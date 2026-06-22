Кирил Дмитриев определи оставката на Киър Стармър като „сигнал за застъпниците на войната“

Ръководителят на Руски фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Руската федерация по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев определи оставката на министър-председателя на Великобритания Кир Стармър като сигнал към „застъпниците на войната в Европа“, предава Фокус.
По-рано в понеделник Стармър обяви в реч от Даунинг стрийт 10 намерението си да подаде оставка като лидер на Лейбъристка партия.
Кирил Дмитриев написа в своя канал в Telegram, че оставката е „важен сигнал“ и добави, че е призовавал Стармър повече от година да предприеме тази стъпка. Той посочва като причини „провокативен курс към подклаждане на война“, проблеми в миграционната политика, нарастване на престъпността, както и грешки в енергетиката и икономиката.
В допълнение се припомня, че Стармър е представил график за оттеглянето си, като е заявил, че това ще позволи до началото на новата парламентарна сесия през септември да бъде избрано ново ръководство на Лейбъристката партия.
Събитията са част от политическите процеси във Великобритания, които се отразяват върху международните отношения в рамките на сътрудничеството между Обединеното кралство и държавите от Европейския съюз, включително България. Подобни политически реакции и коментари от руски официални представители се разглеждат в контекста на по-широкото напрежение в международната политика и различията между Русия и западните държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:31 22.06.2026
2 име
12:33 22.06.2026
3 БАНко
12:34 22.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
12:34 22.06.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Глей си СВО-то и пъхай момчетата чувалите таваришчь ☝️😄
Коментиран от #10
12:37 22.06.2026
6 Ххх
Коментиран от #11
12:38 22.06.2026
7 ТОКУ ЩО ПИСАХ
12:39 22.06.2026
8 Олеле
12:40 22.06.2026
9 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Само вметна, че моя приятел Бойка остави България с 3 млрд $ хазна, докато аз оставям Русия с няколко Трилиона фира и купища трупове
Коментиран от #15
12:40 22.06.2026
10 Има
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Малко истина в казаното от тебе! Като ти го пъхна, все едно го пъхам в чувал!
И като му намотая кабела от зарядното - пак така!
Коментиран от #16
12:41 22.06.2026
11 Сталин
До коментар #6 от "Ххх":Преди да са направили непоправимата беля с Русия.
12:41 22.06.2026
12 хаха
ХАХАХА!
12:42 22.06.2026
13 хаха
ХАХАХА!
12:43 22.06.2026
14 наташкото
12:43 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Има":".. Като ти го пъхна..."
Ще пъхнеш ти на макккя си мъж в гъззззундера.
Даже гресссс няма му трябва 😄☝️
Коментиран от #17
12:45 22.06.2026
17 Яаа...
До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":Маккйа ти ти е разправяла как я бричим без грес?
12:49 22.06.2026
18 емил
13:19 22.06.2026
19 Дивергент
13:23 22.06.2026
20 Доктора
13:28 22.06.2026