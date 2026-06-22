Ръководителят на Руски фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Руската федерация по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев определи оставката на министър-председателя на Великобритания Кир Стармър като сигнал към „застъпниците на войната в Европа“, предава Фокус.

По-рано в понеделник Стармър обяви в реч от Даунинг стрийт 10 намерението си да подаде оставка като лидер на Лейбъристка партия.

Кирил Дмитриев написа в своя канал в Telegram, че оставката е „важен сигнал“ и добави, че е призовавал Стармър повече от година да предприеме тази стъпка. Той посочва като причини „провокативен курс към подклаждане на война“, проблеми в миграционната политика, нарастване на престъпността, както и грешки в енергетиката и икономиката.

В допълнение се припомня, че Стармър е представил график за оттеглянето си, като е заявил, че това ще позволи до началото на новата парламентарна сесия през септември да бъде избрано ново ръководство на Лейбъристката партия.

Събитията са част от политическите процеси във Великобритания, които се отразяват върху международните отношения в рамките на сътрудничеството между Обединеното кралство и държавите от Европейския съюз, включително България. Подобни политически реакции и коментари от руски официални представители се разглеждат в контекста на по-широкото напрежение в международната политика и различията между Русия и западните държави.