кай 🥋
До коментар #32 от "хаха":Я го надувай 🎈бе селинджър
12:19 22.06.2026
47 Исторически парк
12:19 22.06.2026
48 Е.С.
12:20 22.06.2026
49 Калин
Коментиран от #58
12:21 22.06.2026
50 баце
12:22 22.06.2026
51 Ти да видиш
12:24 22.06.2026
52 Kaлпазанин
До коментар #26 от "Аз чакам":Те май не само се прегръщат ,
12:26 22.06.2026
53 Коалиция на лаещите
Да се готви Макарона😂
12:28 22.06.2026
54 Гейм овър
12:28 22.06.2026
55 Иван
12:28 22.06.2026
56 Иван
12:30 22.06.2026
57 Айляк
Така. Предвид, че всички задкулисни мизерии по света идват от англетата, нищо чудно сега да почнат да капят като круши ръководните издънки из Европа.
Да, поръчителите на мизерии по света са богатите еврейски фамилии, но те винаги са недосегаеми откъм отговорност.
После идва ред на задкулисните кривоглави англета, които са башмайсторите на интригите.
И чак тогава са наяве политическите фигури - недоразумения като Киърчо, Макарон, Зеленски, Мерц, Мърсулата, Кайчето, Тръмп, Биби и т.н...
Ай честито да му е на Стармър.
12:33 22.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ПРАВИЛНО..А СЕГА ДА ГО
12:36 22.06.2026
60 Глас
12:36 22.06.2026
61 БАНко
12:38 22.06.2026
62 604
12:39 22.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 БАНко
12:40 22.06.2026
65 Причините за оставката
Стармър е твърд подкрепящ Украйна и това ще продължи, независимо кой го наследи!
Русофилските да не квичат от радост.
12:40 22.06.2026
66 Хи хи хи
и ......... оппппааалааа тая година го ритнаха
12:41 22.06.2026
67 Не е важно
Важното е да подкрепя ЕВРОПА И УКРАЙНА!
12:42 22.06.2026
68 Цвете
Коментиран от #79
12:42 22.06.2026
69 Българин
12:42 22.06.2026
70 Слънчака е празен
До коментар #20 от "смешкофци":Англичаните липсват защото към младите и изядоха паричките и ми остана заместните яндурски аборигени. Украинците също им натовариха бюджета. Какви тъпоъгълни управляващи ръководят европейските съюз.
Коментиран от #85
12:43 22.06.2026
71 Дон Корлеоне
ще пуснат ли сега токЪ ф кииийюф
12:44 22.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И тоз поредния дето щеше да
12:48 22.06.2026
74 Иван
12:48 22.06.2026
75 az СВО Победа 81
Един враг на Русия по-малко и падна на 22.06. ....
Колко символично!
12:51 22.06.2026
76 Хайо
12:52 22.06.2026
77 Казанлъшкия
13:05 22.06.2026
78 Дзак
13:06 22.06.2026
79 адекватна ли си
До коментар #68 от "Цвете":Къде виждаш " ДОСТОЙНА ЕВРОПА " ? Я обясни, без да врякаш.
13:09 22.06.2026
80 Механик
13:09 22.06.2026
81 Луд
13:09 22.06.2026
82 Анонимен
13:11 22.06.2026
83 Анонимен
13:13 22.06.2026
84 Механик
До коментар #32 от "хаха":А ти от кои си бе? Гледам, пишеш на български, а плюеш нас, БЪЛГАРИТЕ все едно си турчин.
Изобщо, ти като ни мразиш толкова, защо пишеш в български форум? Я си пиши на пакистански докато си почиваш от брането на ягоди или от миенето на чинии!
13:14 22.06.2026
85 Казанлъшкия
До коментар #70 от "Слънчака е празен":Още не е сезона
13:15 22.06.2026
86 Ехааааааа
13:17 22.06.2026
87 Жалко
Да им пожелаем да намерят някой още по неадекватен
13:21 22.06.2026
88 Бончо М.
13:30 22.06.2026