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Кирил Дмитриев определи оставката на Киър Стармър като „сигнал за застъпниците на войната“

Кирил Дмитриев определи оставката на Киър Стармър като „сигнал за застъпниците на войната“

22 Юни, 2026 12:24, обновена 22 Юни, 2026 12:29 1 334 20

  • кирил дмитриев-
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  • великобритания-
  • киър стармър-
  • оставка

Кирил Дмитриев коментира политическото развитие във Великобритания след обявената оставка на британския премиер и лидер на Лейбъристката партия

Кирил Дмитриев определи оставката на Киър Стармър като „сигнал за застъпниците на войната“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Руски фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Руската федерация по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев определи оставката на министър-председателя на Великобритания Кир Стармър като сигнал към „застъпниците на войната в Европа“, предава Фокус.

По-рано в понеделник Стармър обяви в реч от Даунинг стрийт 10 намерението си да подаде оставка като лидер на Лейбъристка партия.

Кирил Дмитриев написа в своя канал в Telegram, че оставката е „важен сигнал“ и добави, че е призовавал Стармър повече от година да предприеме тази стъпка. Той посочва като причини „провокативен курс към подклаждане на война“, проблеми в миграционната политика, нарастване на престъпността, както и грешки в енергетиката и икономиката.

В допълнение се припомня, че Стармър е представил график за оттеглянето си, като е заявил, че това ще позволи до началото на новата парламентарна сесия през септември да бъде избрано ново ръководство на Лейбъристката партия.

Събитията са част от политическите процеси във Великобритания, които се отразяват върху международните отношения в рамките на сътрудничеството между Обединеното кралство и държавите от Европейския съюз, включително България. Подобни политически реакции и коментари от руски официални представители се разглеждат в контекста на по-широкото напрежение в международната политика и различията между Русия и западните държави.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 8 Отговор
    Този път Русия финансира пролетарската революция на Албиона.

    12:31 22.06.2026

  • 2 име

    15 3 Отговор
    Абе, нека да наливат в златните тоалетни на хунтата, нека да потъват. От 2009 вървят само на долу, след ковид пЛандемията и началото на денацификацията, се ускориха още по-здраво надолу. Колкото по-рано се баталясат, толкова по-добре за всички по Земята

    12:33 22.06.2026

  • 3 БАНко

    14 4 Отговор
    ПОРЕДНАТА ЖАЛКА НАТООООВЦА ОТ КОТИЛОТО НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА И УРСУЛИТЕ ЗАМИНА НА БУНИЩЕТО !!!

    12:34 22.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    След Бойко Борисов падна и Стармър.

    Коментиран от #9

    12:34 22.06.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    6 18 Отговор
    Кой ги пита ру3ките загубеняци...
    Глей си СВО-то и пъхай момчетата чувалите таваришчь ☝️😄

    Коментиран от #10

    12:37 22.06.2026

  • 6 Ххх

    16 4 Отговор
    Ред е на макарончо.Урсула, Кая, Мерц.

    Коментиран от #11

    12:38 22.06.2026

  • 7 ТОКУ ЩО ПИСАХ

    14 3 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ГО ПОСЛЕДВАТ ДОЙЧЕТО МАКРОНА И НАЙ ВЕЧЕ КАЛАС И УРСУЛА.

    12:39 22.06.2026

  • 8 Олеле

    5 11 Отговор
    Боже, видяла жабата че подковават коня та и тя вдигнала крак. Стърмър отдавна трябваше да си ходи, но това няма нищо общо с Русия. На запад никой не се вълнува от глупавата им гражданска война. А руснаците си мислят че всичко около тях се върти

    12:40 22.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Само вметна, че моя приятел Бойка остави България с 3 млрд $ хазна, докато аз оставям Русия с няколко Трилиона фира и купища трупове

    Коментиран от #15

    12:40 22.06.2026

  • 10 Има

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Малко истина в казаното от тебе! Като ти го пъхна, все едно го пъхам в чувал!
    И като му намотая кабела от зарядното - пак така!

    Коментиран от #16

    12:41 22.06.2026

  • 11 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ххх":

    Преди да са направили непоправимата беля с Русия.

    12:41 22.06.2026

  • 12 хаха

    5 12 Отговор
    Въшлясала алкохолизирана ватенка, просо сънува.

    ХАХАХА!

    12:42 22.06.2026

  • 13 хаха

    5 11 Отговор
    Виж му само алкохолизираната физиономия и пуешката гуша на жалката московитска ватенка!

    ХАХАХА!

    12:43 22.06.2026

  • 14 наташкото

    3 4 Отговор
    пак се изфъртал

    12:43 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Има":

    ".. Като ти го пъхна..."

    Ще пъхнеш ти на макккя си мъж в гъззззундера.
    Даже гресссс няма му трябва 😄☝️

    Коментиран от #17

    12:45 22.06.2026

  • 17 Яаа...

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Маккйа ти ти е разправяла как я бричим без грес?

    12:49 22.06.2026

  • 18 емил

    1 3 Отговор
    Този е един от консултантите на Кремълският ид..от като го убеждава ,че тези неща не заслужават внимание важното е да работим със Запада и да правим съвместни инвестиции. Последно време Путин се крие като плъх да не го убият РУ няма да го убие той и така работи за тях който не е способен да защити нито гражданите нито териториите на Руската федерация единствено което прави --открива храмове и раздава награди на военните за проявеният героизъм. Наплюват на твоите медали когато на народа е дошло до гуша Западът да прави това което си иска и да няма никакво наказание и превърна Русия в реален полигон където е свободно всичко -- можете да доставяте всякакво оръжие и да убивате Руските граждани без да има опасност за вас. Тоя ид..от се хвали как са превзели някой квартал или село това е голяма победа вече 5 година и краят на войната не се вижда .

    13:19 22.06.2026

  • 19 Дивергент

    1 0 Отговор
    В UK политиците се сменят, но не и политиките.

    13:23 22.06.2026

  • 20 Доктора

    1 0 Отговор
    Кирчо, първо си зареди Москвича с бензин и ако имаш интернет тогава коментирай нормалните хора и държави.

    13:28 22.06.2026

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